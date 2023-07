Lotte Kopecky: ‘Sinds de dood van mijn broer ga ik veel bewuster om met wie ik liefheb. Je moet elk spatje geluk vieren’

Ze stempelde een spaarkaart van triomfen vol in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen, ze werd Belgisch kampioene op de weg én in het tijdrijden, en nu verbaasde ze ook zichzelf en haar ploeg SD Worx, de beste ter wereld, door naast de groene trui te veroveren eveneens tweede te worden in het eindklassement van de Tour de France Femmes. Lotte Kopecky (27) lijkt in 2023 door genadig licht te fietsen. En toch: in haar ogen woont ook wispelturig verdriet. In maart van dit jaar stierf haar broer Seppe (29), en sindsdien zit alles wat vast zat los, en wat los zat vast.

Dit interview verscheen voor het eerst op 3 juli 2023.

HUMO Ga je met een afgelijnde ambitie naar de Tour?

LOTTE KOPECKY «Ik heb nog niet met de ploegleiding gesproken over de verwachtingen en de rolverdeling. Maar als ik het rittenschema zie en naar onze selectie kijk, dan lijkt het me wel duidelijk: met Demi Vollering gaan we voor winst in het algemeen klassement, en met Lorena Wiebes hebben we de snelste van het pak – zij wordt het speerpunt in de sprintetappes. En misschien blijven er dan nog ritten over waarin ik mijn kans kan wagen. Ik ben er gerust in dat ik, als ik aangeef dat ik een bepaalde dag heb aangestipt, het vertrouwen krijg. Maar mijn persoonlijke ambitie is niet zo heel groot: ik zal vooral voor het collectief werken.

»Ik heb best lang getwijfeld over mijn deelname, omdat mijn grote doel – het wereldkampioenschap, in augustus – al heel kort na de Tour volgt. Aanvankelijk was ik van plan om de Giro te rijden, omdat ik dan meer tijd zou hebben om me voor te bereiden op het WK baanwielrennen – ik zal in Glasgow zowel op de weg als op de piste rijden. Maar de ploegleiding wilde graag de sterkste selectie aan de start in de Tour. Er werd me niets verplicht, maar ik kreeg wel de vraag of ik de Tour wilde overwegen. Uiteindelijk heb ik simpel geredeneerd: als ik in vorm aan de Tour begin, zal ik elke rit wel goed verteren, en zo in topconditie aan het WK beginnen.»

HUMO Onlangs werd je Belgisch kampioen, dus rijd je in de Tour in die tricolore trui.

KOPECKY «Daar ben ik heel blij mee, want het dóét echt iets met me, die drie kleuren om m’n schouders. Ook in esthetisch opzicht: ik vind de Belgische trui één van de mooiste. Je zult trouwens niet veel klassieke SD Worx-plunje zien: haast iedereen in de ploeg is nationaal kampioen geworden, en Lorena Wiebes rijdt in haar Europese trui. Da’s mooi, toch? Alleen wordt het zo wel veel moeilijker voor de soigneurs die ons langs de weg bidons aanreiken (lacht).»

HUMO Het zegt ook iets over de almacht van SD Worx: jullie winnen dit seizoen álles. Is het fijn om omringd door succes te zijn? Of is het net moeilijker om je plaats te vinden als je lang niet de enige bent die uitblinkt?

KOPECKY «Je moet kunnen geven en nemen. Wíllen geven en nemen. Gelukkig ligt dat in mijn karakter: ik hou ervan om anderen te zien schitteren. We moeten ons ook bewust zijn van de weelde – nu genieten, niet later, want zo’n formidabel seizoen zullen we niet snel evenaren.»

HUMO In de Ronde van Thüringen wonnen jullie de proloog en vijf etappes, met vijf verschillende rensters. Da’s prachtig, maar is het wel gezond voor de sport? Heeft het peloton niet méér sterke blokken nodig?

KOPECKY «Ik verzet me tegen de gedachte dat alle individuele klasse bij SD Worx verzameld zit. Bij de andere ploegen zitten óók geweldige rensters. Alleen zijn wij tactisch heel sterk. Ik bekijk bijna elke wedstrijd opnieuw, en dan valt het me op dat de beslissingen die we vóór en tijdens de koers nemen, vaak de doorslag geven.

