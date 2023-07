Lotte Vanwezemael over ‘Lotte gaat diep’: ‘Als ik mijn inbox zie, denk ik: er kunnen nog véél mensen hulp gebruiken’

Op haar schoot vertelde schrijver Herman Brusselmans over zijn erectiezalf, gaf radiopresentator Sam De Bruyn tekst en uitleg bij zijn trio-ervaringen en verwonderde influencer Jonatan Medart zich over oude venten die voetfoto’s van hem willen. En dat zijn nog maar de eerste drie gasten in het vierde seizoen van ‘Lotte gaat diep’, de VRT-podcast over seks en relaties van de onvolprezen seksuologe Lotte Vanwezemael (30). Wat moet dat de komende weken worden?

LOTTE VANWEZEMAEL «Ik heb onlangs een aflevering opgenomen met de jonge regisseur Charlie Dewulf, en de komende weken ontvang ik ook comédienne Amelie Albrecht, Ender Scholtens van de podcast ‘Gossip Guy’, Lieven Scheire, Eva De Roo en nog enkele anderen.

»Ik schrik er telkens van hoe open BV’s blijken te zijn. De meesten moeten eerst een zekere gêne overwinnen om over seks te praten, maar uiteindelijk staan ze er vaak zelf van te kijken hoeveel ze te zeggen hebben. Wat ik keer op keer merk: iedereen heeft z’n eigen trubbels. Met influencer Jaël Ost, die binnenkort aan bod komt, heb ik het bijvoorbeeld uitgebreid over vaginisme gehad.»

HUMO Ik zweer dat ik ooit heb geweten wat dat precies is.

VANWEZEMAEL «Vaginisme wil zeggen dat de bekkenbodemspieren onwillekeurig samentrekken, waardoor penetratie heel pijnlijk of zelfs onmogelijk is. Vrouwen die er last van hebben, kunnen zelfs geen tampon inbrengen. Een behandeling bij een bekkenbodemtherapeut of een kinesist kan soelaas bieden: dan worden er onder andere staafjes ingebracht, ter gewenning. Veel vrouwen hebben er last van, of toch meer dan je zou denken. En toch wordt er bijna nooit over gesproken. Ik vind het fijn om zulke thema’s aan te kaarten en duidelijk te maken dat je je nergens voor hoeft te schamen.

»Zo vertelde Herman Brusselmans dat hij naar de apotheek ging voor een tube erectiezalf, maar thuiskwam met een doosje Dafalgan: er stond een lange rij achter hem, hij had het niet luidop durven te vragen. En Sam De Bruyn vertelde onomwonden dat hij een minder hoog libido heeft dan zijn partner. Natúúrlijk is dat soort dingen doodnormaal, maar op café hebben we het er niet over. De meeste mensen hebben seks, maar er is niemand bij wie het altijd op wieltjes loopt. Dat is erg belangrijk om te beseffen.»

KONING WILDEBRAS

HUMO Zijn er ook vragen die je níét durft te stellen?

VANWEZEMAEL «Ik voel enige schroom om vragen te stellen over seksuele fantasieën en wilde gedachten, omdat ik niet wil dat mijn gasten zich ongemakkelijk voelen. Dan klappen ze misschien dicht en vertellen ze niks meer. Daarom begin ik een gesprek nooit met: ‘Awel, heb je al eens een trio gehad?’»

HUMO Dat is meer iets voor het einde van een gesprek?

VANWEZEMAEL «Welja (lacht).»

HUMO Als je om het even wie mocht kiezen, welke gast zou je dan graag ontvangen in ‘Lotte gaat diep’?

VANWEZEMAEL «O, er zijn mensen die ik ieder jaar vraag, maar die elke keer weigeren.»

HUMO Zoals?

VANWEZEMAEL «Niels Destadsbader. Die zegt dan: ‘Ik wil gerust met u op café gaan, Lotte, en tussen pot en pint praten over mijn relaties en mijn seksleven. Maar de buitenwereld hoeft dat niet te horen.’ En James Cooke heb ik ook al voor elk seizoen gevraagd, maar die heeft het altijd te druk.

»Als ik eender wie mocht kiezen, dan ga ik voor koning Filip. Hoe zou zijn seksleven eruitzien? Misschien is hij wel een enorme wildebras!»

HUMO Zijn er thema’s die je in de toekomst wilt uitspitten?

VANWEZEMAEL «Alles wat afwijkt van het standaard ‘één of twee keer per week’-plaatje. Alles wat niet gemiddeld is. Mensen met een beperking die moeite hebben om hun seksualiteit te beleven, bijvoorbeeld. Polyamorie en aseksualiteit vind ik ook heel interessant, maar ik weet niet of er BV’s zijn die daarmee in aanraking komen. (Buigt zich naar de microfoon) Als iemand zich geroepen voelt...»

