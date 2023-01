M&M’s blijken ‘te woke’ voor de Verenigde Staten: vrouwelijke, lesbische en ‘obese’ snoepjes verdwijnen uit reclamespotjes

Ze bestaat dan toch, die cancelcultuur. Al is het niet wat u denkt. Jeff Hoeyberghs helpt onwaardige vrouwtjes nog altijd aan een nieuwe derrière en een verbouwd smikkeltje in zijn kliniek in Maaseik en ook James Franco is nog op het witte doek te zien, maar naar ‘woke’ M&M’s hoeft u niet meer te zoeken. Moederbedrijf Mars besliste om om de bekende geanimeerde snoepjes tijdelijk af te voeren na aanhoudende kritiek van conservatief Amerika.

Mars, het bedrijf achter de veelkleurige snoepjes, besloot in 1994 elke kleur M&M een eigen persoonlijkheid en uiterlijke kenmerken te geven. Zo kunnen de bruine en de groene M&M zich in reclamespotjes in uw keukenkast verstoppen, ligt u in een ander filmpje plots met een rood exemplaar in bed en is de gele M&M naar verluidt binnenkort te gast in ‘Het huis’ van Eric Goens. Een klein jaar geleden gaf Mars het groenkleurige chocolaatje een make-over: de hoge laarzen, lipgloss en valse wimpers van de ‘sexy’ M&M maakten plaats voor een paar sneakers, een serieuzere blik een een #girlboss-attitude. Conservatief Amerika schoot in een kramp nog pijnlijker dan de presentatieskills van Andy Peelman, en uiteindelijk kreeg de groene M&M dan toch een deel van haar sexiness terug.

Die fout maken we niet opnieuw, dacht moederbedrijf Mars begin januari bij de lancering van een limited edition-verpakking die alleen maar paarse (een recente toevoeging), groene en bruine M&M’s bevat. ‘Als we een deel van de winst doorstorten naar een goed doel, kan geen enkele weldenkende mens hier iets op tegen hebben.’ Waren de Mars-marketeers even vergeten dat er in de hersenpan van extreemconservatief Amerika geen greintje denkvermogen te bespeuren valt, want zelfs liefdadigheid kon de kornuiten van Fox News en co. niet van een cultuuroorlog weerhouden.

‘Een klap in het gezicht van elke man’

Ook deze keer werden volledige nieuwsuitzendingen gewijd aan het mierzoete onrecht dat hen was aangedaan, debateerden panels over wat in godsnaam de volgende verschrikking zou zijn - toch geen transgender Snickers zonder (pinda)noten! - en ontplofte menig Twitter-feed. Fox-presentatrice Martha MacCallum knoopte zelfs een bijzondere geopolitieke analyse vast aan de marketingstunt: ‘Dit helpt China vooruit. Nu zeggen ze daar: ‘Oh goed, focus jullie maar op vrouwelijke M&M’s terwijl wij ons alle mineralen ter wereld toe-eigenen!’’

I am DONE with M&M's!



Not one M&M will pass my lips until Mars issues a formal apology and releases an all-male package of M&M's to demonstrate their commitment to gender equality.



These female M&M's are a slap in the face to men everywhere. We MUST band together and boycott! pic.twitter.com/KtZJR3feTW — Nick Adams (Alpha Male) (@NickAdamsinUSA) 12 januari 2023

Beruchte nitwit Tucker Carlson noemde de paarse M&M dan weer ‘obees’ terwijl zijn gezicht bij elk woord zelf steeds paarser uitsloeg. Toen Carlson dan ook nog eens ontdekte dat de twee van de vrouwelijke M&M’s elkaars handje vasthielden in een reclamespotje, slonk zijn mannelijke ego zienderogen. ‘De groene M&M heeft dan wel haar laarzen terug, maar is nu blijkbaar lesbisch’, zei Carlson op Fox News. Nick Adams - een echte Alpha Male, zo maakt hij duidelijk in zijn Twitter-naam - vroeg op zijn beurt een formele verontschuldiging van Mars en zweerde nooit meer M&M’s te eten. ‘Deze vrouwelijke M&M’s zijn een klap in het gezicht voor mannen overal.’

Beeld Humo

Mars plooit

De maag van Adams moet vóór zijn boycot wel héél veel M&M’s gezien hebben, want een andere verklaring dan een plotse daling van de winstcijfers voor waarom Mars twee weken na de controverse plots de staart heeft ingetrokken, zien we niet. Of hoe zogenaamd progressieve idealen onder de zonnestralen van het kapitalistisch winstbejag plots smelten als een verdwaalde M&M in je broekzak. In een mededeling op het Twitter-kanaal van M&M’s klinkt het dat ze de controverse totaal niet hadden zien aankomen. ‘We twijfelden zelfs of de veranderingen zouden opvallen. Maar we begrijpen nu dat zelfs de schoenen van een snoepje polariserend kunnen zijn, en dat was het laatste wat we wilden. Ons doel is net om mensen samen te brengen. Daarom hebben we beslist om er tot nader order een punt achter te zetten.’

Geen vrouwelijke, obese en lesbische snoepjes op uw scherm meer dus, en geen limited edition-verpakkingen met enkel vrouwelijke M&M’s in de winkelrekken meer. In de nieuwe reclamecampagnes van M&M’s zal voortaan de Amerikaanse comédienne en actrice Maya Rudolph te zien zijn. Belt iemand Fox News om te zeggen dat Rudolph een vrouwmens is?