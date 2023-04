Marie Vinck: ‘Ik ben geen feministe: ik voel een weerstand als ik vrouwen moet verdedigen tégen mannen’

Hoe is het mogelijk, denk je als je haar ziet spelen in de spannende Netflix-serie ‘Rough Diamonds’, dat het spel en charisma van Marie Vinck (40) je zo naar het scherm zuigen. Je móét naar haar kijken, er is geen ontkomen aan. Dat voel ik ook als ik bij haar aanbel, ze de deur opent en me zonder aarzeling uitnodigt om me dubbel te plooien in het kinderbakfietsje van haar dochtertje Gloria. Marie is lief, maar ik merk dat ik me bijna willoos naar het café laat racen. Ze is net terug uit Australië, waar ze met FC Bergman ‘The Sheep Song’ speelde om alweer ladingen lof te oogsten. Maar toch zegt ze: ‘Succes is een hol begrip, bodemloos. Het is niet daar dat je voldoening vindt.’

HUMO Had je weer eens zin om puur te spelen? We zien je niet meer zo vaak als vroeger in films en series.

MARIE VINCK «Ik word niet meer zo vaak gevraagd. Waarom weet ik niet. Maar goed, tien jaar geleden panikeerde ik soms: ‘Help, ik word niet meer gebeld!’ Nu heb ik het zo druk met FC Bergman dat zo’n mooie rol als in ‘Rough Diamonds’ gewoon een fijne extra is.»

HUMO De serie, geregisseerd door Cecilia Verheyden en Rotem Shamir, de maker van het geslaagde ‘Fauda’, volgt de criminele praktijken van een joodse familie diamanthandelaren. Kevin Janssens speelt de hoofdrol, jij zijn love interest.

VINCK «Ik was meteen weg van het personage, dat totaal verscheurd is: enerzijds is er haar gemeenschap en haar geloof, anderzijds die verliefdheid. Maar die zaken vallen totaal niet te rijmen – het is een beetje een ‘Romeo en Julia’-verhaal.»

HUMO de focus op de joodse gemeenschap doet me denken aan de serie ‘unorthodox’.

VINCK «Daar wilden de makers juist níét aan refereren, omdat ze zo’n negatief beeld schetst. Al is de joodse gemeenschap natuurlijk wel heel dwingend, daar worstelt mijn personage ook mee. Weet je, ik heb in Antwerpen lang dicht bij het stadspark gewoond, tussen joodse families die in een totaal andere wereld leefden – een wereld waar ik helemaal geen toegang tot had. Ik ben dankzij deze serie veel over hen te weten gekomen. Ik snap nu beter waar de typische joodse humor vandaan komt. Die droge, intelligente, fijnzinnige humor heb je gewoon nodig om dat geloof vol te houden. De regels die je moet volgen zijn zo dwingend en gedetailleerd, dat je niet anders kunt dan je creativiteit aan te scherpen.

»We hebben met de cast gesprekken gevoerd met mensen uit de joodse gemeenschap, om zo wat inzicht te krijgen. Eén van de mannen vertelde over de geboorte van zijn kind op een zaterdag. Dan is het sabbat en mag je niet werken, niet autorijden, niet op een bel drukken, het licht niet aandoen... Nu, zo’n geboorte vraagt natuurlijk om een uitzondering. Ze mochten wel een taxi nemen naar het ziekenhuis. Maar toen het kindje was geboren, mocht die man niet naar zijn ouders bellen, of de taxi naar huis nemen, omdat het ziekenhuis buiten de eroev lag – een symbolische omheining of draad die het gebied afbakent waarbinnen je op de sabbat dingen mag dragen of vervoeren. Daardoor mocht hij ook zijn huissleutels niet dragen. Die man moest dus te voet van Wilrijk naar huis, zonder huissleutels, en toen hij eenmaal voor zijn deur stond, mocht hij niet op de bel drukken. Hij mocht ook niet aan een voorbijganger vragen dat te doen, want vragen is ook ‘werken’. Het enige wat hij kon doen, was met iemand een praatje slaan: ‘O, ik zou zo graag binnen kunnen, maar dat gaat niet…’ In de hoop dat iemand zou aanbieden aan te bellen.»

