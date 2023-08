Michèle Cuvelier: ‘Een maand na mijn relatiebreuk zat ik in ‘De Slimste Mens’ Pingu na te doen. Geloof me: dat wil je niet’

Nog wat voorzichtig opschoonwerk en mijn pleidooi is klaar. Dra zal ik de kantoren van UNESCO binnenwaaien en er gloedvol beargumenteren waarom het stemgeluid van Michèle Cuvelier (31) werelderfgoed hoort te worden. Ik zal een opname van ‘Radar’ bij me dragen, haar radioprogramma, en het in lyrische lettergrepen vertellen: als druppels honing konden praten, was dit hun stem. Toch is Cuvelier, deze zomer het gezicht van de festivals op Studio Brussel en Canvas, de afgelopen jaren ook vaak stil geweest. Gekletter van hagel, gerommel van donder: er brak noodweer uit in haar leven. Maar nu praat ze weer, bijvoorbeeld over haar 7 Hoofdzonden. Alleen wie goed luistert, hoort het nieuwe kraakje in haar stem.

MICHÈLE CUVELIER «In de afgelopen drie jaar heb ik een hoop dominosteentjes zien vallen. Soms gebeurde dat gewoon, maar minstens even vaak was ik het die zélf duwde. En dat was goed. Wat zeg ik: dat was nodig. Want drie jaar geleden zat ik helemaal vast, begreep ik niets van m’n spiegelbeeld, en was ik langzaam aan het verkruimelen. En nu? Ik weet beter wie ik ben, ik heb de teugels gevonden. Ik heb ze keihard vast, zelfs. Want dat moet je wel doen, weet ik nu: het paard zélf mennen.

»Tegelijkertijd ben ik… (denkt na) waakzaam. Ja, dat is het woord. Ik weet wat me opnieuw naar die onzekerheid van vroeger zou kunnen duwen, ik herken de momenten die me weer frêle maken.»

HOOGMOED

HUMO Waar moet je dan precies voor opletten?

CUVELIER «Een oud patroon: me kleiner maken dan ik mag zijn. Ik zag mezelf altijd als het plantje tegen de muur, nooit als de bloem op de dansvloer. Ik was het meisje dat zichzelf niet toestond om ruimte in te nemen. En nu merk ik het, bij een blik in iemands ogen, bij een opmerking, bij een situatie die me oncomfortabel maakt: o ja, dit had me enkele jaren geleden nog doen omvallen.

»Ik ben genereuzer geworden voor mezelf, en dus ook voor anderen. Zoveel collega’s hebben me daar de afgelopen tijd op gewezen: ‘Er is iets veranderd, Michèle, ten goede.’ En ze hebben gelijk. Er is wat verschoven, ik heb iets losgewrikt in mezelf. In mijn leven zit nu licht en lucht, en dat voelt heerlijk.»

HUMO Dat meisje dat zichzelf niet toestaat om ruimte in te nemen, vloekt wel geweldig met het beeld dat ik van je had. Ik ben altijd onder de indruk geweest van jou, van wie je bent en van wat je doet. (Haastig) Enfin, niet dat er een poster van jou boven m’n bed hangt, maar…

CUVELIER (gedecideerd) «Dat zou ook zeer verontrustend zijn.»

HUMO Wat ik bedoel: er zit vaak een groot verschil tussen hoe iemand naar zichzelf kijkt, en hoe de buitenwereld dat doet.

CUVELIER «Absoluut. Het was mijn absurde spagaat: de talenten die ik heb, en de job die daaruit is voortgekomen, vragen net heel erg om ruimte in te nemen. Maar als je dat niet dúrft, ook al word je uitgenodigd, als je altijd is geleerd om dat vooral níét te doen… Ja, dan beland je in een schizofrene situatie.

»In 2019 mocht ik bij StuBru de ochtendshow presenteren. Dat was een blijk van vertrouwen, een prachtig compliment, een rode loper die ik onder m’n voeten geschoven kreeg: ‘Doe maar, Michèle!’ Maar ik ging eraan ten onder.»

