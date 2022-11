Laura Tesoro (‘The Voice’): ‘Ik ga heel eerlijk zijn: ik vind mezelf in het dagelijks leven niet mooi’

Laura Tesoro (26) is half Belgisch, half Italiaans. Half zangeres, half VTM-schermgezicht. Half jonge ster, half geroutineerde vedette. Maar het leven, dat omarmt ze volledig, met grote gretigheid, met een ontwapenende lach en met alle 7 hoofdzonden tegelijk. Of ze nu op het podium staat, de achtervolging inzet in ‘Het jachtseizoen’ of zangtalent rekruteert in ‘The Voice’. ‘Ik denk niet dat ik seks en lust uitstraal.’

LAURA TESORO «Ik heb een katholieke opvoeding genoten, maar God heeft geen grote rol gespeeld in mijn jeugd. Mijn vader is een Italiaan en voor hem is het geloof iets vanzelfsprekends, geloven is iets dat je gewoon doet. Ik geloof niet per se in God, maar wel…»

HUMO …dat er iets is?

TESORO «Ja, en vooral dat dingen om een reden gebeuren. Dat helpt me om één en ander te relativeren, hoe erg of hoe onverklaarbaar het soms ook is. Als er een tegenslag op mijn pad komt, denk ik: ik zal hier iets uit leren, en er volgen nog wel kansen.

»Maar dat weerhoudt me er niet van om alles uit dit leven te willen halen en elke kans te grijpen. Eén van de hoofdzonden is toch gulzigheid?»

GULZIGHEID

TESORO «Ik ben iemand die altijd meer wil. Meer, beter, verder, alles tegelijk, en daarna nog, en nog! Ik zou niet op dit punt in mijn carrière staan als ik niet gulzig was, als ik niet die grote honger had om bijvoorbeeld én televisie te willen maken én een plaat op te nemen én op tournee te gaan.

»Natuurlijk loop ik mezelf onvermijdelijk weleens voorbij, maar ik vind dat niet erg. Juist wanneer ik keihard tegen mijn limieten bots, voel ik de bevestiging dat ik het leven aan het leven ben. Als ik altijd in mijn comfortzone zou blijven en nooit mijn grenzen zou aftasten, zou ik veel te veel missen.»

HUMO Aaron Blommaert, je copresentator bij ‘Tien om te zien’, vertelde in Humo: ‘Ik weet dat Laura, ondanks haar palmares, toch het gevoel heeft dat het allemaal nog moet beginnen voor haar.’

TESORO «Ik ben superdankbaar voor alle dingen die ik al heb mogen doen, maar ik heb tegelijk het gevoel dat ik nog veel meer uit mezelf kan halen en nog lang niet sta waar ik zou willen staan. Sowieso is het tof om altijd nieuwe doelen te hebben: muziek maken die mensen écht goed vinden, een plaat uitbrengen waar iedereen over spreekt, grote shows geven, dat soort dingen. Iets creëren is leuk, maar als het succesvol is, is het nog leuker. Eigenlijk wil ik vooral iets achterlaten, mijn stempel drukken.»

HUMO Zodat de mensen weten: Laura Tesoro is hier geweest.

TESORO «En dat ik met mijn muziek iets heb kunnen betekenen voor andere mensen.»

HUMO Als je altijd naar het volgende stipje aan de horizon rent, geniet je dan nog van het uitzicht onderweg?

TESORO «Daar moet ik voor waken. Een paar jaar geleden was ik zó bezig met streven naar meer, dat ik me alleen nog focuste op wat niet lukte en niet langer tevreden was met wat ik wel al had bereikt. Nu gaat het beter en concentreer ik me vooral op kortetermijndoelen en op schouderklopjes. Ik kan mijn limieten wel pushen, maar er zit geen eeuwige rek op, besef ik inmiddels. De coronaperiode heeft me wel geholpen. Eventjes kon er helemaal niets meer en viel alles stil, en wat bleek: ik was gewoon gelukkig.»