HUMO Dat vergt inderdaad creativiteit, maar het lijkt me toch vooral heel vermoeiend.

VINCK «Mij ook, maar die man zei: ‘Ik snap niet dat júllie niet gek worden zonder zo’n dag waarop je verplicht je telefoon moet uitschakelen en alleen met je familie in het park mag wandelen.’ Hij heeft gelijk, dacht ik. Dat hebben we nu allemaal heel hard nodig.»

HUMO toen je samen met je partner Stef Aerts ‘De Toverberg’ maakte voor Internationaal Theater Amsterdam, zijn jullie er bijna aan onderdoor gegaan.

VINCK «Dat was een les. We maakten die voorstelling zonder de andere Bergmannen, omdat ze niet vrij waren, maar dat mogen we nooit meer doen. Het werk lag in de woonkamer en op de keukentafel, ons dochtertje Gloria liep er tussendoor. Er was geen scheiding meer tussen werk en privé. dat was heel ongezond. Bovendien waren we alleen nog maar collega’s en ouders, en nog nauwelijks een koppel. Dat zijn we beter in de gaten gaan houden.»

HUMO Is samenwerken met je partner toch minder ideaal dan je dacht?

VINCK «Neen, ik ben nog steeds blij dat we onze passie delen en we samen bezig kunnen zijn met wat ons boeit.»

HUMO Maar Stef is straks te zien in de film ‘Wil’, jij speelde in ‘Ritueel’ en nu in ‘Rough Diamonds’. Zijn jullie niet met opzet in eigen projecten gestapt? Is wat afstand niet nodig om het verlangen weer aan te wakkeren?

VINCK «Hmm. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind het juist heel sexy om mijn werk met mijn lief te delen. De verbinding die je dan voelt, is zo sterk. Dat vind ik opwindend. Ik weet ook niet anders. Ik werk al mijn hele leven samen met mijn naasten: met mijn moeder, met mijn zus, en met mijn vader, die mijn manager is. Ik kan dat goed, en vind het vanzelfsprekend om in die relaties een onderscheid te maken tussen werk en leven. Ik weet bijvoorbeeld dat het niks persoonlijks is als we tijdens het werk botsen – wat weleens gebeurde toen mijn moeder me regisseerde en ik me met haar werk begon te moeien (lacht).

»Maar goed, Stef en ik hebben nu wel gemerkt dat álles samen doen ook verstikkend kan zijn. dat we in een eigen project gespeeld hebben, heeft ons goed gedaan. En nu zijn we weer heel blij dat we samen iets gaan maken.»

ZOALS BEYONCÉ

HUMO Werken staat heel centraal in je leven, hè? Het doet me denken aan het fragment van Beyoncé dat je liet zien in ‘Alleen Elvis’. Daarin bereidt Beyoncé haar nieuwe show voor terwijl ze net is bevallen van een tweeling. Ze traint zich te pletter, leeft op appels om af te vallen en ziet tussendoor snel even haar baby’s. ‘Toen ik dat zag,’ vertelde je, ‘Dacht ik: ik wil dat ook kunnen. om daarna te denken: waarom wil ik dat eigenlijk?’

VINCK «Ja, zij verheerlijkt het idee: als je jezelf maar hard genoeg pijn doet, dan raak je er wel. Dat leeft ook hard in mij. Ik lever nog steeds een dagelijks gevecht om er niet té trots op te zijn dat ik alle ballen in de lucht hou. Stiekem vind ik dat vaak toch heel straf van mezelf. Pas als ik doodmoe onderuitzak, denk ik: what’s the point? Ik merk dat ik toch al iets minder mijn gevoel van eigenwaarde haal uit dat gejongleer, en beter word in even niks verwezenlijken, in gewoon zo maar wat ‘zijn’ – al voelt het nog altijd een beetje onbehaaglijk. Het is een work in progress (lacht).»

HUMO Onze maatschappij zet werk centraal in ons leven. Ooit werkten we alleen voor onze basisbehoeften.

