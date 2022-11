‘Los het klimaatprobleem op of je krijgt geen kleinkinderen’’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

De link tussen obesitas en kanker: ‘Onder de leuze ‘Hoe vettiger, hoe prettiger’ at ik me doodziek’

‘Toen ik te horen kreeg dat ik darmkanker had, kon ik wel raden hoe dat kwam. Ik leidde een bourgondisch leven en was 25 kilo te zwaar.’ Wetenschappelijk onderzoek toont al jaren het onweerlegbare verband tussen obesitas en kanker, maar bijna niemand durft het hardop te zeggen. De cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nochtans hard: in Europa is obesitas direct verantwoordelijk voor 200.000 nieuwe kankergevallen per jaar. In ons land gaat het elk jaar om 4.200 nieuwe kankers.

Lieze, de dochter van Bart Somers: ‘Ik heb tegen mijn vader gezegd: ‘Los het klimaatprobleem op of je krijgt geen kleinkinderen’’

‘Kleine meisjes worden veel te snel groot,’ schreef Bart Somers begin november op Instagram bij een foto van zijn dochter Lieze. Ze had net haar eed als advocaat afgelegd en poseerde in toga, geflankeerd door haar glunderende ouders. Haar driejarige stage vangt ze aan met een heldere kijk op de wereld. ‘Ik heb het er moeilijk mee als de dader van een terroristische aanslag wordt doodgeschoten. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces.’

Beeld Johan Jacobs

Stefanie Vinken, de vriendin van Frank Vander linden: ‘Over onze eerste kus is er discussie: wie heeft wie binnengedaan?’

Waar is de liefde? Frank Vander linden (60) heeft het zich een tijdlang afgevraagd, nadat het in 2017 tot een breuk was gekomen met regisseur Kat Steppe, de moeder van zijn kinderen. Maar zoeken hoeft niet langer: zijn nieuwe liefde heet Stefanie Vinken (47), is arts en zit vlak voor onze neus. Als een zalvende zon kwam ze in zijn leven en sindsdien zijn de twee net verliefde pubers. ‘Op papier past hij niet bij mij, en toch werkt het.’

Knip en klaar: met kabelknippen bespaart u tot 500 euro per jaar op televisie

Tienduizenden Belgen hebben de afgelopen maanden hun digicorder buitengegooid en kijken sindsdien online televisie. Niet zo’n gek idee in deze tijden van gierende inflatie, want door uw tv-abonnement op te zeggen, spaart u jaarlijks honderden euro’s uit. Wat moet u weten voordat u de kabel knipt? En hoe begint u online te kijken?

Armoedespecialisten Bea Cantillon en Ive Marx: ‘Politici moeten geld bij hun kiezers weghalen voor mensen die niet voor hen stemmen. Moeilijk’

Doen onze regeringen te weinig voor de kwetsbare Belgen of pamperen ze hen net te veel? Dreigen de hoge prijzen een steeds groter deel van de middenklasse in de armoede te storten? Of zorgt elke crisis, zoals die tijdens corona, voor een herverdeling? Een rijkgevuld vragenlijstje voor twee armoede-experts: Bea Cantillon, die zopas verplicht met pensioen ging, en Ive Marx, haar opvolger aan de UAntwerpen. ‘De meeste armen staan naast je aan de schoolpoort en proberen hun armoede te verbergen.’

Beeld Humo

Laura Tesoro: ‘Naar het schijnt zijn mijn vriend en ik een waardeloze match, behalve voor de seks’

Laura Tesoro (26) is half Belgisch, half Italiaans. Half zangeres, half VTM-schermgezicht. Half jonge ster, half geroutineerde vedette. Maar het leven, dat omarmt ze volledig, met grote gretigheid, met een ontwapenende lach en met alle 7 hoofdzonden tegelijk: ‘Ik denk niet dat ik seks en lust uitstraal.’

Sam Kerkhofs: ‘Ik laat een kransje corrupte bobo’s mijn spelletje niet afpakken’

Een voetbalmatch duurt 90 minuten, en op het einde wint de kijker-luisteraar van ‘MIDMID’. De cultpodcast van Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans doet in voetbalromantiek, gloedvolle observaties en niet door een wekker begrensd gebikkel over Het Spelletje. Wie luistert, sluit de ogen en ziet ook de toog, de verkruimelde bierkaartjes en de kantinepintjes. Tijdens het WK wordt Kerkhofs dagelijks op het appel verwacht: ‘MIDMID Mondial’ is er elke avond, en wel – transfernieuwtje! – op Play4.

Op bezoek bij Veerle Lodrigo en oud-aartsbisschop André Léonard: ‘In geestelijk opzicht matchen wij. Maar fysieke aantrekking? Jamais de la vie’

De laatste berichten waren niet zo best. Voormalig aartsbisschop André Léonard (82), die zich in het zuiden van Frankrijk had teruggetrokken, was besmet met corona. Hij had drie hartinfarcten overleefd. Was gereanimeerd. En nu had hij in zijn testament laten opnemen dat hij niet in België wil worden begraven. Alleen zijn gouvernante, Veerle Lodrigo (54), vertegenwoordigt de band met het moederland nog. ‘Ik heb geen spijt dat ik hem ben gevolgd. Wie heeft een baas die je bedankt voor alles wat je doet?’

Beeld Getty Images

Geena Davis, Thelma uit ‘Thelma & Louise’: ‘Bill Murray plaatste een massagetoestel op mijn blote buik. Ik verstijfde van angst’

In de biografie ‘Dying of Politeness’ schrijft Geena Davis (66) veertig jaar Hollywood van zich af. De actrice neemt u ook mee naar de duistere hoekjes van Tinseltown, waar destijds niet zoveel te lachen viel. ‘Mannen deden wat ze wilden, vrouwen ondergingen het vulgairste machismo met de glimlach.’

Rode Duivel Leandro Trossard: ‘Mijn vrouw probeert altijd de toekomst te voorspellen, maar als voetballer kun je je leven niet plannen’

Er staat dit jaar geen rem meer op Leandro Trossard (27): de man in vorm bij Brighton scoort zo vlot dat bondscoach Roberto Martínez nog maar moeilijk om hem heen kan. Toch blijft de vraag: krijgt-ie ze of krijgt-ie ze niet, die basisplaats bij de Rode Duivels? Schittert Trossard straks op het WK, dan wacht wellicht een transfer naar een absolute topclub. En dat voor een speler die zich via de tweede klasse een weg omhoog moest knokken. ‘Ik hou ervan als mensen mij onderschatten: vroeg of laat moeten ze hun ongelijk toegeven.’

Het retteketettende kwintet Släpstick: ‘Ontwrichte schouders! Bloedneuzen! Barstende aders!’

In ‘The Roaring Twenties’, de nieuwe show van het komische collectief Släpstick, brengen de vijf virtuoze Hollanders brengen een visueel imposant muziektheaterstuk dat pendelt tussen clownesk en aangrijpend. Van Beethoven tot Gershwin, via gospel, hotjazz, Balkan, barbershop en musichall: ze denderen zo onweerstaanbaar door dat je vaak geen tijd hebt om te lachen. ‘We hebben wel met vrouwen samengewerkt, maar uiteindelijk blijken onze grappen het beste te werken binnen dit jongensclubje.’