‘Kunst helpt ons om de wereld en onszelf beter te begrijpen. En is dat niet wat we allemaal willen?’

Sinds mei is hij er, en hij werd ingehaald als een heilige op een paard: de ‘Canon van Vlaanderen’, het buikige maar glasheldere overzicht van wat een mens hoort te weten over de geschiedenis en de culturele briljanten van het tochtgat aan de Noordzee. Maar hoe kan zo’n canon volledig zijn zónder Kabouter Wesley, de tedere verzen van Joe Roxy en de zwarte corrigeerstift van Guy Mortier? En volstaat die oplijsting om jongeren te helpen om het gat in hun cultuur vol te storten – een stevige kuil, afgaand op de forse val van het Vlaamse onderwijs in internationale rankings? Humo, eeuwig hulpvaardig, gaat drie weken lang op zoek naar een eigen canon: wat hoort er in de rugzak van een 18-jarige te zitten zodat die klaar is om het grote, morsige leven in te stappen?

HERMAN VAN GOETHEM: ‘NAVELPULKEN’

Herman Van Goethem Beeld Thomas Sweertvaegher

Herman Van Goethem (64) – historicus, jurist en auteur van een lijstje bevlogen geschreven, revelerende boeken over Antwerpen, België en de Tweede Wereldoorlog – begint straks aan zijn laatste academiejaar als rector van de Universiteit Antwerpen.

HUMO Dat betekent dat u een 18-jarige meteen als dusdanig herkent wanneer u er eentje in het wild spot?

HERMAN VAN GOETHEM (lacht) «Zeker. Ik vind trouwens eerst en vooral dat we 18-jarigen met een zekere mildheid moeten benaderen. Elk jaar weer zie ik ze in september hier op de universiteit binnendruppelen, en dan valt het me op dat 18 jong, zo jóng is. Er is vaak nog veel werk aan. En daar dient het hoger onderwijs ook voor, natuurlijk.

»Ik ben nu mijn openingsspeech voor het nieuwe academiejaar aan het voorbereiden – mijn achtste en laatste. Denk ik terug aan 2016, toen ik rector werd, dan valt me het immense verschil op. De 18-jarigen van nu worden bepaald door onzekerheid. Ze kijken geïntimideerd naar het dolle draaien van de wereld, en zijn bezorgd over wat komt – over hun toekomst. Bovendien speelt er zich onder onze ogen iets af dat zo vliegensvlug gaat dat we het allemaal niet helder beseffen. De impact van de smartphone, van sociale media en van AI is zo groot dat ik al een fundamenteel verschil zie tussen een 18-jarige van nu en een 18-jarige van vijf jaar geleden. Daar moet je allemaal rekening mee houden als je probeert om te bepalen met welke bagage die 18-jarige de wereld in hoort te stappen.»

HUMO Zegt u het eens: wat moet absoluut in de rugzak?

VAN GOETHEM «Ik vind het niet zo interessant om met veel aplomb te beslissen of dat Joseph Haydn dan wel Pink Floyd moet zijn. Belangrijker vind ik bijvoorbeeld het besef dat het verleden álles is. Want de toekomst kennen we niet, en het heden is slechts een flitsje dat meteen verleden wordt. Dat is echt een cruciaal inzicht: dat we in wat achter ons ligt het materiaal vinden om naar de toekomst te kijken. En daarmee bedoel ik niet gewoon dat een tiener goed moet opletten in de les geschiedenis. Neen, aan de hand van het verleden moet je leren om structuren te doorgronden.»

HUMO Maakt u dat eens wat concreter?

VAN GOETHEM «De kern van de kennis die 18-jarigen zouden moeten bezitten, ligt in de twee grote structurele benaderingen die we kennen: wiskunde en taal. Die twee heb je methodologisch nodig om een volledig mens te worden. De cruciale vraag is wat mij betreft: hoe bouwen we een samenleving? Hoe gaan we met elkaar om? Daarover nadenken is niet alleen noodzakelijk voor wie aan de universiteit gaat studeren. Neen, het belangt ons allemaal aan, want iederéén leeft samen met anderen. Om goed over die vraag te kunnen nadenken, moet je dus de systemen van de wiskunde en de taal beheersen.»