HUMO Ik stond nochtans graag met je op.

CUVELIER «Maar ik niet met mezelf. Het was allemaal zo ontzagwekkend: dat ochtendblok was een moloch. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik had het gevoel dat ik de taal niet snapte. Nu zie ik wel dat het allemaal niet zo rampzalig was, dat ik het op de beste manier heb gedaan die ik toen, op die leeftijd, in me had. Maar ik vind Fien (Germijns, die nu het ochtendblok presenteert, red.) een véél betere match met de ochtendshow. En zelf heb ik dat nu met mijn programma ‘Radar’: het gaat over muziek, en over wat die muziek kan betekenen voor mensen. En dat kan ik, dat beheers ik. Natuurlijk, want muziek heeft me al op zoveel manieren gered in het leven.

»Ik heb het gevoel dat ik op mijn plaats zit nu. En ik zie het mezelf nog lang doen – als de sterren gunstig blijven staan, uiteraard, want de wereld waarin ik werk, is een gekke carrousel.»

HUMO Op Canvas presenteer je al twee jaar op rij ‘De tijdloze’, een zus van de gelijknamige radioklassieker. Je maakte er deze zomer ook live-tv vanop Rock Werchter, straks doe je hetzelfde vanop Pukkelpop. Daar ligt ook een toekomst voor jou, nee?

CUVELIER «Graag, ja – er zit ambitie in me. Maar het zal wel moeten kloppen. Uit die jaren bij de ochtend van StuBru heb ik geleerd dat het niet lukt als ik het niet vóél.»

HUMO Zou human interest een geschikt eiland voor je zijn? In ‘Hey Paul’, je bejubelde podcast, ging het over zoveel meer dan je zoektocht naar Paul McCartney.

CUVELIER «Ja, dat lijkt me wel een goed pad om in te slaan. Nog meer dan over mijn liefde voor The Beatles ging die podcast over mentaal welzijn, over wat je kan redden van de wanhoop. Dat soort onderwerpen wil ik eigenlijk wel vaker aankaarten. En of dat in een podcast zal zijn, op de radio of op televisie, dat zullen we dan wel zien. Mijn brein, mijn taal en mijn stem ten dienste stellen van dat soort verhalen: eigenlijk is dát mijn grootste ambitie.»

‘Ik heb in een waas van pijn en liefdesverdriet meegedaan aan ‘De allerslimste mens ter wereld’. Geloof me: je wilt Pingu nietnadoen om tien seconden te winnen als je hart aan scherven ligt.' Beeld Koen Bauters

TRAAGHEID

HUMO Horen daar nog altijd het detaillisme en perfectionisme bij – samen een toxisch huwelijk – waarover je het al vaker had in interviews?

CUVELIER «Nee, of toch veel minder. Het is niet meer zo… De griezelige rand is weg.

»(Denkt na) Ik was een strever: ik wilde de perfecte presentatrice zijn, het perfecte meisje ook. Minder dan 10 op 10 was een nederlaag. Dat heeft me zó lang bepaald, zo lang gestuurd. Maar nu is het weg: ik werk nog altijd heel hard en ik verdwijn nog steeds helemaal in wat ik doe, maar die chronische, verwoestende ontevredenheid – want dat is perfectionisme – laat ik niet meer toe. Ik heb nog nooit zo ontspannen radio gemaakt als nu.»

HUMO Met dank aan ‘Hey Paul’? Je klonk bevrijd in die podcast, speels en eerlijk, terwijl je het over heel ernstige dingen had.

CUVELIER «Het kwam er allemaal uitgegutst. Het is het meest echte, het meest waarachtige dat ik al heb gemaakt, ja. ‘Hey Paul’ bracht me ongegeneerde, ongeveinsde fierheid. Dat betekent ontzettend veel voor me, want toen ik het ochtendblok presenteerde, was ik na afloop om negen uur nóóit trots.»

HUMO ‘Ik kende mezelf nog niet goed genoeg om dat te doen,’ zei je in je vorige Humo-interview.

