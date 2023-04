‘Leugenaars kopiëren meer bewegingen van hun gesprekspartner’: zo ontmasker je een leugenaar

Kijkers van ‘De mol’ ondervinden elke zondagavond hoe lastig het is om te achterhalen of iemand liegt. Op zoek naar een beter alternatief dan de omstreden polygraaf letten wetenschappers alvast op drie opvallende eigenschappen van leugenaars.

Eigenschap 1: leugenaars zijn gestrest

Een zwetende verdachte die via talloze ­sensoren en draden verbonden is met een mysterieuze machine, dat is het clichébeeld van een leugendetector: de polygraaf. Een polygraaf meet de lichamelijke reactie van een verdachte tijdens een ­verhoor. Veranderingen in ademhaling, bloeddruk en zweet­secretie kunnen wijzen op stress.

Ondervragers gebruiken de polygraaf onder meer in de zogeheten controle­vragen­test. Een examinator stelt dan delict­vragen (heb je de moord gepleegd?) en controle­vragen (heb je in de afgelopen vijf jaar iemand pijn gedaan?). Het idee is dat daders gestrester reageren op delict­vragen omdat ze liegen als ze die ­ontkennen. Onschuldige verdachten ­kunnen de delictvragen terecht met nee beantwoorden. Daarom maken zij zich meer zorgen om de controle­vragen en ­reageren daar heftiger op.

De praktijk is weerbarstiger. Gershon Ben-Shakhar is emeritus hoogleraar ­psychologie aan de Hebrew University of Jerusalem en wijdde zijn carrière aan de polygraaf. Volgens hem is het lastig om ­geschikte controlevragen te bedenken. Daardoor schrikken niet alleen daders, maar ook onschuldige verdachten vooral van delict­vragen. Zo kunnen zij onterecht als leugenachtig uit de test komen.

Ben-Shakhar noemt de controle­vragen­test ‘zeer problematisch’ en ‘niet wetenschappelijk onderbouwd’. Toch wordt de techniek veelvuldig toegepast, onder meer in de Verenigde Staten, Canada en Israël. Ook dicht bij huis nam de Belgische politie tot de coronapandemie elk jaar honderden verhoren af met de controle­vragen­test.

Ook de Japanse politie gebruikt de ­polygraaf, maar dan op een andere manier. Verdachten krijgen meerkeuze­vragen voorgeschoteld over het misdrijf. Bijvoorbeeld: hoe heb je de moord gepleegd? Met een mes, een pistool, een hamer of een touw? Omdat mensen lichamelijk reageren op ­bekende informatie geeft de test aan of een verdachte daderkennis heeft.

Deze zogeheten verborgen­informatie­test is gestoeld op een belangrijke aanname: dat onschuldige verdachten geen daderkennis hebben. Het grootste risico voor de test is dan ook het uitlekken van informatie over het misdrijf, bijvoorbeeld via de ­media.

Test: wie liegt er hier? A: Ik deed mijn trui weer aan en verliet de kamer. Ik nam de trap naar beneden. Daar kwam ik meteen Sera, een vriendin, tegen. Samen liepen we naar de kantine en we kochten beiden een cappuccino. Daarna gingen we op de zwarte banken daar zitten en even kletsen. Toen ik op m’n mobiel keek, zag ik dat het al 10.15 uur was en ik moest om 10.20 uur terug zijn. Dus toen ben ik snel weer teruggelopen. B: Ik ben veel tijd verloren door uit dit gebouw te komen. Ik nam de lift naar beneden, maar ik stapte uit op de verkeerde verdieping. Ik heb toen even moeten zoeken naar de uitgang, die nog een verdieping lager bleek. Ik ben gewoon richting het water gelopen om te zien of er iemand was die ik kende, maar dat was niet het geval. Toen ben ik maar even naar het toilet gegaan. Toen ik binnenkwam stond er niemand, maar toen ik mijn handen ging wassen waren er wel enkele meiden. Toen ben ik terug naar het lab gelopen en deze keer vond ik de weg heel gemakkelijk terug. ANTWOORD: Verklaring A is de waarheid, B is een leugen. A bevat verschillende de­tails, zoals plaat­sen (kantine), tijden (10.15 en 10.20 uur) en personen (Sera). Dat zijn bovendien controleerbare details: de politie kan transacties met bankkaart of gsm opvragen en contact opnemen met Sera. Verklaring B bevat geen concrete details en de informatie is nauwelijks te controleren.

