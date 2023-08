Luk Wyns: ‘Er werd expliciet gevraagd: ‘Mag ‘Knokke off’ ietsjes minder edgy zijn dan je andere werk, alsjeblieft?’’

‘Kijk,’ zegt onze gastheer terwijl hij ons op een guided tour door zijn Schotense villa trakteert en de deur van een ouderwets ingerichte maar gerieflijke schrijfkamer opent. ‘Hier heb ik dus ‘Knokke Off’ bij elkaar zitten pennen.’ Enfin, grotendeels toch, want voor het eerst in zijn 64-jarige bestaan heeft de markante Antwerpenaar Luk Wyns – nochtans geen groentje als maker van Vlaamse fictie – met een coscenarist gewerkt. ‘Een 30-jarige woke vrouw naast oude man die er het zijne van denkt: ik kan het iedereen aanbevelen!’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk 20 juni 2023

Men kan veel zeggen over Luk Wyns, maar niet dat hij voor één gat te vangen is. In een ver verleden maakte hij naam met de volkse sitcom ‘De familie Backeljau’ en de daaruit voortvloeiende Gamma-radiospotjes (31 jaar and counting), een decennium later kwam hij met ‘Crimi Clowns’ aanzetten, een rauwe en op het onwelvoeglijke af expliciete comédie noire. Nu prijkt zijn naam op de aftiteling van het classy ‘Knokke Off’, een reeks met onmiskenbare internationale allure waarvan VRT MAX volgende week vrijdag de laatste aflevering online zet (geen paniek, tante Josette, later deze zomer begint VRT 1 er ook nog eens aan). De vraag ‘Wil de ware Luk Wyns nu eindelijk eens opstaan?’ drong zich #MeToo-gewijs aan ons op: wij dus naar Schoten om deze bijzondere tijdgenoot eens deugdelijk tegen het licht te houden.

HUMO Luk! In het wereldblad Humo heb je jaren geleden eens gezegd dat je enkel kunt schrijven over wat je van binnen en van buiten kent: ‘What I write is what I know.’

LUK WYNS «Dat is nog altijd het geval.»

HUMO In hoeverre ben je bekend met Knokke en zijn inwoners?

WYNS «Mijn vrouw heeft lang in de luxesector gewerkt: Jimmy Choo, Louis Vuitton, dat soort dingen, en dan kom je weleens in Knokke. Heerlijk om de mensen daar te observeren, vooral in de zomer op een terrasje. Ze lijken sterk op rijke Brasschatenaars, dat was me al langer opgevallen – ik woon op de grens met Brasschaat. Ik viel dus niet bepaald uit de lucht toen ik erachter kwam dat de meeste vakantiegangers daar ook gewoon Brasschatenaars zíjn (lacht). Want ja: de helft trekt in de zomer naar Knokke, de andere helft naar Saint-Tropez. Je herkent ze aan hun dresscode.»

HUMO Over hemden geknoopte pullovers, bedoel je?

WYNS «Ja, en zalmroze broeken – ik moet soms moeite doen om mijn lach in te houden wanneer ik de zoveelste grijsharige, gebruinde zestiger met een zalmkleurige pantalon voorbij zie komen. Maar ik zou liegen als ik je zei dat ik de mondaine sfeer daar onaangenaam vind. Veel van de gasten die in Knokke rondwandelen, ken ik trouwens nog uit mijn jeugd. Het Sint-Jan Berchmanscollege in de jaren 70: dat was high-end hè, dat was een school met naam. Al mijn toenmalige vrienden hadden ouders met geld: die vonden het zeer gezellig in het rijhuis van mijn ouders, die arbeiders waren.

»Weet je wat tof is? 64 jaar zijn. Ik heb de levensfases van de personages waarover ik heb geschreven al meegemaakt: dat is pure winst. De dialogen tussen Pommelien Thijs en Willem De Schryver, alias Louise en Alexander? Dat waren zo ongeveer copy-paste de dialogen tussen mij en mijn eerste lief. Ik voelde tijdens het schrijven ook opnieuw de emoties, de verwarring, de honger naar avontuur en naar opwinding die ik destijds voelde. Dat is het mooie aan schrijven: je bént even weer 18 jaar en verliefd.