CUVELIER «Dat is ook zo. Ik heb zó fucking veel geleerd in de afgelopen drie jaar. Mijn nieuwe tijdrekening begon te lopen op 21 mei 2020, de dag waarop ik ben gestopt met roken. Sindsdien heb ik mijn leven gevuld met dingen die er voorheen niet waren. Ik begon te sporten, ik zag mezelf plots fruit eten, ik dronk eindelijk water. Ik stopte met hormonale anticonceptie. Ik begon juwelen te dragen, ik kleurde mijn haar, ik nam een yoga-abonnement. En ik zat mezelf uit te leggen bij een goeie psycholoog. Dat is de oppervlakkige beschrijving: de kleine, concrete dingen die ik heb veranderd omdat ik inzag dat ik een krampachtige schim van mezelf was geworden. Die hielpen me om in mijn hoofd naar de kern te gaan. Ik ben in de kelder afgedaald en heb daar een hoop griezelige dingen vastgepakt. Dat was hard en moeilijk, maar nodig. Want het was jarenlang niet goed gegaan, en dat kwam natuurlijk ergens vandaan.»

HUMO In ‘Hey Paul’ schrijnde al het beeld van een moeizame jeugd. Je was vertrouwder met melancholie dan een kind hoort te zijn.

CUVELIER (knikt) «Ja, en naar die tijd moest ik terug. Ik heb mijn dagboeken van toen gelezen. Ik heb gezien dat ik op m’n 11de ophield met lachen op foto’s. Ik heb het allemaal herbekeken: wie ik was, hoe ik werd omringd, wat ik kreeg en niet kreeg. Dat was heel pijnlijk, want zo kwam ik uit bij een donkere plek. Het was allemaal zo zwart, zo eenzaam en godverlaten. En het werd tijd om daarin te beginnen peuteren.

»(Denkt na) Ik hoop dat ik niet klink als de zoveelste millennial die uit liefde voor de eigen navel aan soul searching heeft gedaan. Het was niet: met een backpack de Mekong afvaren om mezelf te vinden. Neen, het móést allemaal, want anders kon ik niet verder. Zonder al dat wroeten had ik hier nu niet gezeten, dan was ik geen radiomaker meer geweest.»

HUMO Je hebt het beest in de bek gekeken. Valt er ook iets te zeggen voor het omgekeerde? Moeten we onszelf en ons verleden absoluut kennen? De leugen kan comfortabeler zijn dan de waarheid.

CUVELIER «Nooit. Nee, sorry, daar geloof ik echt niet in. Als ik de confrontatie met mezelf en m’n verleden niet aanging, zou ik kiezen voor vluchtgedrag en alles wat daarbij komt kijken: oppervlakkige contacten, verslavingen… En ik ben behoorlijk vatbaar voor die dingen, maar ik wil ze niet in mijn leven. Ik ben jarenlang om de dingen heen gelopen, en wat heeft dat me opgeleverd? Dat ik voortdurend vermoeid en rusteloos was, en nooit eens kon landen. Nee, ik ben er heel trots op dat ik me niet langer verschuil. Of dat ik het tenminste probéér, want het is een blijvende zoektocht.»

HEBZUCHT

HUMO Goed een jaar geleden eindigde je relatie abrupt. Laten we eerst even het prozaïsche gevolg bekijken: je woont nog altijd in het huis in Schaarbeek dat jullie samen kochten, maar nu alleen.

CUVELIER «Klopt, sinds een aantal maanden draag ik de lening in m’n eentje. Dat lukt, maar het maakt natuurlijk wel dat geld een wat dominantere factor in mijn leven is geworden dan vroeger. Alhoewel, dominant: eigenlijk ben ik er nog altijd nauwelijks mee bezig. Het is simpelweg geen onderwerp dat ik veel plaats geef in mijn hoofd. Daarom heb ik ook een manager. Word ik bijvoorbeeld gevraagd om een festival te presenteren, dan onderhandelt hij de verloning, want zelf ben ik daar niet goed in. Ik ben geen haai, eerder een zoetwatervis (lacht).

