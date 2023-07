Maurits Vande Reyde won de Grote Prijs Els Ampe voor de meest cringe politicus van het internet

Tom Ongena moet pas echt hebben beseft wat het betekent om waarnemend voorzitter van Open VLD te zijn toen hij zag wat zijn Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde enkele dagen geleden op TikTok postte. Wie hem volgt, weet immers dat hij af en toe meedingt naar de Trofee Els Ampe voor de meest cringe politicus van het internet.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde gaat tekeer tegen klimaatactivisten. Waar? Op TikTok Waarom is het opvallend? Vande Reyde probeert de aandacht te trekken met een filmpje waarin hij voorstelt om ‘de aandachtstrekkers geen aandacht te geven’.

Maurits Vande Reyde, horen wij soms waaien van collega’s die de Wetstraat als werkterrein hebben, is een meerwaarde voor het Vlaams Parlement, die gaten probeert te knippen in het tentzeil van het subsidiecircus genaamd de overheid. Alleen: zet een camera voor zijn neus en hij klinkt alsof hij zijn dikke dossiers net door de hakselaar heeft geflikkerd.

Neem nu zijn laatste filmpje op TikTok. ‘De klimaatactivisten zijn weer bezig’, steekt Vande Reyde van wal. Het gaat hem hier over een paar mensen die op een atletiekbaan zijn gaan liggen en enkele actievoerders die confetti op het grasveld van Wimbledon strooiden. Of dat zij dan dé klimaatactivisten zijn, is een discussie die te lang zou duren voor een TikTok. ‘Als het in naam van het klimaat is, dan moeten we allemaal denken: oeh, ‘t is voor de goede zaak.’ Dat hoeft niet en dat vraagt ook bijna niemand. Natuurlijk is de actie op de piste gevaarlijk, maar confetti op een tennisveld is een haast schattige reactie op een steeds heter wordende planeet.

Maar kijk, daar is Vande Reyde alweer vertrokken. ‘Is er geen regel om aandachtstrekkers geen aandacht te geven?’ vraagt hij. Een liberaal als Maurits weet natuurlijk heel goed dat dat niet met regels gaat, maar dat hij de vrijheid heeft om die acties geen aandacht te geven. Hij doet dat wel en zet zo niet alleen de aandachtstrekker, maar ook de klimaatactivisten in de schijnwerper.

‘Die klimaatactivisten zijn idioten van het ergste soort. Het is een echte plaag. Stop ze alsjeblief in de cel.’ Geen grotere plaag dan vervuilde rivieren en een opwarmende planeet, lijkt ons, en al zeker geen grotere plaag dan de tsunami aan politici die hun studiedienst lijken te hebben ingeruild voor een puber met een smartphone en een wachtwoord. ‘Als ik hen bezig zie, heb ik zin om een T-shirt te dragen met daarop: lang leve olie.’ Klinkt als iets dat een grap had kunnen zijn.

TikToks zoals deze, goed voor memes en Twitterlol, zijn verslavende, maar ongezonde frituursnacks in een tijd die een volwaardig gevoed debat eist. Je zou het de connerisatie van de politiek kunnen noemen. Een mens zou bijna hopen dat Vande Reydes volgende woordenbrij door Eric Goens wordt ingeblikt, dan ziet het er tenminste nog een beetje uit.