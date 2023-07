Luc Appermont en Bart Kaëll: ‘Toen hij verliefd werd op een ander, is hij voor vijf dagen vertrokken. Ik wist dat ik dat moest laten gebeuren’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals televisiepresentator Luc Appermont (73) en zanger Bart Kaëll (62). ‘Toen hij de eerste keer wegreed, bonkte mijn hart in mijn keel.’

De ene bedachtzaam, rustig en rationeel. De ander impulsief, eerder emotioneel en een waterval aan woorden. Luc en Bart, een koppel dat al 45 jaar meegaat in BV-land. Als iemand iets over de ­liefde heeft te zeggen, zijn zij het wel.

We zitten op een vroege woensdagmiddag aan een koffietafel om u tegen te zeggen. Vanuit het salon kijken we uit op een prachtige, grote tuin. Vandaag ligt het paradijs in Oud-Heverlee, waar hun huis dienstdoet als woning én kantoor.

‘Ik heb een tijdje geleden stiekem een ­appelboom geplant, want Luc wil liefst een tuin met zo weinig mogelijk gewassen en bomen’, vertelt Bart met gespeelde verontwaardiging. ‘Appelmoes, appelsap en appelconfituur, hij heeft al van alles met die hopen appels gemaakt en steekt dat in de vriezer. Zie je nu wel dat we veel te veel appels hebben?’ is het antwoord van zijn echtgenoot, die ons een gulle knipoog toewerpt.

BART KAËLL «Als jonge gast werkte ik als kelner in een hotel om een centje bij te verdienen. Op een avond zat mijn baas met de handen in het haar. In zijn andere zaak, The Old Corner, die trouwens nog steeds bestaat, was een kelner niet komen opdagen. Hij vroeg me of ik kon invallen. Stiekem hoopte ik een beetje om Luc Appermont daar te ontmoeten, die toen enorm bekend was.»

LUC APPERMONT «Met mijn toenmalige vriendin kwam ik daar regelmatig om iets kleins te eten. Van de ­zenuwen gaf Bart mijn geld verkeerd terug.»

KAËLL «In het begin zag hij mij niet staan, maar na een paar keer durfde ik mijn kaartje af te geven – ik verdiende toen ook al een centje bij als dj – en zei ik hem: ‘Ik wil zanger worden. Kun jij mij geen advies geven?’»

APPERMONT «Omdat ik aan Studio Herman Teirlinck had gestudeerd, raadde ik hem aan daar de opleiding kleinkunst te volgen. Maar ik zei ook: ‘Als je het echt meent, moet je wel een goed toe­latingsexamen kunnen doen.’»

KAËLL «‘Kunnen we dan niet eens afspreken’, vroeg ik aan hem. Hij hielp me toen ook weleens met mijn teksten en met de keuze van een liedje. Toen ik voor ‘Een jongen van tien’ van Marijn Devalck ging, regelde Luc zelfs een ontmoeting met hem. Met mijn partituren in de hand begroette ik Marijn zenuwachtig en zei ik hem dat ik zijn liedje ging coveren.» (lacht)

Nog in de kast

APPERMONT «Op dat moment waren wij alle twee nog niet uit de kast gekomen.»

KAËLL «Ik had toen ook een vriendin. Als jongetje – dus nog ver voor de puberteit – keek ik al naar de jongens. Ik vond hen veel leuker dan de meisjes. Maar ik zocht daar niets achter. Eenmaal in de puberteit vroeg ik mezelf wel af of dat normaal was, maar dacht ik dat het om een voorbijgaande fase ging. Pas later, toen ik 16 was, wist ik dat ik echt op jongens viel. Toch werd dat nooit uitgesproken. Ook al begrijpen veel mensen dat nu niet meer, maar in die tijd was het echt not done om ervoor uit te komen dat je op mannen viel.»

APPERMONT «Zelfs je mama zei daar in die tijd iets over.»

KAËLL «Of ik er toch niet ‘zo eentje’ was. Want de mensen zouden daar iets van kunnen zeggen. Ik heb daar niet op geantwoord en dacht: als jij daar niet klaar voor bent, is dat vooral jouw probleem. Ik had het al moeilijk genoeg.»

APPERMONT «Tijdens die eerste jaren bouwden we vooral een professionele band op.»

KAËLL «Wij kwamen thuis bij elkaar over de vloer en ik ging altijd mee naar Lucs presentaties. Daartussen zong ik weleens een liedje, presenteerde ik zelf een kindershow of liep ik mee als mannequin. Luc vond dat ik alles moest uitproberen.»

APPERMONT «Vanuit di» professionele band ontstond een vriendschappelijke, en later volgde sympathie en uiteindelijk ook de liefde.’

