Marc Van Ranst: ‘Over acht jaar zitten we opnieuw in de jaren 30’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: viroloog Marc Van Ranst (57).

MARC VAN RANST «Het goede willen doen zou een leidraad mogen zijn in ieders leven. Wat is er mis met deugen? En wat is er fout aan politiek correct zijn? Het zijn zaken die kort geleden nog een positieve connotatie hadden, maar waaraan door mensen van een bepaalde strekking een negatieve geur is gehangen.»

HUMO U hebt een grote allergie voor onrecht, vertelde u eerder in Humo.

VAN RANST «Ik vind het opmerkelijk dat mensen dat opmerkelijk vinden. Als je daar niet allergisch voor bent, ben je dan compleet onverschillig? Of erger: vind je het allemaal prima?»

HUMO Veel onrecht lijkt te groot om in je eentje te kunnen bestrijden. De zeer ongelijke verdeling van de coronavaccins in de wereld, bijvoorbeeld.

VAN RANST «Maar als je onrecht ziet én je kunt er iets aan doen, bijvoorbeeld als een oplossing binnen je vakgebied ligt, dan kun je er wel je schouders onder zetten. Met ons instituut ondersteunen we actief initiatieven in Afrika om zelf vaccins te maken.»

HUMO Doet u weleens aan vrijwilligerswerk buiten uw vakgebied?

VAN RANST «Ik zou mezelf niet snel een vrijwilliger noemen, dat is lastig te combineren met mijn werk. Ik heb weleens voor een goed doel koffie uitgeschonken aan het station Brussel-Zuid, maar anderen spannen zich dag en nacht in voor de goede zaak. Als een vrijwilligersorganisatie een boek met recepten van vluchtelingen uitbrengt, dan steun ik ze graag door het voor de mensen van mijn laboratorium te kopen.»

HUMO Als u op Twitter onrecht ziet, hebt u weinig schroom om uw stem te laten horen.

VAN RANST «Het kost mij meer energie om me in te houden dan om een tweet te plaatsen. En ik reageer niet anoniem, want er is niets laffers dan dat.»

HUMO Anonieme accounts spuien de grootste bagger, maar er zijn ook mensen die online met naam en toenaam kwaadaardig zijn.

VAN RANST «Ze denken dat alle beledigingen die ze tikken wel zullen passeren, en guess what? Het passéért ook gewoon. Onze rechtspraak loopt achter: alles wat je online roept, valt onder de noemer van persmisdrijf. Daarvoor is alleen het hof van assisen bevoegd, en dat gaat zich daar heus niet mee bezighouden. Als die deur eenmaal op een kier staat, komen ze niet meer aan hun andere werk toe.

»Online heerst de straffeloosheid. Als je twee minuten verkeerd parkeert, krijg je meteen een boete. Als je jarenlang mensen tergt en bedreigt met een anoniem account, heeft dat geen enkel gevolg.»

HUMO U countert harde opmerkingen met even harde opmerkingen. Voedt u dan de polarisatie niet?

VAN RANST «Totáál niet. Als iemand mij vergelijkt met de concentratiekampdokter Josef Mengele, wat moet ik dan zeggen om niet polariserend te zijn? Wat is een deugdelijke reactie? ‘Meneer, ik ga er niet volledig mee akkoord dat u mij met Mengele vergelijkt’?»

HUMO Een verderfelijke plek, dat hele internet.

VAN RANST «Het internet heeft vele dingen ten goede veranderd, maar ik vind het zorgelijk dat het respect voor studiekennis verdwenen is. Mensen denken dat ze elk ongelofelijk ingewikkeld probleem volledig kunnen doorgronden door een halfuurtje te googelen, tot het niveau dat ze zich een wereldspecialist wanen. Vervolgens zien ze het als een grondrecht dat je met hen in debat gaat.

»Ook zorgelijk vind ik hoe extreme ideeën online steeds makkelijker een grote aanhang krijgen.»

HUMO Vervolgens ontstaan er clubjes extremisten.

VAN RANST «Ik zeg vaak: over acht jaar zitten we in de jaren 30. Dat is natuurlijk gewoon waar, het is dan 2030. Maar mensen vinden die vergelijking niet prettig, omdat de context anders zou zijn dan in de 20ste eeuw. Dat is misschien waar, maar de dreiging neemt wel degelijk toe. Veiligheidsdiensten in heel Europa waarschuwen voor de opkomst van het nieuwe rechts-extremisme.

»Nu we het daar toch over hebben, wil ik hier even schandalig van de gelegenheid misbruik maken om reclame te maken voor ‘Dagboek 1933’, het nieuwe boek van Dirk Verhofstadt.»

HUMO Handig gedaan.

VAN RANST «Ik weet het, dat kost me vast een deugpuntje.»