Black Sabbath Beeld rv

HUMO Met andere woorden: in het onderwijs moet de klemtoon weer meer op kennis komen te liggen in plaats van op vaardigheden?

VAN GOETHEM «Zeker. De invulboeken in het middelbaar onderwijs, bijvoorbeeld, die pure commercie zijn én er mee voor zorgen dat leerlingen geen volledige zin meer moeten kunnen schrijven: weg ermee!

»Maar vergis je niet: mensen zijn geen encyclopedieën. Ik vind niet dat je per se het jaartal van de Guldensporenslag moet kennen, en ik kan zelfs mee leven dat studenten van nu soms de Eerste met de Tweede Wereldoorlog verwarren.»

HUMO Echt? Dat moeten we niet erg vinden?

VAN GOETHEM «Mja… Het doet me pijn, hoor. Maar als ik merk dat een student een goeie structurele analyse kan maken van die oorlogen, maar zijn facts and figures niet helemaal beheerst, wil ik dat laatste door de vingers zien. Ik doceerde de communautaire geschiedenis van België, en op het examen ging het over de taalwetten van de 19de eeuw. Ik had een student met migratieroots die een fantástisch examen aflegde, maar wel de Franstaligen met de Nederlandstaligen verwarde. En niet één keer, hè: hij switchte die twee consequent, waardoor hij het hele verhaal dus eigenlijk omkeerde. Je kunt dan een nul geven, maar ik koos voor een voldoende. Want die student had de structuren en de mechanismen van dat stukje verleden perfect doorgrond – maar er gewoon de verkeerde namen op geplakt. Als jij mij een verhaal kunt vertellen dat van een helder inzicht in de islam getuigt, maar je verwart soennieten consequent met sjiieten, dan maak je een grote fout, maar wel een fout die verschoonbaar is, vind ik. Ik wil maar zeggen: het hoeft geen ramp te zijn als het een 18-jarige aan zuivere, feitelijke kennis ontbreekt. Het wordt voor mij pas echt een probleem als diezelfde 18-jarige ook geen inzicht heeft in structurele processen.»

HUMO Hoe obeser de geschiedenis wordt en hoe meer beschikbare kennis er is, hoe moeilijker het wordt voor leerkrachten en ouders om te kiezen wélke verhalen ze tieners meegeven, toch? Hoe bepaal je zoiets?

VAN GOETHEM «Het antwoord op die vraag is hier fundamenteel anders dan in pakweg Afghanistan. Ik geloof niet in het romantische concept van de wereldburger: we functioneren in een bepaalde geografische ruimte, en die bepaalt ons verhaal. Wij leven in Europa, en daarom zeg ik: we moeten een Europees verhaal meegeven aan jongeren, een verhaal dat gaat over democratie, over vrijheid en over inclusie. Een verbindend verhaal.

»Om dat verteld te krijgen, is één ding cruciaal: lezen. Iedereen moet lezen! Uit één van de recente PIRLS-onderzoeken (Progress in International Reading Literacy Study, red.) bleek eens te meer dat we dat in Vlaanderen te weinig doen. Er wordt dan altijd naar de superdiverse samenleving gewezen als oorzaak, maar de verklaring is toch iets complexer. Ook in gezinnen zonder migratieroots wordt hier minder gelezen dan in het buitenland. Minder voorgelezen, ook. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met het arm Vlaanderen van de 19de eeuw – met de wereld van onze overgrootouders, waarin het Frans heel dominant was, en het Nederlands niet zo gecultiveerd. En als je overgrootouders niet lazen, dan is de kans groot dat je grootouders dat ook niet deden – en je ouders ook niet, en jij ook niet.

»Tot in de 19de eeuw fluctueerde de spelling van veel volkstalen – inclusief het Nederlands – sterk. Het is pas dan dat we de boel zo zijn gaan reglementeren. Met dat gegeven in het achterhoofd is het misschien niet zo erg dat jongeren almaar slechter scoren op spelling. Mogelijk evolueert het Nederlands weer naar een volkstaal, en is het helemaal geen drama als jongeren ‘zeg is’ in plaats van ‘zeg eens’ schrijven. (Twijfelt even) Alhoewel, misschien is dat te optimistisch: als je slordig omgaat met spelling en grammatica, is de kans groot dat je ook slordig gaat denken. Dus misschien moeten we ons toch maar aan de regels proberen te houden?

