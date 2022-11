Loopt Twitter leeg? Computerwetenschapper Jeroen Baert: ‘Musk is zeer naïef en negeert lessen uit het verleden’

Elon Musk betaalde 44 miljard dollar voor Twitter, wandelde binnen met een gootsteen enkel en alleen als ingeleide voor de uitspraak ‘let it sink in’, en zette vervolgens de halve Twitter-top bij het grof huisvuil. Het mag dus niet verwonderen dat menig Twitteraar de mogelijkheid van andere oorden ten minste eens overweegt. Zo ook computerwetenschapper en ‘Nerdland’-podcaster Jeroen Baert, die een account op alternatief platform Mastodon aanmaakte.

HUMO Zal het effect van de nieuwe ‘Chief Twit’ écht merkbaar zijn?

JEROEN BAERT «Veel mensen zitten momenteel met een terechte angst. Elon Musk is iemand die snel handelt, maar ook snel van gedachte verandert. Met hem aan het roer is er nog maar weinig zeker. Twitter was in het verleden altijd een log beest geweest, maar dat lijkt nu voorbij.»

HUMO Musks stokpaardje is zijn strijd voor vrije meningsuiting.

BAERT «Het is gemakkelijk om te praten over vrije meningsuiting als een absoluut concept, maar jouw vrijheid van meningsuiting stopt waar die van anderen begint natuurlijk.

»Al zolang het internet bestaat is moderatie een probleem geweest. Uit de geschiedenis blijkt dat mensen niet graag vertoeven op een platform met weinig regels, want zo ontstaan de open chatboxen van 15 jaar geleden waar het totale chaos is. Of je krijgt een soort 4chan, waar je alles kan delen, van de goorste porno tot opengeschoten lijken in Oekraïne. Zonder een minimale vorm van moderatie krijg je een platform van extremen.»

HUMO Het kan toch niet dat dat Musks ambitie is.

BAERT «Ik denk dat Musk daarin zeer naïef is en veel complexiteit en lessen uit het verleden negeert. Twitter moet zich bijvoorbeeld aan lokale wetgeving houden, en daar past de filosofie dat ‘alles gezegd mag worden’ niet zo gemakkelijk in.

»Een ander voorbeeld: de advertentie-inkomsten. Als de moderatie wegvalt wordt een advertentie van Nike plots gesandwicht door een tweet met het n-woord en een gruwelijke foto uit Oekraïne. Daar zullen ze natuurlijk niet blij mee zijn op het hoofdkantoor. Voor bedrijven die willen adverteren is een zekere vorm van moderatie natuurlijk noodzakelijk.»

Jeroen Baert Beeld rv

HUMO Vanwaar de keuze voor Mastodon?

BAERT «Momenteel sluit dat platform het dichtst aan bij Twitter. Er zijn natuurlijk enkele verschillen: het wordt volledig onderhouden door vrijwilligers en is gedecentraliseerd door honderden servers. Ook voor de gebruikers zijn er verschillen, er is bijvoorbeeld geen ‘quote tweet’-functie omdat dat volgens de Mastodon-ontwikkelaars enkel gebruikt wordt om mensen op elkaar af te sturen. Mastodon doet de dingen bewust anders.

»Maar ik denk dat veel mensen die het nu gaan uitproberen, zullen merken dat het toch niet volledig hetzelfde als Twitter is. Of dat het toch niet zo makkelijk werkt als ze dachten, en ze het vervolgens weer links zullen laten liggen.»

HUMO Het gaat momenteel dus meer een symbolische actie dan een echte leegloop?

BAERT «Misschien wel, maar het is sowieso nuttig om mensen kennis te laten maken met alternatieven. Die alternatieven worden ook enkel beter als meer mensen ze proberen. Mastodon is vandaag nog niet klaar om Twitter te vervangen, maar het is een goed begin en het maakt de overstap als het echt nodig is veel makkelijker.»

Elon Musk met een gootsteen. Beeld Twitter

HUMO Op Mastodon is het bijvoorbeeld wel makkelijker om onderwerpen of andere gemeenschappen te muten. Gaat dat de bubbels niet nóg kleiner maken?

BAERT «Mensen zien bubbels altijd als iets negatiefs, maar iemand met sociale media-ervaring wil zelf zijn grenzen kunnen stellen. Er is geen wet die zegt dat je je moet blootstellen aan alle meningen van de wereld.

»De mogelijkheid om je hoofd in de stroom van alle meningen onder te dompelen, blijft bestaan. Er is niks aan Mastodon dat bubbelvorming in de hand werkt.»

HUMO Die verschillende servers isoleren je niet?

BAERT «Nee hoor. Stel, ik beheer een server en er is een andere server met mensen die niets anders doen dat haatcampagnes opstarten en racistische bagger spuien, dan kan ik zeggen: iedereen mag mijn server gebruiken, maar dan moet je niet met hen praten. En als jij dat wel wilt, dan kan je gewoon naar een andere server trekken.»

»Als Twitter een beslissing neemt die je niet zint, heb je maar twee opties: knarsetandend verder tweeten of ermee stoppen. Bij Mastodon kan je gewoon je data nemen en je herpositioneren. Dat lijkt me gezonder dan het alles-of-nietsverhaal.»

HUMO Er is dus geen gevaar voor nog meer konijnenholen?

BAERT «Niet meer dan nu. Er zijn genoeg Telegram-kanalen waar dat al in gebeurt. En ik zie niet in hoe Mastodon dat zou versterken»

HUMO Niet onbelangrijk: kunnen ze bij Mastodon die stormloop wel aan?

BAERT «Dat hangt ervan af. Momenteel loopt het allemaal wat trager door die gigantische toestroom, maar dat zal verbeteren na de grote piek. En we zullen hen misschien wat moeten helpen. Op dit moment betalen we ons gebruik van sociale media met het verkoop van onze data aan adverteerders. Iets dat misschien beter verandert naar een systeem waarin we vrijwilligers één of twee euro per maand geven om die servers draaiende te houden. We moeten weg van gratis sociale media, dat is de omschakeling die veel mensen moeten maken, maar daar is tijd voor nodig.»