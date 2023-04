Liegen in de politiek betekent niet altijd ontslag: de N-VA zette de lijn uit om de eigen excellenties met hand en tand te verdedigen

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) heeft ontslag genomen uit de federale regering. Dat kondigde ze vanochtend aan op de Franstalige radiozender La Première en lichtte ze daarna toe op een persconferentie. Haar ontslag komt er nadat ze loog in het parlement over het gebruik van haar persoonlijk logo bij projecten die door haar diensten worden gesubsidieerd. Maar Schlitz is bij lange niet de eerste politicus die op een leugen betrapt wordt. Velen overleefden hun onwaarheid, zelfs met glans. Wat maakt het verschil?

‘Waarachtigheid was nooit een politieke deugd, en leugens zijn altijd beschouwd als gerechtvaardigde instrumenten bij politieke handelingen’, schreef filosofe Hannah Arendt al in haar befaamde essay ‘Leugens in de politiek’ (‘Lying in politics’, 1971). Dat essay kwam er na de onthulling van de zogenaamde Pentagon Papers, geheime documenten die aantoonden dat de Amerikaanse regering al jarenlang veel dieper in de oorlog in Vietnam betrokken was dan officieel was toegegeven. De onthulling werd een trauma voor de Amerikaanse samenleving - pre-Watergate. Het leverde een bewijs dat de regering de bevolking en het parlement systematisch voorloog.

Sarah Schlitz. Beeld BELGA

De verbazing daarover verbaast, want zoals Arendt al terecht aanstipte, hoort leugenachtigheid nu eenmaal bij politiek. Je zou kunnen stellen dat zelfs de Trojaanse Oorlog in de Griekse oudheid gerechtvaardigd werd met een onwaarheid: de eer van een vrouw. Maar ook de recentere oorlogen startten vaak met een leugen: massavernietigswapens van Saddam toen, nazi’s in Kiev nu. Terwijl je je kan afvragen of Covid-19 zo’n wereldwijde catastrofe was geworden als het Chinese regime sneller de waarheid had verteld.

Liesbeth Homans. Beeld BELGA

Van die majeure incidenten is het een grote stap naar de leugen van staatssecretaris Sarah Schlitz. Eerst nog even de feiten. Niet alleen heeft de groene staatssecretaris iets gedaan wat niet mag - haar eigen logo ter promotie laten aanbrengen bij gesubdieerde projecten, zoals blijkbaar ook Vlaamse N-VA-ministers gretig doen -, ze heeft er ook over gejokt in de Kamer. Wat ze in eerste instantie afdeed als een ‘onhandigheid’ bleek bij nader onderzoek gericht beleid te zijn. In de subsidiegids van haar kabinet stond expliciet dat ook het logo van de staatssecretaris vermeld moet worden door wie steun ontvangt. Dat was dus een leugen, en vervolgens liet Schlitz na die onwaarheid keurig recht te zetten. Daardoor was ze nu verplicht ontslag te nemen.

De context doet er toe. Een politicus die liegt, is geen nieuws; een regeringslid dat liegt in het parlement is wat anders. In de klassieke politieke deontologie kan dat een gegronde reden tot ontslag zijn. Omdat een leugen tegen de volksvertegenwoordiging nu eenmaal gelijkstaat aan een leugen tegen het hele volk. Van Herman De Croo (Open Vld) is bekend dat hij als Kamervoorzitter er bij de collega-Kamerleden graag op aandrong om het woord ‘leugen’ in hun betoog te schrappen en te vervangen door ‘onwaarheid’. Een leugen vertel je bewust, een onwaarheid kan ook het gevolg zijn van gebrekkige informatie.

Marie-Christine Marghem. Beeld BELGA

Toch is de regel dat een parlementaire leugen per definitie de rode kaart oplevert al een tijdje verwaterd. Zeker in België. Zo loog toenmalig minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) in de vorige regeerperiode in de Kamer over een advies dat ze inwon over de herstart van de kerncentrales van Doel. Een ‘bagatel’ in omvang te vergelijken met wat staatssecretaris Schlitz deed. Theo Francken (N-VA) bezorgde premier Charles Michel (MR) in dezelfde periode bewust verdraaide informatie over de repatriëring van Soedanese asielzoekers. Zowel Marghem als Francken kwam in een storm terecht, maar bleven uiteindelijk zitten.

Theo Francken. Beeld Photo News

Wat zou nu mogelijk anders kunnen zijn? Niet de leugen besloot over het lot van Sarah Schlitz, wel het belang dat haar eigen partij en de meerderheid aan haar hechten. ‘Als de regeringspartners zijn ontslag eisen, stapt N-VA uit de regering’, sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever begin 2018 het machtswoord uit. Het aanhoudende gerommel over het functioneren van Francken verstomde meteen. Een van de gevolgen van de slordigere omgang met de waarheid in het parlement is de inflatie aan onderzoekscommissies. Was dit vroeger een hoogst uitzonderlijk controle-instrument, dan wordt er nu slag om slinger om geroepen. Zie ook het pensioendebacle.

De N-VA zette de lijn uit om de eigen excellenties met hand en tand te verdedigen. Jan Jambon raakte al in verschillende functies in de knoei met de waarheid, maar wankelde nooit. Liesbeth Homans beweerde, als minister voor Armoedebestrijding, in 2018 dat de vluchtelingencrisis de stijgende kinderarmoede verklaarde op basis van een nota waar dat niet in stond. Ze bleef zitten. Joke Schauvliege (cd&v) beweerde dat de Staatsveiligheid haar had ingelicht over manipulatie bij de klimaatjongeren, wat eveneens uit de lucht gegrepen was. Zij moest wel opstappen, omdat haar partijtop haar als een strategisch risico ging zien.

Joke Schauvliege. Beeld Thomas Sweertvaegher

De vraag was dus of Sarah Schlitz ook Ecolo een kabinetscrisis waard is. Wat haar zaak lastig maakte, is dat de groenen, en ook de staatssecretaris zelf, graag een principiële, ethische toon zetten. Als je er dan zelf de deontologische kantjes af loopt, geeft dat een knauw in de geloofwaardigheid . De cohesie binnen Vivaldi is ook niet van die aard om veel solidariteit op te wekken, zoals bleek uit de uitzonderlijke procedure om een weekje te wachten met het bevestigen van het vertrouwen.

Het brengt ons bij een laatste, ietwat cynische les. Liegen in de politiek vergt een zekere onverschrokkenheid en zelfs schaamteloosheid. Een echte machthebber, in de ma­chi­a­vel­lis­tische betekenis van het woord, moet durven blijven liegen, zoals de internationale voorbeelden Donald Trump en Boris Johnson onlangs illustreerden. Zij gingen uiteindelijk mede door leugens ten onder. Maar wel na zéér vele leugens, terwijl een flink deel van de fanbase, die de politiek sowieso niet vertrouwt, wel loyaal blijft. Zo ver kwam het hier uiteraard nog niet, maar Trump en Johnson tonen wel aan hoe een al te vrije omgang met de waarheid het algemene vertrouwen in de instellingen kan aanvreten.