»Hoe dan ook: lezen en schrijven zijn cruciaal. En dat begint bij de basis. Woordenschat, begot!»

HUMO Ook die gaat achteruit, leren de vergelijkende internationale onderzoeken.

VAN GOETHEM «Dat merken we aan de universiteit ook. Studenten die de examenvraag niet begrijpen omdat hun woordenschat te arm is: dat is verschrikkelijk, maar het gebeurt echt. Ik herinner me iemand die struikelde over het woord voogd. En een andere student kwam me tijdens mijn cursus over de instellingen wanhopig vragen waarom ik over zijn smartphone sprak – want daar associeerde hij het woord ‘instellingen’ mee. Echt waar: hij wist niet dat dat ook instituties zijn. Op zo’n moment weet ik even niet wat zeggen, en geef ik vervolgens maar die ene goeie raad: ‘Je moet meer lezen.’»

HUMO En wat moet die student lezen?

VAN GOETHEM «Ik vind niet dat iedereen ‘Schuld en boete’ van Dostojevski achter de kiezen moet hebben. Maar ik vind wel dat als je leest, het niet alleen over individuele emoties mag gaan. Ja, ik sta toch met een moeilijk beheersbare weerzin te kijken naar de opmars van de autobiografische literatuur. Dat pulken in de eigen navel, dat uitventen van je particuliere gevoelens… Ik begrijp dat dat allemaal een hulp kan zijn tijdens een wankele levensperiode. Maar dat is niet de literatuur die mensen grote handvaten geeft, dat zijn niet de boeken die je een inzicht cadeau doen over hoe je in de wereld zou kunnen staan.»

Beeld BELGAIMAGE

HUMO Dus: weg met ‘Madame Bovary’ van Gustave Flaubert?

VAN GOETHEM «Goh, ja, dat boek is op zich niet oninteressant. Maar toch: kun je niet beter werk van Tom Lanoye en Jeroen Olyslaegers lezen, om nu maar eens twee auteurs dicht bij huis te noemen? Daarin gaat het voluit over hoe de mens zich tot de wereld verhoudt. Verhalen die handelen over de wereld, en hoe mensen daarin relaties aangaan met elkaar: die heb je nodig.»

Jeroen Olyslaegers Beeld Johan Jacobs

HUMO Hoort daar enige dwang bij? Of is het beter om jongeren gul dingen toe te stoppen, en te hopen dat ze toehappen?

VAN GOETHEM «Er zijn leerprogramma’s en eindtermen, natuurlijk. Maar ik ben niet zo’n voorstander van een in steen gehouwen curriculum. Je kunt ook beter niet te naïef zijn: op de middelbare school schreven wij vroeger al lectuurfiches over, en de tieners van nu maken met AI de best mogelijke boekbespreking.

»Dwang werkt niet. Je kunt kennis, inzicht en schoonheid alleen maar aanbieden, en daarvoor “heb je goeie leraars nodig. Het oude recept, ja, maar iets anders werkt niet: je hebt lesgevers nodig die je bij je nekvel grijpen en je een intrigerende wereld binnentrekken. Minstens even belangrijk is dat je zoiets ook in je thuiscontext vindt, maar lang niet iedereen is zo geprivilegieerd. Daarom is het ook cruciaal dat jongeren zich buiten de school blijven verenigen. Stap in een jeugdbeweging, ga voetballen, of in een koor zingen! Want daar leer je om in een groep te functioneren. En ook: verstop je niet in een klein hoekje van het internet. Veel jongeren missen mediawijsheid. Ze weten niet meer wat een openbare omroep is, of wat een blad als Humo hun kan bijbrengen. Maar dat blijft cruciaal!»

HUMO We noteren: 18-jarigen moeten Humo lezen. Bedankt, meneer de rector!

STANY CRETS: ‘VREET ALLES!’