VINCK «Om ons daarna snel te richten op wat we echt graag doen. Het is natuurlijk wel zo dat ik echt hou van mijn werk. Daarom is het gevaar ook zo groot dat ik te diep ga. Constant de adrenaline voelen stromen heeft wel iets. Het is moeilijk om daar niet verslaafd aan te raken. Ik heb alleen al een paar keer gevoeld hoe destructief dat is. Nadat we ‘The Sheep Song’ hadden gespeeld in Adelaide, hebben Stef, Gloria en ik er twee weken vakantie genomen. Ik denk dat ik pas op dag twaalf voelde: wow, nu ben ik echt ontspannen. De volgende dag vlogen we terug en moesten we weer beginnen.

»Ik zit in een fase van mijn leven waarin ik te veel doorraas en te weinig tijd heb om na te denken, te lezen, mezelf te voeden. Ik ben bang dat ik over tien jaar terugkijk en denk: wat was ik aan het dóén? Ik zou graag weer wat bewuster leven, maar het lukt me maar niet.

»Het is allemaal wel heel intens, maar dat is toch ook iets, vol in het leven staan. Misschien is dat ook genoeg.»

HUMO Je herkent je in de houding van Beyoncé die verkondigt: ‘Als je jezelf maar hard genoeg pijn doet, dan raak je er wel.’ Maar wat is die ‘er’ eigenlijk?

VINCK «Goeie vraag. Wat wil je bereiken? Is het succes? Omdat je pas van jezelf mag houden als je succesvol bent? Ik weet het niet.»

HUMO ‘Ik verwacht, nu ik 40 ben, minder van mezelf dan toen ik 30 was,’ zei je in ‘Alleen Elvis’.

VINCK «Hmm. Ik verwacht niet minder van mezelf, maar ik heb natuurlijk wel al wat verwezenlijkt. En ik weet beter wat ik wil. Toen ik 30 was, wilde ik nog andere talen leren om als actrice in het buitenland te kunnen werken. Nu weet ik dat ik vooral zelf theater wil maken. Dat ik daaruit veel meer voldoening haal.»

HUMO Je hebt dezelfde straffe weg afgelegd als je moeder, Hilde Van Mieghem: van ‘acteren’ naar ‘maken’, alleen sneller.

VINCK «Misschien wel. Maar het zijn ook andere tijden. Mijn moeder was echt een filmster. Die bestaan nu niet meer – alhoewel, nu is iederéén filmster (lacht). Zij nam als actrice een veel uniekere plaats in.

»Ze zegt ook dat ze pas regisseur is kunnen worden toen haar kinderen groot waren – omdat ze ons alleen heeft opgevoed. Stef en ik zijn familiaal fantastisch omringd. Zonder onze ouders en mijn zus bij wie Gloria altijd welkom is, zouden we nooit zoveel voorstellingen kunnen maken.»

HUMO Je bent wel ambitieus.

VINCK «Is dat zo? Het is inderdaad zo dat ik mezelf pas toelaat te genieten als ik hard heb gewerkt. Is dat ambitie? Het is meer een soort zelfkastijding: ‘Je moet méér werken! Ga dieper!’ (zucht) Ik wil echt proberen meer plezier te hebben in het werk. Het is bij FC Bergman ook lang een romantisch ideaal geweest dat we allemaal helemaal kapot moesten zijn vooraleer we een voorstelling ‘goed’ konden vinden. Terwijl we de laatste jaren producties hebben gemaakt die gewoon vlot ontstonden. We waren telkens bang dat ze daarom ‘kut’ zouden zijn, maar ze bleken telkens toch ook weer ‘iets’ te zijn.»

HUMO Jullie legden bijFC Bergman de lat van het begin af aan toch heel hoog. Dat jullie niet alleen in België, maar over de hele wereld wilden spelen, is ambitieus.

VINCK «Dat mensen aan de andere kant van de wereld in Adelaide het mooi vinden wat wij hier hebben gemaakt, vind ik nog steeds bijzonder. Ik vind het een troostend idee dat we allemaal zo op elkaar lijken.

