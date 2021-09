Lees hier alles over de aanslagen van 11 september 2001

Vandaag is het twintig jaar geleden dat twee gekaapte passagiersvliegtuigen in de New Yorkse WTC-torens vlogen, een derde in het Pentagon in Washington en een vierde in een weiland in de staat Pennsylvania. Bij de historische aanslagen lieten bijna drieduizend mensen het leven en raakten ruim zesduizend gewond. Wij bundelden enkele pakkende Humo-artikelen, -interviews en -reportages over de dramatische gebeurtenissen.

Een reconstructie van de fatale dag:

Nog geen 20 minuten na vertrek, precies op het moment dat ze normaal gesproken de passagiers ontbijt zou serveren, greep stewardess Betty Ong naar een in de Boeing 767 ingebouwde telefoon. Ze belde ermee naar een gratis nummer van American Airlines: ‘Volgens mij zijn we gekaapt.’

DEEL 2. Binnen in de WTC-torens: ‘Je kunt niet naar beneden! Het brandt daar overal!’

Toen de twee vliegtuigen in de WTC-torens vlogen, vonden 2.606 mensen die in de twee gebouwen werkten de dood. Brian Clark en Stan Praimnath, die zich op de verdiepingen bevonden waar vlucht 175 van United Airlines is ingeslagen, hebben de hel wonderwel overleefd en vertellen hun wonderlijke verhaal. ‘Het is bloed- en bloedheet!’

DEEL 3. Hoe de passagiers van vlucht 93 van United Airlines in opstand kwamen tegen hun kapers: ‘We vallen die man met die bom aan’

Toen de kapers toesloegen, wisten de passagiers en de bemanning al wat er in de rest van het land gaande was. En dus kwamen ze in actie kwamen tegen de terroristen. ‘Zijn jullie er klaar voor? Oké, jongens. Actie!’

Het verhaal van Patrice Braut, de Belg die omkwam in het WTC:

‘Tragisch omgekomen bij de aanslag op de torens van het World Trade Center in New York’. Het staat te lezen op een onopvallende gedenkplaat aan de voorgevel van een rijhuis in Anderlecht. Het is het huis van Michel en Paola Braut, de Belgo-Italiaanse ouders van Patrice Braut, één van de 2.996 slachtoffers van nine eleven, met als bijkomende en bedenkelijke onderscheiding: het enige Belgische slachtoffer. ‘Ik zie geen toren, geen vliegtuig. Ik zie alleen mijn jongen branden, op de 97ste verdieping.’

De moeder van een omgekomen brandweerman spreekt:

Een ontmoeting met Maureen Santora op Ground Zero, de plek waar op 11 september 2001 ook vierhonderd brandweermannen om het leven kwamen. Eén van hen was haar zoon Christopher, de jongste brandweerman die sneuvelde: pas 23, nauwelijks twee maanden in dienst bij het beruchte korps Engine 54. ‘Burgemeester Giuliani hoort thuis in de cel. Hij heeft honderden doden op zijn geweten’

De complotten van 9/11:

De helft van de Amerikanen gelooft niet meer in de officiële versie. Nog voor het vuur in de WTC-torens was geblust circuleerden op het internet al de eerste complottheorieën: de Amerikaanse regering zat zélf achter de aanslagen, de officiële uitleg hield geen steek. ‘Er zijn geen doden. Die zogezegde slachtoffers werkten allemaal voor de regering.’

Ben Sliney, de luchtverkeersleider van 9/11:

Terwijl de terroristen van Al Qaida zich op tienduizend meter hoogte meester maakten van vier vliegtuigen, probeerde hij op de begane grond wanhopig te begrijpen wat er aan de hand was. Kort voor 11 september was Ben Sliney gepromoveerd tot directeur van de Federal Aviation Administration. Zijn taak: het vliegverkeer in goede banen leiden. Speciaal voor Humo doet Sliney het relaas van een krankzinnige dag. ‘De regering heeft ons die dag volledig in de steek gelaten.’

Van ‘doodbrave jongen’ tot terrorist: Mohammed Atta, de piloot die de eerste Boeing in het WTC boorde:

Volgends de FBI en de Amerikaanse media was hij niet alleen de piloot van de eerste Boeing die zich op de Twin Towers stortte, maar ook de ringleader, the Pied Piper, de terreurkapitein die rond zich een team wist te verzamelen met slechts één doel voor ogen: een moordende slag toebrengen aan de Amerikaanse skyline. Zijn eigen vader noemt de 33-jarige Mohammed Atta een rechtschapen kind, een doodbrave jongen die hij dikwijls door elkaar geschud heeft ‘om hem wat flinker te maken’. ‘Mohammed was bang in een vliegtuig.’