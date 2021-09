Kroatië en Italië voeren wijnoorlogje over prosecco en ‘prošek’: ‘Het is alsof ze ons Ferrari willen afpakken’

De Kroatische wijn prošek lijkt bepaald niet op prosecco. De alcoholische drank uit de Balkan is een amberkleurige, zoete dessertwijn van zongedroogde druiven, terwijl de Italiaanse witte wijn redelijk droog is, uitsluitend van de Glera-druif wordt gemaakt en bovendien de befaamde bubbels heeft. Toch hebben nogal wat mensen in Italiaanse wijnkringen zich vorige week pardoes verslikt: de Europese Commissie heeft Kroatië een officieel verzoek laten indienen om prošek een beschermde status te geven.

Meer dan een verzoek is het nog niet en de Europese Commissie moet zich nog over de aanvraag buigen, maar de Italianen zijn er helemaal niet gerust op. Een boze menigte proseccoproducenten, politici, landbouwvakbondsvoorzitters en wijnproducentenbelangenbehartigers wil de Kroaten met hun onbekende prošek snel terug het hok in sturen.

Dat de Europese Commmissie het Kroatische verzoek überhaupt serieus neemt, vinden de Italianen al een kwalijke zaak. Want Brussel zegt toch typische, streekgebonden Europese producten te willen beschermen? Wel dan. De Italianen twijfelen er niet aan dat de namen prošek en prosecco te veel op elkaar lijken – zeker fonetisch – en dat consumenten met weinig tot nul verstand van wijn de twee dranken door elkaar zullen halen en prošek kopen terwijl ze eigenlijk prosecco wilden drinken.

Ferrari

Prosecco heeft de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) al jaren. Bovendien is er een plaatsje dat Prosecco heet en dat ligt in Noordoost-Italië. De Italianen vinden dat prošek absoluut niet dezelfde status mag krijgen als prosecco. Luca Zaia, gouverneur van de noordelijke regio Veneto, waar veel prosecco wordt geproduceerd, noemt de aanvraag van Kroatië schandalig: ‘Ze stelen een belangrijk merk van ons land. Het is alsof ze ons Ferrari willen afpakken.’

De Italiaanse staatssecretaris van Landbouw verwijst naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, eerder deze maand. Een Spaanse keten van tapasbars voerde de naam Champanillo (kleine champagne) en dat pikten de Franse producenten van champagne niet. Het Hof gaf ze gelijk.

Waar de Italianen natuurlijk bang voor zijn, is dat als prošek een BOB krijgt, zij er financieel op achteruitgaan. Want prosecco is big business. Vorig jaar werden bijna 600 miljoen flessen met de bubbels gevuld en ging er voor 1,2 miljard euro de grens over. De Kroaten, zo is de vrees, willen meeliften op dit Italiaanse commerciële succes en marktaandeel inpikken.

In 2013 deden de Kroaten ook al een poging om een beschermde status voor hun prošek te krijgen. Dat is toen niet gelukt. De Italiaanse minister van Landbouw, Stefano Patuanelli, kondigde vorige week op tv aan dat de regering zich met hand en tand tegen het Kroatische verzoek zal verzetten. Daar hebben de Italianen twee maanden de tijd voor.