»Ik heb de druk stelselmatig groter voelen worden: nu wordt van ons verwacht dat we elke wedstrijd winnen. Tegelijk heb ik ontdekt dat daar voor mij ook een voordeel aan zit. Heb ik eens een slechte dag, dan kan ik er haast zeker van zijn dat iemand anders het van me overneemt. Die gedeelde verantwoordelijkheid vind ik wel prettig, ja: we dragen de druk samen. Al denk ik natuurlijk ook weleens: verdorie, deze koers wil ik heel graag winnen, maar mijn ploegmaat wil dat óók…»

HUMO Zoals de Strade Bianche van dit jaar, waarin je de sprint nipt van Demi Vollering verloor. Over die finish was veel te doen, omdat jullie niet gelukkig leken met hoe het was gelopen. Wat is er toen precies gebeurd?

KOPECKY «Het was bovenal een verrassing: we hadden vooraf niet verwacht dat we met z’n tweeën naar de aankomst zouden rijden. En ik wist niet goed wat te doen. Ik dacht: ik heb de Strade vorig jaar al gewonnen, dus nu is het voor Demi. Maar ik dacht ook: het is verdorie wel een prachtige koers, die geef je niet zomaar cadeau. Enfin, ik was in dubio, en vanuit de auto kwamen er geen aanwijzingen.

»Uiteindelijk besliste ik om er helemaal voor te gaan. Maar op het moment dat ik Demi voorbijging, voelde ik plots een loodzwaar gewicht op mijn schouders drukken, een schuldgevoel. Goed, ik dacht dat ik zou winnen, maar Demi wist me toch nog bij te halen, en vervolgens was het wachten op de finishfoto. In die absurde minuten voelde ik me… raar. Ik hoopte dat ik gewonnen had, maar tegelijk bleef dat schuldgevoel knagen. Toen ik hoorde dat Demi gewonnen had…»

HUMO …was je eigenlijk blij?

KOPECKY «Ja. Ja, eigenlijk wel.

»Al die twijfel was er niet geweest als ik vorig jaar de Strade níét had gewonnen. Dan was ik er voluit voor gegaan, en ik ben er behoorlijk zeker van dat ik dan ook gewonnen zou hebben. Maar nu werd ik verscheurd door een dilemma. Kon ik het wel maken? Ik ben een winnaar, ik koers om als eerste over de meet te komen en die heerlijke sensatie te voelen. Maar ik ben ook een mens die anderen hun geluk gunt. Koersen is niet: je empathie uitschakelen.

»Ach, we hebben uit die wedstrijd iets geleerd: communiceren is cruciaal. Hadden we tijdens de finale even met elkaar gepraat en waren we overeengekomen dat we er beiden voluit voor zouden rijden, dan was er niets aan de hand geweest. En natuurlijk waren die beelden van net na de finish een beetje pijnlijk, maar mensen hebben toch recht op hun emoties, neen? Op zo’n intens moment hoef je de dingen toch niet te faken? Het belangrijkste is daarna gebeurd: in de bus hebben Demi en ik het meteen uitgepraat. En nu lachen we nog vaak om die episode. Ze heeft onze vriendschap niet aangetast. Want dat zijn we: vrienden.»

DRUK-DRUK-DRUK

HUMO Welke overwinning van dit seizoen vind je je mooiste?

KOPECKY «Die in de Ronde van Vlaanderen. Dat blijft dé koers, hè – er hangt haast iets mystieks over die wedstrijd, waardoor een overwinning ook bijzonder blijft. Want winnen went, natuurlijk: niet elke zege heeft nog dezelfde glans als in het begin van mijn carrière. Maar als ik in de Ronde van Vlaanderen als eerste over de streep kom, ja… Dat blijft van een surrealistische schoonheid.»

HUMO Je werd die dag echt gedragen door de supporters langs de weg.

