Lhbtq-gemeenschap kritisch voor Amsterdam Pride: ‘Er is nood aan minder feest, en meer inhoud’

MENINGEN

‘Met het rapport heeft de gemeente een kritische spiegel voorgehouden. Ik denk dat het goed is, want het rommelt al tijden en er is veel kritiek. Dat raakt ook aan het draagvlak. Je ziet namelijk dat de missie en de visie van de Pride complexer is geworden. Je krijgt nu pinkwashing, groot kapitaal dat zich erop stoort, maar we zijn uit het zicht verloren wat onze agenda is. Op die manier is Pride ook onder druk te komen staan. En dan krijg je de discussie waarom de botenparade er nog is?’

‘De mainstream zit niet in de klankbordgroep en bij inclusie horen alle groepen. We moeten elkaar niet uitsluiten. De gemeente moet stoppen met selectief aanschrijven van splintergroeperingen. Op 4 april zou er weer een nieuwe bijeenkomst zijn en daar wil ik bij zijn. Grote bedrijven bij de Pride betrekken heeft niets met pinkwashing te maken, dat heeft te maken met de solidariteit naar de regenboogfamilie. Ik vind het beledigend om sponsoren zo voor het hoofd te stoten. Iedereen moet een plekje hebben, maar we moeten elkaar niet het evenement afnemen.’

‘Ik kan mij heel goed in het rapport vinden zo ver dingen zijn verwoord. Het is een heel diverse en brede groep van organisaties tot protestgroepen. Maar wat ik mis in het rapport is zelfreflectie van de stichting Pride en de gemeente. Er is veel onvrede over hoe de Pride zich ontwikkeld heeft. Je ziet dat ieder jaar dezelfde mensen bij de Pride betrokken zijn en ze betrekken er dezelfde mensen bij. Dat leidt tot een gebrek aan diversiteit. Daarom moet er een raad van toezicht komen die de focus legt op de community.’

‘De Amsterdam Pride zoals die nu georganiseerd wordt is te wit en te commercieel. Ik vind het te ver verwijderd van een Prideviering, het is een soort koningsdag geworden. Er moet meer aandacht komen voor de Pride Walk, dat geeft het gevoel van een demonstratie en brengt mensen bij elkaar. Ik vind het daar een stuk veiliger om in de menigte te zijn. Je hoeft daar niet voor te betalen of aangesloten zijn bij een vereniging. Bij de Canal Parade moet je ingeloot worden, geld hebben om het aan te kleden, anders ziet je boot er niet uit.’