»Wacht, ik zal je mijn jonge zelf eens laten zien. (Tovert een adonis met sluik, halflang haar uit zijn smartphone) Ik had zó een personage in ‘Knokke Off’ kunnen zijn, toch?»

HUMO O, absoluut. De meisjes waren vast wild van je?

WYNS «De mooiste eerst. Maar toen vond ik dat allemaal heel gewoon, ik dacht dat het bij alle jongens zo ging. Pas achteraf ben ik erachter gekomen hoe makkelijk ik het eigenlijk had, ook met studeren. Als ik nu zie hoe mijn kinderen moeten wroeten op hun lessen en hun huiswerk en hun examens, jóngens toch! Ik studeerde destijds amper, maar ik ben door mijn schooljaren gevlógen. Behalve dan het laatste jaar: toen ben ik gezakt voor wiskunde, scheikunde en fysica, omdat ik serieus aan het vrijen was – seks was véél belangrijker dan studeren. Daarom heb ik dus nooit een diploma van de middelbare school behaald: gefnuikt door mijn libido!»

'De dialogen tussen Louise en Alexander waren copy-paste de gesprekken met mijn eerste lief. Ik had zó een personagein ‘Knokke-Off’ kunnen zijn.' (Foto: Pommelien Thijs en Willem De Schryver in 'Knokke Off'.) Beeld VRT

RUBENSIAANS

HUMO Hoe ben je in ‘Knokke Off’ verzeild geraakt?

WYNS «Een paar jaar geleden speelde ik een rol in ‘Gevoel voor tumor’, dat geregisseerd werd door Tom Goris. Een klasbak, en dat heb ik hem ook rechtuit gezegd: ‘Als er één regisseur is die ik vertrouw, dan ben jij het.’ Dat moet hij onthouden hebben, want bij het eerste project waarvoor hij nog een schrijver nodig had, ‘Knokke Off’ dus, dacht hij aan mij. De producer was Anthony Van Biervliet, die naam heeft gemaakt met de internationale Netflixhit ‘De familie Claus’. Anthony vroeg me: ‘Luk, zou je ’t interessant vinden als we een jonge vrouw naast je zetten?’ Ik zeg: ‘Laat maar komen!’ Dat werd dus Nele Vandael, die naast talentvol ook dertig is en woke: een goed tegenwicht voor een oude man die er het zijne van denkt. Die samenwerking verliep voortreffelijk, en dat zeg ik niet omdat je dat nu eenmaal hoort te zeggen.»

HUMO Jij bent het gewend om je scenario’s zelf te produceren en te regisseren. Hoe lastig vond je het om de boel uit handen te geven?

WYNS «Niet. Dat doet weleens goed, hoor, om voor één keer eens niet tot op het allerlaatste moment te moeten blijven stressen! Ik heb de opnames ook niet bijgewoond: pas toen alles klaar was, heb ik – toegegeven, met bonzend hart – samen met de acteurs de eerste vijf afleveringen tot mij genomen. Maar al na vijf minuten zat ik daar volkomen ontspannen te genieten: ‘Knokke Off’ bleek visueel verbluffend, en de muziek en de cast waren top. Zelf had ik het hier en daar wat anders aangepakt, maar daar heb ik me niet om bekommerd: je moet dat kunnen loslaten.»

HUMO Met ‘anders’ bedoel je scherper, gewaagder?

WYNS «Ja. Al had ik dan natuurlijk evengoed rekening moeten houden met de directieven van de Vlaamse en de Nederlandse zenders of streamingdiensten die het zouden uitzenden. ‘Knokke Off’ is voor een groot publiek bedoeld, en dus zo’n beetje per definitie minder edgy dan pakweg ‘Crimi Clowns’, waarmee ik indertijd vlakaf mijn zin heb gedaan. Als ik me tijdens het schrijven van ‘Crimi Clowns’ afvroeg: ‘Oei, zou ik dit wel doen?’, dan deed ik het zéker. Nu niet, omdat het me zelfs expliciet gevraagd werd: ‘Mag het ietsjes minder edgy zijn dan je andere werk, alsjeblieft?’ – ‘Tuurlijk, doen we.’ Zonder dat ik mezelf verloochen, hè? Ik sta voor de volle honderd procent achter het resultaat, en ik ben er trots op dat ik blijkbaar ook op bestelling kan werken, zoals Rubens. (Ziet onze vragende blik) Ah, nu denk jij natuurlijk dat ik ga zeggen: ‘Niet dat ik mezelf met Rubens wil vergelijken, ik zou niet durven.’ Maar neen, dat vertik ik (lacht luid). Nèh!»

