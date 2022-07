Madieke van de Bijl: ‘Fabrizio heeft me gedumpt voordat ik hem echt heb leren kennen’

Begin dit jaar verzamelden vijftien vrouwen en één Fabrizio Tzinaridis in een Griekse villa voor de camera’s van Play4. Omdat het programma ‘De bachelor’ en niet ‘De harem’ was getiteld – Fabrizio was soms ook even in de war – moest er elke week een vrouw vertrekken tot de tattooartist en zelfverklaarde entrepreneur over zou blijven met zijn droomvrouw. Na een intensief geur-, tast- en smaakonderzoek overhandigde Fabrizio zijn laatste roos aan de Nederlandse Madieke van de Bijl (29).

Helaas: Fabrizio’s finale roos was niet het startschot van een lang en gelukkig leven samen met Madieke, want de dag na de uitzending bleek de liefde alweer te zijn bekoeld. Hij lijkt daar niet echt om te malen: eerder deze maand vertelde hij in een interview dat hij zijn tijd als de bachelor vooral een amazing en blissful experience vond en dat hij nog altijd op zoek is naar de ware liefde. Maar hoe zou het intussen met Madieke zijn? En hoe kwam ze eigenlijk op het spoor van de Belgische bachelor?

Madieke van de Bijl «Het was mijn tante die me voor het eerst op hem wees: ‘Zeg, die Fabrizio, is dat geen leuke gozer voor jou?’ Ik besloot hem eens op te zoeken op Instagram en hoe toevallig: hij had net de oproepvideo van ‘De bachelor’ gedeeld. Ik werd enthousiast van zo’n knappe man die ook nog eens piano speelt en heb toen aan het productiehuis gevraagd of er ook Nederlandse meisjes mochten meedoen.»

HUMO Zijn pianospel trok je meteen over de streep?

VAN DE BIJL «Ik werd eigenlijk vooral overtuigd door een andere video van Fabrizio, waarin hij beschrijft welke kenmerken zijn ideale vrouw moet hebben. Ze moet sportief zijn, van reizen houden en geïnteresseerd zijn in alles rond mindset. Ik dacht: het is alsof hij míj aan het beschrijven is!»

HUMO Met zijn voormalige carrière als verleider in ‘Temptation Island’ was je niet bekend?

VAN DE BIJL «Nee, ik kende zijn geschiedenis niet echt, pas in de villa hoorde ik de andere meiden de verhalen vertellen. Ik heb toen meteen besloten om die naast me neer te leggen. Iedereen draagt een verleden met zich mee, maar ik wilde helemaal open in het avontuur blijven staan.»

HUMO Je mocht al snel op date met hem, en daarna nog eens.

VAN DE BIJL «Wat die ontmoetingen vooral speciaal maakte, was dat we onze telefoon moesten afgeven tijdens de opnames. Normaal volg je iemand een beetje online en hou je tussen de dates contact, maar nu moest je echt wachten op de volgende date om hem te kunnen spreken. Dat maakt de afspraakjes intenser, je wilt op dat moment echt in de ander zijn hart kijken. Vooral omdat je nooit wist wanneer je hem nog eens zou zien.»

HUMO En omdat er intussen nog veertien andere vrouwen met hem op date konden gaan.

VAN DE BIJL «De andere meiden vertelden heel uitgebreid over hun dates, maar daar had ik zelf niet zoveel behoefte aan. Ik merkte dat hoe meer ik van de andere dates wist, hoe meer ik in de war raakte. Hoe het mijn mood kon veranderen.»

HUMO Werd dat psychologische spel je soms te veel?

VAN DE BIJL «Nee, ik heb het geen moment echt zwaar gehad. Het hielp enorm dat ik voor het programma aan mijn mindset heb gewerkt.»

HUMO Hoe doe je dat precies, werken aan je mindset?

VAN DE BIJL «Ik ben daar nu zo’n twee jaar mee bezig. Met spiritualiteit en met het leren om in mijn eigen kracht te staan.

»Ik heb twee keer een 75 day challenge gedaan om een betere versie van mezelf te worden. Daarbij moet je elke dag verschillende opdrachten uitvoeren, van het drinken van een bepaalde hoeveelheid water tot twee keer per dag sporten, je leest heel mooie boeken, bouwt aan je zelfdiscipline en leert jezelf kennen. Je leert vasthouden aan de waarden die je belangrijk vindt.»

HUMO En welke waarden zijn voor jou belangrijk in een relatie?

VAN DE BIJL «Respectvol behandeld worden. Zelf bepalen hoe dichtbij je iemand laat komen.»

HUMO Fabrizio zal die waarden op de proef hebben gesteld toen hij je, vlak voordat hij definitief voor jou koos, vertelde dat hij met alle finalistes het bed in gedoken was.

