Metejoor, Niels Destadsbader, Camille en véél meer nemen campagnelied op voor slachtoffers van de aardbevingen, Vlaamse radiozenders organiseren actie

De grote Vlaamse mediagroepen VRT, DPG Media, Play Media en Mediahuis bundelen de krachten om het Consortium 12-12 te steunen in de hulp aan Syrië en Turkije na de verwoestende aardbevingen. Ze zamelen op 6 maart geld in op al uw favoriete radiozenders. Ondertussen coveren meer dan twintig Vlaamse artiesten Birdy’s ‘People Help the People’ als campagnelied.

Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel en MNM (VRT), Qmusic, Joe en Willy (DPG Media), NRJ (Play Media), Nostalgie en Nostalgie+ (Mediahuis) draaien op 6 maart, een maand na de eerste aardbeving, op verzoek. De zenders maken elk hun eigen uitzendingen en luisteraars kunnen kiezen welke muziek ze horen, op voorwaarde dat ze het Consortium 12-12 steunen. In Franstalig België voeren RTBF en RTL die dag eveneens actie.

People Help the People

Meer dan twintig Vlaamse artiesten nemen bovendien een campagnelied op. Het gaat om een eigen versie van ‘People Help the People’ van Birdy, die op vrijdag 3 maart om 07.45 uur gelanceerd wordt in de ochtendshows van de radiozenders. Het nummer van Birdy werd op woensdag 15 februari om 08.45 uur al op zestig Europese radiostations gespeeld als ode aan de slachtoffers en zal in de nieuwe versie voor het eerst te horen zijn in de ochtendshows van alle Vlaamse radiozenders, op vrijdag 3 maart om 7.45 uur.

Hadise, een megaster in Turkije, en singer-songwriter ILA hebben zowel Vlaamse als Turkse roots en voelen zich extra betrokken bij de actie. Zij zingen samen met Astrid Stockman, Axl Peleman, Bart Peeters, Berre, CAMILLE, Clouseau, Coely, Dana Winner, Francisco Schuster, Geike, Grace, Laura Tesoro, Maksim en Metejoor. Ook Natalia, Niels Destadsbader, Novastar, Pommelien Thijs, Selah Sue, The Starlings en Gustaph doen mee. In de band spelen topmuzikanten als Isolde Lasoen, Jef Neve, Milo Meskens en Flip Kowlier.

Het Consortium 12-12, een samenwerking van hulporganisaties als Caritas International en Dokters van de Wereld, lanceerde op 12 februari een inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dinsdag meldde het Consortium dat er al 6.427.188 euro werd ingezameld.

Giften zijn welkom op het 12-12-bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.