»Nu, we wilden natuurlijk ook gewoon via ons werk alle plekken van de wereld zien. Dat was initieel de droom: de wereld rondtrekken met ons eigen kleine circus. Ik moet wel zeggen dat ik heb ontdekt dat ik honkvaster ben dan ik dacht. De zes weken dat we in Genève waren om de opera ‘Le retour d’Ulysse’ te maken, vond ik best eenzaam. Ik voelde dat ik mijn vrienden en familie het liefst dicht bij me heb. Nieuwe mensen leren kennen vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Als ik alleen op reis ga, maak ik nooit vrienden. Ik sluit me op. dat vind ik rustiger. Ik heb een paar mensen bij wie ik me erg goed voel, en dat is voor mij genoeg.»

'Dankzij mijn rol in ‘Rough Diamonds’ snap ik nu beter waar die typische joodse humor vandaan komt: die heb je nodig om dat geloof met al zijn regeltjes vol te houden.' Beeld Netflix

TRAGEDIE

HUMO FC Bergman ontving de Zilveren Leeuw op de Biënnale van Venetië. The New York Times nam jullie voorstelling ‘300 el x 50 el x 30 el’ op in de lijst met het beste theater van 2022. Die internationale erkenning, is dat misschien de ‘er’? Het creëert, denk ik, wel een soort rust.

VINCK «Dat is waar. FC Bergman is een veilige haven. Ik weet: hier kan ik de komende jaren bezig zijn. Als het blijft boteren, tenminste. Net zo goed zeggen we over twee jaar: ‘Ik kan niet meer met jou praten, laat staan met je werken.’ Niet dat het er zo naar uitziet. Ik wil alleen maar zeggen dat erkenning niet de enige voorwaarde is voor ons voortbestaan.»

HUMO De weg naar het succes is vaak ook prettiger dan dat succes bestendigen.

VINCK «Hoe zei Oscar Wilde het ook weer: ‘there are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the other is getting it.’ Als we tien jaar geleden hadden geweten dat we gelauwerd zouden worden op de Biënnale van Venetië, dan waren we als een gek gaan feesten. Maar nu? We kregen die prijs, dachten even: wauw, fantastisch! Maar meteen daarna: wat nu? Succes is zo’n hol begrip, zo’n bodemloos iets. Je haalt er weinig voldoening uit.»

HUMO En, wat nu? Wat is het streven?

VINCK «Vernieuwen. Risico’s nemen. Onszelf weer proberen te verrassen.»

HUMO hebben jullie niet een beetje een formule: beeldende voorstellingen met prachtige, immense decors, weinig woorden en intense beweging?

VINCK «‘The Sheep Song’ was toch anders – een vlak decor en alleen een loopband waarop we heen en weer liepen. Daarvoor werkten we altijd in de hoogte en de diepte. We weten natuurlijk wat wel en niet zal werken, Wanneer we een voorstelling moeten vertragen, en waar er een climax moet komen. Het risico dat we in herhaling vallen is reëel. Daar proberen we hard tegen te vechten.»

HUMO de kleine spelers in de grote decors verbeelden hoe nietig en broos jullie je voelen in het leven. is het leven spelen makkelijker dan het leven zelf?

VINCK «Spelen is voor mij geen vlucht, zoals het wel voor mijn moeder is geweest. Zij heeft zich lang veiliger gevoeld op het podium dan in het echte leven. Ik leef best graag, alleen vind ik het leven heel verwarrend en zit ik met veel vragen. Die probeer ik te stellen in mijn werk.»

HUMO noem er eens één?

VINCK «Hoe moet ik moeder zijn terwijl ik mijn kind zie opgroeien in een wereld waarvan ik denk: o, het gaat helemaal de verkeerde kant op? Elke dag stelt Gloria me vragen, terwijl ik denk: ik weet het zelf niet, schatteke. Ik weet niet hoe ik moet omgaan met wat er in de wereld gebeurt. Moet ik het negeren omdat het me anders onderuithaalt? Moet ik activistisch worden?»