HUMO Ben je ook gulzig naast je werk? Heb je een bucketlist met wensen als tatoeages, dolfijnzwemmen en bungeejumpen die je wilt afvinken?

TESORO «Nee, maar toen ik op een festival in Hongarije zag dat je daar kon bungeejumpen, heb ik geen seconde getwijfeld. Als ik in het diepe kan springen en verrast kan worden, dan spring ik.»

HUMO Ook als ik hier een lijntje zou leggen?

TESORO «Drugs heb ik nooit gebruikt, die spreken me niet aan. Ik ben bang om de controle te verliezen en ik weet ook dat mensen er kapot aan kunnen gaan. Ik heb het geluk dat er in mijn omgeving weinig wordt gebruikt en dat ik er weinig mee in contact kom. Ik vind het gevaarlijk hoe drugsgebruik soms wordt genormaliseerd. Oké, dat geldt ook voor alcohol. Maar ik heb geen alcohol nodig om aan de druk te ontsnappen. Ik ga wel graag uit eten, het liefst met aangepaste wijnen. En ja, er zijn weleens gezellige avonden waarop ik me laat gaan.»

HUMO Zoals die keer dat je in de handtas van de moeder van James Cooke hebt overgegeven.

TESORO «Toen was ik inderdaad volledig van de kaart. Als ik het doe, doe ik het goed (lacht). Het was wel erg gênant, want ik was nog jong en iedereen uit showbizzland zat om me heen. Gelukkig had ik zoveel gedronken dat ik me nog maar weinig van die avond herinner.

»Mijn ultieme drug is overigens optreden. Als ik op het podium sta en de mensen entertain, vergeet ik echt al mijn zorgen.»

'Ik vind dat ik een grote neus heb. Maar die staat wel midden in mijn gezicht: wat als ik daaraan laat sleutelen?' Beeld Koen Bauters

WOEDE

TESORO «Ik sta heel emotioneel in het leven. Als ik een doel voor ogen heb, dan smijt ik me en wil ik het ook op mijn manier doen. En denkt iemand er helemaal anders over, dan kan het flink botsen. Ik ben al vaak erg kwaad geweest. Dat is niet altijd handig, maar wel eerlijk. Je ziet het aan mijn gezicht als ik enthousiast ben, maar ook als ik pissed ben. En als ik opgefokt ben, kan ik zelfs beginnen te schreeuwen.»

HUMO Je temperament was ook te zien toen je in ‘Boxing Stars’ Bieke Ilegems en Astrid Coppens tegen de mat sloeg.

TESORO «Die interesse in vechtsporten heb ik van mijn vader, net als zijn temperament. Als je kwaad bent, kan het deugd doen om een potje te boksen, maar in het dagelijkse leven is dat niet echt een oplossing (lacht).

»Het klinkt misschien gek, maar keihard ruziemaken kan soms opluchten. Ik krop niets op en gooi alles eruit, dat is een hele ontlading. Maar je moet het daarna natuurlijk wel uitpraten. Begin dit jaar ben ik woedend geweest bij mijn platenfirma, maar achteraf gezien was het een goed gesprek. Daar heb ik een nieuwe drive aan overgehouden.»

HUMO Word je ook kwaad van maatschappelijk onrecht?

TESORO «Ja, racisme kan me enorm kwaad maken. Het erge is dat het vaak voortkomt uit onwetendheid. Mensen die zich het minst in de materie verdiept hebben, verkondigen de felste meningen en strooien het meest racistische opmerkingen rond waar niemand iets aan heeft. Ik kan erg pissig worden van mensen die een kwetsende mening hebben, gewoon om een mening te hebben. Als een discussie ineens erg rechts wordt, geef ik meteen tegengas.

»Ik probeer ook consequent te zijn: als ik niet genoeg weet over een onderwerp, dan zwijg ik liever.»

HUMO Kun je goed overweg met gezag?