HUMO Is er ruimte voor een klein puntje van kritiek?

WYNS «Shoot!»

HUMO Wat me enigszins stoort aan ‘Knokke Off’, los van hun acteerprestaties, is de wat geforceerde aanwezigheid van Nederlanders.

WYNS «Zelf vind ik die aanwezigheid niet zo geforceerd, hoor. Maar kijk: net zoals er zonder Johnny de Mol geen ‘Crimi Clowns’ was geweest, had ‘Knokke Off’ zonder Anna Drijver en co. nooit het levenslicht gezien. Zo goed als alles wat een beetje geld kost, moet tegenwoordig in co-productie gebeuren, omdat goeie fictie nu eenmaal te duur is geworden voor onze zenders.

»Wat ik wel leuk vind: normaal nemen in Vlaams-Nederlandse coproducties de Nederlandse acteurs de arrogantste en luidste personages voor hun rekening, en spelen de Vlamingen de grijze muizen. Maar hier is het net omgekeerd: je supportert als kijker voor de Nederlanders, omdat zíj de underdogs zijn. Ik vind dat goed, om het cliché wat uit de weg te gaan.

»À propos, toen ik de rol van Daan schreef, heb ik weleens aan Sanda Dia gedacht. Die jongen wilde ook in een milieu binnenraken dat hem meer kansen zou opleveren, hè?»

'Geld is nooit mijn drijfveer geweest. ‘Hou van mij!’: dat is toch wat alle artiesten uitschreeuwen? Awel, den dezen ook.' Beeld Geert Van de Velde

BACKELJAU 2.0

HUMO Heb jij mee de onderhandelingen gevoerd om ‘Knokke Off’ gefinancierd en verkocht te krijgen?

WYNS «Nee, die martelgang is me godzijdank bespaard gebleven. Anthony heeft die taak voor zijn rekening genomen – blijkbaar doet hij dat graag, en hij doet het nog goed ook. Zelf ben ik te emotioneel en te impulsief om met een beate glimlach te zitten luisteren naar iets waar ik het niet mee eens ben. Hoe goed je idee ook is, de kans is veel groter dat je serie niet gemaakt wordt dan wel. De béste series zijn nooit gemaakt: die zitten nog in duizenden computers van scenaristen en producers.»

HUMO Ook in die van jou?

WYNS «Wees maar zeker. Ik heb een vijftal afgewerkte scenario’s in mijn laptop zitten die stuk voor stuk beter zijn dan pakweg ‘Crimi Clowns’. Eentje is een historische reeks die in samenwerking met de Duitsers zou worden gemaakt.»

HUMO Een oorlogsreeks?

WYNS «Niet op de manier waarop jij het allicht bedoelt. Nee: de Duitsers zouden de Germanen leveren.»

HUMO Aha. En de Belgen de Galliërs?

WYNS «Correct. (Enthousiast) Het was een verhaal van Arminius meets Ambiorix, de Germaanse veldheer en de Gallische koning – ik had me maandenlang in die materie verdiept. Echt zó goed! De paar mensen die het scenario gelezen hebben, hebben me laten weten dat ze tot tranen toe ontroerd waren, én dat ze hadden moeten lachen. Wat wil je nog meer? Maar in Duitsland heeft een andere serie het gehaald, ‘Barbaren’, omdat daar een groter productiehuis achter zat. Ik heb één aflevering gezien: mijn scenario was zoveel mooier. Dan kun je alleen maar denken: jammer.»

HUMO Kijk jij eigenlijk veel televisie?

WYNS «Nee. In de regel hou ik er niet van, omdat ik een aaneenschakeling van fouten, stommiteiten, clichés en ouderwetsigheden zie. Maar tijdens het schrijven van ‘Knokke Off’ heb ik ‘Succession’, ‘Euphoria’ en ‘The White Lotus’ nog eens teruggezien: van dat soort topseries smul ik, temeer omdat ze me inspiratie leveren. Generatieconflicten, rijke mensen in een op het eerste gezicht paradijselijk universum: dat zit ook allemaal in ‘Knokke Off’, hè. En ik durf te zeggen dat de acteerprestaties in ‘Knokke Off’ nagenoeg van hetzelfde niveau zijn als in die lichtende voorbeelden.»