HUMO Je gasten mogen ook telkens een vraag aan jou stellen. Wie heeft je tot nog toe het hardst overdonderd?

VANWEZEMAEL «Herman Brusselmans, die uit het niks vroeg of ik al eens een onenightstand met een BV had gehad (lacht). Ik heb gezegd van niet – tenzij een voetballer die in het buitenland speelt ook in die categorie valt.

»Charlie Dewulf heeft me gevraagd wat mijn beste sekservaring was. Daar moest ik heel lang over nadenken. Zo lang zelfs dat ik me begon af te vragen: wás het dan wel mijn beste sekservaring?»

HUMO Voor de dag ermee.

VANWEZEMAEL «Aan de unief leerde ik een oudere man kennen. ’t Is te zeggen, hij was vijf of zes jaar ouder dan ik. Toen ik met hem naar bed ging, was het een soort openbaring: ‘Dít is dus wat seks kan zijn!’ Ik nam me voor om voortaan meer te genieten, mijn eigen lijf en mijn eigen plezier centraler te stellen. Daarvoor had ik dat nooit geleerd.»

QUARTERLIFECRISIS

HUMO Welke vraag die je vaak stelt in ‘Lotte gaat diep’, zou je zelf het minst graag beantwoorden?

VANWEZEMAEL «Ik zou op alles willen antwoorden, maar sommige thema’s liggen misschien gevoeliger: vertrouwen, jaloezie, bedrog...»

HUMO (schraapt de keel) Oké, volgende vraag...

VANWEZEMAEL (lacht) «Thema’s als vertrouwen hebben al m’n hele leven een grote rol gespeeld. Dan is het moeilijk om iets te zeggen zonder meteen héél persoonlijk te worden.»

HUMO Je bent vorig jaar 30 geworden. Is dat volgens de wetenschap een belangrijk punt in je seksuele evolutie?

VANWEZEMAEL «Ik merk alleszins weinig verschil. Maar zeggen ze niet dat een vrouw rond 30 jaar op haar mooist is?»

HUMO Dat zou in jouw geval zomaar kunnen kloppen.

VANWEZEMAEL «Ik zit alleszins een pak beter in mijn vel dan toen ik nog een twintiger was.»

HUMO Volgens de vakpers heb je sinds eind vorig jaar een relatie met ene Max Henrard. In welke fase van verliefdheid zit je?

VANWEZEMAEL «Ik ben nog altijd heel verliefd, al voelt dat op m’n 30ste wel totaal anders dan op m’n 20ste. Het is minder overrompelend, minder allesbepalend. Dankzij je ervaring weet je sneller wat je aan elkaar hebt. Maar voor de duidelijkheid: als ik hem hoor, ben ik dolgelukkig. En als hij aanbelt, voel ik me op slag weer een klein meisje. Op seksueel vlak mag ik trouwens ook niet klagen (lachje).»

HUMO Over welk thema zou je het willen hebben als je zelf te gast was in ‘Lotte gaat diep’?

VANWEZEMAEL (denkt na) «Er is een periode geweest waarin ik een heel laag libido had: mijn zin in seks was bijna volledig verdwenen. Sterker nog, ik kreeg er een soort afkeer van. Dat lag aan allerlei factoren: ik was moe en gestresseerd, ik wist niet wie ik wilde zijn, waar ik naartoe wilde... Dat had een grote impact op mijn relatie, die op dat moment sowieso niet over rozen ging. Die dip in m’n libido heeft een tweetal jaar geduurd. (Denkt na) Was dat dan een quarterlifecrisis?»

HUMO Iets anders: je hebt een tijd geleden klacht ingediend tegen vijftig mannen die je ongewenst dickpics en seksuele berichten hadden gestuurd. Ontvang je sindsdien minder bagger?

VANWEZEMAEL «Om de twee weken valt er nog wel iets binnen. Ik ben er niet echt kwaad om, maar teleurgesteld. Ik probeer mensen die zich seksueel grensoverschrijdend gedragen te helpen, maar als ik mijn inbox zie, denk ik: er zijn nog véél mensen die hulp kunnen gebruiken.»

HUMO Je Instagram-account is geschorst. Wegens ‘het aanbieden van seks’, aldus Mark Zuckerberg en zijn algoritmes.

VANWEZEMAEL «En als ik die dickpic-accounts rapporteer, gebeurt er niks! Kunnen ze daar niets aan doen, met artificiële intelligentie of zo? We hebben nog een lange weg te gaan, hoor.»

HUMO Laatste vraag dan: heb je al eens een trio gehad?

VANWEZEMAEL (lacht) «Goed geprobeerd. Ciao!»

‘Lotte gaat diep’, Elke week een nieuwe aflevering van seizoen 4 op VRT MAX.