TESORO «Ik heb het liefst zelf de touwtjes in handen, maar als ik bijvoorbeeld voor televisie werk, heb ik er geen enkel probleem mee om me te schikken naar het format. Ik vind het wel lastig als iemand een mening heeft over iets dat ik beter weet, bijvoorbeeld over hoe ik mezelf moet zijn.»

HUMO Hebben mensen daar een mening over?

TESORO «Zodra je een merk wordt, heeft iedereen plots een mening over hoe dat eruit moet zien, wat die brand precies moet zijn en moet uitstralen. Maar kom mij niet vertellen hoe ik Laura Tesoro moet zijn, daar ben ik echt niet in geïnteresseerd.»

HUMO Spreek ik nu met de persoon of met het merk Laura Tesoro?

TESORO «Ik ben mezelf, hè, ik speel geen rolletje. Voor de rust in mijn hoofd maak ik een onderscheid tussen de brand en de persoon die ik in het dagelijkse leven ben. Als ik aan het werk ben, stel ik voortdurend hoge eisen aan mezelf. Daarom heb ik ook momenten nodig waarop ik daar niet mee bezig ben en me niet hoef af te vragen wat ik uitstraal, wat anderen van me denken of hoe ik eruitzie.»

HOOGMOED

HUMO Vind je jezelf knap?

TESORO «Ik ga heel eerlijk zijn: ik vind mezelf mooi als, als ik opgemaakt ben, klaar om voor de camera te verschijnen. Maar niet in het dagelijkse leven.»

HUMO Meen je dat?

TESORO «Mensen in mijn omgeving zeggen dat het onzin is, maar in mijn ogen is het verschil echt groot. Die kloof is nog versterkt doordat ik mezelf vaak in de beste versie van mezelf zie, als ik op tv kom of op het podium sta, waardoor daarbuiten de slechtste versie van mezelf nog slechter lijkt.»

HUMO En die slechtste versie ligt ’s ochtends brak in bed na een lange nacht?

TESORO «Of als ik net uit de douche kom, met nat haar en zonder make-up op. Ik probeer die versie wel te omarmen, maar ik heb er moeite mee. Ik loop er niet ongelukkig van, hoor, ik heb er wel vrede mee.»

HUMO Voor de fotoshoot bij dit interview wilde je ook werken met een make-upartiest die je kende.

TESORO «Ja, ik wil niet lelijk op een foto staan, dat is belangrijk voor het merk (lacht).»

HUMO Zou je ooit plastische chirurgie overwegen?

TESORO «Lastige vraag, omdat het voor mij ook een maatschappelijk dilemma is. Veel jonge meisjes kijken op naar mij en vinden me mooi zoals ik ben. Als ik dan iets laat veranderen, vertel ik ze eigenlijk dat het toch niet goed genoeg is. Zo stap ik mee in het verhaal dat het altijd beter en mooier kan, maar dat stopt nooit. Ik veroordeel plastische chirurgie niet, maar voorlopig blijf ik liever mijn imperfecte zelf. Ik loop liever mijn hele leven rond met een klein complex over mijn neus.»

HUMO Je neus?

TESORO «Ja, ik vind dat ik een grote neus heb. Anderen zeggen van niet, maar het is toch een dingetje bij mij. Alleen staat die wel midden in mijn gezicht: wat als ik daaraan zou laten sleutelen?»

HUMO Is applaus belangrijk voor je?

TESORO «In mijn job is bevestiging belangrijk: als mensen niet meer applaudisseren, kan het snel gedaan zijn. Ook dat heb ik van mijn ouders meegekregen – zij werkten allebei in de musicalwereld. Daar moet je je elke keer opnieuw bewijzen, je krijgt geen contract voor het leven.»

HUMO Er is wel hevige concurrentie tussen jonge vrouwelijke artiesten. De ene Ketnet-serie is nog niet voorbij, of daar is al een nieuwe talentenjacht.