Volgens Ben-Shakhar is dat geen onoverkomelijk probleem. Uit recent onderzoek van zijn groep blijkt dat je dit kunt oplossen door gedetailleerdere vragen te stellen. Dus niet: heb je de moord gepleegd met een mes of een pistool? Maar wel: heb je een broodmes of een schilmes gebruikt?

De verborgeninformatietest is onder weten­schappers breder geaccepteerd dan de controlevragentest. Het grote voordeel is dat de verborgeninformatietest bescherming biedt aan onschuldige verdachten. De kans is klein dat zij per toeval een sterke lichamelijke reactie vertonen op het juiste antwoord van alle vragen.

Universitair docent forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht Ewout Meijer beaamt dit. ‘Net als de controlevragentest heeft de verborgen­informatie­test een fout­marge, maar die zit aan de ­andere kant: de test beschuldigt minder ­onschuldige verdachten, maar mist meer daders. Dat is beter, want in het Nederlandse strafrecht hebben we liever tien daders vrij dan één onschuldige in de gevangenis.’

Eigenschap 2: leugenaars ­bewegen (waarschijnlijk) meer

De polygraaf is al een eeuw oud. Hebben wetenschappers in die tijd niets beters ­bedacht? Zeker wel, zegt Sophie van der Zee, die aan de Erasmus Universiteit ­onderzoek doet naar de lichaamsbeweging van leugenaars. Volgens de universitair ­docent is het automatisch analyseren van lichaamsbeweging een potentieel betere manier om leugens te ontmaskeren dan de polygraaf. Een polygraaf meet namelijk ­alleen stress, maar negatieve emoties, waaronder stress, zijn slechts een van de redenen waarom leugenaars zich anders gedragen dan mensen die de waarheid spreken.

Er zijn nog twee manieren waarop ­liegen een indirecte invloed heeft op ons gedrag. Liegen is moeilijker dan de ­waarheid vertellen, waardoor leugenaars meer automatisch gedrag vertonen. Een voorbeeld daarvan is spiegelgedrag: ­leugenaars kopiëren meer bewegingen van hun gesprekspartner dan mensen die de waarheid spreken. Daarnaast passen ­leugenaars hun gedrag bewust aan om ­eerlijk over te komen. Veel mensen ­denken bijvoorbeeld dat leugenaars wegkijken van hun gesprekspartner. Daarom doen leugenaars in werkelijkheid vaak het omgekeerde: ze maken zoveel oogcontact dat het onnatuurlijk wordt.

Alle drie de factoren beïnvloeden ­lichaamsbeweging. Daarom kun je er in ­theorie beter leugens mee opsporen dan met de polygraaf.

Andere experts zijn terughoudend als het gaat om het ontrafelen van leugens door te kijken naar lichaamstaal. Volgens Ewout Meijer leverde decennia aan onderzoek naar non-verbaal gedrag teleur­stellend weinig op. Om diezelfde reden is ook Bruno Verschuere, universitair hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, ‘heel sceptisch’.

Voor Van der Zee was de wetenschappelijke consensus dat lichaamsbeweging niets zegt over leugenachtig gedrag juist een motivatie om het bestaande onderzoek tegen het licht te houden. Ze besefte dat de bestaande conclusies gebaseerd ­waren op handmatige analyses van videobeelden. ‘Op die manier laat je veel ­informatie weg, bijvoorbeeld kleine ­bewegingen en informatie over de richting en snelheid van bewegingen. Ik was jong en enthousiast en vond dat het beter kon.’

De onderzoeker ontwikkelde een ­preciezere methode om lichaamsbeweging in kaart te brengen. Ze trok liegende en de waarheid sprekende mensen een ‘full body motion capture suit’ aan: een elastisch pak vol sensoren op gewrichten en ledematen die zelfs de subtielste bewegingen nauwkeurig vastleggen.

'I did not have sexual relations with that woman', loog Bill Clinton in 1998 ten tijde van de affaire-Lewinsky. Beeld Getty Images

Het onderzoek met die pakken heeft Van der Zee ervan overtuigd dat de hoeveelheid lichaamsbeweging wel degelijk iets zegt over leugenachtig gedrag. ‘Wij zien dat vier op de vijf mensen over hun hele lichaam meer bewegen als ze liegen dan als ze de waarheid spreken. Een op de vijf mensen beweegt juist minder als die liegt dan als die de waarheid spreekt.’