HUMO Had jij inspraak in de rolverdeling?

WYNS «Een beetje, ja: ik heb Geert Van Rampelberg en Ini Massez gesuggereerd. Én Gène Bervoets, wiens rol ik mezelf ook nog wel had zien spelen.

»Je moet, als je schrijft, altijd een welbepaalde acteur of een actrice voor ogen hebben. Doet er niet toe of die persoon het uiteindelijk wordt of niet: dat schrijft gewoon makkelijker. Al wist ik vóór ik eraan begon al zeker dat Pommelien en Willem de hoofdrollen voor hun rekening zouden nemen. Die Pommelien, dat is de sensatie van het moment, hè? En terecht ook, want ze is een multigetalenteerd meisje. Al is dé grote revelatie voor mij toch Willem. Man, het haar kwam recht op mijn armen bij sommige van zijn scènes. Ik zie die jongen nog in Hollywood eindigen, ik meen het, ook al vanwege zijn looks. Mijn dochter Nana is 16: via haar weet ik welke gasten hot zijn en welke niet. En laat me je vertellen: Willem De Schryver ís hot.

»Nana was trouwens mijn first reader: was het scenario van een aflevering afgewerkt, dan las zij het als eerste. ‘O, dat is zó 2018!’, zei ze weleens over een flard dialoog (lacht). Of: ‘Zou ik niet doen, da’s cultural appropriation.’ – ‘Oké, dan doe ik het niet.’»

HUMO Ben je vaak over de schreef gegaan, qua cultural appropriation en algehele woke-mindedness?

WYNS «Nee, dat viel wel mee. Ik weet wel wat ik kan doen en wat ik niet kan doen, qua woke-correctheid.

»Onlangs, toen ‘De familie Backeljau’ nog maar eens werd heruitgezonden (op VTM 4, red.), zag ik dat ze één aflevering hadden gecanceld, ‘Alles voor kunst’. Welllicht omdat Çois het daarin even heeft over ‘een pronte negerin’. (Imiteert een overspannen woker) ‘O nee, hij zegt het n-woord!’ Maar als dat het enige is in zestig afleveringen, nou, dan was ik woke avant la lettre! Dat kunnen die van ‘F.C. De Kampioenen’ niet zeggen, hè?

»Wat is er eigenlijk zo vreselijk erg aan dat woord? Zoals Çois zelf zegt: ‘Sommige van mijn beste vriendinnen zijn pronte negerinnen!’ ‘O nee, hij zegt het weer! En hij heeft zich ook ooit zwart geschminkt! Blackface! Op de brandstapel met die ouwe witte cisvent! (lacht)»

HUMO Kleine terzijde: wist je al dat Conner Rousseau de nieuwe naam van zijn partij uit ‘De familie Backeljau’ beweert te hebben gehaald?

WYNS «Ja ja, hij heeft me dat verteld, uit ‘Luchtbal Vooruit!’. Ik ben vereerd, echt waar. Ook al omdat hij in een tv-interview heeft laten vallen dat de Backeljaus voor hem als kind zijn hoop in bange dagen waren: wanneer hij zich slecht voelde, zongen hij en zijn moeder samen het nummer ‘Wij zijn de beste’. Goed zo, Conner, dacht ik toen ik dat zag, hou je vooral niet in (lacht). Hoe raar is dat trouwens: sinds ze ‘De familie Backeljau’ heruitzenden, komen er dertig jaar na dato opnieuw kinderen op me af voor een selfie, of om me te vragen of ik wel degelijk ‘de bomma’ ben. ‘Da’s zeker da, zenne!’ antwoord ik dan. ‘Waar is onzen Blakkie?’ Dan zie je grote ogen, hoor.»

HUMO Wat let je om een doorstart te maken?

WYNS «Een ‘dertig jaar later’-reeks van ‘De familie Backeljau’? Dat is mogelijk, ja, met hier en daar ook wat jongere acteurs.»

HUMO Het staat met andere woorden in de steigers?

WYNS (brede grijns) «Daar mogen wij niet over communiceren, meneer.»

