Mag de buurman straks zomaar jouw tuin in? ‘Ik heb al veel boze reacties gehad’

Of het gras echt groener is bij de buren? Dat kunt u vanaf 1 september zelf ontdekken, want dan gaat het hervormde goederenrecht in. Wie een goede reden heeft, mag dan in de tuin van de buurman gaan, ook als die niet thuis is. Bijvoorbeeld om een voetbal terug te halen die u net over de schutting hebt geschopt.

Professor goederenrecht Vincent Sagaert (KU Leuven), die meeschreef aan de wet: ‘Je mag inderdaad een bal gaan terughalen, maar enkel als je die per ongeluk over de schutting hebt geschopt. Als je het opzettelijk doet, gelden de regels niet. De buren zijn verplicht een voorwerp of huisdier dat in hun tuin belandt terug te geven aan de eigenaar. Als ze dat weigeren, haal je er best even de politie bij, die zal duidelijk maken dat die weigering ten onrechte is. Uiteraard mag je het recht ook niet misbruiken.’

HUMO De eerste reacties op het internet waren nogal sceptisch. Op HLN schreef iemand: ‘Ik heb geen prof nodig om te bepalen wie er in mijn tuin mag. Mijn grond is mijn grond!’

VINCENT SAGAERT «Ik heb ondertussen al veel boze reacties in mijn mailbox gehad, maar de nieuwe wet respecteert het eigendomsrecht. Ik las online de kop ‘De tuin van uw buren wordt ook een beetje uw tuin’, maar dat klopt absoluut niet. Jouw tuin blijft jouw tuin. De wet lost enkel conflicten tussen eigendommen op: jouw bal in de tuin van de buren blijft jouw bal, ook al is het hun tuin. Tussen het eigendomsrecht op de bal en het eigendomsrecht op het perceel moet een evenwicht gevonden worden.»

HUMO Ook opvallend in de nieuwe wet: je mag de tuin van de buren in om bouw- en herstellingswerken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een stelling of kraan te plaatsen als er op het eigen perceel geen plaats is. Is dat geen grote inbreuk op de privacy?

SAGAERT «Zeker. Het is dan ook enkel een tijdelijk recht en het is verplicht om de buren eerst te verwittigen. Die mogen zich daarna verzetten met rechtmatige motieven. Dat kan ook privacy zijn, bijvoorbeeld als er een zwembadje voor kinderen in de tuin staat of als ze een communiefeest houden. Mocht er bij de werken schade optreden aan de tuin van de buren, dan ben je bovendien verplicht die te vergoeden. Het blijft natuurlijk een lastige evenwichtsoefening. Als er toch een conflict ontstaat, kan de vrederechter oordelen.»

HUMO Waarom moest de wet eigenlijk vernieuwd worden?

SAGAERT «Deze nieuwe tuinregels passen in een ruimere hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De huidige wet stamt nog uit 1804, de tijd van Napoleon, is geschreven in het Oudnederlands en ontworpen voor een agrarische samenleving, maar heeft nog altijd een grote sociale en economische impact. De nieuwe wet schetst een volledig nieuw kader voor vastgoed, erfpacht en eigendom. Er staan veel meer interessante nieuwe regels in.»

HUMO Vertel .

SAGAERT «In 1804 was er nauwelijks hoogbouw, dus was het stapelen van eigendomsvolumes niet aan de orde, nu zijn er wetten om meerdere keren dezelfde grond te commercialiseren. Er zijn ook nieuwe regels over het bezit van dieren. Als jij en je partner een hond hebben en jullie gaan uit elkaar, dan staat voor het eerst het welzijn van het dier centraal: bij welke oplossing heeft de hond het meeste belang? Net zoals bij kinderen, eigenlijk.

»En er zijn voor het eerst in de wet regels voor bovenmatige burenhinder. Nu moet er worden gespecificeerd wanneer hinder bovenmatig is: bij hoeveel decibel, bijvoorbeeld, of met welke frequentie. Daarmee kun je duidelijker het verschil maken tussen de overlast van een verjaardagsfeestje bij de buren of het dagelijkse lawaai van een kraaiende haan.»

HUMO Kunt u het zelf goed vinden met uw buren?

SAGAERT «Ik heb het geluk uitstekende buren te hebben. Dat zeg ik niet zomaar, want ik weet hoe burengeschillen het slechtste en irrationeelste in mensen naar boven kunnen halen. Wees gerust: het is niet dat ik via deze wet een persoonlijk burentrauma wil oplossen.»

