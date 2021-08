Leen Dendievel: ‘Angstaanvallen? Ik schrok toen ik die diagnose kreeg’

We zijn angstiger dan ooit, zelfs al is de wereld veiliger dan ooit. Het angstenassortiment wordt ook steeds uitgebreider: fomo, burn-out en klimaatangst zijn slechts enkele van de nieuwste smaken. Voeg nog een pandemie toe en het wordt duidelijk: angst is het besmettelijkste virus. We praatten, met verhoogde hartslag en licht transpirerend, met bange mensen en experten, die gelukkig niet té bang waren om over hun angsten te vertellen. Vandaag: Leen Dendievel.

Er was een tijd dat actrice en schrijfster Leen Dendievel elke dag last had van paniekaanvallen. Ze besloot haar angsten diep in de verwijde pupillen te kijken en schreef er het boek ‘Asem’ over. Sindsdien haalt ze weer vrijer adem.

LEEN DENDIEVEL «De eerste keer begon ik ’s nachts plots te zweten en bonkte mijn hart hevig. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Een paar dagen later overviel het mij opnieuw, die keer in de zetel. Ik dacht: alweer? Er móét iets mis zijn met mij. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en daar zeiden ze: ‘U hyperventileert.’ Ik was weliswaar gerustgesteld dat het geen hartaanval was, maar hyperventilatie? Ik vond dat raar, want ik heb als actrice geleerd om correct te ademen.

»Toen ik daarna op vakantie ging, ben ik elke dag gaan slapen en weer opgestaan met paniekaanvallen. Niet zo onlogisch, achteraf bekeken: je lichaam laat pas van zich horen als je ontspannen bent. Het denkt: eindelijk tijd, we zullen eens alles verwerken wat we meegemaakt hebben. Ik dacht elke dag dat ik zou doodgaan. Ik ben daar naar een dokter geweest en die sprak de verlossende woorden: ‘U hebt angstaanvallen.’ Ik heb toen besloten dat ik die mijn leven niet ging laten bepalen. Ik ben erover gaan schrijven en dat heeft me enorm geholpen.»

Beeld GEERT VAN DE VELDE

HUMO In je boek staat een tekst van wijlen Joost Zwagerman, een opsomming van zaken waar hij zoal bang voor was. Herken je zijn angst voor zowat alles?

DENDIEVEL «Nee. Daarom schrok ik ook zo van die diagnose, want ik ben een durver, ik neem risico’s, durf mensen aan te spreken. Ik vond mezelf een heel stabiele persoonlijkheid en wist goed wat ik wilde, en plots zou ik met angstaanvallen kampen? Ik ben wel altijd bang geweest voor de dood, maar dat is verbeterd sinds mijn grootmoeder gestorven is. Ik was bij haar toen ze haar laatste adem uitblies en dat heeft mij gerustgesteld. Toen ik haar zag sterven, dacht ik: het is zo simpel. Vreemd genoeg heeft dat geholpen.»

HUMO Angst kan een leven lamleggen. Herken je dat?

DENDIEVEL «Als je niet meer naar een feestje durft te gaan, of een plein vermijdt, of niet meer wilt autorijden, dan maakt angst je leven onmogelijk. Je wordt bang voor de angst, je trekt je meer en meer terug en krijgt depressieve gedachten omdat je niet meer onder de mensen komt, je begint pillen te slikken… Het is een doodlopend straatje. Ik heb meteen gezegd: die angst gaat mijn leven niet bepalen. Maar toch heb ik er heel lang mee gezeten. Als mijn partner er toen niet was geweest, had ik domme dingen gedaan.»

HUMO Vandaag lijkt er meer angst te zijn dan vroeger. Heb je een idee waarom?

DENDIEVEL «Dirk De Wachter heeft daar iets moois over gezegd: ‘Vroeger deden wij vanzelf aan mindfulness.’ Ik woonde als kind naast mijn grootouders en wij zaten vaak op een stoel op de stoep. Dan passeerde er een koers of de buurman kwam langs, en dat was het. Nu komen wij thuis en moeten we onze mails nog checken, we moeten naar ‘Temptation Island’ kijken om de volgende dag mee te kunnen praten, we moeten lekker gegeten hebben, we moeten ontspannen zijn, we moeten er goed uitzien, we moeten goede ouders zijn en wat weet ik nog allemaal. Er wordt te veel verwacht. Er is te veel druk. Perfect zijn in de keuken én in bed én op school én op het werk én bij vrienden: dat gaat gewoon niet. Dan is het niet verwonderlijk dat je lichaam je tegenhoudt. Misschien is er iets harder binnengekomen dan je had gedacht: een ontslag, liefdesverdriet, een scheiding, het overlijden van een vriend, iets waarvoor je te weinig tijd hebt genomen om het te verwerken.

»Soms moeten we even terug naar waar zovelen van genoten tijdens de eerste lockdown: de kleine dingen, gezelschapsspelletjes spelen, je kinderen leren kennen, samen zijn.»

HUMO Hoe kijk je terug op die periode?

DENDIEVEL «Voor mij is het een zegen geweest. Ik heb mezelf erdoor leren kennen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik hooggevoelig ben. Daarnaast heb ik geleerd dat ik grenzen moet stellen. Ik wil mensen niet teleurstellen en zeg te vaak ja. Als ik dan iets doe, wil ik dat ook goed doen en ga ik in het rood.

»Angst hebben mag. Het is een nuttige emotie, ook al zien wij vaak alleen maar het negatieve. Net als woede en verdriet is het een uitlaatklep. Mijn paniekaanvallen waren een gezonde reactie van een gezond lichaam dat zei: sta eens even stil.»