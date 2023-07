Mick Jagger wordt 80 jaar: ‘Alleen zijn hoofd is oud geworden, zijn lichaam is dat van een 30-jarige’

‘Ik wil op het podium sterven, tijdens een Stones-show. En het maakt niks uit wanneer dat is,’ tekende Humo-journalist Marc Didden in 1976 op uit de mond van de toen 33-jarige Mick Jagger. Omdat het er nog altijd niet van gekomen is en Jagger altijd krijgt wat hij wil, tourt hij gewoon verder met The Rolling Stones, enthousiast de Zeven Hoofdzonden bezingend. Niet onaardig, want de man wordt op 26 juli 80 jaar. ‘Hij zit in een loop waarin hij eeuwig jong blijft.’

De Engelse ­schrijver ­Philip ­Norman, die in april zelf 80 is geworden, heeft er nog altijd het raden naar wat Mick Jagger vindt van zijn in 2013 verschenen biografie over hem. ‘Ik verwacht ook geen reactie meer. Het zou me verbazen als hij die gelezen heeft, want hij is niet geïnteresseerd in zijn eigen verleden.’ Het boek wordt naar aanleiding van Micks verjaardag heruitgebracht met een nieuw voor- en nawoord en enkele belang­rijke updates. Eén moeite heeft Norman zich bespaard: het bijstellen van de teller wat ’s mans nageslacht betreft. Op 8 december 2016, vijf maanden na Jaggers 73ste verjaardag, werd zijn recentste maar volgens bookmakers wellicht niet laatste zoon ­Dev geboren. Het zou een daad van liefde geweest kunnen zijn, maar laten we het toch maar houden op het gevolg van hoofdzonde nummer één.

ONKUISHEID

PHILIP NORMAN «Dat is ­samen met ijdelheid met grote voorsprong zijn achilleshiel. De vrouwen met wie hij het bed heeft gedeeld, zijn simpelweg niet te tellen. Het pleit wel voor hem dat hij met een aantal van hen ook is getrouwd en kinderen heeft gekregen. ­Jerry ­Hall zei zelfs: ‘Mick is een uitstekende vader, maar een luizige echtgenoot.’ Zijn ontrouw is bepaald ­infantiel te noemen, zoals een kind ontkent dat het aan de staart van de kat heeft getrokken, terwijl het de staart nog vast heeft.»

HUMO Is hij altijd zo geweest?

NORMAN «Nee, als tiener en jonge twintiger was hij anders. Hij gaf niet om geld, was sociaal, en voor­namelijk ­geïnteresseerd in bluesmuziek. Hij moest als het ware uitgevonden worden, door een geniale tiener­manager genaamd ­Andrew ­Loog ­Oldham. Oldham zag dat hij The Rolling Stones kon verkopen als de anti-­Beatles. The Beatles waren charmant, beleefd en altijd bereid om mee te werken en met de pers te praten. Als het hem lukte om van de Stones het tegenovergestelde te maken, zouden ze op handen worden gedragen als de allereerste antihelden in de Britse pop. Oldham zei: ‘Als je erin slaagt om je voor te doen als slecht en verdorven, zul je rijk worden.’ Een pact met de duivel, als het ware. Mick Jagger heeft die woorden ter harte genomen, en sindsdien is hij ook geobsedeerd door geld.»

HUMO Oldham heeft hem nooit opgedragen om een seksueel roofdier te worden, toch?

NORMAN «Nee, op dat gebied is hij nog een hele poos conventioneel gebleven. Ook omdat hij niet leek op wat een popidool hoorde te zijn. Hij had een heel groot hoofd, enorme lippen, en was klein en mager. Hij was verloofd met Chrissie Shrimpton, de jonge zus van topmodel Jean Shrimpton, en stond op het punt om met haar te trouwen. Maar Jagger wist ondanks dat onconventionele uiterlijk een enorme seksuele energie in zijn performance te leggen, en besefte geleidelijk aan dat er als vrijgezel veel meer plezier te beleven viel. En vanaf dan is er van enige trouw geen sprake meer geweest. Zelfs niet toen hij bij Jerry Hall was – een intelligente, bloedmooie vrouw, en de moeder van vier van zijn kinderen. Er was een soort afspraak onder groepen, vóór de Stones al: wat on the road gebeurt, telt niet.»

