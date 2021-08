‘Mama, het was nooit een fase, het is een levensstijl!’ Waar komt de comeback van poppunk vandaan?

Na de lockdown moeten de roaring twenties volgen, toch? En die mogen stevig ingezet worden. Uit de slaapkamer van de Gen Z-generatie schalt vandaag veel poppunk, met het geluid op elf en de blik op de jaren nul.

Dat poppunk een comeback beleeft, is niet zo gek. Het genre sluit vrij naadloos aan op de noden van deze tijden. Tijdens de lockdown was cocooning even het hogere goed, maar algauw knaagde de knaldrang. Het mag weer wat minder zacht en donzig. Opmerkelijk genoeg zoekt het jonge grut daarvoor aansluiting bij muziek uit de Y2K-jaren. Op TikTok merk je het al langer: daar herleven classics uit de nillies zoals ‘All I Wanted’ van Paramore en ‘Dear Maria Count Me In’ van All Time Low. Poppunkbands als Good Charlotte, Simple Plan en Fall Out Boy of blink-182 zien hun luistercijfers op streamingplatforms met de dag toenemen. In het straatbeeld doemen steeds meer Vans-sneakers op, net als gekleurde coiffures, jeans met een lage taille en truckerspetjes van Von Dutch. Kortom: de huisstijl van emopunkers en trendy Y2K’ers eind jaren negentig tot de eerste helft van de noughties.

En nee, het lijkt geen vrijblijvende of postironische heropleving van oudbakken hits en fashion. Ook de posterboys en popprinsessen van nu spelen graag leentjebuur bij het niet zo verre verleden. De onbetwiste poprevelatie van dit jaar is Olivia Rodrigo (18), die teenage angst lieert aan gladgelikte confectiepop en geen geheim maakt van haar bewondering voor Green Day of Avril Lavigne. Fascinerend, want de Amerikaanse popster zat nog veilig in de moederschoot toen Lavigne megahits als ‘Complicated’ en ‘Sk8ter Boi’ scoorde.

Liet ze zich in utero al onbewust beïnvloeden? Niemand kan ongevoelig zijn voor de poëzie daarvan, maar de waarheid is wellicht prozaïscher. De meest valabele reden voor de heropleving van punkpop is dat piepjonge artiesten tijdens de gedwongen opsluiting in hun eigen slaapkamer een snelcursus muziekgeschiedenis volgden. Op YouTube merk je dat een generatie van tieners en jonge twintigers zich bewust laat onderdompelen in verschillende subculturen, stijlen en genres.

Voor de nieuwste lichtingen van muzikanten die de geschiedenis plunderen, is niets verboden terrein. Al liet de twintigjarige Willow de platen van haar ouweheer, acteur en rapper Will Smith, links liggen op het moodboard voor haar album lately i feel EVERYTHING. Naast My Chemical Romance, blink-182 en Paramore lijkt ook haar moeder Jada Pinkett Smith een grotere inspiratie. Die zag Willow als kind optreden: Jada Pinkett was ooit een witte raaf in de muziekwereld, als frontvrouw in de nu-metalscene. Voor de hit ‘Transparant Soul’ deelt Willow vandaag de credits met Travis Barker, drummer van blink-182. In ‘Grow’, waarvoor Avril Lavigne present tekent, daagt de drummer weer op.

De 45-jarige Barker zien we de laatste tijd schijnbaar overal. En niet alleen omdat deze elder statesman van de poppunk een goed gedocumenteerde liefdesrelatie heeft met een van de Kardashian-zussen. Eerder omdat hij de katalysator en mentor van alle poppunknostalgie lijkt te zijn. Naast Willow zat hij samen in de studio met artiesten als Bebe Rexha, Young Thug, The Dirty Heads, Frank Carter en talloze anderen. Onder zijn auspiciën nam Machine Gun Kelly vorig jaar abrupt afstand nam van hiphop ten voordele van poppunk. Zijn laatste plaat Tickets to My Downfall werd geproducet door Barker en belandde op nummer één in de Billboard 200. Het was het eerste rockalbum in meer dan een jaar dat er in slaagde die positie te halen.

Nieuwe poppunkgolf

De nieuwe poppunkgolf begon weliswaar bij Post Malone, XXXTentacion en 6ix9ine, die het genre opnieuw op de radar brachten. Maar Barker lijkt nu gebrand het genre volledig in ere te herstellen. Warner bood hem een contract aan om jong talent onder zijn vleugels te nemen. Zo is hij platenbaas en vertrouwenspersoon van TikTok-star Jaden Hossler, die muziek maakt als jxdn. Die had nog nooit van blink-182 gehoord, maar geloofde dat poppunk opnieuw cool leek te worden. ‘Maak jezelf geen gezeik wijs’, blies de drummer van blink-182 toen. ‘Punk is altijd cool gebleven.’ Die laatste stelling mag dan even wankel ogen als een pasgeboren hertje op het ijs, maar het klopt dat punk nooit echt verdwenen is sinds midjaren zeventig. Het genre transformeerde, muteerde en inspireerde veel andere genres.

De reden waarom de mix van harder aangezette gitaren, melodieuze pop en dreunende drums weer furore maken, is volgens Barker duidelijk: volgens hem herleeft het escapisme. De muziek die hij maakte met Blink-182 was een afwijzing van alle ernst en angst, die gepaard ging met de tijd waarin zij opgroeiden in de jaren tachtig en negentig. ‘Dat gevoel zie ik vandaag heel erg terug bij jonge mensen. Ze willen hun overprikkelde brein even uitschakelen met opwindende en optimistisch klinkende muziek.’

De wereld mag dan in vlammen opgaan, de toekomst mag onzeker ogen en het onheil hangt letterlijk in de lucht, maar je kunt altijd even verdwijnen uit de realiteit met poppunk. Of zoals een TikTokker een paar maanden geleden riep in de camera voor hij luidkeels meezing met All Time Low: ‘Mama, het was nooit een fase, het is een levensstijl!’ In een maand tijd vond zijn filmpje meer dan acht miljoen medestanders op het clipjeskanaal.

