MeToo-schandaal bij ‘The Voice of Holland’: ‘Ik was pas 18, maar hij zei dat ik een ‘geil broekje’ aan had’

Er is heisa in het Nederlandse medialandschap, nadat beschuldigingen van seksueel wangedrag in ‘The Voice of Holland’ uitlekten. Tegen rapper Ali B is inmiddels klacht ingediend, bandleider en pianist Jeroen Rietbergen - vriend van Linda de Mol - heeft ontslag genomen. Wat is er precies aan de hand? Een overzicht van wat we al weten.

Zangeres Anouk stopt als jurylid bij ‘The Voice of Holland’, maakte ze gisteren zelf bekend via een videoboodschap op sociale media. De talentenjacht kwam vorige week in opspraak bij de noorderburen nadat het online consumentenprogramma ‘BOOS’ meldde dat het donderdag met een uitzending komt over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij ‘The Voice of Holland’. Maar liefst veertig vermeende slachtoffers zouden zich hebben uitgesproken tegenover onder andere bandleider Jeroen Rietbergen - die de beschuldigingen toegaf - en jurylid Ali B - die vooralsnog alles ontkent.

‘Ik wilde aanvankelijk de aflevering van ‘BOOS’ afwachten, maar na een aantal statements te hebben gezien van onder andere Jeroen Rietbergen, en een aantal telefoontjes die ik gepleegd heb, weet ik wel genoeg. Ik heb besloten dat ik niet meer terug wil komen bij ‘The Voice’. Het is gewoon een corrupte bende’, verklaart Anouk. ‘Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie. En waar er bewust voor is gekozen om dat stil te houden en de andere kant op te kijken... Dat kan niet. Dan heb je echt een structureel probleem. Dat is gewoon niet waar ik zit... Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer zal terugkomen bij ‘The Voice of Holland’.’

Wat is er aan de hand?

Zender RTL en producent ITV schrapten voorlopig de uitzendingen van ‘The Voice of Holland’. Wat er precies is misgelopen tijdens de productie is (voor de buitenwereld) nog onduidelijk, maar de aantijgingen zijn volgens RTL ‘zeer ernstig en schokkend’. Het is ‘BOOS’, een online consumentenprogramma van de Nederlandse zender BNNVARA, dat de beschuldigingen naar buiten bracht. Tim Hofman, de presentator ervan, meldt op Twitter ‘ontzettend lang en zorgvuldig’ te hebben gewerkt aan het onderzoek.

Donderdag brengt ‘BOOS’ een uitzending over het schandaal: ‘In het voorjaar van 2021 ontving de redactie verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen ‘The Voice of Holland’. Er volgde een oproep van presentator Tim Hofman, waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen’, meldt BNNVARA in een persbericht. Daarop zouden zo’n veertig verhalen zijn binnengekomen.

Onder andere Jeroen Rietbergen werd beschuldigd, sinds 2010 pianist en bandleider van het programma. Hij gaf afgelopen weekend in een statement toe dat hij een aantal jaar geleden ‘meerdere contacten van seksuele aard’ had met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook stuurde hij ze seksueel getinte berichten. Rietbergen zegt dat zijn opdrachtgever hem op zijn gedrag aansprak en dat hij ervoor in therapie is gegaan. Zijn relatie met tv-persoonlijkheid Linda de Mol liep door zijn wangedrag op de klippen, maar de twee verzoenden zich later weer. Jeroen Rietbergen bleef gewoon voor ‘The Voice’ werken en is pas na het losbreken van het schandaal opgestapt. Volgens diverse media zou De Mol haar vriend overigens sinds dit weekend opnieuw aan de deur hebben gezet.

Tegen ‘The Voice’-jurylid en rapper Ali B is zelfs aangifte gedaan van seksueel wangedrag. Via Instagram zegt Ali B ‘100 procent overtuigd’ te zijn van zijn onschuld. ‘Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar. Het is niet concreet, ik kan me niet verdedigen, maar de schade is wel aangebracht.’ De rapper vindt de gang van zaken ‘erg onrechtvaardig’.

Getuigenissen

De Nederlandse krant De Volkskrant sprak vijf deelnemers die het schopten tot de liveshows, de eindfase van de wedstrijd. Hun verhalen schetsen een beeld van een talentenjacht waarin het normaal was dat mannen seksueel getinte opmerkingen maakten tegen jonge vrouwelijke kandidaten, die de ‘grapjes’ vervolgens weglachten. Ze wilden nu eenmaal graag een ronde verder komen: de winnaar wacht een platencontract en veel roem.

Kirsten Berkx (31), die in het voorjaar van 2017 achtste werd, getuigde in De Volkskrant: ‘Vlak voor de liveshows rende ik gestrest van hot naar her, ik had grote delen van die dagen een soort pyjama aan. Ik weet nog dat ik door de gang liep en dat Jeroen achter me stond, er was verder niemand. ‘Wat heb jij een geil broekje aan’, zei hij. Maar waar haal je het lef vandaan om dit als veertiger te zeggen tegen een 26-jarige die je niet kent? Niemand durfde iets over zijn opmerkingen te zeggen, want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles.’

Voor Talpa-medewerkers is John de Mol ‘god’, getuigde een vrouwelijke deelnemer die anoniem wil blijven. Ze vertelt over een repetitie met Rietbergen en zijn band. De vrouw was destijds 18 jaar, maar Rietbergen vroeg haar op een bepaald moment om op een andere plek te gaan staan. ‘Dan kan ik naar je kont blijven kijken’, was de reden. Zijn bandleden zeiden niets. ‘Het werd weggelachen.’

De reputatie van Rietbergen was bekend, getuigde Nienke Wijnhoven, die in het voorjaar van 2018 derde werd. Ze was toen 19. Als hij aanbood om haar naar haar hotel te rijden, werd ze bijvoorbeeld subtiel beschermd door een andere aanwezige.

Tim Hofman Beeld BNNVARA

En nu?

Hoe het verder moet met het huidige seizoen is onduidelijk. Zender RTL voert momenteel een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen, tot er meer duidelijkheid is zijn de uitzendingen opgeschort. Inmiddels hebben wel al twee bedrijven aangekondigd dat ze stoppen met de sponsering van ‘The Voice of Holland’. Telecombedrijf T-Mobile haakt af, net als supermarktketen Lidl, die adverteert tijdens het programma.

Het is overigens niet de eerste keer dat in Nederland een ‘The Voice’-format in opspraak komt. Onlangs nog raakte bekend dat zanger Marco Borsato ongepast gedrag zou hebben vertoond tegenover jonge kandidaten uit ‘The Voice Kids’.