HUMO Heb ik het juist als ik zeg dat in de begindagen vooral Brian Jones de losbandige Stone was?

NORMAN «Helemaal. Hij had geen moreel kompas, hij was het prototype van de rockster. Brian Jones was roekeloos in het kwadraat. Mick niet, integendeel. Jagger was erg bang van drugs. Maar hij had de pech dat de eerste keer dat hij lsd nam, de politie door het raam binnenviel. Hij zou de verpersoonlijking van seks, drugs en rock-’n-roll zijn, maar daar klopt niets van. Als hij in zijn leven twee rock-’n-rollsongs heeft geschreven, zal het veel zijn, en drugs zeiden hem niks. Hij werd high van de high society, waar hij nog altijd graag tegenaan schurkt. Maar hij maakte het goed in het seksgedeelte: he was lust on legs.»

HUMO Zowel Chrissie Shrimp­ton als Marianne Faithfull hebben een zelfmoordpoging ondernomen toen ze bij Jagger waren. L’Wren Scott volgde in 2014 hun voorbeeld, maar was helaas de eerste die in haar opzet slaagde. Heeft het ­Jagger hard geraakt?

NORMAN «Ik laat me vertellen dat hij privé erg emotioneel is en makkelijk huilt, dus ik vermoed dat het hem wel geraakt heeft, ja. Dat hij al snel getroost werd door een veel jongere vrouw, zal toch geholpen hebben (lachje). Nu, L’Wren Scott heeft Jagger een groot deel van haar vermogen nagelaten, dus zoveel zal ze hem niet kwalijk genomen hebben.»

MARC DIDDEN «Ik heb nooit over seks gesproken met Mick Jagger of met wie dan ook. Ik probeerde in mijn beste ­dagen een goede muziekjournalist te zijn en dus was het onderwerp van ons gesprek meestal muziek. Maar ik weet dat Jaggers vader een turnleraar was die zijn zoon meegaf dat zijn lichaam een tempel was die hij goed moest onderhouden. In dat verband is neuken mijns inziens efficiënter dan klaverjassen. Ik ben wel ooit bij Jerry Hall op de koffie geweest toen zij nog het lief van Bryan ­Ferry was, en ik kan mij inbeelden dat ook een zondig leven fijne kanten kan hebben. Ik heb ook vier keer lang gepraat met ­Marianne Faithfull. Eén keer in dat schelpenhuisje in Dublin, waar ze weleens met Jagger rotzooide aan het eind van de swingin’ sixties. Ik kreeg vooraf een fax van haar manager: ik moest per kerende beloven dat ik geen vragen over seks en drugs zou stellen. Ik zei dat ik dat oké vond. Toen we het huisje binnengingen waar het interview zou plaatsvinden, zei Marianne: ‘Dit is waar Mick en ik het altijd deden op lsd.’ Maar verder: me know ­nothing, I’m from Barcelona.»

AFGUNST

NORMAN «Je zou denken dat jaloezie afneemt als je zo beroemd en vermogend bent als Mick Jagger, maar het tegendeel blijkt waar. Vorig jaar was er een documentairereeks van de BBC waarin elke ­Stone zijn eigen aflevering kreeg, maar één origineel groepslid werd over het hoofd gezien: Bill Wyman, toch de historicus van de groep, de archivaris en de man met het fotografische geheugen. Dat kan alleen maar door toedoen van Mick geweest zijn. Mick heeft Wyman altijd als de saaie nonkel van de groep gezien, maar die saaie nonkel heeft wel dingen gedaan die Jagger nooit gelukt zijn. Hij was de eerste Stone die een soloplaat had, en de enige Stone die, naast Mick, een solohit heeft gehad (‘(Si si) Je suis un rock star’, uit 1981, red.). Dat heeft Jagger altijd dwarsgezeten.»

HUMO Was hij jaloers op Brian Jones?