Stany Crets Beeld ID / Wouter Van Vooren

Stany Crets (58) – acteur, regisseur en schrijver, en zaten er meer uren in een dag, hij was vast ook operazanger, beeldhouwer en kunstpaus – is druk bezig met de praktijktest: in november wordt zijn oudste zoon 18.

STANY CRETS «Hij is heel ontvankelijk voor wat ik ’m zoal in de maag probeer te splitsen. Zijn smaak komt overeen met de mijne, en dus grijpt hij gretig naar wat ik hem aanreik. Ik hoef hem dus geen trechter in de keel te duwen (lacht). Dat is trouwens nooit een goed idee, de culturele bagage van zo’n tiener proberen te forceren. Je moet jongeren ook een beetje zichzélf laten vormen.»

HUMO Maar je oudste zoon aanvaardt je suggesties dus in dank?

CRETS «Ja, maar ik zou het niet erg vinden als hij dat niet zou doen. Hoogstens, euh, een beetje jammer (lacht).

»We kijken nu samen naar de filmklassiekers waar ik indertijd, toen ik 18 was, veel aan had. Dat is één van de heerlijkste dingen die je als ouder kunt beleven: die films lijken weer helemaal nieuw, want je ziet ze nu door de ogen van je eigen vlees en bloed. De ‘Godfather’-trilogie bijvoorbeeld heb ik in de loop der jaren al tien keer gezien, maar nooit voelde het zo sensationeel als de élfde keer – want toen zat mijn zoon naast me, en zag ik met hoeveel plezier hij die films ontdekte.

»Toen ik ‘Get Back’ gezien had, de documentairereeks van Peter Jackson over The Beatles, wilde ik onmiddellijk nóg eens kijken. Enkele maanden later heb ik dat ook echt gedaan, maar dan met m’n zoon erbij. Wel, ik heb nog nooit iemand zo bouche bée, zo prachtig overrompeld zien kijken als hij toen. Na de aftiteling vloog hij naar boven, om daar achter z’n drumstel nummers van The Beatles te analyseren. Hij probeerde ‘Let It Be’ op de piano, zocht zich daarna ergens een oude gitaar om op te spelen, en zei me uiteindelijk: ‘Ik wil Paul McCartney worden.’ Ja, een mooier compliment kan ik als vader niet krijgen, hè. (Toont zijn armen) Kijk, ik kan het nog altijd niet vertellen zonder kippenvel te krijgen.

»Eigenlijk is het erg, hè, dat je je kinderen inzet om je eigen jeugd te herbeleven. Maar ze vinden het geweldig. Ook mijn jongste zoon, ja. Hij is 15, en ik zag hoe er iets met hem gebéúrde toen we samen naar een concert van Roger Waters stonden te kijken. Wat precies? Iets tussen verstijven en verkruimelen – precies hetzelfde als wat er met mij gebeurde toen ik op zijn leeftijd die muziek leerde kennen.»

HUMO Er zijn ook veel tieners die niet over zo’n bevlogen gids beschikken. Of gewoon geen interesse hebben in cultuur.

CRETS «Dat is zo. Je achtergrond is heel bepalend, natuurlijk: hoe je opgroeit, wat er voorhanden is. En het lukt ook niet om je passies op te dringen als de interesse er helemaal niet is. Ook niet op volwassen leeftijd, trouwens. Mijn vrienden moeten niet proberen om mij ervan te overtuigen dat dat ene boek briljant is: als ik er geen hol aan vind, dan vínd ik er geen hol aan. Missionaris spelen is nooit interessant.»

Mary Poppins Beeld Bettmann Archive

HUMO Samengevat: je moet cultuur niet als een zetpil inbrengen bij tieners, maar er wel voor zorgen dat er een mooi aanbod is?