»Mijn hoofd zit vol met de dingen die ik elementair vind. Je kunt volgens mij niet waarachtig bezig zijn met verhalen vertellen, met zoeken naar ontroering, troost en humor, én tegelijk een oog op je bankrekening gericht houden. Dat soort pragmatisme – ‘Hier zit iets in, hier kan ik geld aan verdienen’ – is me vreemd. Ik zou de volgende ‘Hey Paul’ desnoods gratis maken.

»(Fronst) Oei, het is misschien niet zo verstandig om dat te zeggen? Bij de VRT zullen ze nu denken: doe maar, Cuvelier (lacht). Maar ik meen het wel. Als iets uit noodzaak wordt geboren, kun je er geen prijskaartje aan hangen. Dat is de stelregel voor mij: ik wil het alleen doen als ik het door en door voel, als het móét. ‘Radar’ is zo’n programma, en ‘Hey Paul’ is zo’n podcast.»

‘Ik hoop dat ik niet klink als de zoveelste millennial die uit liefde voor de eigen navel aan soul searching heeft gedaan. Al dat wroeten in mezelf was nódig, anders zou ik nu geen radio meer maken.’ Beeld Koen Bauters

ONKUISHEID

HUMO De breuk kwam onverwacht, en – zonder in de details te beginnen wroeten – één en ander voltrok zich niet op de meest kiese manier.

CUVELIER «Het was behoorlijk gruwelijk, ja. Een vriend vatte het zo samen: ‘Je hebt relatiebreuken, je hebt lelijke relatiebreuken, en dan heb je die van Michèle.’ Ik stond erbij, ik keek ernaar en ik was verbouwereerd.

»Het speelde zich allemaal af tijdens de festivalzomer van vorig jaar. Daardoor heb ik deze zomer al wat one year marks beleefd, en die doen me toch meer dan ik had verwacht. Straks is het weer Pukkelpop: daar kreeg ik het nekschot. Nu ja, uiteindelijk bleek het slechts een schampschot te zijn. Want elk verlies brengt ook winst – of zo voelt het toch aan voor mij. Eén jaar later is de heldere conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen. Die breuk heeft erin gehakt, plots was alles wankel, absurd en slecht belicht, maar soms maken mensen nu eenmaal op een destructieve manier duidelijk dat aan iets een einde moet komen. Want dát het eindigde, ja, dat begrijp ik nu.»

HUMO Het is één van de grootste ontgoochelingen waarop je kunt botsen, toch: vaststellen dat de dingen – in dit geval: een liefde – niet blijken te zijn wat je dácht dat ze waren?

CUVELIER (knikt) «En dat je misschien toch niet zo verbonden was met iemand als je dacht. Na een poos lukte het me om niet meer in de eerste plaats het wrede eindspel te zien, maar wel de eerdere breuklijnen. Die werden akelig duidelijk. Dat was bijzonder pijnlijk, omdat ik stootte op wat ik voorheen niet had gezien, of niet had willen zien. Maar nu is het tijd voor de volgende stap: ik wil proberen om ook de schoonheid van die relatie weer helder in m’n hoofd te krijgen. Dat is moeilijk, omdat het einde zo bruut was. Maar ik houd mezelf voor dat mensen die brute dingen doen simpelweg verblind zijn door grote emoties, en zelf niet doorhebben dat ze met een hakbijl in de weer zijn.»

HUMO Daar worstelt zowat iedereen mee na een lange relatie, geloof ik: erkennen dat wat nu puin is ooit schoonheid was.

CUVELIER «Ja. Tegelijk vind ik wel dat iedereen het recht heeft om even heel eenzijdig naar de dingen te kijken. Als er fucked-up shit is gebeurd, hóéf je je niet meteen tot de nuance te bekeren. Maar na verloop van tijd moet je wel proberen om het hele schilderij te bekijken. Dat ben je in de eerste plaats aan jezelf verplicht, maar ook aan de ander. Want die heeft natuurlijk ook een verhaal, ook een geschiedenis die hem bepaalt. En er bestaat niet zoiets als één droge waarheid over een liefdesbreuk. Je trechtert de dingen tot ze een waarheid worden waar jij mee verder kunt.