NORMAN «Ze waren allemaal jaloers op Brian. Hij was de dominante persoonlijkheid binnen de Stones. Hij had de groep opgericht en genoemd naar een song van Muddy Waters, en leidde een glamoureus leven. Brian Jones was de woordvoerder, niet Mick. En Keith Richards al helemaal niet: het heeft jaren geduurd vóór iemand hem hoorde praten. Maar Jagger was een uitstekende imitator. Hij kopieerde het podium­gedrag van James Brown en Tina Turner, en als hij al eens een interview gaf, imiteerde hij het gelispel van ­Brian Jones. Hij sprak toen nog niet met dat nepaccent waarvan hij zich de laatste veertig jaar bedient.»

HUMO We gaan even het rijtje af: is hij jaloers op Keith ­Richards, die nagenoeg niets hoeft te doen om übercool gevon­den te worden?

NORMAN «Het is opmerkelijk dat de twee grote samen­wer­kingsverbanden in de popmuziek – en dan hebben we het uiteraard over Jagger-­Richards en Lennon-­McCartney – voornamelijk functioneerden door de onderlinge jaloezie. Keith ís een rock-’n-roller, Mick doet alleen maar alsof. En Keith heeft altijd laatdunkend gedaan over Micks snobisme, maar ik ben ervan overtuigd dat hij net zo graag de gave zou hebben om zich vlotjes in het wereldje te begeven van mensen die Guinness heten (lacht).»

HUMO Waren The Rolling ­Stones jaloers op The Beatles?

NORMAN «The Beatles en de Stones konden het opmer­kelijk goed met elkaar vinden, de rivaliteit en vijandigheid was wederom een ­handig marketingverzinsel van ­Andrew Loog Oldham. Maar er was wel rivaliteit met andere groepen. ‘The ­Rolling Stones Rock and Roll ­Circus’, een soort liveantwoord op ‘Sgt. Pepper’s’, is jarenlang op het schap blijven liggen ­omdat Jagger vond dat The Who hen die avond van het podium had gespeeld.

»Maar Lennon en Jagger waren goeie vrienden, en wat die vriendschap zo bijzonder maakte, was dat John altijd en overal oprecht was en meende wat hij zei, terwijl Mick compleet artificieel is. Johns neus voor bullshit was hoogst ontwikkeld, en Jagger is a ­massive bullshitter.»

HUMO Toen in 2010 ‘Life’ verscheen, de autobiografie van Keith Richards, is veel geschreven over het feit dat hij erin suggereerde dat Jagger een kleine penis heeft, maar off the record was Jagger vooral boos omdat het boek zo succesvol was.

NORMAN «In de jaren 80 heeft Jagger een voorschot van een miljoen pond gekregen voor een autobiografie, maar twee ghostwriters ­slaagden er niet in om een ­interessant woord uit hem te krijgen. Dat ­iemand zou weten wie hij echt is, is simpelweg niet in zijn voordeel. De mythe is voor hem veel veiliger, en ­vooral: lucratiever. Maar dat boek van Keith zat hem dwars, ja. Keiths ghostwriter was een journalist met wie ik nog een kantoor heb gedeeld. The Stonecutter noemden ze hem, de steenhouwer, omdat het hem doorgaans een jaar kostte om een artikel klaar te krijgen. Dat die man er samen met Keith in is geslaagd om in minder dan honderd jaar een succesvolle autobiografie te schrijven, was voor Mick een gigantische doorn in het oog.»

DIDDEN «Ik betwijfel of hij een jaloers type is. Hij is uiterst verstandig en buitengewoon goed opgevoed. Hij weet ook dat hij één van dé performers van de vorige eeuw is en dat hij, samen met Keith, tenminste veertig onvergetelijke hits heeft geschreven.

»Hij is vooral een ongelofelijke Stonesfan en hij zou niet graag hebben dat zijn ensemble op de tweede plaats zou stranden wanneer de definitieve muziekgeschiedenis van de 20ste en de 21ste eeuw geschreven wordt. Daarom bestaan de Stones nog.»

