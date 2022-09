‘Laïs heeft ‘’t Smidje’ helemaal niet geschreven’: bekende folkzanger schrijft beschuldigende lezersbrief over hitsingle

Normaal gezien beperken de controverses in de wereld van de folk zich tot een minder strak gespeeld gitaarakkoord of een velours broek die beter gewassen kon worden, maar er woedt een storm in het anders o zo vreedzame vriendenclubje. Zo beweert Roel Van Bambost, bekend van het zangduo Roel en Miek en voormalig filmkenner bij de VRT, in een lezersbrief dat Laïs onterecht het auteurschap van ‘’t Smidje’ opeist. Dat wordt dan weer vurig tegengesproken door een andere lezer. Let’s get ready to rumble.

De ophef startte met een lezersbrief van Roel Van Bambost aan Humo:

‘Laïs heeft ‘’t Smidje’ helemaal niet geschreven’

Ik viel van mijn stoel toen ik het artikel over Laïs in Humo 4278 las, waarin Jorunn Bauweraerts poneerde dat zij, samen met Annelies Brosens, het nummer ‘’t Smidje’ geschreven hadden toen ze 15 waren.

Wij, Miek & Roel, hebben die song onder de oorspronkelijke titel ‘Wie wil horen’ al opgenomen in 1967. Ik heb het lied ontdekt in een volksliederenbundel, ‘De stem van Allard’ (1956), en arrangeerde het een beetje in de stijl van de Britse folkgroepen, Steeleye Span en Fairport Convention, met een schitterende intro op mondharmonica van Roland van Campenhout. Het werd trouwens destijds op single uitgebracht onder de auspiciën van Humo (Humo’s Top Tien Tip).

Laïs heeft het lied uitgebracht in 1998 met exact de tekst zoals hij in het bovenvermelde liedboek te vinden is. Op Wikipedia staat trouwens dat hun versie van dat middeleeuwse lied een cover is van ons nummer. Ik denk dus niet dat Jorunn dat lied geschreven heeft (misschien in een vorig leven?).

Zij zegt ook dat ze de inhoud kinderlijk en schattig vindt. Ik heb vroeger research gedaan en het lied zou eigenlijk gaan over masturbatie (‘kloppende met zijn/mijn hamer...’). Dus het is niet zo schattig, of toch?

Roel Van Bambost,

Sint-Amandsberg

Daarna volgde dit antwoord:

‘‘’t Smidje’ is een oude liedtekst waar veel artiesten andere muziek op hebben gezet’

Roel Van Bambost is van zijn stoel gevallen toen hij het korte interview met Laïs in Humo 4278 las. Hij is verbolgen omdat Jorunn Bauweraerts vertelt dat ze ‘’t Smidje’ heeft geschreven met Annelies Brosens toen ze 15 waren. Wat Bauweraerts bedoelt, is dat ze met Annelies de muziek op een bestaande tekst heeft bedacht.

Wie Laïs een beetje kent, weet dat ze heel veel van hun teksten uit oude liedboeken halen. Laïs zelf heeft nooit anders beweerd. Ook in een recent interview werd dat nog aangehaald. Als zij dus zeggen dat ze ‘’t Smidje’ geschreven hebben, bedoelen ze natuurlijk de muziek. Misschien is de journalist van Humo wat onzorgvuldig geweest of misschien heeft Jorunn zich niet helemaal duidelijk uitgedrukt…

Als ‘’t Smidje’ in Polen een reusachtige hit is, komt dat niet door die oude tekst, maar door de aanstekelijke muziek die de Laïs meisjes op jonge leeftijd hebben bedacht. (En waarbij de muzikanten van Kadril die geweldige arrangementen voor hebben bedacht.) Het gaat dan ook over die muziek die Jorunn als kinderlijk en schattig bestempelt, en niet over de inhoud van de tekst, wat Roel Van Bambost abusievelijk concludeert.

Zowel Roel Van Bambost als Laïs hebben gebruikt gemaakt van dezelfde, oude, liedtekst, maar hebben er elk eigen muziek op gezet. Als er op Wikipedia staat dat Laïs het nummer heeft gecoverd van Miek & Roel, zou Van Bambost heel goed moeten weten dat dat niet klopt. Beide songs hebben muzikaal niets met elkaar te maken. En dit is nog eens een bewijs dat Wikipedia niet feilloos is.

Ook Wannes Van de Velde heeft ‘’t Smidje’ ooit opgenomen voor de VRT. Ook dat nummer is geen cover van de versie van Laïs of Miek en Roel. Zijn versie is een eigen muzikale invulling van een bestaande, oude liedtekst. Een tekst waar de auteur niet van bekend is, een zogenaamde traditional.

Als op de 7 inchversie van Miek en Roel enkel Lars Van Bambost als auteur wordt vermeld, lijkt mij dat een groter probleem. De tekst is immers een traditional. Op de cd’s van Laïs wordt steeds correct vermeld: ‘Lyrics By – Trad.* / Music By – Annelies*, Jorunn*’.

Laat ik besluiten dat we allemaal maar beter blij kunnen zijn dat figuren als Wannes Van de Velde, Miek & Roel en vandaag nog steeds Laïs gebruikmaken van die oude liedteksten, zodat die voor altijd blijven verder bestaan. Afgunst is allerminst nodig.

Maarten Schuermans,

Kalmthout