Marc Van Ranst: ‘Als bij alle sectoren ontevredenheid heerst, kun je meestal wel spreken van een goed compromis’

In zo goed als elke sector worden de maatregelen tegen het coronavirus weer opgevoerd. Maar is dat voldoende om een nieuwe lockdown tegen te houden? ‘Als we deze maatregelen niet opvolgen, komen we opnieuw in een onbeheersbare situatie’, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

- Zijn de maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft voldoende om deze golf te stoppen?

‘Het is op zich een breed pakket. Als je de reacties ziet van de evenementensector, de werkgeversorganisaties... zie je dat iedereen een beetje ontevreden is. Als bij al die sectoren dat gevoel overheerst, kun je in het geheel meestal spreken van een goed compromis. Maar alles hangt af van hoe streng de maatregelen geformuleerd worden, van de handhaving en van de opvolging van de bevolking. Neem bijvoorbeeld die CO2-meters. Gaan ze die werkelijk in iedere klas hangen of vinden ze toch nog achterpoortjes? Het heeft trouwens weinig zin om louter CO2-meters op te hangen. Je moet er ook naar kijken en indien nodig naar handelen.’

- Het adviesorgaan GEMS pleitte voor een tijdelijke sluiting van het nachtleven. Het Overlegcomité laat het nachtleven open, maar verplicht naast het Covid Safe Ticket wel een mondmasker of zelftest. Kunnen we daarmee ongestoord dansen?

‘Het blijft een plek waar superverspreiding mogelijk is. Ook daar hangt het volledig af van hoe goed de maatregelen opgevolgd worden. De combinatie van ventilatie, de coronapas en een mondmasker of zelftest kan heel wat besmettingen tegengaan. Maar dan moet er ook op al die zaken gecontroleerd worden.’

- Gaan we met deze maatregelen een nieuwe lockdown kunnen vermijden?

‘Dat moeten we afwachten. Het is een feit dat de besmettingscijfers enorm hoog zijn. Als we het nu zonder vaccins hadden moeten doen, zaten we in de miserie. We hebben nu geen keuze. Ofwel volgen we deze maatregelen met zijn allen goed op, ofwel komen we opnieuw in een onbeheersbare situatie terecht. Al hangt het er natuurlijk van af wat je een nieuwe lockdown noemt. Over Nederland wordt nu gezegd dat er een ‘lockdown light’ van kracht is, maar die kun je moeilijk vergelijken met eerdere lockdowns.’

- Hadden we deze situatie niet kunnen vermijden, bijvoorbeeld door vroeger te investeren in CO2-meters en de mondmaskerplicht niet volledig te laten varen?

‘Ach, you’re damned if you do and damned if you don’t. Ik kijk daar met een zekere mildheid naar. Als de regering op dat moment niet versoepeld had, was er ook heel wat kritiek gekomen. Ik denk dat iedereen op dat moment blij was dat mondmasker vaarwel te zeggen. Dat neemt niet weg dat sommige zaken, zoals een CO2-meter in elke klas, hadden kunnen helpen. Het is niet omdat dat nu beslist is, dat die morgen al in elke klas hangen. Het voordeel is dat dat een investering is die ook op langere termijn haar nut gaat bewijzen. Ze gaan er bijvoorbeeld achterkomen dat er in heel wat lokalen eigenlijk amper lesgegeven kan worden.’

- Tot slot: Duitsland wil tegen kerst de helft van de bevolking een boosterdosis geven. In ons land mikt de regering erop om tegen eind maart of april iedereen een derde prik te geven. Over tien dagen moet daarover een plan zijn. Zou dat niet sneller moeten?

‘Daar zou men zich inderdaad dubbel over moeten buigen. Ik begrijp dat het niet evident is, omdat bijvoorbeeld een aantal vaccinatiecentra opnieuw voor evenementen gebruikt wordt. Maar dan gaan ze toch alternatieven moeten zoeken. Een boosterprik geven aan de bevolking, zeker aan zij die het meest kwetsbaar zijn, zou een primaire taak moeten worden.’

(DM)