'Jaggers ontrouw is bepaald ­infantiel te noemen. ­Jerry ­Hall (links) zei eens: ‘Mick is een uitstekende vader, maar een luizige echtgenoot.’' Beeld Michael Norcia

HEBZUCHT

HUMO Je zei daarstraks dat Andrew Loog Oldham Jaggers hunker naar geld heeft aangewakkerd, maar ik was enkele jaren geleden op de Unzipped-­expo over de Stones, en daar las ik in een fanboekje uit de prille beginjaren dat Jagger achter ‘Droom?’ had ingevuld: ‘Mijn eigen bedrijfje hebben’.

NORMAN (lacht) «Er is een verschil tussen een eigen bedrijfje hebben, en de CEO zijn van een organisatie die miljarden winst maakt. Ringo Starr wilde een kapsalon uitbaten, en John Lennon wilde investeren in een supermarkt. Nee, de financiële beloning die dit soort leven bleek op te leveren, heeft eenieders verwachtingen ver overtroffen. En er was ook niemand die had gedacht dat het zo lang kon duren. Toen Jagger 20 was, werd hem gevraagd naar wat hij dacht te doen als hij 30 was, omdat dat een onmogelijke leeftijd leek voor een rockster. Toen hij 40 was, kreeg hij nog altijd de vraag hoelang hij nog dacht geloofwaardig ‘Satisfaction’ te kunnen zingen. Wel, volgende week wordt hij 80, en hij komt er nog altijd mee weg.»

HUMO Is hij gierig?

NORMAN «Hij heeft veel geld geschonken aan zijn oude lagere school, zodat ze een sportfaciliteit op poten konden zetten. Hij kán genereus zijn. Maar hij heeft bijna nooit geld op zak, zoals royalty. Bill Wyman heeft eens gezegd dat hij met vrienden op restaurant zat toen Mick Jagger binnenkwam, bij hen kwam zitten, voor een paar honderd pond champagne bestelde, en weer wegging.»

DIDDEN «Wanneer je zoveel geld hebt als Mick Jagger, bestaat het begrip geld op een bepaald moment gewoon niet meer. Aan één optreden van de Stones verdient Jagger meer dan de meesten van ons in een jaar of zelfs een heel leven.

»Voor zijn vrienden en getrouwen zal hij erg genereus zijn, en voor zijn talrijke kinderen een goede vader. Maar in de muziekindustrie is hij zakelijk. Vergeet niet dat hij een alumnus is van de London School of Economics.»

‘Mick Jagger waagt zich niet aan botox of plastische chirurgie, wellicht omdat hij dan niet meer ernstig zou worden genomen in de rock-’n-roll.’ (Foto: met Keith Richards.) Beeld CARLOS MULLER

GULZIGHEID

NORMAN «Hij staat bekend als een gulzige eter. Op restaurant is hij altijd als eerste klaar, en als zijn tafelgenoten gedaan hebben, begint hij aan wat zij hebben laten liggen.»

HUMO We hebben het nog ­altijd over Mick Jagger, toch?

NORMAN «Onwaarschijnlijk, hè? Wat hij ook eet, hij komt geen grammetje bij. Een welgekomen neveneffect van het feit dat hij ook verslaafd is aan sport. Zijn vader was gymnastiekleraar, en Mick en zijn broer Chris – het favo­rietje van zijn moeder – moesten een streng fitnessregime volgen. Hij is dat blijven doen. Backstage bij de Stones zou je een bacchanaal van jewelste verwachten, maar de kans is veel groter dat je Mick er aantreft terwijl hij push-ups doet. Maar waar hij veruit het gulzigst in is, is seks. Het woord seksverslaving bestond vroeger niet, maar Mick is sinds de late jaren 60 wel degelijk seksverslaafd.»

GRAMSCHAP

HUMO Mick Jagger lijkt me van nature geen aanleg voor boosheid te hebben.

NORMAN «Waarom zou hij ook boos zijn? Hij heeft alles wat hij wil, en méér. ­Kevin ­McDonald, de regisseur van de documentaire ‘Being Mick’ en een goeie vriend van mij, vertelde me dat Mick Jagger erg gelukkig is met het feit dat hij Mick Jagger is. Dat lijkt logisch, maar toch vind ik het een verwezenlijking. Of in ­ieder geval iets positiefs. Pakweg Bob Dylan heeft ook alles wat hij wil, maar je kunt niet zeggen dat hij ooit de indruk heeft gegeven erg gelukkig te zijn met het feit dat hij Bob Dylan is. Er zijn genoeg voorbeelden van stinkend rijke mensen die zich om de één of andere reden toch altijd benadeeld voelen.