Bart Kaëll: ‘Wanneer ik naar de supermarkt ga, denk ik automatisch: wat zou Luc lekker vinden? Waar kan ik hem een plezier mee doen?’ Beeld Eva Beeusaert

KAËLL «En toch: als ik aan die eerste keer denk dat ik Luc zag, voelde ik toen hij wegreed hoe mijn hart in mijn keel klopte. Onderhuids voelde ik dus wel iets, maar er waren te veel verschillen tussen ons. Dat zou nooit werken, dacht ik, want hij was een ster.»

APPERMONT «Nu niet meer. (lacht) Nu ben ik je man.»

KAËLL «Toch twijfelde ik in die tijd heel veel. Val ik echt voor Luc of val ik juist voor zijn bekendheid? Ik moest daar lang over nadenken en wilde niet het risico lopen dat ik een bevlieging volgde.»

APPERMONT «Ook ik heb er best lang over gedaan voordat ik voor Bart koos. In mijn familie en vriendenkring waren er alleen maar heterokoppels, wat er wel op wijst dat ik mijn gevoelens waarschijnlijk ook verdrong. En tel daar dan nog het ‘bekend zijn’ bij op. Het was in die tijd ondenkbaar om je te outen.»

Vanaf het moment dat we voor elkaar kozen, zijn we daar tegenover onze omgeving wel heel eerlijk over geweest. De media hoefden er niets van te weten, vonden we, tenzij ze er expliciet naar zouden vragen.»

KAËLL «Daarom spraken we vaak over de grens af. Niemand wist daar wie Luc was.»

Liefdespost

APPERMONT «Tijdens een wandeling aan zee in Duinkerke hebben we hét gesprek gehad. Niet dat we ­benoemden dat we voor elkaar vielen, maar het was wel duidelijk dat we met elkaar voort ­wilden.»

KAËLL «Op 1 augustus zou ik met een groep vrienden door Europa gaan reizen met een Interrail-­ticket. Luc zag daar wat tegenop.»

APPERMONT «Dus zat er niets anders op dan brieven naar elkaar te sturen via de luchtpost. Ik herinner me die blauwe enveloppen nog.» (lacht)

KAËLL «Heb je die nog?»

APPERMONT «Waarschijnlijk wel, ergens in de archief­kasten.»

KAËLL «Tussen de regels kon je daar heel goed in lezen – zonder dat het benoemd werd – dat we elkaar misten.»

Beeld Eva Beeusaert

APPERMONT «Onze eerste kus kwam er heel geleidelijk. Na een diner bleef Bart bij mij op mijn studio slapen.»

KAËLL «Er stond daar alleen een zetelbed dat we moesten delen, het was veel te klein om apart te slapen.» (lacht)

APPERMONT «Ik viel in eerste instantie voor de openheid van Bart. Ondanks de vele verschillen die er tussen ons waren. We woonden ook 180 kilometer van elkaar. Hij had nog nooit van Bilzen gehoord.»

KAËLL «Als ik hem belde en hij met zijn ouders sprak, verstond ik er geen woord van. Dat Limburgs was echt een vreemde taal.»

APPERMONT «Oh, die telefoongesprekken. (mijmert) Toen jij nog naar het Sint-Lucas in Gent ging, belden wij ’s ochtends vroeg stiekem met elkaar.»

KAËLL «Da’s juist. (enthousiast) Dan moest ik thuis naar beneden sluipen en belde ik jou op. Omgekeerd ging niet, want dat zou lawaai maken.» (fluistert en doet telefoongesprek na)

APPERMONT «Terwijl ik na het werk vaak pas ’s nachts thuis was. Dat was onchristelijk vroeg voor mij.»

Bevlieging

KAËLL «In het begin was ik als de dood dat Luc zou denken dat het mij om zijn bekendheid en centen te doen was.»

APPERMONT «Dat kon heel ver gaan. Zo stopten we eens onderweg aan een tankstation om iets te eten. Zelfs na herhaaldelijk aandringen van mijn kant om iets te eten, wilde hij toch alleen een Spa blauw.»

KAËLL «Terwijl ik scheel zag van de honger. (lacht) Ik was daar te fier voor.»

APPERMONT «We zagen elkaar vaak tussen de soep en de patatten. Vooral Bart deed veel moeite. Als ik daar nu aan terugdenk, heb ik dat niet ­genoeg gewaardeerd en gerespecteerd. Zo ­presteerde hij het om met het weinige spaargeld dat hij had naar de supermarkt te gaan. Op zijn kot stond dan na mijn werk een buffet aan ­gerechten voor me klaar. Toen wist ik: die ­jongen is uit het juiste hout gesneden. Dat is geen profiteur.»

KAËLL «Ik viel voor Luc omdat hij een veilige haven voor mij was. Ik kon hem alles vragen. Hij is goed in structureren en ontleden, juist omdat hij altijd heel geïnteresseerd is geweest in mensen. Zijn antwoorden op mijn vragen waren dan ook heilig voor mij. Hij leerde mij beter in het leven staan. Hij had toen al een meer spirituele kijk op het leven en verkoos geluk boven een carrière.»

