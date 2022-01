Martin Heylen: ‘Alles wordt geanalyseerd. Big data weten waar ik ga en sta, wat ik eet en koop’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

MARTIN HEYLEN «Alles, werkelijk álles wordt geanalyseerd. Big data weten waar ik ga en sta, wat ik eet en koop. Mijn telefoon meldt ongevraagd dat ik te weinig slaap, te weinig stappen zet. Maar wat met de liefde? De goesting? De verbeelding? Enthousiasme? Meet dát eens. Of nee, laat maar.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

HEYLEN «Tv: ‘Het Scheldepeloton’, sereen en indringend. De overkill aan actua op radio én tv. Iemand zegt iets over dat virus, gevolgd door een reactie, waarop een tegenreactie, repliek op de tegenreactie, stormpje op sociale media enz. En morgen begint alles opnieuw. Dus streaming boomt.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

HEYLEN «‘Summer of soul’ is een schitterende documentaire over het ‘zwarte Woodstock’. Verder: Stanley Tucci en Colin Firth in ‘Supernova’. De goddelijke tandem Pedro Almodóvar-Penelope Cruz. ‘Nomadland’: nog eens bekeken, blijft pakkend.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

HEYLEN «Dat er een vaccin, een pil, een mondmasker wordt uitgevonden tegen kanker. Dat we weer gewoon over het weer kunnen zagen. Sterkte, liefde.»