‘Ligt die gestolen boombox niet naast mijn bakken bier? Niet iedere beller is even nuchter in ‘De noodcentrale’ op Eén

Misschien lag het aan de behaaglijke temperaturen, de lente waarin tuinen en parken uitbundig groeien en bloeien, de luie zondag lezen in de tuin. Maar mild gestemd was ik, en zowaar voorzien van een hersteld geloof in de mensheid toen ik gisteravond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘De noodcentrale’ had bekeken.

‘De noodcentrale’ is een programma dat opvalt door zijn soberheid, niks groots, niks schreeuwerigs, maar basic, entertainend en perfect van toon. Net als ‘De rechtbank’ of ‘Therapie’ toont dit programma alleen, en het toont ons juist het meest onspectaculaire: mensen op kantoor aan een bureau. Ze nemen de telefoon op, nu en dan laten ze wat stoom af of maken ze een grapje met hun collega’s. Mensen zoals u en ik, geen helden. Maar ‘De noodcentrale’ laat zien dat we geen behoefte hebben aan helden als er mensen bestaan die gewoon hun werk goed doen.

Want je hoort wel wat, daar in de centrale van de 101 en de 112. Een vrouw die van haar man een ziekenwagen moet bellen bijvoorbeeld – de reden: rode stoelgang, de man, live vanop het toilet, meldt dat hij er al tien dagen last van heeft. Pertinente vraag van de nuchtere operator Pieter-Jan: ‘Wat is er dan veranderd in die tien dagen dat hij nu ineens een ziekenwagen nodig heeft?’. ‘Hij wil gewoon een ziekenwagen’, zegt zijn vrouw. ‘Hij is slim genoeg hoor’. De operator stuurt er toch maar een langs. De wc-man blijkt een vaste klant te zijn bij de hulpdiensten.

De sterkste verhalen komen van mensen die onder invloed bellen. Twee neven in Brussel: ‘Er zit hier een man in mijn huis’, zegt de beller, ‘hij heeft vijf euro van me gestolen. Hij is plein comme un boudin’. Collega Caro krijgt ondertussen de andere man aan de lijn: ‘Ik zit hier bij mijn neef. Hij heeft mijn oortjes gestolen. Ik was beneden een fles gaan halen en mijn oortjes waren weg. Hij is ladderzat.’ Of de Vlaams-Brabantse puber die belt: ‘Den Didi heeft mijn Boombox gestolen!’. Waarna je Didi op de achtergrond hoort: ‘ligt die niet naast mijn bakken bier?’. ‘Nee’, zegt de beller, ‘hij lag hier neffen mijne wiet.’

Opvallend veel bellers zijn van hoge leeftijd: een vrouw wiens man van het dak is gevallen terwijl hij een boom snoeide, een vrouw die niet meer in het woonzorgcentrum binnenraakt, alles is vast, ze kent haar kamernummer niet – het is haar eerste dag daar. Of de schoondochter belt, haar tante Ursula is van de trap gevallen, de centrale wil weten hoe oud ze is, vanuit de verte een krakend, beverig stemmetje: ‘91’. Naast alcoholgebruik en een hoge leeftijd lijkt ook de nabijheid van dieren een risicofactor te zijn. Een paard is ontsnapt uit een brandende trailer langs de snelweg, een vrouw vindt het nodig de hulpdiensten te bellen omdat iemand gevraagd heeft om ‘haar kuthonden’ te doen zwijgen: ‘Ik woon hier 51 jaar en ik heb dit nog nooit meegemaakt’.

Het aandoenlijkste telefoontje komt echter van een panikerende man: de elektriciteit is uitgevallen bij hem thuis. ‘Ik heb autisme en soms epilepsie, nu heb ik een stroomuitval, ik heb de dokter al proberen te bellen, ik weet niet wat ik moet doen.’ Zijn hart en zijn armen doen pijn en de twee valiums die hij innam, helpen niet. Operator Naomi zet haar warmste, kalmste stem op: ‘Ga rustig in de zetel zitten. Ze gaan aanbellen, dan mag u opendoen. En dan gaan ze u helpen. En als het niet gaat, bel je maar even terug.’

Als we ons hulpeloos en angstig voelen, kwetsbaar en verloren, welk een troost is het te weten dat er Naomi’s van de noodcentrale zijn.