KOPECKY «Ik geloof niet dat er een minuut is geweest waarin ik mijn naam níét hoorde roepen. En weet je, voor het eerst slaagde ik erin om daarvan te genieten. Ik heb het lang een bevreemdende gedachte gevonden dat mensen naar buiten kwamen om mij te zien, om mij aan te moedigen. Begrijp me niet verkeerd: ik was al die supporters ook toen geweldig dankbaar. Maar ik werd ongemakkelijk van… (Denkt na) Ik werd ongemakkelijk van al dat verlangen. Het voelde te vroeg aan: ik kon nog niet voldoen aan de verwachtingen die op mij geprojecteerd werden. Ik was nog te jong, en mijn zelfvertrouwen nog te frêle, om de verantwoordelijkheid voor het geluk van anderen te dragen. Nu kan ik dat wel.»

HUMO Weet je zelf wat het is om een supporter te zijn?

KOPECKY «Dat heeft er misschien ook wel mee te maken: ik heb nooit gedweept met idolen. En dus is het ook nooit mijn ambitie geweest om zelf een poster in een tienerkamer te worden. Ik ben gewoon Lotte, en ik fiets graag en goed. Ik heb moeten wennen aan het idee dat ik daarmee van betekenis ben voor heel veel mensen.»

Beeld Geert Van de Velde

HUMO Je lijkt zelfvertrouwen gewonnen te hebben. De manier waarop je koelbloedig bleef tijdens het Belgisch kampioenschap, hoe je gedecideerd de aanvallen pareerde en vervolgens een vlekkeloze sprint reed: ik vond het mooi om te zien.

KOPECKY (knikt) «Tot vorig jaar kwam ik aan de start van zo’n kampioenschap met de gedachte dat ik alleen maar kon verliezen. Nu was het omgekeerd: ik had mezelf ingeprent dat ik alleen maar kon winnen, omdat ik nu vertrouwen heb in wat ik kan. Daarmee heb ik een enorme stap gezet in vergelijking met twee jaar geleden – in vergelijking met vorig jaar, zelfs. Dat heeft alles te maken met mijn palmares. Als ik toch eens faal, kunnen mensen niet zomaar roepen dat ik een belabberde renster ben. Neen, nu is er dat mooie lijstje. Het heeft me rustiger gemaakt. Vroeger voelde de druk als een loden gewicht. En die druk kwam ook van buitenaf, maar toch vooral van mezelf. Dat gulzige – het verlangen om te presteren, te winnen, de dingen goed te doen – is er nog altijd, meer dan ooit zelfs, maar ik heb al een palmares dat ze me niet meer kunnen afnemen.

»Op het WK van vorig jaar werd ik tweede. Dat was heel, héél zuur. Want ik was niet de sterkste in de koers, dat zeker niet, maar ik had wél de kans van mijn leven gekregen om wereldkampioen te worden. Maar ik had ze laten liggen, omdat ik twijfelde en niet achter Annemiek van Vleuten aan ging. Rijd ik die koers dit jaar, zoals ik nu ben, dan zou ik wél reageren. Enfin, je begrijpt waarom niet de Tour, maar wel het WK het grote doel is: mijn honger om ooit wereldkampioen te worden op de weg is gróót.»

HUMO Verwachten we van sporters te snel dat ze mentaal volwassen zijn?

KOPECKY «Dat denk ik wel, ja. Kijk naar Remco Evenepoel. Die jongen is nog altijd maar 23, maar we behandelen hem wel als een dertiger. Geef iemand die gisteren nog een tiener was, toch wat krediet! Laat hem ademen! Niemand kan maturiteit tevoorschijn toveren.»

HUMO Maar zelf ben je wel al heel vroeg volwassen geworden, niet?

KOPECKY «Dat is waar. (Peinzend) Het heeft vast te maken met de scheiding van mijn ouders – ik was toen 6 jaar. Ik was al snel behoorlijk zelfstandig: ik bleef vaak alleen thuis, en ’s ochtends lag er een lijstje op de keukentafel met daarop wat er die dag van me verwacht werd. Stofzuigen, dweilen… Ik draaide gewoon mee in het huishouden, en dat voelde heel natuurlijk aan. Ik ben blij met die opvoeding. Er zijn mensen die op hun 25ste alleen gaan wonen en zelfs niet kunnen koken… (Schudt het hoofd) Neen, dan liever de zelfredzaamheid die mijn ouders me geleerd hebben.

