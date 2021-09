‘Liberté, égalité, Beyoncé’ is een energieke verzameling essays waar de geestdrift van afspat

‘Wat is beter dan één miljardair? Twee miljardairs.’ De zinsnede uit het nummer ‘Family Feud’ staat een paar keer in ‘Liberté, égalité, Beyoncé’, een bundeling van elf essays van schrijfsters over hun fascinatie voor Queen B, die op 4 september 40 is geworden.

Inmiddels is de diva tot zulke hoogten gestegen dat ‘de regels van de muziekindustrie niet meer voor haar gelden’. Bijna alle essays belichten het belang van het fenomeen Beyoncé voor de emancipatie van de zwarte vrouw: haar beeldtaal, haar teksten, haar werkethiek, haar moederschap, haar huwelijk met Jay-Z en – vooral – haar geld. Beyoncés vermogen maakt haar artistieke vrijheid mogelijk, maar is voor sommige auteurs ook een bron van ongemak. Want waar flink wordt verdiend, is ook uitbuiting. En: is geld echt het antwoord op sociale ongelijkheid?

Van de samenstelster van de bundel hebt u wellicht nog nooit gehoord, maar daar zal wis en zeker verandering in komen: Hélène Christelle Munganyende is een opkomende stem in het debat over samenleven en diversiteit, en haar debuutroman ‘Vreemd fruit’ verschijnt over enkele maanden. Intussen is ‘Liberté, égalité, Beyoncé’ een energieke verzameling essays waar de geestdrift van afspat, al had een preciezere redactie wel wat overlap kunnen voorkomen.