Ook wanneer mensen het geheim van de leugendetector kennen, blijven de ­resultaten overeind. In een recent herhaal­experiment vertelde Van der Zee haar proefpersonen van tevoren dat leugenaars vaak meer bewegen dan mensen die de waarheid spreken. Het gevolg: leugenaars gooiden hun gedrag om en gingen expres weinig bewegen. Maar dat deden ze zo overdreven dat onderzoekers hen alsnog relatief vaak konden herkennen als leugenaar.

De vertaalslag van het laboratorium naar de praktijk is lastig. Leugenaars ­bewogen volgens de sensoren weliswaar meer dan mensen die de waarheid ­spraken, maar Van der Zee kon dat verschil niet terugzien in de videobeelden. Waarschijnlijk gaat het om kleine bewegingen, maar het is ondoenlijk om iedereen een pak aan te trekken om die bewegingen te meten. Daarnaast moeten onderzoekers in andere laboratoria de Rotterdamse ­studie nog herhalen om te kijken hoe ­solide de resultaten zijn.

Eigenschap 3: leugenaars vertellen minder details

Hoe kun je er dan achterkomen of je gesprekspartner liegt? Simpel, volgens universitair hoofddocent Bruno Verschuere. Leugenaars zijn volgens deze psycholoog te ontmaskeren door te letten op de hoeveelheid details in hun verhaal.

In samenwerking met Ewout Meijer voerde Verschuere een reeks experimenten uit. Proefpersonen moesten ofwel een tentamen ‘stelen’ ofwel een onschuldig rondje lopen op de universiteitscampus. Bij terugkomst vertelden de onderzoekers aan de proefpersonen dat ze verdacht ­werden van een diefstal. Na een onder­vraging van de proefpersonen beoordeelde een tweede groep proefpersonen wie van hen de waarheid sprak.

Wat bleek: proefpersonen die de ­verklaringen beoordeelden op de mate van detail waren het best in staat om ­leugens en waarheden uit elkaar te ­houden. Dat deden ze beter dan proef­personen die geen instructies kregen en zelfs beter dan proefpersonen die naar de mate van detail én andere signalen keken.

Het succes van de methode valt te ­verklaren vanuit het leugenaarsdilemma. Aan de ene kant beseffen leugenaars dat ze met details moeten komen om geloofwaardig over te komen. Aan de andere kant ­weten ze ook dat hoe meer details ze ­verzinnen, hoe groter de kans is dat ze in de knoop komen en dus door de mand ­vallen.

Tot nu toe was de focus te veel gericht op het combineren van verbale aanwijzingen die leugenaars kunnen ontmaskeren, stelt Verschuere. Onderzoekers letten dan bijvoorbeeld op consistentie, emotie én plausibiliteit van een verhaal.

Aan die traditionele methode zitten ­haken en ogen. Zo vinden mensen het ­lastig om op meerdere signalen tegelijkertijd te letten. Signalen komen niet altijd met elkaar overeen, dus wat te denken als iemand wel een plausibel verhaal vertelt, maar het verhaal niet consistent is?

Daarnaast hebben de meeste verbale ­signalen een zwak effect of zijn ze slechts in een paar studies gevonden. ‘De mate van detail is het enige signaal dat een ­robuuste analyse over vele studies overleeft’, stelt Meijer.

Van de drie leugendetectiemethodes is het beoordelen van de mate van detail het makkelijkst toe te passen in de praktijk. ‘Als iemand een vaag verhaal vertelt, moet dat een signaal zijn om door te vragen’, licht Verschuere toe. ‘Als iemand dan nog niet met details komt, is dat wel een teken dat er iets aan de hand is.’

Toch is ook deze manier van leugens spotten niet zaligmakend. De proef­personen van Verschuere maakten in zes tot acht van de tien verklaringen een ­correct onderscheid tussen leugen of waarheid. De aanpak werkt dus beter dan het opgooien van een muntje. Tegelijkertijd is de foutmarge nog te groot om bijvoorbeeld met zekerheid moordenaars en onschuldigen aan te wijzen.

Hetzelfde geldt voor de polygraaf en het meten van lichaamsbeweging. Beide ­methoden scoren beter dan het toeval, maar ze zijn verre van perfect.

Alle benaderde leugenexperts benadrukken: een leugendetector met 100 procent nauwkeurigheid is niet mogelijk, alleen al omdat er zoveel soorten leugens zijn. ­Leugenaars kunnen een beetje overdrijven, belangrijke informatie achterhouden of een totaal onzinverhaal vertellen.

(DM)