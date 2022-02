Met Bernard Wesphael naar de film over de dood van zijn vrouw: ‘Het is pure fictie, op die twee scènes na’

‘Mijn personage slaat het ene glas whisky na het andere achterover. Ik word uitgebeeld als een zatlap, die avond, en dat kan ik echt niet pikken.’ Met Bernard Wesphael naar de eerste vertoning van de film ‘L’ennemi’.

‘In mijn tijd kwam hier snoep uit”, zucht Bernard Wesphael, nadat hij 2 euro heeft weggeklikt voor een met een mondmasker gevuld balletje uit de automaat. ‘Ik was liever in een klein zaaltje gaan kijken, maar goed.’

Het is allesbehalve druk in de Kinepolis in Luik, voor de eerste vertoningsavond van ‘L’ennemi’. Over een Waalse politicus genaamd Louis Durieux die tijdens een weekend in Oostende halvelings ontdekt dat zijn veel jongere echtgenote een affaire heeft en aan het eind van een wilde nacht met haar haar levenloze lichaam aantreft in de badkamer. En zich niets kan herinneren.

Alcohol

Het is een beetje doods in zaal 2. Behalve Wesphael, zijn zoon en twee meegekomen boezemvrienden is er één kijkster, en die dient na de aftiteling te worden gewekt. In de film zit een in het federaal parlement gedraaide flashback naar hoe Louis Durieux de andere verkozenen van op het spreekgestoelte in een beklemmende speech confronteert met het drama van een arbeider van Arcelor-Mittal die uit het leven is gestapt.

Acteur Jérémie Renier in de film als Louis Durieux, alias Bernard Wesphael. Beeld rv

BERNARD WESPHAEL «Ik had vooraf zitten sms’en met regisseur Stephan Streker. Die stuurde de hele tijd van: ‘Het hoofdpersonage, dat ben jij niet, het is fictionalisering.’ Nou, bij die speech over Arcelor-Mittal kreeg ik wel koude rillingen. Dat was heel precies, woord voor woord, mijn speech in het parlement. Het wàs ook een schande hoe de politiek die mensen in de steek heeft gelaten.

»Er zit nog een scène in die authentiek is, die ik heb beschreven in mijn boek en die ze enkel daaruit kunnen hebben gehaald. Het is de scène in de boevenwagen waar een Afrikaanse dame tegenover mij zit en met haar geboeide handen de mijne vastpakt. Het is best aangrijpend om dat te herbeleven.»

Bij het verlaten van de zaak zegt een van zijn vrienden: ‘Ik vind dat je er als mens positief uitkomt. De neutrale kijker, denk ik, ervaart begrip en empathie met je personage.’

WESPHAEL «Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Mijn personage slaat het ene glas whisky na het andere achterover. Doordat hij zo dronken is kan hij zich niet herinneren wat er in die kamer is gebeurd. Als dat het geval zou zijn geweest, zou ik mezelf mijn hele leven blijven vervloeken. Op de RTBf heeft Stephan Streker gezegd dat dit drama zich nooit zou hebben voltrokken en zijn film er nooit zou zijn gekomen zonder problematisch alcoholgebruik bij de twee hoofdpersonages.

»Kijk, dat hij een fictief personage creëert dat zich niet herinnert wat er in die kamer is gebeurd, dat is zijn recht, maar hij beeldt me uit als een zatlap, die avond, en dat kan ik echt niet pikken. Ik heb de avond van de dood van Véronique een bloedonderzoek ondergaan bij de politie. Ik had 0,8 milligram alcohol in mijn bloed. Doordat er een uur verstreken was zal het misschien 0,9 zijn geweest. Je kan blijven herhalen dat de zaak ‘vragen oproept’, je kan ook kijken naar de feiten.»

Onschendbaarheid

Bernard Wesphael werd in 2016, drie jaar na de dood van zijn echtgenote Véronique Pirotton, aan het eind van een wekenlang assisenproces met twaalf jurystemmen tegen nul vrijgesproken. Doorslaggevend waren de getuigenissen over meerdere eerdere suïcidepogingen van Pirotton kort voor die fatale nacht, en telkens na een combinatie van alcohol en medicatie. En ook KU Leuven-toxicoloog Jan Tytgat toonde aan hoe haar dood wetenschappelijk ‘overduidelijk’ een gevolg was van de mix van 3,7 promille alcohol, een overdosis Lormetazepam en 0,56 promille Citalopram.

WESPHAEL «Ik ben erg gehecht aan artistieke vrijheid en ik vind Streker een getalenteerde regisseur, maar dat hebben ze allemaal weggelaten. Het is pure fictie, op die twee scènes na.

»Ik zag daar die nacht inderdaad de relevantie niet van. Toen ze er in Brugge achter kwamen dat ik parlementair was, hebben ze de zaken zo vervormd zodat het op een op heterdaad betrapping kon lijken (enkel onder die omstandigheid kan de onschendbaarheid vervallen, DDC). Juist daar is de tunnelvisie bij de speurders ontstaan. Daardoor heb ik tien maanden onschuldig in de gevangenis gezeten. Drie van de hoogste magistraten van dit land hebben intussen geoordeeld dat mijn gedrag mijn aanhouding niet kon rechtvaardigen. Ik weet nu dat de roddels en de leugens mij mijn hele leven lang zullen blijven achtervolgen.»

We gaan na de film iets drinken in een cafeetje tegenover het station Luik-Guillemins. Wesphael wordt aangesproken door een klant: ‘Ken ik u niet ergens van? Bent u geen politicus, of zo?’ ‘Dat klopt’, zegt Wesphael. ‘Hoe was uw naam ook weer?’ ‘Durieux. Louis Durieux.’