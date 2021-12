Max Verstappen is Wereldkampioen Formule 1: ‘Dit is te gek, ik weet niet wat ik moet zeggen’

Max Verstappen is voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen geworden in de Formule 1. Een bloedstollend duel na een waanzinnig seizoen is in Abu Dhabi geëindigd met een overwinning voor de 24-jarige Nederlandse Red Bull-racer. Lewis Hamilton greep naast zijn achtste wereldtitel.

BAS VAN BODEGRAVEN (fan) «Nooit eerder reed een Nederlandse F1-coureur op zo’n hoog niveau. Het duel tussen Max en Lewis lijkt heel sterk op dat andere mythische gevecht, tussen Ayrton Senna en Alain Prost in 1989-1990. De Formule 1 was in decennia niet zo spannend.»

Op 30 september 1997 zag Max Verstappen het levenslicht in Hasselt, als zoon van de Nederlandse Formule 1-piloot Jos Verstappen en de Belgische kartingcoureur Sophie Kumpen. Hij groeide op in Maaseik. ‘Zijn moeder Sophie was zeer getalenteerd in karting’, zegt Bas van Bodegraven. ‘Zij versloeg nog Max’ huidige Red Bull-teambaas Christian Horner. Ikzelf raakte indertijd door Max’ vader Jos Verstappen in de ban van Formule 1.’

Jos Verstappen debuteerde in 1994 bij het team van Benetton, als ploegmakker van Michael Schumacher. Hij schopte het met tweemaal een derde plaats tot Nederlands succesvolste F1-piloot.

VAN BODEGRAVEN «Toch werd Jos als coureur zwaar ondergewaardeerd. Nu neemt hij revanche via Max. Hij gaf zijn zoon vanaf diens vierde levensjaar een universitaire opleiding in het Formule 1-racen.»

Jos Verstappen wijdde zijn piepjonge zoon eerst in de geheimen van het karting in. Hun uitvalsbasis was het atelier van de bevriende familie Pex, dakdekkers uit het naburige Maasbracht. Daar stelde Jos de karts van Max en de gebroeders Jorrit en Stan Pex tot in de kleinste details af. Max en zijn vrienden reden er vervolgens eindeloze rondjes op hun skelters. Later reisden vader en zoon Verstappen regelmatig naar Zuid-Europa, het mekka van de karting, om er deel te nemen aan wedstrijden. Naar schatting investeerde Jos Verstappen een half miljoen euro in de jeugdopleiding van zoonlief Max.

Autosloper

Vader Jos Verstappen is de kleinzoon van een auto­sloper uit de buurt van Roermond. Op zijn opa’s terrein racete hij samen met jongens uit de buurt met een gocart. Met de hulp van zijn vader Frans Verstappen nam de jonge Jos deel aan wedstrijden op de kartbaan van Genk. Daar leerde hij Sophie Kumpen kennen, telg van de in wegenwerken gespecialiseerde aannemersfamilie Kumpen. Sophies oom Paul Kumpen was van 2015 tot 2018 voorzitter van Voka en is net als zijn bekende zoon Anthony een fervent autoracer.

Sophie Kumpen stopte met racen nadat ze in 1996 met Jos Verstappen in het huwelijksbootje stapte. Twee jaar na Max werd dochter Victoria geboren. In 2007 eindigde het huwelijk in een vechtscheiding, waarbij Jos de autobanden van zijn ex lek stak en haar via sms bedreigde. Het leverde hem een veroordeling voor stalking op, met een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. Na de scheiding trok tiener Max bij zijn vader in; Victoria bleef bij haar moeder.

Lang zoemde het gerucht dat Max Verstappen geen Nederlander, maar Belg wou worden. Tot hij in 2015 op zijn achttiende verjaardag een Nederlands paspoort aanvroeg. Volgens Verstappen zelf omdat hij zich altijd meer Nederlander gevoeld heeft. Volgens Formule 1-insiders omdat zijn management meer geld bespeurde bij grote Nederlandse ondernemers dan bij Belgische. In datzelfde jaar ruilde Max het bronsgroene eikenhout van Maaseik in voor het fiscaal vriendelijkere Monaco.

Jongste F1-racer ooit

Op 15 maart 2015 debuteerde de dan 17 jaar en 166 dagen oude Max Verstappen op het circuit van het Australische Melbourne als jongste Formule 1-piloot ooit. Na motorpech verdween hij uit de race; toch maakte hij indruk. F1-watchers herkenden in zijn rijstijl die van vader Jos: agressief en een tikkeltje roekeloos.

Tot vandaag vinden sommigen Max’ stuurkunsten te extreem. Al vinden anderen dat net zijn kracht. Volgens hen houdt alleen zijn auto hem van een wereldtitel af, want de Red Bull-bolide beschikt met zijn Honda-motor over minder vermogen dan Hamiltons Mercedes. Even werd geopperd dat Verstappen vandaag met een nieuwe, supersnelle, compacte raketmotor van Honda aan de start zal verschijnen. Dat manoeuvre zou hem als ‘straf’ vijf plekken in de rangschikking kosten. Zowel Verstappen als Honda liet inmiddels weten dat die nieuwe motor er voorlopig niet komt.

Na Max Verstappens Formule 1-debuut in Australië kwam de Nederlands-Limburger Raymond Vermeulen als manager mee aan boord. ‘Hij is een huisvriend van de Verstappens en begeleidde vader Jos al toen die nog racepiloot was’ zegt Bas van Bodegraven.

Als een moederkloek bewaakt Vermeulen de commerciële en zakelijke belangen van het succesvolle merk ‘Max Verstappen’. Hij onderhandelde lucratieve sponsordeals met Red Bull, de Nederlandse supermarktketen Jumbo en kledingmerk G-Star. In het vorig jaar verschenen boek De magie van Max schrijft sportjournalist Jaap de Groot dat die sponsordeals jaarlijks voor ruim 40 miljoen euro aan inkomsten opbrengen.

Tik op de vingers

Wie probeert ongevraagd op het succes van Verstappen mee te surfen, riskeert een stevige tik op de vingers. Zo begon Verstappens management in 2018 een rechtszaak tegen de Nederlandse onlinesupermarkt Picnic, nadat die een reclamefilmpje maakte met een lookalike van de coureur. Picnic moest in eerste aanleg 150.000 euro schadevergoeding betalen, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. Ook Bas van Bodegraven werd op het matje geroepen. De bezieler en stichter van de sinds 2014 actieve en 81.000 leden sterke ‘Gomax Fanclub’ kreeg het verzoek zichzelf niet langer ‘oprichter van de Max Verstappen-fanclub’ te noemen. Een door de Verstappens erkende officiële fanclub is er immers niet.

Heeft Van Bodegraven zijn idool ooit ontmoet?

VAN BODEGRAVEN «Ik zat nog nooit met hem aan tafel, maar liep hem wel een paar keer op F1-circuits tegen het lijf. Met vader Jos heb ik meer contact. Of die een kort lontje heeft? Hij is vriendelijk, al kan hij weleens kortaf zijn. Na de start van de Gomax Fanclub vroeg ik hem geregeld wat hij van sommige berichten vond die ik wilde plaatsen. Meestal was zijn antwoord: ‘Je moet zelf weten wat je ermee aanvangt. Er klopt toch niets van.’»

Heeft Max Verstappen een aardje naar zijn vaartje?

VAN BODEGRAVEN «IMax is héél rustig. Die kalmte erfde hij van zijn moeder.»

(DM)