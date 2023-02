Marc ‘Kolonel Mops’ Coucke valt af in ‘The Masked Singer’: ‘Goed dat er geen politie in de buurt was, of ze hadden me gearresteerd’

De maskers blijven afvallen bij Anderlecht: kolonel Mops in ‘The Masked Singer’ blijkt niemand minder dan clubeigenaar Marc Coucke te zijn.

HUMO U slaat beeldig paars-wit uit. Was het warm in het pak?

MARC COUCKE «Reken maar! Maar het lastigst vond ik toch het zuurstoftekort. Toen ik doorhad dat ik het moeilijk zou krijgen, heb ik thuis flink geoefend met een nylonkous over mijn hoofd. Goed dat er geen politie in de buurt was, of ze hadden me gearresteerd (lacht).»

HUMO Was je makkelijk overtuigd?

COUCKE «Ik heb meteen ‘ja’ gezegd! Ik heb altijd graag gezongen en kreeg er voor het eerst professionele zangles bij. Nu is niet meer de helft, maar amper een kwart van mijn noten vals (lacht). Ik had maar één echte voorwaarde: dat ik de vergoeding die we kregen meteen aan een goed doel mocht doorstorten. (glundert) Vanochtend hebben twee vzw’s dus een anonieme gift ontvangen.»

HUMO Uw Limburgse accent heeft veel mensen op het verkeerde been gezet.

COUCKE «De speurders gokten er zelfs op dat ik Jan Peumans was, zo ongeloofwaardig is mijn Limburgs dus niet (lacht).

»Ze hebben mijn video’s wel een aantal keren moeten opnemen, omdat mijn stem eerst te herkenbaar was, daarom mocht ik ook niet in het Nederlands zingen. Het moet spannend blijven, hè. Ik mag mijn vrouw en dochter zelfs niet vertellen wie er in de andere pakken zit.»

HUMO U hebt toch twee dochters?

COUCKE «Jawel, maar de oudste, Chloé, studeert in Engeland en wist dus van niets.

»Ze heeft me wel eens bijna ontmaskerd. Ik stond eens ‘Sweet Caroline’ onder de douche te oefenen – ik dacht echt dat ik alleen thuis was, maar ze lag op de gang te gieren van het lachen. Ik heb haar toen wijsgemaakt dat ik me had ingeschreven voor ‘The Voice Senior’. Onlangs vroeg ze me hoe het is afgelopen. ‘Dat is afgesprongen, de productie dacht dat helemaal niemand van de coaches voor mij zou kiezen,’ loog ik. ‘Dat dacht ik wel,’ antwoordde ze doodleuk (lacht).»

HUMO Was u even teleurgesteld als Herman ‘Skiwi’ Verbruggen vorige week?

COUCKE «Eigenlijk niet. Na het optreden stuurde ik mijn echtgenote: ‘Naar mijn normen ging het heel goed, maar hier zal het toch stoppen’. De andere waren gewoonweg beter, in het publiek had ik dezelfde keuze gemaakt en mezelf eruit gesjot.»

HUMO U bent een zakenman, maar u bent wel te vinden voor scherts en luim.

COUCKE «Elke mens heeft een uitlaatklep nodig. Als ik met vrienden samen ben, gaat het ook niet altijd over zaken. Ik sta weleens op tafel Vlaamse klassiekers te zingen, zoals ‘Ga met me mee’ van Bart Van den Bossche, ‘Een ster’ van Stan Van Samang of Willy Sommers’ ‘Als een leeuw in een kooi’.»

HUMO ‘The Masked Singer’ was niet uw publieke vuurdoop: met ‘Het is weer Couckenbak’ hebt u zelfs een Vlaamse klassieker op uw naam staan.

COUCKE «Een nummer 1-hit! Maar ik moet mijn fans teleurstellen: er komt geen vervolg. Veel onehitwonders maken die fout en brengen nog een nummer uit, brengen - zelfs Tom Waes maakte zich er na ‘Dos cervezas’ schuldig aan - maar deze ezel gaat zich niet aan die steen stoten.»

HUMO Een halve vraag over Anderlecht dan: is de timing van de aflevering niet een beetje ongelukkig in deze week vol opschudding?

COUCKE Och, dit is natuurlijk al lang geleden opgenomen en dat zijn twee totaal onafhankelijke gebeurtenissen. Volgende vraag!

HUMO Ze zijn op, helaas.

COUCKE Des te beter (lacht).