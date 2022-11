Mia Doornaert: ‘Dat oudere witte heteromannen elk debat domineren? Flauwekul!’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: Mia Doornaert (76), columnist en voormalig journalist.

HUMO Wat is het onbaatzuchtigste wat u ooit hebt gedaan?

MIA DOORNAERT «Ik vind dat die vraag niet deugt. Aan mensen vragen wat hun onbaatzuchtigste daden zijn, is vragen dat zij zich laten voorstaan op hun ‘goedheid’. Ik heb altijd geprobeerd een goed mens en een goede vriend te zijn, in de mooie maar ook in de moeilijke dagen. Toen ik opgroeide, was solidariteit en wederzijdse hulp een vanzelfsprekendheid. Mijn sociaal-christelijke ouders leerden me dat je handelt volgens je geweten, dat je je medemensen helpt. En uiteraard waren bedriegen en stelen uit den boze. Die vanzelfsprekendheid is in grote mate verdwenen.»

HUMO Stelen is toch nog altijd verkeerd?

DOORNAERT «Onlangs ging ik in het gemeentehuis van Elsene een nieuwe identiteitskaart halen omdat mijn oude uit mijn handtas was gestolen. Meteen daarna werd mijn portefeuille met de gloednieuwe kaart alweer uit mijn handtas geroofd op de bus. In het gemeentehuis en het politiekantoor was men niet eens verbaasd.

»In de vrijheid, blijheid van de jaren 70 is er een normvervaging gekomen. Jongeren gingen er prat op dat ze platen of truitjes jatten. Nu ken ik niemand, toch geen vrouw, die niet minstens één keer beroofd is, al dan niet met geweld.»

HUMO Moeten we het kapitaal op de wereld eerlijker verdelen?

DOORNAERT «Ik geloof in deugdzaam kapitalisme. Iemand die een nuttig product uitvindt en produceert, die zo werkgelegenheid schept, die mag er gerust veel aan verdienen. Dat stimuleert initiatief en creëert welvaart. Ik begrijp wel dat mensen rijkdom uit speculatie wantrouwen. Zo blijft George Soros voor mij de man die fortuin maakte door te speculeren tegen de munt van een soeverein land, en een democratisch gekozen regering deed wijken.»

HUMO Het verbaast me niet dat u George Soros als voorbeeld uitkiest. Hij is de favoriete zondebok van het conservatieve kamp.

DOORNAERT «Daar heb je het weer, die pavlovreactie. Zijn fortuin berust toch op doorgedraaid kapitalisme? Door mijn kritiek zit ik niet in het kamp van de radicaal-rechtse Hongaarse premier Viktor Orbán.

»Overigens, wat is conservatief? Ik ben feminist, ik was vakbondsafgevaardigde en heb aan de stakerspost gestaan, en ik heb vurig de vrije meningsuiting verdedigd. Ik ben een dissident, geen meeloper. Maar nu kun je nauwelijks nog een redelijk gesprek voeren of er is meteen een intentieproces. Je zegt iets kritisch over de islam? Dan ben je een rechts-extremist die de populisten in de kaart speelt.»

HUMO We denken te veel in hokjes?

DOORNAERT «Ongeïnformeerde emotie leidt bijna automatisch tot intolerantie. Gert Verhulst had deels gelijk toen hij zei dat de klimaatmeisjes de groenen electoraal kaalgeplukt hadden. Wat was de reactie van Anuna De Wever? Zero inhoudelijk argument, hij was irrelevant als ‘oude, witte heteroman’. Dat is beangstigend. Iemand het recht van spreken ontzeggen wegens zijn leeftijd, geaardheid of huidskleur? Als ik zou roepen dat zwarte homo’s best zwijgen, zou het kot te klein zijn.»

HUMO Ze bedoelde dat de stem van oudere witte heteromannen elk debat domineert.

DOORNAERT «Flauwekul. Het debat is al veel diverser geworden. En mannen hebben nu eenmaal eeuwenlang de wereld gedomineerd. Maar de blanke mannen in onze contreien behoorden tot uiteenlopende ideologische strekkingen, óók progressieve. Ze hebben de arbeidersstrijd aangevoerd, geijverd voor de afschaffing van de slavernij, vrouwenrechten gesteund enzovoort. En de grote westerse literatuur is overwegend geschreven door blanke mannen.

»Als je ziet hoe de wokebeweging nu schrijvers uit vervlogen eeuwen in de ban slaat omdat het racisten en seksisten zouden zijn, dan is dat huiveringwekkend. Je kunt niet met de ogen van het heden naar het verleden kijken. Maar er zijn scholen die er prat op gaan dat ze onder meer de Odyssee van Homerus uit het curriculum hebben gehaald.»

HUMO In de VS verdwijnen onder conservatief-christelijke invloed klassiekers als ‘The Lord of the Rings’ en ‘To Kill a Mockingbird’ uit de bibliotheken.

DOORNAERT «Daar speelt de invloed van extreme evangelicals. Veel zorgwekkender is hoe snel in onze universiteiten een cancelcultuur is gegroeid tegen wie buiten de wokelijntjes kleurt, en hoe snel censuur zich verspreidt. En dat terwijl universiteiten juist plaatsen moeten zijn van botsende meningen. Dat is pas een bedreiging voor onze toekomst.»

Deugscore: 51