»Hoe neem je afscheid? Hoe wíl je afscheid nemen? Het is een complex proces, hè. Nu zit ik in een soort van rationele beredeneerdheid. Tegelijk is de woede er nog, en het verdriet ook. En ergens daartussen zweeft de dankbaarheid voor het moois dat er zes jaar lang was. (Peinzend) Onlangs viel het verdriet nog eens met z’n loden gewicht op mij, maar tegelijkertijd walste er ook ontroering mee. Ik was aan het huilen én aan het lachen. Dat was een heel krachtig moment, en ik hoop dat die dankbaarheid steeds nadrukkelijker naar de voorgrond zal verhuizen. Al was het maar omdat het gewoon ook heel vermoeiend is om kwaad te zijn (lacht).»

WOEDE

CUVELIER «Het is een jaar geweest waarin ik heel veel heb gevoeld, en dus ook op zoek moest naar een manier om met brutale boosheid om te gaan. Want eigenlijk ben ik bang van woede, zowel bij mezelf als bij anderen. Het is een gevoel dat ik niet makkelijk aanvaard. Dus het was werken om het op een enigszins gezonde manier toe te laten.»

HUMO Omdat je je schaamde voor zo’n basale, luide emotie?

CUVELIER «Misschien. Er speelde ook een soort trots mee: ik wilde mezelf absoluut rechthouden op m’n werk. Mijn ex en ik zijn lang collega’s geweest, hè. En er was veel lelijkheid geweest, er zat een dolk in m’n hart en eentje in m’n rug, maar niemand zou me erop kunnen betrappen dat ik die naar de studio meenam. Als mensen willen trashtalken, zullen ze ’t sowieso doen – daar heb ik al mee leren leven. Maar ik wou de smeuïgheid niet aanbieden op een zilveren schoteltje. Het is ook gewoon niet gezond, je woede vrijlaten op de werkvloer. Je doet er beter iets constructiefs mee. Enfin, dat is allemaal gelukt. Al ben ik afgelopen winter wel meerdere keren in m’n auto gaan zitten om te roepen. Lúíd te roepen.»

HUMO Ha, de voordelen van een rijbewijs!

CUVELIER «Fantastisch, hoor, je eigen kleine blikken doosje om je woede in te ventileren. De kracht die meekomt met dat brullen! Ergens in september heb ik op de radio een vol uur Rage Against The Machine moeten draaien. Eindelijk snapte ik die muziek! Dus ja, dat is de grote winst van het afgelopen jaar: ik begrijp Rage Against The Machine nu (lacht).»

HUMO Wanneer de woede koelt, blijft soms een sliblaag van bitterheid over. Die is misschien wel kwalijker dan de occasionele grote uitbarsting.

CUVELIER «Je ziet het vaak, hè: boosheid die zich uitkristalliseert. Mensen die kwaad zijn op alles en iedereen. Als iemand agressief is in het verkeer, of boos is op de politiek, of gewoon op de hele wereld, komt dat vaak doordat die persoon zijn oorspronkelijke pijn niet in de ogen heeft gekeken. Ik probeer dat wel te doen. Ik vraag me af: waarom ben ik boos, en wat zegt dat over mij? Want alles wat je kwaad maakt, is een spiegel. Goed, iemand had zich rottig gedragen tegenover mij, maar waar zit míjn stukje van de verantwoordelijkheid? Wat heb ik niet willen zien? Heb ik iets geks in stand gehouden? Ik vind het heel belangrijk om mezelf die netelige vragen te stellen, net om te vermijden dat die woede een sneeuwbal van bitterheid zou worden. Want daarmee maak je jezelf alleen maar kapot.»

Beeld Koen Bauters

JALOEZIE

HUMO Nog zo’n destructieve kracht: jaloezie.