TESORO «Absoluut, en ik ben me er bewust van dat het allemaal vergankelijk is. Ik ben niet vals bescheiden, ik denk dat ik goed ben in wat ik doe. Maar ik weet ook dat anderen beter kunnen zingen, mooier zijn en beter kunnen presenteren dan ik. Dat houdt me met de voeten op de grond.»

HUMO Geef je dat ook de kandidaten in ‘The Voice van Vlaanderen’ mee?

TESORO «Onrechtstreeks wel. Je voeten op de grond houden is écht belangrijk, veel belangrijker dan een zangtip of een podiumtechniek. Als je jezelf verliest, loopt het onvermijdelijk fout. Wees je bewust van wat je kunt en niet kunt, en besef dat je het niet alleen doet, maar dat de mensen achter de schermen er mee voor zorgen dat wat jij doet een succes wordt.

»Nee, ik denk niet dat ik echt hoogmoedig ben (lacht).»

HUMO De volgende hoofdzonde dan maar!

'Je voeten op de grond houden is echt belangrijk, veel belangrijker dan een zangtip of een podiumtechniek' Beeld VTM

JALOEZIE

TESORO «Uiteraard kan ik jaloers zijn op mensen die dingen bereiken die ik ook wil bereiken. Maar dat is veeleer het soort jaloezie dat me motiveert, ik ga me er niet slecht door voelen.»

HUMO En in je relatie?

TESORO «Dat hoort erbij, hè? Als ik mijn vriend niet wil delen, is dat een bevestiging dat alles nog goed zit tussen ons. Door een gezonde jaloezie doe je meer moeite voor de ander, zodat je hem of haar niet kwijtraakt.

»Het kan natuurlijk heel negatief uitpakken – dat heb ik ervaren in een eerdere relatie. Dat lag niet alleen aan hem, maar ook aan mij. We lieten ons zo meeslepen dat we onszelf helemaal gek maakten, het slechtste in elkaar naar boven haalden en alles lieten verzuren.»

HUMO Je had destijds een relatie met iemand die op hetzelfde carrièrepad zat.

TESORO «Daar bleef de jaloezie niet beperkt tot de liefde, maar gingen we ook ons werk vergelijken. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, omdat ik nu goed weet waar de grens ligt en wanneer jaloezie ziekelijk kan worden.

»Mijn huidige vriend Jordan en ik zijn bijna tegenpolen: hij en ik willen andere dingen in het leven. We hebben andere doelen, we gunnen elkaar alles en kunnen over alles praten.»

HUMO Wat vind je aantrekkelijk aan Jordan?

TESORO «Alles. Toen ik hem voor het eerst zag, stond hij achter de bar waar ik een drankje ging halen en ik werd onmiddellijk verliefd op zijn glimlach. Op onze eerste date hebben we uren gebabbeld: ik viel prompt voor zijn humor en zijn luisterend oor. Hij wilde me echt beter leren kennen, en ik wilde alles over hem weten.

»Die oprechte interesse van hem was erg verfrissend. Helaas ontmoet ik geregeld mensen die mij al denken te kennen omdat ze mij op tv hebben gezien. Jordan is mijn grootste supporter, maar hij geeft niets om mijn bekendheid, dat vind ik heel fijn. Natuurlijk wordt hij ongevraagd wel in mijn wereld gezogen: mensen herkennen me soms op straat of in een restaurant, en dan moet hij me met hen delen. Dat is niet zo vanzelfsprekend en niet altijd even makkelijk voor hem.»

ONKUISHEID

HUMO De toestromende verzoekjes van onbekende mannen zijn dat vast evenmin.

TESORO «Dat valt best mee. Ik denk niet dat ik seks en lust uitstraal. De meeste mensen zien mij toch vooral als dat jonge meisje, niet als een BV-crush met wie ze graag de nacht willen doorbrengen.»

HUMO En klopt dat? Of komt het Italiaanse temperament ook naar boven in de slaapkamer?

TESORO «Laat het me zo zeggen: mijn sterrenbeeld is Leeuw en ik sta ook als een leeuw in het leven, met veel emotie en veel passie. Ik ben op álle vlakken een leeuw.