VAN DE BIJL «Ook toen heb ik vastgehouden aan mijn eigen gevoel. Ik wist natuurlijk dat het iets was wat zou kunnen gebeuren, die keuze stond hem vrij. Ik heb het toen wel bespreekbaar gemaakt, hem gezegd dat dit een dingetje was waar we het nog wel even over moesten hebben. Er is ook een verschil tussen het programma en het leven daarna.»

HUMO Uiteindelijk is het niets geworden tussen jullie.

VAN DE BIJL «Nee, hij maakte me na afloop snel duidelijk dat hij het toch niet helemaal voelde. Hij zei ook: ‘Als ik met mijn hart had gekozen, was ik voor Margaux gegaan.’ Nu was hij gegaan voor de vrouw van wie hij dacht dat het publiek het de beste keuze voor hem zou vinden. Het klikte wel tussen ons, maar hij miste dat ene gevoel.»

HUMO Zag jij op dat moment nog wel een toekomst voor jullie samen?

VAN DE BIJL «Ik stond er zeker voor open. Maar goed, ik ben gedumpt voordat ik hem beter heb leren kennen (lacht).»

HUMO Fabrizio heeft veel kritiek van kijkers gekregen. Op zijn gedrag, maar ook op zijn ego.

VAN DE BIJL «Fabrizio heeft een opvallend uiterlijk en een heel directe communicatiestijl. Dat zal iets triggeren bij sommige mensen, maar dat hoeft hij zich niet aan te trekken. Mensen zullen altijd wel iets vinden om kritiek op te hebben, je moet je niet te veel laten meeslepen door die negatieve energie.

»De Fabrizio die we op televisie hebben gezien, is absoluut een deel van hem, maar hij heeft ook een andere kant, als hij bijvoorbeeld met zijn werk bezig is.»

HUMO Je koestert geen wrok tegen hem?

VAN DE BIJL «Ik sta nog steeds achter hem en heb geen seconde spijt van mijn deelname aan het programma.»

HUMO ‘De bachelor’ werd in België gretig besproken, maar leefde ook erg in Nederland.

VAN DE BIJL «Ja, het is hier op Videoland (de Nederlandse Streamz, red.) verschenen en heel goed bekeken. Vooral na de laatste aflevering kreeg ik heel, héél veel berichten.»

HUMO Fijne berichten?

VAN DE BIJL «Heel positieve reacties! Veel mensen, ook mensen die ik al jaren niet meer had gezien, vertelden me dat ze op televisie precies de Madieke zagen die ze kenden. Daar ben ik ook superblij om. Mijn allergrootste doel was om mezelf te blijven en dat ben ik 100 procent geweest. Ik vond het heel gaaf om dat op televisie terug te zien. Mijn familie heeft ook alles bekeken en staat volledig achter me.»

HUMO Ik krijg het idee dat je een uitgesproken positivo bent.

VAN DE BIJL «Er zijn ook dagen dat ik me niet goed voel, hoor. Ik weet niet altijd wat het is, maar ik blijf dan de hele dag in bed liggen en kan niet stoppen met huilen. Die kant van mezelf deel ik trouwens ook op Instagram.»

HUMO Sinds het programma heb je daar veel extra volgers gekregen.

VAN DE BIJL «Ja, voor sommige meiden zal zoiets overrompelend zijn, maar voor mij verandert het niets. Ik blijf hetzelfde posten als vroeger, er kijken alleen meer mensen mee.

»Die extra volgers zijn natuurlijk wel fijn voor mijn label. Ik maak gepersonaliseerde schilderijen voor geboortes en huwelijken, maar ook voor overlijdens. Het is begonnen als hobby, maar omdat veel mensen het geweldig vonden, wil ik me daar nu volledig op focussen.»

HUMO En ondertussen, zo zie ik op je Instagram-account, reis je de hele wereld rond.

VAN DE BIJL «Het is heel leuk om in andere landen te zijn. Ik heb vier jaar in het buitenland gewoond, in Australië en Nieuw-Zeeland en op Bonaire. En ik wil nog veel meer van de wereld zien.»

HUMO Laten we tot slot, net zoals Fabrizio, een contactadvertentie opstellen. Waaraan voldoet jouw ideale man?

VAN DE BIJL «Iemand die respectvol is, die me steunt. Iemand die van reizen houdt. En ook heel belangrijk: iemand voor wie geld geen drijfveer is, maar die kan genieten van de kleine dingen in het leven.»

HUMO En de seks?

VAN DE BIJL «Dat is eerder een bijkomstigheid. Absoluut niet mijn nummer 1-vereiste.»

HUMO Humo-lezers die zich in de beschrijving herkennen, mogen zich melden bij de redactie.

VAN DE BIJL «Al ben ik nu niet heel erg op zoek naar de ware. Vroeger dacht ik dat ik iemands liefde nodig had, maar tijdens het werken aan mijn mindset heb ik die liefde vanuit mezelf opgevuld. Op dit moment ben ik al gelukkig, dus als ik iemand ontmoet, moet die echt iets kunnen toevoegen aan mijn leven.»