CRETS «Absoluut. Een ruim en gevarieerd aanbod, ook. Ik ben zelf nogal eclectisch in mijn smaak: ik hou van heel veel verschillende dingen, en in mijn hoofd heeft er nooit een muurtje gestaan tussen hogere en lagere cultuur – vreselijke termen zijn dat. Geef jongeren zicht op een zo breed mogelijk spectrum! En daar wringt het schoentje nog altijd, vrees ik. Op school heerst te vaak de dictatuur van de goede smaak. Alleen wat highbrow is, kan waardevol zijn. Terwijl: laat kinderen toch kiezen. Duw ze niet alleen maar de grote klassiekers uit de literatuur onder de neus, laat ze niet alleen maar naar hermetische theatervoorstellingen kijken. Hoeveel 18-jarigen hebben de maturiteit die nodig is voor het oeuvre van Hugo Claus? Mensen iets voorschotelen waar ze nog niet klaar voor zijn: voor mij is dat niet opvoeden. En als je jongeren alleen dingen aanbiedt waar ze hun tanden op stuk bijten, riskeer je dat ze de rest van hun leven in een wijde boog om cultuur heen zullen lopen. Terwijl laagdrempelige cultuur de goesting kan aanscherpen, een opstapje kan zijn naar meer en moeilijker. Mary Poppins zong het al: ‘A spoonful of sugar helps the medicine go down.’»

The Beatles: Get Back Beeld Universal

HUMO Zijn de scholen in Vlaanderen nog wel zo streng en rigide? Uit de internationale vergelijkende onderzoeken blijkt een dalende leesfrequentie bij jongeren, en een negatievere houding tegenover lezen.

CRETS «De oorzaak aanschouw ik dagelijks aan m’n keukentafel: internet, schermen en sociale media. Maar dat is geen evolutie van jongeren alleen, hè. Ik merk het ook bij mezelf: ik maak uren zoek op het internet. Vroeger had ik nu een boek zitten lezen, denk ik vaak. Het is een geval van oneerlijke concurrentie, omdat lezen een drempel heeft. Het vraagt een inspanning, een volgehouden concentratie, terwijl de wereld online makkelijk, toegankelijk en instant bevredigend is. Het fascineert me trouwens hoe mijn kinderen leven, denken en praten zoals het internet werkt: druk associërend, snel van het ene naar het andere springend. Hoe zijn we hier nu weer beland, vraag ik me dan af terwijl ik nog aan het kauwen ben op waar ze zo-even over bezig waren.

»Nu, zodra je ook maar een greintje interesse voor literatuur bespeurt, is het heel makkelijk om dat stekje water te geven. Laatst moest de oudste iets lezen voor school. Ik gooide meteen een hoop boeken naar z’n hoofd, en daar koos hij ‘De hemelse tafel’ van Donald Ray Pollock uit. Een fantastisch boek! En dan ben ik heel blij als hij dat ook vindt.

»Er bestaat trouwens ook zoiets als de omgekeerde opvoeding. Het is goed om ons af te vragen wat we onze 18-jarigen moeten leren, maar wat willen wij ons laten doceren door hén? Mijn dochter van 13 is gek op de muziek van Olivia Rodrigo. Ik zou daar zelf nooit voor kiezen, maar ik laat haar dat wel opzetten, en uitleggen wat ze er zo leuk aan vindt. Vaak denk ik dan: ah ja, ik snap het. En ondertussen fluit ik al vrolijk wat wijsjes van Olivia Rodrigo mee.»

HUMO Tot slot: hoe cultureel beslagen was jij op je 18de? Ik stel me die Stany voor als een gulzige omnivoor.

CRETS «O ja. In mijn laatste jaren op de humaniora en mijn eerste in de grote stad heb ik me gelááfd aan boeken, films, theaterstukken en muziek. En alles kwam zo hard binnen! Een opwindende tijd was dat. Die kleine ontdekkingsreiziger is nu jammer genoeg wel met pensioen. Steeds vaker doe ik laconiek of zelfs cynisch over wat er nu gemaakt wordt. Er zijn niet veel films meer die me omverblazen, en het overkomt me nog maar zelden dat ik een liedje hoor en meteen het hele oeuvre van de artiest bij elkaar wil zoeken. Dat is oudemannenpraat, natuurlijk: ik kijk en luister niet meer zo onbevangen als toen. En precies daarom moeten ook de 18-jarigen van nu zo gulzig mogelijk zijn. Want ze zitten in die fase van het leven waarin je nog helemaal overdonderd kunt worden. Waarin een boek of een concert of een theatervoorstelling je kan veranderen. Dus, jongens en meisjes: vreet. Vreet alles!»