»Mijn vriend is trouwens een Waterman en wij zouden volgens de astrologie een waardeloze match zijn, behalve voor de seks. Dat zeg ik niet, hè, dat staat zo in de sterren geschreven (lacht).»

HUMO Naar verluidt houden jullie een lijstje bij met gekke plekken om seks te hebben.

TESORO «Ja, dat is waar. Ik probeer graag nieuwe dingen uit en ik wil alles uit het leven halen. Ik wil dus ook niet elke keer op dezelfde plek op dezelfde manier seks hebben. Elke nieuwe plek is een nieuwe ervaring.»

HUMO Praten jullie makkelijk over seks?

TESORO «Ik zeg heel eerlijk dat ik iets fijn vind of niet. Op het moment zelf is het voor Jordan misschien niet tof om te horen dat ik niet zo leuk vind wat hij doet, maar het is dan wel meteen duidelijk. En we kunnen daarna samen naar iets leukers zoeken. Het allerergste is toch dat je altijd op dezelfde manier seks hebt en pas na lange tijd durft toe te geven dat je het helemaal niet fijn vindt? Dan valt je partner compleet uit de lucht, en al die slechte seks is ook zonde.

»Alleen als je open communiceert, kun je van elkaar leren en seksueel blijven groeien. En dat zorgt er ook voor dat het nooit saai wordt, dat na vierenhalf jaar alles nog zo goed zit tussen ons.»

HUMO Ondanks je voortdurende honger naar nieuwe dingen?

TESORO «Ik besef heel goed wat Jordan voor mij betekent: hij brengt rust in mijn leven en ik kan altijd op hem rekenen. Daarom wil ik ook loyaal aan hem zijn. Ik zou hem nooit willen bedriegen, daar ben ik veel te principieel voor. Ik zou trouwens niet snel iemand tegenkomen die ook maar een beetje aan hem kan tippen.»

HUMO Maar wat als híj een misstap zou begaan?

TESORO «Ons vertrouwen in elkaar is eindeloos, dat maakt onze relatie ook zo krachtig. Mocht Jordan dat vertrouwen schenden, dan weet ik niet of hij het makkelijk terug kan winnen. Ik zou graag zeggen dat ik er dan wel overheen raak, maar misschien verlies ik me opnieuw in jaloezie. Ik durf die vraag dus niet te beantwoorden, en hopelijk hoef ik dat ook nooit te doen.»

'Ik heb echt een gat in mijn hand. Alles wat ik verdien, geef ik meteen weer uit' Beeld Koen Bauters

HEBZUCHT

TESORO «Ik heb echt een gat in mijn hand. Alles wat ik verdien, geef ik meteen weer uit. Ik ben vroeger nooit iets tekortgekomen, maar ik kom niet uit een rijk gezin. Mijn ouders hebben altijd heel hard moeten werken, dus ik ben me wel goed bewust van de waarde van geld. Ik weet dat het ook met minder kan.»

HUMO Waar rollen jouw euro’s naar toe?

TESORO «Ik leef volgens het motto ‘Morgen kan het gedaan zijn’, dus ik geef vooral geld uit aan ervaringen en herinneringen. Als ik nu een mooie reis maak, neemt niemand me die nog af. Soms geef ik ook absurde bedragen uit aan kledij, maar dat zijn dan statementstukken, zoals mijn handtas of de sneakers die ik nu draag. Denk nu niet dat mijn kast vol dure kleding hangt.»

HUMO Hoe duur waren die sneakers?

TESORO «Oei, ga je dat dan publiceren?»

HUMO Die kans zit er wel in, ja.

TESORO «Ach, iedereen kan het opzoeken, hè. Het zijn Balenciaga Triple S-sneakers en die kosten tussen de 600 en 800 euro. Mijn papa en mama verklaren me zot als ze dit lezen.