»Ik heb tot nog toe misschien wat negatief geklonken, maar hij heeft ook be­won­derenswaardige kwaliteiten. Het feit dat hij te allen tijde de rust weet te bewaren, bijvoorbeeld. Neem Altamont, het concert in 1969 waar een dode en enkele gewonden zijn gevallen, en dat als het einde van de sixties wordt gezien. ­Jagger heeft daarvoor veel bagger over zich heen gekregen. Voor het feit dat hij voor de security Hells Angels had ingehuurd, voor het feit dat ze ‘­Sympathy for the Devil’ speelden toen het uit de hand begon te lopen, voor het feit dat de ­Stones gevlucht zijn. Onterecht, want allemaal niet waar. Jagger had eerder Hells Angels ingehuurd voor het concert in Hyde Park, dat vlekkeloos was verlopen. Maar de brave Britse Hells Angels vielen niet te vergelijken met het schorremorrie van de ­Oakland ­Chapter in de VS – dat waren ze hem vergeten te vertellen. En het was de Grateful Dead die de plaat poetste toen ze zagen wat er aan de hand was, de Stones zijn gebleven. En toen ­Jagger zag dat er voor het podium tumult ontstond, heeft hij het publiek niet opgezweept, maar het optreden stilgelegd. En de song die werd onderbroken, was niet ‘Sympathy for the ­Devil’ maar ‘­Under My Thumb’. Als de Stones ­waren weggegaan, was de hel pas goed losgebarsten – er was moed voor nodig om dat concert uit te spelen. Zelfs op het podium was het toen niet veilig meer. Dat alles spreekt toch in zijn voordeel.»

DIDDEN «Een aardige ­jongen, ik zei het al. Op verzoek van de promotor ging hij voor Rock Werchter zelfs op de foto met Guy Verhofstadt. Dat zou ik alvast nooit gedaan ­hebben.»

HUMO Met de adem van woke in de nek heeft Jagger ‘Under My Thumb’ definitief van de Stones-setlist geschrapt. Ook ‘Brown Sugar’ spelen ze niet meer.

NORMAN «Ze hebben er wel nog een stuk of twintig over het hoofd gezien (lacht). ‘Stray Cat Blues’, bijvoorbeeld: ‘I can see that you’re 15 years old / No I don’t want your ID’. Er heerste een ver­schrik­ke­lijke ­misogynie in die tijd, maar niemand leek er aanstoot aan te nemen.»

HUMO Ik weet niet of het in zijn voordeel spreekt, maar toen Keith in de jaren 70 nau­welijks op zijn benen kon staan en ­Jagger de boel nagenoeg in zijn eentje moest trekken, heeft hij daar publiekelijk nooit zijn onvrede over uitgesproken.

NORMAN «Je mag niet vergeten dat we het hier over een getrouwd koppel hebben, of toch iets wat er erg mee te vergelijken valt. Ze maken constant ruzie, maar kunnen niet zonder elkaar. Mick heeft ­soloplaten gemaakt, maar die klonken als de Stones zonder de Stones. De ambitie om zonder de Stones verder te doen heeft hij lang geleden opgegeven. Op zijn 80ste doet hij nog grotendeels hetzelfde als toen hij 18 was. Het is een eeuwige comfortzone.»

‘Er is sinds Lodewijk XIV niemand geweest die zoveel personeel heeft als The Rolling Stones. Als ze ergens geen zin in hebben, doen ze dat ook niet.’ Beeld (Mercury Records, 2022)

TRAAGHEID

HUMO Vergis ik me of zullen we snel klaar zijn met deze hoofdzonde?

