Lien Van de Kelder haalt 92/100 op Humo’s Deugmeter: ‘Ik geloof niet in mensen die ‘geen tijd hebben’ voor vrijwilligerswerk’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: actrice, zangeres en juriste Lien Van de Kelder (40).

LIEN VAN DE KELDER «Door enkele maanden in Thailand te wonen ben ik me nog bewuster geworden van het belang van contact met medemensen, en dat de zin van het leven eigenlijk bestaat uit empathie en het goed voorhebben met de ander. Rutger Bregman schrijft in zijn boek dat de meeste mensen deugen en dat geloof ik oprecht. De meeste mensen willen écht goeddoen.»

HUMO In een eerder interview vertelde u dat u niet alleen goed wilt doen, maar ook een impact wilt hebben.

VAN DE KELDER «Ik engageer me voor wetenschappelijk onderzoek als lid van de raad van bestuur van de UZA Foundation. We hebben veel geld opgehaald voor research naar gepersonaliseerde behandelingen voor agressieve bloedkankers. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft nu een productie-eenheid waar ze lichaamscellen van kankerpatiënten ‘bewapenen’ om de kanker aan te vallen. Ik heb alleen maar mee aan die kar getrokken, maar intussen zijn er wel levens gered en kijkt de hele wereld naar het UZA.»

HUMO Er zijn ook mensen die bewust voor egoïsme kiezen en daarvoor uitkomen.

VAN DE KELDER «Word je daar een gelukkig mens van? Daar kun je toch alleen verzuurd van raken?

»Het gaat niet om de grote gebaren, want ook met kleine dingen kun je een grote impact hebben. Eens glimlachen naar iemand op straat, boodschappen doen voor je buurvrouw die haar been heeft gebroken, écht vragen hoe het gaat met iemand: zo creëer je samen een samenleving.

»Ik geloof ook niet in mensen die zeggen dat ze geen tijd hebben en van plan zijn om pas na hun pensioen aan vrijwilligerswerk te doen. Die dagen zullen ook snel genoeg vol zitten.»

HUMO Mijn dagen zitten nu al vol.

VAN DE KELDER «Dat is bij iedereen zo. Het is zoals met sporten: je moet het inplannen, zodat het een gewoonte wordt. Als je het regelmatig doet, wordt de drempel vanzelf lager. En net zoals bij het sporten moet je kiezen voor iets wat vol te houden is. Wekelijks vrijwillig een voetbaltraining geven, iemand af en toe begeleiden bij het huiswerk, een keer soep opscheppen voor de armen: kies iets wat bij je past.

»Veel organisaties zouden niet bestaan zonder vrijwilligers. In de wijk in Antwerpen waar ik woon, ben ik bijvoorbeeld actief betrokken bij de bewustmaking rond de Jodenrazzia’s die er hebben plaatsgevonden. We hebben herdenkingswandelingen georganiseerd, er zijn sprekers gekomen en struikelstenen geplaatst. Als we daar geld voor hadden gevraagd of op de overheid hadden gewacht, was er niets gebeurd.»

HUMO Jonge mensen reageren vaak huiverig als je vraagt om over hun engagement te praten. Gisteren liet iemand weten: ‘Ik ben bang om als een zotte woke-trien bestempeld te worden.’

VAN DE KELDER «Dat baart me wel zorgen. De wokegemeenschap, wat die ook moge zijn, neemt het toch net op voor groepen die hulp nodig hebben of een stem moeten krijgen? Dat je er niet voor durft uit te komen dat je goeddoen belangrijk vindt, uit angst voor reacties, dat vind ik heel erg. Niet willen zeggen waar je voor staat of dat je aan vrijwilligerswerk doet: komaan, zeg!»

HUMO Ze vrezen giftige reacties op het internet.

VAN DE KELDER «Daar lees je wat vroeger aan de toog werd gezegd, de gesprekken na vijf pinten te veel.»

HUMO Het lijkt soms een opbod in grofheid.

VAN DE KELDER «De verrechtsing van de maatschappij verontrust me erg. We moeten ons ervan bewust blijven dat al die racistische reacties op Twitter en Facebook echt niet kunnen. We moeten die blijven veroordelen.»

HUMO We mogen niet uit het oog verliezen dat ze abnormaal zijn?

VAN DE KELDER «Ja, omdat de meeste mensen wél vanuit een empathische inborst handelen.»

HUMO Omdat de meeste mensen deugen.

VAN DE KELDER «Voilà, en zo is de cirkel rond.