»Als tiener zat ik op internaat. Daar leerde ik ook om niet te wachten tot iemand het me naar de zin maakte. Neen, ik droeg zelf de verantwoordelijkheid. Nu, je mag zelfstandigheid niet verwarren met ernst. Ik heb altijd m’n speelsheid kunnen bewaren. Je merkt het als ik goed in mijn vel zit: dan maak ik grappen, plaag ik de mensen om me heen en lach ik veel. Maar: dat is een kant van me die ik voorbehoud voor wie dicht bij me staat. Ik vind het nog altijd moeilijk om me helemáál te tonen aan de buitenwereld. Ik word bijvoorbeeld vaak getypeerd als introvert. Ik denk niet dat dat klopt, want bij mijn vrienden ben ik net heel open. Maar ik begrijp wel waar dat beeld vandaan komt: zodra ik me niet op m’n gemak voel bij iemand, gaat de deur dicht. Ik ben geen allemansvriend.»

HUMO Ben je gevoelig voor wat mensen over je denken?

KOPECKY «Ja. Ik lees ook commentaren over mezelf op het internet. En altijd blijft dan die ene rotopmerking kleven, en niet de honderden bloemetjes die mensen me toewerpen. Ik zou me daar meer van moeten kunnen losweken.»

HET VACUÜM

HUMO Ik las dat je als klein meisje op een eenwieler reed. Ik vind dat een heel ontroerend beeld.

KOPECKY (glimlacht) «Die had ik gekregen van mijn papa. Achter het huis van mijn mama stond een garageblok, en daar oefende ik, van garage naar garage. Na verloop van tijd kon ik een heel eind fietsen met die eenwieler, en uiteindelijk lukte het zelfs om er sprongetjes mee te maken. Het paste helemaal bij het kind dat ik toen was: tomeloos actief. Ik vond het fijn om dingen te proberen, grenzen te verleggen, te ontdekken hoe léúk je je wereld kunt maken.»

'Na de dood van mijn broer heb ik Nokere Koerse in één grote waas gereden. Ik wilde gewoon op die pedalen stampen. De ploegleiding heeft me laten doen, ook al viel ik veel te vroeg aan.' Beeld Geert Tresignie (GTG)

HUMO Op je 10de begon je met koersen.

KOPECKY «Dat was geen grote droom. Mijn oudere broer begon met wielrennen en ik volgde gewoon. Koersen deed ik graag, maar fietsen niet. Het ging me om het competitieve, om de wedstrijden in het weekend, maar niet om het vooruitzicht van een leven op de fiets.

»Ondertussen hou ik er wél van om uren tegen de wind in te beuken, ik zou het zelfs niet meer kunnen missen. Maar die liefde is heel geleidelijk gegroeid. Toen ik 13 was, ging ik naar de Topsportschool in Gent. Daar moest ik tegen jongens opboksen. Ik wilde me bewijzen tegenover hen, en om dat te kunnen, moest ik trainen. Zo heb ik de vrolijkheid van het fietsen ontdekt, het plezier dat in trainingslabeur kan schuilen.»

HUMO Je praat altijd behoorlijk laconiek over die jaren.

KOPECKY «Het is iets waar ik onlangs erg over ben beginnen na te denken: hoe komt het dat ik dat lang zo vanzelfsprekend heb gevonden? Want het is wel wat, hè, op je 13de het huis uit zijn – daar komt het toch op neer. Maar op het moment zelf voelde het gewoon logisch aan, en ik vond het ook heel fijn. Later ging het korset wat knellen – de regeltjes, de beperkingen. Maar toch: ik heb altijd met plezier op die jaren teruggekeken. Nu voelt het absurd hoe normaal ik het allemaal vond. Ik zie heel helder hoe groot de opofferingen waren. En het waren de juiste opofferingen, want ze hebben me gebracht waar ik nu sta. Maar ik snap nu dat er met winst ook altijd verlies komt. Die jaren zonder familieleven vormen de keerzijde. Ik heb altijd veel aan mijn ouders en mijn broers gehad, maar ik heb ze sinds mijn tienerjaren nauwelijks gezien. Hoeveel liefde er ook is, zo’n fysieke afstand leidt tot een verwijdering. Mijn leven werd losgeknoopt van dat van mijn familie. Dat ben ik nu aan het herstellen. (Schudt het hoofd) Ik ben het afgelopen jaar zó door elkaar geschud. Het heeft me erg aan het denken gezet over wat ik van het leven verlang.»