‘De dood van mijn moeder heeft me harder geraakt dan ik had verwacht. Ik kamp met stress, een hoge bloeddruk, een fluittoon in mijn oren, een algeheel misselijk gevoel.’ Beeld Geert Van de Velde

ROLLERCOASTER

HUMO Dit interview had eigenlijk drie weken geleden moeten plaatsvinden, maar daags voor onze afspraak mailde een persmedewerker van de VRT me dat het ‘om persoonlijke redenen’ niet kon doorgaan.

WYNS «Klopt, mijn moeder was gestorven.»

HUMO Innige deelneming.

WYNS «Dankjewel. Weet je, het heeft me oprecht verbaasd hoe hard haar dood me heeft geraakt, en nog altijd raakt. Je denkt: ik ben inmiddels oud genoeg, en ik heb alles wel zo’n beetje onder controle in het leven. Nee, dus. ‘Wauw,’ denk ik soms wanneer ik wakker word, en een soort gonzen door heel mijn lijf voel, ‘Wat overkomt me hier!’ Ik kamp met stress, een hoge bloeddruk, een fluittoon in mijn oren, een algeheel misselijk gevoel. Dat is dan rouwen, zeker?»

HUMO Kwam haar dood onverwachts?

WYNS «Ja, ’t is allemaal erg snel gegaan.

»Nog geen drie maanden geleden hoestte ze een spatje bloed op. Ze meldde het aan de dokter, en een week later wist ze dat ze longkanker had. Op de eerste röntgenfoto was een vlekje ter grootte van een 2 euro-stuk te zien, en de dokter zei: ‘We gaan dit met tweeëntwintig zeer korte bestralinkjes aanpakken. Over enkele weken bent u normaal gezien weer helemaal de oude.’ Maar de week daarna bleken haar longen helemaal aangetast te zijn. Een week later zat de kanker ook in de hersenen, en weer een week later in haar hele lijf. Op dat moment besefte mijn moeder: het is hier afgelopen. Wat mij sinds die dag het meest heeft geraakt, is de kracht die van haar uitging. De minzaamheid, de mildheid, de humor ook die ze tot op het laatste moment wist te bewaren: faut le faire.

»Misschien nog het meest dramatische aan de dood van mijn moeder is dat ze de mantelzorgster was van mijn vader, die drie jaar ouder is en parkinson heeft. Hij is plots alles kwijt: zijn huis, zijn hond en zijn vrouw, en je zíét op zijn gezicht wat dat met hem doet. De radeloosheid, de paniek in de ogen van een sterke vent, dat snijdt los door je heen, hoor. Hij zit in een zeer goed woonzorgcentrum, daar niet van, maar hij had nooit verwacht dat-ie daar zou terechtkomen, gewoon omdat hij het niet wílde verwachten. ‘Een home? Dít is onze home!’ – ‘Ja pa, maar als er nu iets met ma gebeurt?’ – ‘Nee, nee, ik ga eerst.’ Maar mijn moeder had het ook niet verwacht: ze was er rotsvast van overtuigd dat ze de negentig zou halen – uiteindelijk is ze op haar 83ste gestorven.»

HUMO Ben je enig kind?

WYNS «Nee, ik heb een zus, die ik nu weer vaak zie om alle praktische rompslomp op te lossen. Da’s dan ook het enige goeie wat ik hieraan overhoud: dat mijn zus en ik weer de buddies zijn die we vroeger waren.»

HUMO In de tussentijd is Antwerp, jouw club, voor het eerst sinds 1957 nog eens landskampioen geworden. Dat noemen ze dan ‘een rollercoaster van emoties’, zeker?

WYNS «Dat mag je wel zeggen, ja. Ik trek me op aan die landstitel, natuurlijk, net als aan mijn werk – je vergeet je zorgen even wanneer je in de weer bent met iets wat je graag doet. Op dit moment ben ik aan twee nieuwe tv-projecten bezig die één dezer weleens groen licht zouden kunnen krijgen: dat zal me goed doen.»

HUMO ‘De familie Backeljau 2.0’?

WYNS (schatert) «My lips are sealed.»

HUMO Hoe heb je de titel gevierd?

