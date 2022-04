Kremlin-kids op Instagram: dochters van de rijkste Russen doen alles wat hun vader en Poetin verafschuwen

De kinderen van hooggeplaatste figuren binnen het Kremlin leven een bestaan vol luxe en rijkdom in het Westen. Een werkelijkheid die op gespannen voet staat met de uitspraken van hun vaders in Moskou.

Met een peperdure handtas slingerend om haar arm en haar hakken tikkend op een glimmende marmeren vloer loopt Jelizaveta Peskova in een korte video op haar Instagram-account richting een gigantische kroonluchter. Ze draagt een designeroutfit en haar blonde haren zitten in een strakke staart naar achter. Naast het filmpje staat de cryptische tekst ‘ik heb romantiek altijd beschouwd als iets wat niets met bloemen en restaurants te maken heeft’.

Elders op haar tijdlijn zit Peskova in een al even fabelachtige omgeving op een opgemaakt bed met een vijfliter-pot Nutella op haar schoot. Naast haar staat een enorme bos rozen en boven haar hangt een hemel van roze en paarse ballonnen. Terwijl ze met dromerige ogen en een flauwe glimlach de plastic zee inkijkt, bedankt ze in de begeleidende tekst haar vrienden en familie voor de felicitaties voor haar 24ste verjaardag.

Op het eerste gezicht lijken de berichten van Peskova weinig spectaculair. Het wemelt op Instagram immers van de exhibitionistische berichten van rijke mensen die hun weelde met hun volgers willen delen. Maar wie iets verder door de tijdlijn van Peskova scrolt, ontdekt al snel dat er meer schuilt achter de mondaine levensstijl van de jonge Russin.

Trouwe bondgenoot

Zoals bij het bericht met de tekst ‘ik ken je, ik weet wat voor soort persoon je werkelijk bent. Je bent niet gemakkelijk en ik zal proberen er altijd te zijn. Bedankt dat je me kent en me mezelf laat zijn’. Het bijschrift hoort bij een foto van Peskova en haar vader: Dmitri Peskov, woordvoerder van Vladimir Poetin en al jaren een trouwe bondgenoot van de Russische president.

En dat is precies waar de schoen knelt. Want terwijl Peskov de afgelopen jaren als megafoon voor het Kremlin fungeerde door de antiwesterse boodschap van zijn baas te verkondigen, geniet zijn dochter van een exorbitante levensstijl in juist dat deel van de wereld waar haar vader zo tegen ageert. Zo ging Peskova als klein kind naar het Ecole des Roches, een eliteschool even buiten Parijs waar het schoolgeld rond de 35.000 euro per jaar bedraagt en waar vlieglessen tot de naschoolse activiteiten behoren. Na haar opleiding aan de kostschool liep Peskova onder meer stage bij modemerk Louis Vuitton en haalde ze een diploma als marketeer aan een Franse business school. Later liep ze enige tijd stage in het Europees Parlement.

Haar voorliefde voor het Westen steekt Peskova überhaupt niet onder stoelen of banken. Zo vertelde ze in 2017 aan de Russische nieuwssite Gazeta.ru dat het onderwijssysteem in haar geboorteland ‘een ware hel is’ en dat ze zich nu eenmaal ‘beter voelt in een Europese omgeving’. Daar is geen woord aan gelogen, zo ontdekte de anti-corruptieorganisatie van Aleksej Navalny. Volgens het team van de gevangen Russische oppositieleider kochten Peskova en haar moeder in 2016 een appartement van 180 vierkante meter ter waarde van zo’n twee miljoen dollar aan de Avenue Victor Hugo in Parijs.

Westerse weelde

Het rijkeluisleven van Peskova staat op gespannen voet met wat haar vader vrijwel dagelijks verkondigt aan het Rode Plein in Moskou. Want hoewel Peskov het Westen consequent afschildert als moreel verdorven, decadent en arrogant, profiteren hij en zijn familie net zo goed van al die westerse weelde. Zo toonde de anti-corruptieorganisatie van diezelfde Navalny in 2015 al eens aan dat de Peskovs talloze huizen in het Westen bezitten en dat de zegsman met regelmaat een horloge draagt ter waarde van 600.000 dollar.

Reden genoeg voor de Verenigde Staten om Peskov, zijn vrouw en zijn twee dochters begin maart te sanctioneren vanwege hun ‘luxueuze levensstijl die niet te rijmen is met Peskovs ambtenarensalaris (van ruim 170.000 dollar per jaar, red.)’. Een levensstijl die volgens Washington ‘waarschijnlijk is gebaseerd op illegaal verkregen rijkdom door Peskovs banden met Poetin’.

In goede aarde viel dat besluit vanzelfsprekend niet. Ook niet bij dochter Jelizaveta die tegenover Business Insider verklaarde dat de strafmaatregelen tegen haar ‘compleet oneerlijk en ongefundeerd’ zijn en dat ze ‘van slag’ is omdat ze door de sancties niet meer kan reizen.

Maar Peskova is zeker niet de enige nazaat van hoge figuren binnen het Kremlin die door het handelen van hun vaders hun luxeleven in het Westen aan een zijden draadje zien bungelen. Neem Polina Kovaleva, de vermeende stiefdochter van de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov, die sinds eind maart op de Britse sanctielijst staat.