HUMO dat laatste lijkt me meer voor de hand te liggen nu je deel uitmaakt van de negenkoppige directie van toneelhuis.

VINCK «Ja, dat is wel even wennen: stilstaan bij hoeveel kaartjes er verkocht moeten worden en bij wat de noden in het theaterlandschap zijn. Je beseft ineens dat er heel veel makers die grote zaal willen veroveren, en dat jij nu mee moet beslissen wie het waard is die kans te krijgen. Dat is een superheftige verantwoordelijkheid. Ik ben heel blij dat ik die beslissing niet in mijn eentje moet nemen. Dat mag één mens ook niet doen, vind ik. In die zin sta ik heel erg achter de collectieve directie.»

HUMO maar hoe komen negen mensen tot één conclusie?

VINCK «Dat duurt heel lang, en het is best vermoeiend. Om te beginnen zijn we al hele vergaderingen bezig geweest met beslissen hoe we gaan beslissen (schatert).»

‘We staan nu vaak voor dilemma’s in producties: ‘Heeft deze persoon van kleur niet een te onderdanige rol? Maar als hij een dominante, gevaarlijke rol krijgt, ligt dat ook moeilijk.’’ Beeld Johan Jacobs

NIET MEER NAAKT

HUMO De context waarin jullie moeten functioneren, is niet evident. In ‘Alleen Elvis’ hoorde ik je zeggen dat rondtrekken met jullie decors geen optie meer is, vanwege de ecologische bezwaren.

VINCK «Met ons decor naar Hongkong vliegen voor twee voorstellingen, dat kan inderdaad niet meer. Maar ik zeg niet dat we helemaal stoppen met reizen. Dat slaat nergens op als anderen dat wél volop blijven doen. Ik kreeg na die uitzending ook mails van mensen met kennis van zaken die zeiden: ‘Denk jij nu echt dat jij de wereld gaat redden door niet meer in het buitenland te spelen? Vlees eten is veel schadelijker dan vliegen.’ Die veelheid aan opvattingen frustreert me. Gelukkig doet Toneelhuis nu onderzoek naar hoe we ecologischer theater kunnen maken. Daar gaan we de komende jaren rekening mee houden.»

HUMO Je liet ook een fragment zien uit ‘You, the Living’ van Roy Andersson, een film met losse scènes die het groteske van het leven verbeelden. Prachtig.

VINCK «Ja, hè. Andersson gebruikt indrukwekkende decors om fragiele dingen te vertellen. Dat was waar wij van droomden, en toen we zijn films zagen, dachten we: het kán dus gewoon.»

HUMO De scène die je koos was er één met bevreemdende droombeelden van een groupie die net met haar idool was getrouwd. ‘Daarin zie je het genie van de kunstenaar,’ zei je, ‘als hij in staat is het over geluk te hebben.’

VINCK «Dat is toch zo. Het over depressies, ellende en dood hebben is makkelijk, maar...»

HUMO Le bonheur ne se raconte pas.

VINCK «Precies. Maar Andersson slaagt er wél in.»

HUMO Hebben jullie het al geprobeerd?

VINCK «We hebben het plan om dat te doen in 2024. Veel leden van ons gezelschap hebben kinderen gekregen, en ik denk dat we daardoor meer nood hebben aan naïviteit, optimisme en hoop.»

HUMO Je hebt al een paar keer verteld over hoe je nu pas, vijf jaar na de geboorte van je dochter Gloria, de Marie van vroeger weer begint te herkennen.

VINCK «Het is waanzinnig, vind ik, hoe een deel van mijn hersenen niet meer leek te werken. Ik heb trouwens nog steeds het gevoel dat ik nooit meer de helderheid van vroeger ga terugvinden. Er is nog altijd een stuk van mijn brein dat met Gloria bezig blijft en voorbijgaat aan al het andere op de wereld. Dat is zelfs geen liefde, het is iets dierlijks, iets dat gewoon gebeurt, het is de basis.»

HUMO vroeger zei je ook al dat je jaloers was op wie zich makkelijk kon afkeren van de wereld en zijn focus kon richten op het werk.