CUVELIER «Als je erover nadenkt, slaat het eigenlijk nergens op: waarom zou je in hemelsnaam tijd verspillen aan iets wat je niet kunt krijgen? Hunker is mooi, maar onmogelijke hunker verwoest je. Als je jaloers bent, is het duidelijk dat je iets tekortkomt. Je kunt je dan beter concentreren op hoe je datgene wat je mist aan jezelf kunt geven, liever dan jezelf te verliezen in nijd.

»Nu goed, dat is makkelijk gezegd, natuurlijk. (Glimlacht) Je spreekt met iemand die de afgelopen tijd elke emotie, elk stukje sentiment, elk klein buiginkje van de ziel onder een microscoop heeft gelegd. Ik vraag me voortdurend af wat ik voel, waar het vandaan komt en wat ik ermee kan doen. Dat lijkt misschien vermoeiend, maar voor mij is het een revelatie: ik ben eindelijk aan de slag met mezelf. En het zorgt ervoor dat er op dit moment eigenlijk geen emotie is waarmee ik niet overweg kan. Laat maar komen: ik wil het allemaal voelen.»

HUMO Dat klinkt alsof je het ook allemaal wilt beheersen. Maar dat kan toch niet?

CUVELIER «Nee, maar je kunt wel alles doorvoelen. Niet weglopen van je eigen sentiment, maar er volledig dóórgaan. Als er iets is waar ik niet langer bang voor ben, is het pijn. En ik heb fucking veel pijn! Maar dat is goed, dat is heel goed, want eindelijk voel ik het. Ik heb de dofheid ingeruild voor gloed. Ik voel me levend.»

HUMO Ik begrijp dat verdriet voller maakt, en dat het je steviger in de wereld kan zetten. Maar ik begrijp niet dat je het als een zegening kunt zien, als iets wat je eerder hoort na te streven dan te vermijden.

CUVELIER «Ik zie het zeker niet als een zegening. Een groot verdriet ís ook gewoon gruwelijk. Natuurlijk is het dat! Je moet dat niet relativeren, en je hoeft het niet als iets moois te zien. Maar je mag het niet laten liggen zoals je een klus laat liggen waar je geen zin in hebt. Ik heb zelf te lang rond de krater gedanst in plaats van erin te duiken. Maar nu ben ik dus niet bang meer om pijn te voelen.

»Laat me niet klinken alsof ik mezelf een goeroe waan, hè. (Rilt) Nee, absoluut niet. Dit is míjn verhaal, dit zijn enkel de lessen die ík eruit trek. Ik heb zelf moeten ontdekken dat er dingen zijn die slim zijn om te doen bij een groot verdriet, en dingen die niet slim zijn om te doen. Niet slim is bijvoorbeeld: op het moment dat je in frut op de grond ligt, dat je alleen nog uit scherven bestaat, meedoen aan ‘De allerslimste mens ter wereld’. Een maand na de breuk was dat, en ik zat daar in een waas van pijn en verdriet. Ik deed Pingu na om tien seconden te winnen, maar geloof me: je wilt Pingu niet nadoen om tien seconden te winnen als op dat moment je hart verbrijzeld is.

»Nadien heb ik overwinterd in verdriet. Het is pas sinds het begin van de zomer dat ik weer mensen zie, dat ik vrienden opzoek. Heel lang was het: mijn yogamat, mijn kersenpitkussens en ik. En de muziek, natuurlijk, de muziek: meer dan ooit werd ik gedragen door die liefde van me. Avond na avond en weekend na weekend heb ik me naar binnen gekeerd, beschut in mijn cocon, en heb ik de pijn die in me zat doorploegd.

»Weet je waar ik nog altijd veel aan heb? Een fragmentje uit een brief van Rainer Maria Rilke aan een vriend van hem. Ik kreeg het van Lara Chedraoui. (Ritselt een papiertje uit haar tas) Hier, ik heb het vaak bij me. ‘Als het mogelijk was om verder te zien dan ons weten reikt, dan zouden we onze pijn misschien met meer vertrouwen dragen dan onze vreugde. Want dit zijn de ogenblikken waarop iets nieuws in ons intrekt, iets onbekends. Ons gevoel verstomt, in ons trekt alles zich terug, er ontstaat een stilte, en het nieuwe, dat wat niemand kent, staat daar middenin en zwijgt.’