Haar Instagram-account – dat inmiddels uit de lucht is – was eveneens een opsomming van overdaad. Op de pagina stonden onder meer foto’s waarop ze poseert bij de megalomane villa met zeezicht van de machtige Russische oligarch Oleg Deripaska. Hij heeft nauwe banden met het Kremlin. Ook foto’s van haarzelf op een jacht of in een chique skiresort kwamen regelmatig voorbij. Een levensstijl die naadloos aansluit bij de ontdekking van Navalny en zijn team dat Kovaleva in het bezit is van een appartement in het Londense Kensington ter waarde van een kleine zes miljoen dollar.

Professioneel ruiter

Of wat te denken van Sofia Abramovitsj, de dochter van de Russische oligarch Roman Abramovitsj, die haar leven als professioneel ruiter slijt in Londen en Sussex. Ook op haar Instagram niets dan resorts met palmbomen aan azuurblauwe wateren, schitterende zwembaden, privé bokslessen op het dek van een jacht, surfvakanties en talloze foto’s te paard.

Stuk voor stuk staan de levens van de Kremlin-nazaten in schril contrast met de uitspraken van hun vaders en Poetin in het bijzonder. Zo wendde de president zich onlangs nog tot de Russische elite in het Westen. In een speech in de Veiligheidsraad zei de president op 16 maart: “Uiteraard zullen zij (het Westen, red.) proberen te wedden op de zogeheten vijfde colonne, op verraders. Op zij die hun geld hier verdienen, maar daar leven. Niet in de geografische zin van het woord, maar wat betreft hun gedachten, hun slaafse denken”. Met die ‘verraders’ doelde Poetin op die leden van de Russische elite die “villa’s hebben in Miami of aan de Franse Riviera en die niet meer zonder foie gras, oesters of gendervrijheid kunnen”.

Wat je zegt ben je zelf, zullen veel van zijn handlangers toen ongetwijfeld gedacht hebben, aangezien ook Poetins eigen dochters voor zover bekend eerder de regel dan de uitzondering vormen onder de Kremlinkinderen. Hoewel Poetin nooit uitspraken doet over het bestaan van zijn kroost, wordt algemeen aangenomen dat zijn oudste dochter, Maria, is getrouwd met de Nederlandse zakenman Jorrit Faassen. In 2017 zou het koppel naar verluidt hun penthouse in Voorschoten van ruim 700 vierkante meter voor bijna drie miljoen euro te koop hebben gezet, zo meldde zakenblad Quote destijds.

Poetins veronderstelde jongste dochter, Katerina, zou een villa bezitten in het Franse Biarritz. Die werd onlangs bezet door activisten om Oekraïense vluchtelingen in onder te brengen. De dochters van Poetin staan sinds begin deze maand op de sanctielijst van het VK en de VS.

Met die informatie in het achterhoofd doet de berisping van de president aan het adres van de Russische elite hypocriet aan. Poetin is immers zelf de onbetwiste leider van het systeem waarbinnen vrijwel alle hooggeplaatste figuren hun kinderen naar westerse onderwijsinstellingen sturen. Hij is de architect van het regime dat het stallen van onrechtmatig verkregen middelen en bezittingen in het Westen faciliteert.

Consequenties

Mede daarom klinkt de roep in Europa en de VS om ook familieleden van het Russische regime te sanctioneren steeds luider. Zo vroeg het Britse parlementslid Tom Tugendhat zich in de Britse krant Daily Mail af waarom “Poetins prinsjes onderwijs genieten op de beste plekken in ons land, terwijl hij Oekraïense scholen vernietigt”. Ook de buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, waarschuwde de Russische elite en haar entourage in een tweet die hij later weer verwijderde over de consequenties van verdere sancties op hun kosmopolitische levens. ‘Niet langer: shoppen in Milaan, feesten in Saint Tropez, diamanten in Antwerpen. Dit is een eerste stap’.

Vooral dat laatste moet indruk hebben gemaakt op de kinderen van het Kremlin. Vermoedelijk vrezen zij dat hun leven vol privéjets, designerhandtassen, rode loperevenementen, superjachten, luxueuze skivakanties en tropische kuuroorden langzaam in rook opgaat. En op een permanent bestaan in Moskou zit waarschijnlijk geen van hen te wachten. Zeker niet nu internationale sancties ervoor zorgen dat luxe bedrijven uit de Russische hoofdstad verdwijnen.

Beeld Instagram

Heel voorzichtig klonken de afgelopen tijd dan ook al de eerste sputterende tegengeluiden van de kinderen van de Kremlin-hardliners. Zo plaatste Jelizaveta Peskova de dag na het begin van de invasie een bericht op Instagram met de tekst НЕТ ВОЙНЕ, geen oorlog, al haalde ze het bericht ook weer snel van haar pagina af. Ook Sofia Abramovitsj sprak zich uit tegen de invasie van het buurland toen ze op Instagram schreef dat ‘de grootste en meest succesvolle leugen van de Kremlin-propaganda is dat de meeste Russen aan Poetins zijde staan’.

Het zijn slechts kleine daden van verzet en naar verhouding stellen ze weinig voor bij de oorlogsretoriek die hun ouders verkondigen of toch in ieder geval gedogen. Daarnaast is het ook maar de vraag of de kinderen hun vaders op andere gedachten kunnen brengen wat betreft de oorlog in Oekraïne. Maar ongetwijfeld zal het wel een onderwerp aan de ontbijttafel zijn morgen, wanneer de Russen Orthodox Pasen vieren. Of dat nu in New York, Parijs, Moskou of Londen is.

(Trouw)