VINCK «Ja, ik moet veel moeite doen om in die focus te raken. Bij Stef gaat dat vanzelf. Dat lijkt me zo zalig.»

HUMO Mij kost het ook moeite, en ik bewonder het gemak waarmee sommige vrienden daarin slagen. Dat zijn vaak mannen. Zou dat komen omdat ze zo lang...

VINCK «...de ruimte hebben gekregen om dat te doen? Ik vrees van wel.»

HUMO Ik vroeg me ook af of wij Beyoncé niet zo idealiseren omdat we ons een ‘mannelijk’ streven eigen hebben gemaakt.

VINCK «Ik begrijp wat je bedoelt.»

HUMO Ik deed dat niet uit volle overtuiging, maar..

VINCK «Omdat je dacht: zo werkt het nu eenmaal als je mee wilt doen in de wereld.»

HUMO Jij bent, zeg je, niet echt een feministe.

VINCK «Omdat ik weerstand voel als ik geacht word vrouwen te verdedigen tégen mannen. Dat hele ‘boos zijn op mannen’, daar kan ik niet mee om. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat ik mezelf nooit slachtoffer heb gevoeld. Als vrouwen klagen, denk ik snel: get your act together.»

HUMO Dat herken ik. maar #Metoo heeft me wel doen beseffen dat niet alle vrouwen dat zomaar konden, en ik misschien zelfs ook niet altijd.

VINCK «Dat is helemaal waar. Ik besef dat veel vrouwen hele andere ervaringen hebben gehad. Gelukkig heb ik in mijn leven nooit het gevoel gehad dat ik benadeeld werd omdat ik een vrouw ben.»

HUMO Behalve dan toen je in de rol van ‘babe’ werd geduwd.

VINCK « Dat was vervelend. En dat was daar wel een manifestatie van. Daarin heb je gelijk.»

HUMO Jij vond je naaktrollen – met name die in ‘De Rodenburgs’ – rollen als een ander en snapte niet dat mensen daar zo’n punt van maakten.

VINCK «Inderdaad, ik was ook niet naakter dan de mannen. Maar goed, ik had ook wel genoeg van die rollen en vond het wel vervelend dat ze me ervoor bleven vragen. Het werd gewoon saai. het is me gelukkig snel gelukt om uit dat straatje te raken.»

HUMO Je bent nog altijd de enige vrouw bij FC Bergman.

VINCK «Ja. Er stappen meer mensen op dan er bij komen (lacht).»

'Op een bepaald moment had ik genoeg van al die naaktrollen, en vond ik het vervelend dat ze me ervoor bleven vragen. Gelukkig ben ik snel uit dat straatje geraakt.' Beeld Johan Jacobs

MEER KLEUR

HUMO Er speelt ook geen mens van kleur mee. Kan dat nog wel in deze tijd?

VINCK «Neen, dat kan niet.»

HUMO In ‘300 el x 50 el x 30 el’ dansen jullie op het einde een regendans op Nina Simones ‘Sinnerman’. Toen jullie de voorstelling in New York speelden, werd jullie dringend verzocht een ander nummer te kiezen, om niet beschuldigd te worden van cultural appropriation.

VINCK «Het was niet dat ze ons daartoe verplichten. Ze zeiden gewoon: ‘Let op, want je gaat een pak shit over je heen krijgen.’ Dus hebben we Gregory Frateur een prachtig nummer met hetzelfde ritme laten maken.»

HUMO Wat vind jij van de diversiteitsbocht die veel theaters hebben genomen?

VINCK «O, ik vind dat zo’n moeilijk onderwerp. Zeker nu ik directielid van Toneelhuis ben en besef: het is ook wel heel erg nódig. We letten er nu constant op en stuiten bij de productie die we nu aan het voorbereiden zijn op het ene na het andere dilemma: ‘Heeft deze persoon van kleur niet een te onderdanige rol? Maar als hij een dominante, gevaarlijke rol krijgt, ligt dat ook moeilijk. Maar wie kan hij dan wél spelen?’ Ik ben helemaal méé met het idee: ‘Wij kúnnen de pijn van mensen van kleur niet begrijpen, en moeten daar rekening mee houden.’ Ik vind het alleen heel erg ingewikkeld hóé we dat moeten doen.»