HUMO In oktober vorig jaar was er je relatiebreuk, en in maart is Seppe, je twee jaar oudere broer, uit het leven gestapt. Enkele dagen later won je op een indrukwekkende manier Nokere Koerse. Was elke pedaalslag er eentje voor hem?

KOPECKY «Ik heb die wedstrijd in één grote waas gereden – alsof ik losgekoppeld was van het peloton, van de wereld, van álles. Tactiek? Kon me niet schelen. Winnen? Kon me niet schelen. Wat maakt het allemaal uit, dacht ik, fuck it! Ik wilde gewoon op die pedalen stampen. De ploegleiding heeft me laten doen, ook al trok ik veel te vroeg in de aanval. Ik krijg nog altijd niet in woorden gevat wat ik die dag voelde.»

'Ik heb nooit gedweept met idolen. Ik heb moeten wennen aan het idee dat ik van betekenis ben voor heel veel mensen' Beeld Geert Van de Velde

HUMO Ook daarna bleef je presteren. Terwijl niemand het je kwalijk had genomen als je even afstand had genomen van de koers.

KOPECKY «Dat is één van de vragen waar ik zelf vaak mee bezig ben: hoe kon ik blijven rijden? Hoe kon ik zulke goeie resultaten blijven halen terwijl het voelde alsof mijn hele leven in puin lag? Hoe kon wielrennen nog zin hebben? Maar de fiets is, denk ik, mijn redding. Het is mijn stukje vrijheid, mijn tijdelijke ontsnapping uit de wereld. Ik vind afzien op de fiets ook niet moeilijk meer, omdat het van een bespottelijke banaliteit is vergeleken met de rauwe pijn die ik heb gevoeld.»

HUMO Hoe begin je in hemelsnaam aan zo’n monsterlijke berg verdriet?

KOPECKY «Ik weet het ook niet. Ik ben wel blij dat ik erover kan praten. Met mijn vader, bijvoorbeeld: het verraste me, maar hij durft zijn verdriet te delen. Er is ook professionele hulp. Al sinds m’n 13de werk ik met Bert Van Poucke, een sportpsycholoog. Hij kent me door en door, en met hem kan ik er in alle kwetsbaarheid over praten. Ik weet dat het moet, dat praten. Ik weet dat ik het verdriet niet mag negeren, maar ik voel me er niet altijd klaar voor.»

HUMO Het lijkt me hard om te moeten aanvaarden dat iemand niet geholpen kan worden.

KOPECKY «En toch: in het geval van Seppe gaat het ook over een falen van het systeem. Mijn broer wílde hulp. Hij stond al maanden op de wachtlijst van een zorginstelling, maar er was geen plaats. Daar word ik zo boos van. Seppe had niet het soort problemen die je in je eentje de baas kunt. Hij had hulp nodig, en die kreeg hij niet. Dat is zo, zó erg.»

HUMO Hoe herinner je je jullie relatie?

KOPECKY «Als kind vond ik het heerlijk om in zijn spoor te lopen. Ik zei het al: ik begon met koersen omdat hij dat ook deed. En later is er ook altijd veel liefde geweest. Alleen: ik leefde in een soort vacuüm en zag mijn familie niet vaak. Daar worstel ik nu mee: ik heb het leven geleid dat ik moet leiden om tot grote prestaties te komen. Maar heb ik zo de mensen om me heen niet verwaarloosd?

»Ik ga nu veel bewuster om met wie ik liefheb. De relatie met mijn jongere broer, die met mijn ouders: we zijn zoveel hechter geworden. Ik weet nu dat je elk spatje geluk moet vieren, en dat je dat beter sámen doet. In de koers gaat het nog altijd over winst, maar in het leven over iets dat kostbaarder is: liefde.»

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kun je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.