»Ik ga me niet verontschuldigen, maar het hoort wel bij de job: ik let op mijn uiterlijk en de kleren die ik aantrek. Telkens als ik die sneakers draag, geven ze me bovendien zelfvertrouwen. Ik draag ze veel, dus ze zijn het geld meer dan waard (lacht).»

HUMO Ben je ook bezig met verstandige investeringen?

TESORO «Beleggen, crypto, dat soort dingen? Ik dwing mezelf wel af en toe om me erin te verdiepen, maar ik heb er weinig interesse voor. Het is ook lastig omdat het zo virtueel is. Als je een huis koopt, zie je tenminste waar je geld in steekt.»

HUMO Je hebt honderd-duizenden volgers op Instagram. Daar zou je ook iets meer aan kunnen verdienen, bijvoorbeeld door producten aan te prijzen.

TESORO «Maar daar volgt niemand mij toch voor? Ik maak al reclame voor mezelf en daar kruipt meer dan genoeg tijd en werk in. Influencer zijn is een job op zich en dat is niet de baan die ik ambieer.»

TRAAGHEID

HUMO In het verborgencameraprogramma ‘Hoe zal ik het zeggen?’ bleek dat je vaak veel te snel rijdt. Haal je soms je Balenciaga’s van het gaspedaal?

TESORO «Nietsdoen hou ik niet lang vol. Ik heb prikkels nodig in mijn leven. Prikkels om mij te inspireren en te motiveren. Alleen thuis zijn en naar een film kijken kan ontspannend zijn, maar ik ben altijd blij als mijn lief daarna thuiskomt.»

HUMO Ook in ‘Hoe zal ik het zeggen?’ doken twee fictieve agenten op die je confronteerden met openstaande boetes voor een bedrag van 4.000 euro. Je geloofde hen direct.

TESORO «Ja ik ben echt een ramp in administratie. Ik ben erg gedreven, maar op dat vlak laat ik het hangen. Ik loop weg van die verantwoordelijkheid – een heel slechte eigenschap, ik weet het. Telkens als ik bij de boekhouder buitenstap, neem ik me voor om vanaf het volgende kwartaal alles goed bij te houden. En drie maanden later denk ik: shit, ik moet nog al mijn bonnetjes bij elkaar zoeken.

»Zonder mijn manager en zijn team zou ik verloren lopen. Zij zijn onmisbaar en ze ontfermen zich gelukkig ook over de contractonderhandelingen. En het helpt dat mijn lief af en toe de brievenbus leegt en de stapel rekeningen onder mijn neus drukt: ‘Nú ga jij deze brieven opendoen.’»

HUMO En wat er in je digitale brievenbus belandt?

TESORO (kijkt op haar smartphone) «Dat is exact hetzelfde verhaal. Ik heb nu 65 ongelezen mails en dat is uitzonderlijk weinig. Geregeld moet ik een hele middag lang die achterstand wegwerken.»

HUMO Als ik goed heb gerekend, is het inmiddels tien jaar geleden dat je met ‘Familie’ je eerste stapjes in de showbizz zette. Waarin ben je sindsdien het meest veranderd?

TESORO «Ik ken mezelf nu beter en weet veel beter wat ik wil in het leven, en wat ik waard ben. Ik was 16 toen ik in ‘Familie’ meespeelde, eigenlijk ben je dan nog piepjong. Ik had niet het zelfvertrouwen en de zelfkennis die ik nu heb, en ik vertrouwde de mensen om me heen volledig. Ik was daarin wat naïef, ik dacht dat iedereen het beste voorhad met mij. Dat vertrouwen is beschadigd. Het was wel heel leerrijk, want nu voel ik goed aan wie ik kan vertrouwen en wie niet. Nog belangrijker: ik ben nu zelf in staat de juiste beslissingen te nemen en grenzen te trekken.

»Maar in essentie ben ik niet zoveel veranderd. Tien jaar geleden was ik even gulzig als nu. De leeuw die toen al in mij woonde, is nog altijd springlevend.»

‘The Voice van Vlaanderen’: VTM, vrijdag 25 november, 20.45