HUMO Jij wilt ook altijd alles ‘goed’ doen. Je denkt soms te veel na, zei je al vaak.

VINCK «Ja, daarom sta ik zo graag op een filmset van tijd tot tijd, met een filmploeg om me heen, en de druk dat alles in het hier en nu moet gebeuren. Dat vind ik echt kicken. Ik vind het moeilijk om helemaal los te komen: dan moet ik stoppen met denken en me overgeven aan het moment. Ik ben een verschrikkelijke controlefreak en zou zo graag beter zijn in loslaten.»

HUMO Je hang naar controle is een reactie op de chaotische omgeving waarin je opgroeide.

VINCK «‘Het was helemaal geen chaos,’ hoor ik mijn moeder nu al zeggen (lacht). Maar goed, het was wel avontuurlijk, gezellig, frivool en wat onvoorspelbaar, met veel acteurs die over de vloer kwamen. ik denk dat mijn hang naar controle daar toch een soort reactie op is.»

HUMO Net als je emetofobie, je angst voor overgeven. Je legde zelf het Freudiaanse verband met ‘overgave’, waar je ook geen talent voor hebt.

VINCK «Ja, overgeven is natuurlijk ook iets oncontroleerbaars. dat maakt het zo eng.»

HUMO Je associeert het ook met het moment dat je ouders uit elkaar gingen.

VINCK «Dat ging in totale harmonie. Mijn ouders zijn altijd vrienden gebleven, en ik heb geen slechte herinneringen aan die scheiding. Maar het gaf mijn moeder wel stress en daarvan moest ze soms overgeven. Ze deed dat snel tussendoor en maakte er verder geen punt van. Maar die associatie heb ik kennelijk toch ergens in mijn hoofd opgeslagen.

»Ik heb net een superboeiend boek gelezen, ‘De tijger ontwaakt’ van dokter Peter Levine, die trauma en stress behandelt via lichamelijke oefeningen. Hij legt uit waarom een hertje dat net aan een levensbedreigende aanval van een roofdier is ontsnapt zo hard staat te trillen. Op die manier schudt het de angst van zich af. Ik vind dat zo prachtig, hoe dieren, en dus ook mensen, zelfgenezend kunnen zijn. Ik geloof dat echt. Ik ben pas met Gloria van de fiets gevallen door een enorme windstoot, en het eerste wat ze deed was trillen. Kijk, dacht ik toen: mijn diertje is het voor zichzelf aan het oplossen. Zo zelfregulerend kunnen we zijn, tenzij dat mechanisme komt vast te zitten. Dokter Levine geeft dan oefeningen waarbij je in een houding moet gaan liggen die zo moeilijk vol te houden is dat je spieren beginnen te trillen. Dat verlost je van remmingen en opgehoopte spanning.»

HUMO Je zei net dat je eigenlijk wel graag leeft. Zo heb ik jou ook altijd gezien. Toen Gloria naar school moest, zag Stef daartegen op. ‘Kinderen zijn meedogenloos voor elkaar.’ Terwijl jij dacht: die gaan toch gewoon leuk samen spelen!

VINCK «Dat vertrouwen in het leven heb ik van mijn moeder. Daarvoor ben ik haar heel erg dankbaar. Mijn moeder is heel moedig, bijna roekeloos. Ik heb haar altijd gezien als iemand die leefde vanuit het gevoel: ik los alles op, het komt allemaal goed. Daarom heb ik de wereld nooit als gevaarlijk of kwaadaardig ervaren. Ik heb emetofobie, ben een controlefreak, ben bang om los te laten en heb waarschijnlijk verlatingsangst, maar ik ben totáál niet bang van de wereld.»

Dat ondervind ik aan den lijve als ik weer het fietskarretje in moet en mijn adem inhoud als Marie rakelings langs paaltjes sjeest.

‘Rough Diamonds’, vanaf 21 april op Netflix