WYNS«Op een vrij beschaafde manier, zoals het een man van 64 betaamt. Ik heb geen drie nachten doorgedaan: ik lag om vier uur in mijn bed, en dat was dat. De wedstrijd zelf heb ik op de best mogelijke manier beleefd: op de Bosuil, op een groot scherm waarop live de doelpunten en scores te zien waren van de andere wedstrijd met de derde titelpretendent. We maakten zo goed als geen kans meer, totdat Club Brugge ons daar plots weer in polepositie bracht en één goal genoeg was. En dan, in de allerlaatste seconde, die streep van Toby. Plottwist na plottwist, én een dijk van een happy end: ik had het als scenarist niet beter gedaan.»

HOU VAN MIJ

HUMO ‘Crimi Clowns’ it ain’t, maar ‘Knokke Off’ is wel een 16+-reeks. Vanwege de seks, uiteraard, maar ook omdat er behoorlijk wat gesnoven en geslikt wordt. Heb je daar als scenarist ook uit je eigen ervaringen geput?

WYNS «Niet echt, nee. Met drugs heb ik me nooit zo ingelaten, als je alcohol niet meerekent tenminste. In een paar scènes in ‘Crimi Clowns’ zie je me coke snuiven: daar heb ik toen echt op moeten studeren (grinnikt). Maar als Antwerp-supporter weet ik wel hoe iemand die drugs heeft genomen eruitziet. Zo iemand heeft gewoonlijk geen T-shirt aan, en hij zweet peentjes, ook al vriest het dat het kraakt.»

HUMO Drugs zijn dezer dagen alomtegenwoordig, en al helemaal hier in het Antwerpse. Ben je niet bang dat je kinderen eraan verslingerd raken?

WYNS «Goh, niet echt. Jonas is 36 en rookte vroeger weleens een jointje – meer niet. Sasja is op zijn 14de helemaal nog niet aan drugs en aanverwanten toe. En met Nana, die 16 is, lukt het tot nu toe prima om eerlijk en open te praten over álles – zolang dat blijft lukken, maak ik me geen zorgen. Onlangs heeft ze hier in huis haar sweet sixteen gevierd, met een stuk of zestig tieners: toen hebben mijn vrouw en ik wel alcoholpolitie ingeschakeld – de mensen die bedienden, zagen erop toe dat er niet al te veel kriek en pils werd gedronken.

»Sinds die sweet sixteen ben ik een held in haar klas, omdat ik vooraf een toespraak ten beste had gegeven die blijkbaar in de smaak is gevallen – ik werd nog net niet op handen door de lucht gedragen. Ik eindigde mijn betoog met: ‘Jullie zijn het kruim van het volk. Maar bewijs het ook! De eerste die ik zie kotsen in de hof, die shot ik in zijn gat. En gene seks op de wc’s!’»

HUMO En?

WYNS «Eentje heeft een klein kotske gedaan. En één of twee koppeltjes, zo luiden de geruchten, hebben zich ook niet helemaal aan de afspraak over de wc’s gehouden. Fair enough. Zestienjarigen, hè? Hoe waren we zelf, denk ik dan.»

HUMO ‘Zakenfamilies bestaan uit drie generaties,’ zegt het personage van Geert Van Rampelberg in ‘Knokke Off’. ‘Verwervers, ervers en bedervers’.

WYNS «Goeie quote, hè? Komt van Tom Goris – ik zeg: ‘Bedankt, Tom, ik zal er de Sabam wel voor opstrijken.’ (grijnst)»

HUMO Jij bent huis overduidelijk de verwerver, dus…

WYNS «…jij vroeg je af wie hier de bederver is? Er zijn drie kandidaten, maar ik zie het in alle ernst nog niet gebeuren. Ook al zijn ze wel verwend, vooral de jongste twee, zeker als je het vergelijkt met mijn jeugd. Maar weet je: rijkdom, dat zit hier (wijst op zijn hoofd). Ik heb een mooi huis, ik heb een grote tuin, ik heb mijn eigen studio. Maar op de Bosuil zit ik nog altijd tussen het gewone volk. Geld is – met de hand op het hart – ook nooit mijn drijfveer geweest. Wat me drijft, is de honger naar het creëren, de honger naar aandacht ook. Zo van: kijk eens allemaal wat ik kan? Ik kan acteren, ik kan regisseren, ik kan scenario’s schrijven: wie doet mij na? ‘Hou van mij!’: dat is toch wat alle artiesten uitschreeuwen? Awel, den dezen ook.»

HUMO Een jaar of tien geleden vertelde je in ieder interview in geuren en kleuren over een ophanden zijnde Amerikaanse remake van ‘Crimi Clowns’. Ik kan er natuurlijk naast hebben gekeken, maar ik heb er nog altijd geen gezien.

