Linda De Win: ‘Ik wens in 2022 vooral een mirakel voor Beerschot’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

LINDA DE WIN «Wie had een jaar geleden kunnen denken dat corona nog altijd het land regeert. Het was ook een jaar vol klimaatwaarschuwingen. En dan een beleid dat niet in staat is verder te kijken dan de eigen achterban.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

DE WIN «‘The North Water’ (BBC), ‘Mare of Easttown’ (Play More), ‘The Flight Attendant’ (Play More) en ‘The Search Party’ (Play More). Dat laatste is onterecht onder de radar gebleven. Radio: ‘Interne keuken’ (Radio 1).»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

DE WIN «‘De engel van München’ van Fabiano Massimi. ‘Gangsterland’ van Tod Goldberg. Geen films gezien, wel theater mét muziek: ‘Rigoletto’ van De schone compagnie en ‘La Bohème’ (Vlaamse Opera).»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2021 (ten goede of ten kwade)?

DE WIN «Minder jojobeleid en bochtenwerk, én de moed... om toe te geven dat je je kunt vergissen. En vooral: een mirakel voor Beerschot.»