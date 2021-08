Massa-evenementen weer toegelaten, maar nachtclubs en danscafés blijven spartelen: ‘Ik loop nog steeds 75 procent van mijn inkomsten mis’

Vandaag is het zover: de festivalzomer gaat eindelijk van start. In openlucht zijn massa-evenementen weer toegestaan, en ook u bent welkom, als u tenminste een groen CovidSafe Ticket kunt voorleggen. Vanaf september wordt de regel ook uitgebreid naar indoorevenementen, maar feestjes in nachtclubs horen daar klaarblijkelijk niet bij, en ook kleinere horecazaken krijgen het steeds moeilijker.

Massa-evenementen mogen dan wel doorgaan zonder mondmaskers en afstandsmaatregelen, helemaal normaal verlopen ze nog niet. Hoewel er theoretisch geen einduur bestaat, moet de bar om 1 uur sluiten, en zonder goedkeuring van de lokale overheid mag een evenement zelfs niet plaatsvinden. Als die vereisten worden doorgetrokken naar indoorevenementen, vallen nachtclubs in september nog steeds uit de boot. Dat bevestigt ook de corona-infolijn: ‘Ook in september moeten nachtclubs dicht blijven, zij kunnen geen gebruik maken van de CovidSafe Tickets.’

‘Daarstraks pas hebben we te horen gekregen dat een heropening niet mogelijk is,’ reageert Joachim Marijnen, cultureel ondernemer en zaakvoerder bij Antwerpse nachtclub Ampere. ‘Ik viel uit de lucht! Het is schrijnend dat we er midden augustus zelf nog achter moeten vragen, om dan een negatief antwoord te krijgen en zelfs nog niet te weten wanneer het dan wél mag. Vanaf september is alles open, behalve de nachtclubs. Op die manier is er weinig perspectief, zo gaan zaken onnodig failliet.’

‘Ik ben sprakeloos. Wij waren ons aan het voorbereiden op de heropening van september en deden al investeringen: ons ventilatiesysteem is volledig nagekeken, er is extra luchtcirculatie geïnstalleerd, we hebben schermen aangekocht en speciale systemen geïnstalleerd om contactloos te bestellen, allemaal voor niets.’ Dat er bij de overheid naast een gebrek aan communicatie ook een gebrek aan begrip heerst, is volgens Marijnen duidelijk. Hij kreeg het voorstel om zijn club te gebruiken voor andere doeleinden of evenementen die wel conform de regels zijn. ‘Als ik een museum wilde, had ik wel een museum geopend. En die evenementen zouden dan personeelsfeesten zijn voor vijftig personen, dat is absoluut niet rendabel in een club voor 1.200 man.’

Ampere krijgt geen overheidssubsidies voor zijn werking, ze overleven op sponsorcontracten. ‘Er zijn merken die ons doorheen deze periode ondersteund hebben,’ zegt Marijnen. ‘AB Inbev, Absolut Wodka of Pernod Ricard hebben gelukkig de sponsoring onlangs weer opgestart met het oog op de verwachtte heropening. Maar in bijna al die contracten staat een clausule dat als we voor 1 oktober niet mogen heropenen, die sponsoring kan worden herroepen met terugwerkende kracht. Dat is dus onze deadline. Als we die niet halen, wordt het heel moeilijk.’

Ook voor veel kleinere horecazaken zijn er geen vooruitzichten op versoepelingen. ‘Voor ons is die CovidSafe App zelfs geen oplossing meer,’ vertelt Kevin Vanderauwera, voorzitter van Horeca Leuven. ‘Dat is gewoon een extra rompslomp. Denk maar aan die honderdduizenden papieren van aanwezigen, die nooit zijn opgevraagd. Zadel ons nu niet opnieuw met een extra beperking op. In elke zaak is er een CO 2 -meter geïnstalleerd en de volgende stap zou een volledig vrije horeca moeten zijn.’

‘Het moet vooral praktisch haalbaar blijven,’ zegt Vanderauwera. ‘Niet elke zaak is in de mogelijkheid die app te controleren. Op de Leuvense Oude Markt zijn er grote danscafés met een buitenwipper, maar voor een kleinere zaak, zoals café Plaza, lijkt me dat haast onmogelijk.’

‘Nonsens,’ reageert Plaza-uitbater Karim Benjelloun. ‘Ik kan dat als cafébaas perfect handhaven. Dat lukte ook toen iedereen zich moest registreren via een QR-code, dus waarom zou dat plots anders zijn?’ Volgens Benjelloun is het CovidSafe-systeem op dit moment een haalbaardere oplossing dan een volledig heropende horeca: ‘Ik ben grote fan van het Franse model: als je kunt aantonen dat je een veilig persoon bent, moet je vrij op café kunnen gaan.’

‘De media staren zich blind op dat sluitingsuur,’ gaat Benjelloun verder. ‘Voor nachtclubs is dat natuurlijk afschuwelijk, maar voor een café is dat niet het grote probleem. Ik loop momenteel 75 procent van mijn inkomsten mis, maar niet omdat ik drie uur vroeger sluit. De reden is dat mijn café gedurende die andere 14 uur wel open is maar niet goed draait. Tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels zat er amper tachtig man in mijn café en op het terras, normaal zijn dat er minstens zeshonderd. Veel mensen missen het niet om tot 4 uur ladderzat tegen een toog hangen, maar wel om zorgeloos op café te kunnen gaan met vrienden.’

Voor horeca- en nachtclubuitbaters zijn de massa-evenementen een doorn in het oog. ‘Wij willen en kunnen op dezelfde manier functioneren als festivals,’ zegt Marijnen. ‘Ondertussen vinden overal concerten plaats en staan mensen opgepropt in zogezegd ‘open’ tenten, en wij mogen niets doen omdat het na 1 uur zou plaatsvinden. Dat kan ik niet vatten, wat is het verschil tussen een evenement overdag of ’s nachts? Onze feesten duren even lang als een groot concert en we kunnen het op exact dezelfde manier organiseren, zelfs met het CovidSafe-systeem. Maar we mogen niet.’

‘De uitgaanssector heeft het natuurlijk erg zwaar gehad,’ aldus Kevin Vanderauwera van Horeca Leuven. ‘Maar als massa-evenementen mogen doorgaan, zijn versoepelingen in de horeca de volgende stap. Op dit moment mogen er niet eens vier man aan de toog zitten. Eind september pakken ze al onze steun af: het verlaagd btw-tarief en de technische werkloosheid vallen weg. Laat ons dan ook gewoon werken.’

Het volgende overlegcomité staat gepland op vrijdag 20 augustus maar vooralsnog is het onduidelijk of er versoepelingen aankomen. Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Conner Rousseau (Vooruit) lieten al weten voorstander te zijn van het CovidSafe Ticket voor kleine evenementen, maar niet in de horeca of nachtclubs. ‘Voor de horeca is dat niet nodig: alles is geregeld, met protocollen en afstandsregels,’ aldus Coens op Radio 1. Maar net dat is de reden dat cafébazen zoveel inkomsten mislopen. En over nachtclubs werd geen woord gerept.

Conform de huidige maatregelen organiseert Ampere op 5 september het Ampere Open Air festival met onder andere The Subs live, Dave Clarke, Mind Against.