WYNS «Die komt er wellicht ook niet meer, het momentum is weg. Enfin, het is nu nog maar eens in optie genomen, voor de derde keer inmiddels al, maar ik hoop er niet al te hard meer op. De tweede keer, dat was heftig. Alon Aranya, mijn producer in Hollywood, belt me in alle staten op: ‘Johnny Depp wil het doen! Johnny Depp wil het doen!’ – ‘Huh? Johnny Depp? Hoezo? – ‘Zijn zus, Christi Dembrowski, heeft een productiehuis: Infinitum Nihil!’ Alon was geweest, de gangen hingen vol met prenten van krankzinnige criminele clowns: Johnny Depp is daar gewoon bezéten van. Maar Infinitum Nihil, dat betekent ‘Het oneindige niets’, en nomen is helaas omen gebleken. Want drie weken later las ik dat mijn held in de problemen was gekomen met vermeend overspel en een aantal andere slechte gewoontes. ‘Crimi Clowns’ is toen op de lange baan geschoven, en uiteindelijk simpelweg geschrapt. Dus ja: dikke pech. Maar wie weet is er wel een internationale toekomst weggelegd voor ‘Knokke Off’? Laatst werd in ‘De zevende dag’ aan Ruth Becquart en Willem De Schryver gevraagd of de reeks niet wereldwijd zou kunnen gaan. ‘Tuurlijk!’ antwoordde ik in hun plaats, tegen niemand in het bijzonder. ‘Dat dacht ik al van in het begin!’»

HUMO Stel dat Netflix ze koopt, dan kun jij hier vast een 24-karaats gouden zwembad laten aanleggen en het met Veuve Clicquot laten vullen?

WYNS «Haha, ja, dat zal wel! De scenaristen in Hollywood zijn niet voor niks aan het staken, hè? Want wat doen die Amerikanen van Netflix? Die zeggen: je staat alle rechten af of je schrijft niet meer voor ons. Dat geldt trouwens ook voor zowat elke andere streamingdienst ter wereld. Het probleem is: je kunt ze niet missen omdat, zoals ik al zei, onze zenders de financiële middelen niet hebben om iets degelijks op poten te zetten.

»Het positieve aan al die streamingdiensten is wel dat onze mensen zo nu en dan een overstapje kunnen maken – Tim Mielants is bijvoorbeeld al jaren goed bezig in Engeland – en dat wij op onze beurt veel makkelijker met internationale sterren kunnen werken: goed voor het niveau. Al zullen we wel tot in lengte van dagen les petits Belges blijven. Als de Amerikanen ons al weten te vinden, dan is het via Amsterdam. In wezen zijn we dus een wingewest van Nederland, dat zelf al als een kolonie wordt beschouwd. Om maar te zeggen: rijk zullen we er niet van worden, laat staan stinkend.»

HUMO Afsluitend: je bent nu zes jaar verwijderd van de leeftijd der sterken. Hoe kijk je naar de toekomst?

WYNS «De toekomst hangt vooral af van de vraag: blijf ik gezond? Ik weet inmiddels uit hoogsteigen ervaring hoe snel het kan gaan. Maar mocht ik gespaard blijven van lichamelijk onheil, dan wil ik blijven doorgaan. Om mezelf op te pompen, denk ik weleens aan Clint Eastwood. 93 jaar is die vent inmiddels: een leeftijd waarop iedere normale mens uit elkaar valt van ellendigheid, en elke centimeter van je lijf pijn doet. Maar onlangs heeft hij doodleuk aangekondigd dat-ie nog een film gaat maken! Dan zeg ik: hoed af, Clint Eastwood. En heb je ‘Seven Psalms’ al gehoord, de laatste plaat van Paul Simon? Die mens zijn stem is niet veranderd sinds de jaren 70 en 80! Met andere woorden: als ik mezelf verzorg zoals Paul Simon, kan ik die Gamma-spotjes tot aan mijn dood blijven doen.»

HUMO Je kist zal met een hamer van de Gamma worden dichtgetimmerd?

WYNS «Neenee, ze schroeven dat dicht met zo’n accuboormachine. Bij de Gamma hebben ze er toevallig echt een héél goeie in de aanbieding.»