APPERMONT «En omgekeerd leerde ik ook van jou. Het was gewoon een heel goede match.»

KAËLL «Door de jaren heen hebben we elkaar ook echt beter leren kennen en zie je ook elkaars mindere kanten.»

APPERMONT «Zoals jij die ’s ochtends vergeet de broodzak te sluiten, bedoel je?» (gniffelt)

KAËLL «Dat is echt niet waar. (roept het uit) We kunnen het beter over jou hebben. Zoals wanneer je in de auto weigert te remmen omdat je denkt dat je remmen daarvan verslijten. Dat is belachelijk.»

Luc Appermont: ‘Toen Bart verliefd werd op een ander, is hij voor vijf dagen vertrokken. Hoewel ik hem miste, wist ik dat ik dat moest laten gebeuren.’ Beeld Eva Beeusaert

APPERMONT «Maar met al die kleine kanten leer je leven. De keren dat wij ruzie met slaande deuren hebben gehad, kan ik op de vingers van een hand tellen, zo weinig zijn het er. Zolang je alles met elkaar uitpraat, kan het moeilijk mislopen. Ik probeer altijd te begrijpen waarom Bart op een bepaalde manier redeneert of iets doet of zegt. Als ik dat dan doe, kunnen we pas een gesprek voeren. Zelfs toen Bart verliefd was geworden op een andere man.»

KAËLL «Mijn bevlieging van 35 jaar geleden was echt bijna ziekelijk. Ik kan het bijna vergelijken met een depressie.»

APPERMONT «Dat liep wel uit de hand, Bart is toen ook voor vijf dagen vertrokken. Hoewel ik hem miste, wist ik dat ik het moest laten gebeuren en dat het tussen ons uiteindelijk wel goed zou ­komen. Ik voelde dat hij waardevol genoeg was om hem niet te laten gaan. Daar had ik niet mee kunnen leven.»

KAËLL «Ik zag toen ook heel erg af. Het voelde allemaal heel dubbel. Aan de ene kant was ik bezeten en aan de andere kant wilde ik Luc ­absoluut niet verliezen. Ik vind het ongelooflijk hoe hij daarmee is omgegaan. Luc is ook nooit jaloers. Ik had daar vroeger zelf wel last van. Ik was bang om hem te verliezen. Dan keek ik weleens met wie hij omging en soms creëerde ik dan een verhaal in mijn hoofd. Pas toen we elkaar voor het leven kozen, viel die angst weg bij mij.»

Ego in bedwang

KAËLL «Ik snap trouwens niet goed waarom mensen zeggen dat het in stand houden van een relatie ook werken is. Als je je partner graag ziet, komt dat toch vanzelf? Wanneer ik naar de ­supermarkt ga, denk ik automatisch: wat zou Luc lekker vinden? Waar kan ik hem een plezier mee doen?»

APPERMONT «Ik heb geleerd in een relatie, maar ook in het leven, dat het helpt om je ego zoveel mogelijk in bedwang te houden. Dat betekent niet dat je geen rekening meer moet houden met je eigen grenzen. Maar wanneer een mens emotioneel is, krijgt het ego ook meer kansen om zijn zegje te doen.»

KAËLL «Ik ben veel emotioneler dan Luc.»

APPERMONT «Dat is waar, maar daardoor ben je ook een open en empathisch persoon. Zo hebben we hier elk ons eigen kantoor met een telefoon. Regelmatig belt Bart me op om tijdens de dag een koffie samen te drinken. Die kleine, attente dingen zijn belangrijk om een lange relatie te onderhouden.»

Beeld Eva Beeusaert

KAËLL «De intimiteit met elkaar verschuift met de jaren. Daardoor ga je andere dingen dan seks ook als intiem ervaren.»

APPERMONT «In het begin van onze relatie konden we niet van elkaar afblijven en naarmate de tijd verstrijkt wordt dat wat minder. Dat is normaal.»

KAËLL «Een relatie is geen wedstrijdje om ter meeste seks hebben.»

APPERMONT «Ik vind het nu bijvoorbeeld veel belangrijker dat ik je innig kan vastpakken, in plaats van elke dag de daad uit te voeren.»

KAËLL «Wij staan nooit op of gaan nooit slapen zonder een innige kus uit te wisselen.»

APPERMONT «Wanneer de seks in een relatie wat ­minder wordt, panikeren mensen snel. Terwijl intimiteit in zoveel meer zit. Intimiteit is ook samen iets goed kunnen uitpraten. Of een mooi moment beleven.»

KAËLL «Zoals laatst, toen een goede vriend van ons was overleden. Een vlinder ging recht voor Luc en mij zitten. Een uur lang waren we samen gebiologeerd door dat prachtige witte diertje.»