»(Glunderend) Prachtig, toch? Verderop in de brief vergelijkt Rilke een mens met een huis: net zoals een huis verandert nadat een gast is langsgekomen, zo verandert er in een mens iets kleins en subtiels zodra het verdriet hem heeft bezocht. Dat is helemaal hoe ik het voel. We zijn nog veel te veel geneigd om pijn als iets massiefs en onveranderlijks te zien. Maar verdriet is kneedbaar! Het is iets beweeglijks. Ik kan het mijne groter maken, ik kan het verkleinen. Ja, ik heb veel vertrouwen in verdriet.»

GULZIGHEID

HUMO Kun je nog even gulzig, tomeloos en onnozel verliefd worden als vroeger, denk je?

CUVELIER «Zeer zeker wel. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ik weet wel dat ik iemand ben die de dingen extreem doordenkt. Ik hang voortdurend boven mezelf, driftig schrijvend aan de grote analyse. Maar tegelijk zit er ook iets lichts en argeloos in me, iets wat maakt dat ik heel goed in het hier en nu kan leven. Ik hoor het liedje dat ik net op dat moment nodig heb, ik zie hoe het licht het Josaphatpark aait, ik krijg een onverwacht cadeautje of een lief woord van iemand... Dan ben ik meteen blij als een kind, en is mijn wereld niet groter dan dat toevallige geluk. En verliefdheid is natuurlijk de ultieme kinderlijke staat.

»Mijn gulzigheid zit ’m nog het meest in dingen voelen. Mijn verdriet? Soms gigantisch. Mijn geluk? Ook. Mijn woede? Hetzelfde. En zo gaat het dus ook met verliefdheid. En ik weet natuurlijk dat je het ook kunt zien als een verdwaasde staat van zijn waarbij je de leegtes in jezelf laat opvullen door de ander – en dat dat misschien niet zo heel gezond is. Maar toch: ik kijk ernaar uit om het allemaal nog eens te voelen.»

HUMO Mijn besluit na dit gesprek: je klinkt als iemand voor wie de wereld niet langer een vijandige plek is.

CUVELIER «Ja, dat is het. Ik ben uit de frigo: het voelt niet langer koud rond me. En ik ben van de angst af. Want dat is wat me tot drie jaar geleden definieerde: angst. Ik was zo bang! Bang van de luisteraar, bang van de wereld, bang van mezelf. In mijn laatste ochtendshows dook ik vaak onder de tafel om te huilen. En nu ben ik zo gelukkig in diezelfde radiostudio, en denk ik: laat het allemaal maar komen. Ik ben er klaar voor. Al weet ik dat ook dat geen verworvenheid is: alles is frêle en fragiel. Hoe overtuigd ik dit vandaag tegen je zeg, zo wankel kan het morgen alweer voelen. Maar het verschil is dat dat me niet langer bang maakt.»

HUMO De gewezen perfectionist heeft aanvaard dat niet alles te controleren valt?

CUVELIER «De afgelopen jaren hebben me getoond dat het dwaas is om te denken dat je alles kunt beheersen, en al zeker niet de ander. Dat geldt ook voor je eigen gevoelens. Je kunt zeggen dat je niet meer boos bent, maar daarmee is de woede niet per definitie weg, net zoals je kunt zeggen dat je the bigger person bent, terwijl je in werkelijkheid gek wordt van jaloezie. Nee, de grote dingen kun je niet dirigeren. Wat je wel kunt: voelen wat je voelt, daar ruimte aan geven, en meedrijven. Ik zal wel zien wat er komt, wanneer het komt, en hoe het komt. Het kan aardedonker zijn, het kan zorgeloos schitterend zijn, maar ik zal er klaar voor zijn.»

‘Radar’, Studio Brussel, maandag tot donderdag, 19.00

‘Hey Paul’, Te beluisteren op VRT MAX