Mag je werkgever korte broeken verbieden? ‘Als je opdaagt in een bikinitopje, kan je baas je daar op aanspreken’

Niet iedereen is fan van korte broeken, sandalen en Hawaï-hemden op het werk. Mag je baas ze ook verbieden? Ja, zegt Nele Mertens, juriste bij hr-dienstverlener Acerta. Maar er bestaan achterpoortjes.

Mag je altijd een short dragen op je werk?

“Nee. Alles hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met je baas. Volgens de wetgeving heeft die het recht om een bepaalde dresscode op te leggen waarin shorts bijvoorbeeld niet toegelaten zijn. Hij moet daar wel een reden voor hebben. Meestal verwijzen werkgevers naar contacten met leveranciers of klanten, of naar een bepaald imago dat ze willen handhaven. Ze eisen dan dat hun personeel netjes gekleed is. Voor sommige jobs moet je ook gewoon veiligheidskleding zoals een helm of veiligheidsschoenen dragen. Deze afspraken worden in het arbeidsreglement gegoten dat voor iedereen bindend is. Op je eerste werkdag krijg je een kopie en teken je een ontvangstbewijs.”

“Kledingregels hoeven niet altijd expliciet neergeschreven te zijn. Soms heerst er ook gewoon een bepaalde cultuur en gelden er een paar losse richtlijnen. Als een werknemer dan plots iets te ver gaat, door bijvoorbeeld in bikinitopje en een short op te dagen, kan de werkgever hen daar op aanspreken. Zulke impliciete afspraken raden we af omdat ze voor discussie kunnen zorgen.”

Hoe kan je baas de dresscode afdwingen?

“In principe kan hij via het arbeidsreglement boetes opleggen. Eerst krijg je bijvoorbeeld drie verwittigingen, daarna een boete. Deze boete kan rechtstreeks op je loon worden ingehouden. Bij jobs waarvoor je beschermende kledij moet dragen is dat een courante afspraak. Voor andere dresscodes iets minder.”

“Je merkt dat werkgevers steeds soepeler omspringen met dresscodes en andere uitingen van persoonlijkheid. De meesten gaan mee met hun tijd.”

Wat als je die verfrissing op je lichaam nu echt nodig hebt om te functioneren?

“Als werknemer kan je aanvoeren dat je om medische redenen verluchtende kledij nodig hebt. In dat geval stap je best naar de arbeidsarts of de preventieadviseur. Zo kan je een uitzondering op de dresscode krijgen, als je medische noodzaak kan aantonen. Dat is een kwestie van geven en nemen. Als er geen contact hoeft te zijn met klanten, heeft het voor een werkgever weinig zin om een dresscode op te leggen. Het hangt ook af van de omgeving. In een building met een airco is het makkelijker werken dan in een magazijn waar het veertig graden is.”

“Mocht je werkgever nu plots nieuwe kledingregels willen invoeren, dan moet hij daar wel een vaste procedure voor volgen. Dan kan je daar als werknemer protest tegen aantekenen.”

Hoe zit het met de airco? Mag je baas die zomaar uitzetten om kosten te besparen?

“In principe wel, want een werkgever beslist in welke lokalen er wordt gewerkt en hoe die worden onderhouden. Je baas mag de thermostaat dus een paar graden hoger draaien, zolang er geen impact is op de gezondheid van de werknemers.”

“Er bestaat wel een wettelijke temperatuurlimiet, afhankelijk van de fysieke intensiteit van je werk. Zodra er op een bureau 29 graden wordt bereikt, moet de werkgever gratis verfrissende dranken voorzien. Als de hitte langer dan 48 uur aanhoudt, moet er ook een verluchtingssysteem komen. Als dat niet gebeurt, moeten er rusttijden worden ingelast.”

“In de praktijk werken bedrijven vaak met glijdende werkuren. Mensen starten dan extra vroeg zodat ze wat vroeger kunnen stoppen. Of werken de ene dag meer uren, zodat ze op een hete dag sneller naar huis kunnen.”

En wat met de werknemers in de bouw, die bij 40 graden een dak moeten leggen? Dat is toch niet menselijk?

“Voor hen bestaat er de procedure van tijdelijke werkloosheid vanwege slecht weer. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) oordeelt daarover. Als arbeider val je dan terug op een uitkering van 65 procent van je loon.”

(DM)