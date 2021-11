Meest invloedrijke mediapersoonlijkheid én Slimste Mens van Nederland: wie is Arjen Lubach?

Vanavond waagt Arjen Lubach zijn kans in ‘De slimste mens ter wereld’. Messcherpe host van ‘Zondag met Lubach', succesvolle auteur, onvermoeibare criticus van politiek en maatschappij, zelfgekroonde Farao der Nederlanden en soms ook gewoon dj op studentenfuiven: wie is die Lubach eigenlijk, en waarom maakt hij zoveel indruk in Nederland?

Volgens Arjen Lubach trok Erik Van Looy al jaren aan zijn mouw en dit seizoen is het dan toch ein-de-lijk gelukt om deel te nemen. Lubach won in 2012 de Nederlandse versie van ‘De slimste mens’, die qua format hetzelfde is maar qua toon toch, eh, een beetje afwijkt. In Nederland is de quiz immers een Quiz, met serieuze vragen en zonder grappende en grollende juryleden.

Wij kennen hem vooral als gastheer van het snedige tv-programma ‘Zondag met Lubach’, dat van 2014 tot deze zomer op de Nederlandse publieke omroep liep. In die satirische show overliep Lubach elke week opmerkelijke nieuwsfeiten. Daarbij zat hij nooit om een stunt verlegen, waardoor hij ook regelmatig de krantenkoppen haalde, zelfs bij ons. Bijvoorbeeld toen hij als protest tegen de monarchie zichzelf tot Farao der Nederlanden wilde laten kronen. De petitie daarvoor werd 65.000 keer ondertekend, ruim boven de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen, en werd daardoor zelfs aan de commissie van de Tweede Kamer voorgelegd ter goedkeuring.

Begin dit jaar werd Lubach in Nederland verkozen tot meest invloedrijke persoonlijkheid op social media. Met name een item uit zijn programma waarin hij het begrip ‘Fabeltjesfuik’ introduceerde, trok veel aandacht. Daarin liet hij zien hoe iedereen door de algoritmes van de sociale media wordt bestookt met eenzijdige informatie en zo verstrikt kan raken in een web van complottheorieën en ‘alternatieve feiten’. De video daarvan werd twee miljoen keer bekeken op Youtube, net zo vaak als de televisie-uitzending waarin het onderwerp behandeld werd. Fabeltjesfuik werd zelfs bijna verkozen tot woord van het jaar in Nederland, maar eindigde net achter ‘anderhalvemetersamenleving’.

In 2017 ging zijn introductiefilmpje over Nederland, gericht aan de toen kersverse Amerikaans president Donald Trump, internationaal viraal. De video ging toen razendsnel de wereld rond en werd tientallen miljoenen keer bekeken. Naar aanleiding van het succes mocht Lubach zelfs aanschuiven in ‘Late Night with Seth Meyers’.

Arjen Lubach is ook cabaretier en tourt geregeld door Nederland (en sinds een paar jaar ook Vlaanderen) met zijn eigen comedyshows. Hij heeft al enkele romans geschreven - waarvan één thriller die in 2013 genomineerd werd voor De Gouden Strop - en een autobiografie.

Daarnaast is Lubach ook muzikaal actief, zij het onder diverse pseudoniemen. Hij was onderdeel van het dj-duo The Galaxy en bracht daarnaast meerdere dance-nummers uit onder verschillende artiestennamen. In 2001 scoorde hij een hit in Nederland als Slimme Schemer ft. Tido, met het nummer ‘Jelle’, een parodie op het nummer ‘Stan’ van Eminem en Dido.

In april 2020 bracht Lubach samen met die andere Nederlandse ‘De slimste mens'-kandidaat, Merel Baldé (Merol), het nummer ‘Ik **** je op afstand’ uit, na een item in ‘Zondag met Lubach’ over de maatregelen in het kader van de coronacrisis.