‘Mannen stonden klaar om Peter R. de Vries te filmen na aanslag’

De Nederlandse politie houdt er sterk rekening mee dat in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam twee mannen klaarstonden om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten. Dat zeggen goed ingevoerde bronnen rondom het onderzoek tegen het Algemeen Dagblad (AD).

Vrijwel direct nadat Peter R. de Vries werd beschoten, verschenen op sociale media schokkende filmpjes, waarop te zien was dat De Vries op de grond lag en werd geholpen door omstanders. De filmpjes werden daarna via met name Whatsapp door heel Nederland gestuurd.

Het politieonderzoek richt zich uiteraard op de opdrachtgevers en uitvoerders van de aanslag, maar daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de makers van deze video’s. ‘Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit. Dan zorg je dat er meteen shockerende video’s het internet overgaan. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden’, aldus een bron.

‘De bewegingen zijn zeer onnatuurlijk’

Op camerabeelden van cafés in de straat, gemaakt door beveiligingscamera’s, is te zien dat twee mannen in het grijs gekleed rustig achter De Vries aanlopen als hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto loopt.

Opvallend is dat ze beide hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen. ‘Alsof ze hun camera direct bij de hand wilden hebben’, stelt een bron. Op een foto die vanuit een hoog raam is genomen, waarop te zien is dat De Vries wordt geholpen door omstanders, zijn de twee goed te zien. Ogenschijnlijk rustig lopen ze langs het lichaam van De Vries. ‘De bewegingen van die twee zijn zeer onnatuurlijk en hebben onze nadrukkelijke aandacht’, vertelt een bron. De Nederlandse website GeenStijl plaatste eerder al een artikel, waarin vraagtekens werden geplaatst bij de gedragingen van het tweetal.

Ook het feit dat de twee mannen vrijwel identiek gekleed zijn, vindt het rechercheteam zeer opvallend. Beide mannen dragen een blauwe spijkerbroek, witte sneakers en een grijze trui. Ook dragen ze op dezelfde manier een tas over hun borst. Ondanks de foto’s en filmpjes heeft de politie hen nog niet kunnen identificeren. De mogelijkheid dat in het Nederlandse tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ (na de zomerstop van het programma) aandacht wordt besteed aan de opvallende gedragingen van de twee is groot, stelt een recherchebron.

Politie zoekt aanslag in hoek van Taghi

Vooralsnog heeft de politie twee verdachten kunnen aanhouden voor de moord op De Vries. Het gaat om de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten. Bronnen rond het onderzoek stellen dat zij geen twijfel hebben dat ze betrokken zijn bij de moord. Eerder onthulde deze nieuwssite dat het politieonderzoek naar de mogelijke opdrachtgever(s) achter de aanslag op Peter R. de Vries zich steeds meer focust op vertrouwelingen van Ridouan Taghi. ‘Tot nu toe wijst veel erop dat de aanslag uit die hoek komt’, zei een bron.

De politie en het OM willen niet reageren vragen van deze nieuwssite.