NORMAN «Traag of lui is Mick Jagger niet, nee, veeleer hyper­actief. Keith is de ­luierik van de twee. Maar je kunt ze natuurlijk allemaal van luiheid betichten, omdat ze zoveel níét hoeven te doen. Er is sinds ­Lodewijk XIV niemand geweest die zoveel personeel heeft als The Rolling Stones. Als ze ergens geen zin in hebben, doen ze dat ook niet.»

HUMO In 2003 heb ik de Stones gezien in L’Olympia in ­Parijs. Die avond zijn ze anderhalf uur later dan gepland op het ­podium gestapt.

NORMAN «Dat verbaast me niks. Te laat komen is jarenlang een onderdeel van het ritueel geweest, dat schud je niet zomaar af. Het hoorde ­allemaal bij de we don’t care about anything-attitude.»

HUMO Stones-sessiepianist Nicky Hopkins heeft er zelfs een song over geschreven: ‘Waiting for the Band’.

NORMAN «Klopt. Iederéén moest wachten op de Stones.»

DIDDEN «Daar heb ik nooit last van gehad. De twee interviews die ik van Mick Jagger heb afgenomen, vonden precies op het afgesproken tijdstip plaats. De concerten die ik heb gezien – in Londen, Brussel, Antwerpen, Glasgow, Chicago en New York – startten klokvast om acht uur. Waarvoor dank.»

HUMO Dat ze op die leeftijd nog altijd touren, verdient respect, maar erg productief zijn ze niet meer. En als er dan toch eens een single uitkomt, denk ik vaak: is het dat maar?

NORMAN «Hun meest creatieve periode speelde zich uiter­aard af in het begin van hun carrière, en het is een zegen en een vloek tegelijk dat het met­een ook één van de meest productieve periodes was die om het even welke pop- of rockgroep ooit heeft ­gehad. Dat niveau halen ze nooit meer. Het publiek zit ook niet meer te wachten op nieuw werk van de ­Stones. Ze schrijven nog weleens iets, maar dat is meer voor de vorm. De fans zijn al lang tevreden dat ze zich de Stones nog altijd kunnen voorstellen als ­outlaws, die zich backstage aan de wildste orgieën overgeven. Terwijl het daar in werkelijkheid tegenwoordig meer een soort kuuroord is.»

‘Wat die vriendschap tussen John Lennon en Mick Jagger zo bijzonder maakte, was dat John altijd en overal oprecht was, terwijl Mick compleet artificieel is.’ Beeld Universal Archive/Universal Imag

HOOGMOED

NORMAN «Mick begeeft zich erg graag in aristocratische kringen. Hij is een onvoorstelbare snob, maar in mijn ogen is dat meer domheid dan hoogmoed. Hij was ook dolgelukkig toen hij de titel van Sir kreeg, ook al zal hij dat in het openbaar niet snel toegeven. Hij heeft voorts het geluk gehad dat rockgroepen een nieuw soort aristocratie begonnen te vormen, waar de echte aristocratie op haar beurt dan weer graag tegenaan schurkte.»

HUMO Waar komt dat snobisme vandaan? Hij is niet bepaald arm opgegroeid.

NORMAN «Dat is een typisch Brits fenomeen, waar de net iets lagere middenklasse het meest last heeft van snobisme. John Lennons tante Mimi, die hem heeft grootgebracht, behoorde tot de ­upper working class, en zij was de walgelijkste snob die je je kunt voorstellen. Ze wilde bijvoorbeeld niet dat John met een Liverpools accent sprak. Toen The Beatles beroemd werden, heeft hij dat opnieuw moeten aanleren.»

HUMO Is Mick Jagger arrogant?

NORMAN «Voorbij elke mogelijke meetbare vorm. Maar hoe kan het ook anders als je bijna elke dag sinds je 19de te horen krijgt hoe fantastisch je wel bent?»

DIDDEN «Ik geloof geen moment dat Mick Jagger hoogmoedig of arrogant is. Ik voelde dat met­een toen ik hem sprak in het Brusselse Hilton Hotel of in het Stones-kantoor in Soho waar hij hof hield. Hij was heel attent en goed op de hoogte van België, en vroeg ook telkens of ik Frans of ­Engels wilde spreken. Hij beantwoordde elke vraag zonder omwegen en bedankte me achteraf voor het gesprek.

»Diezelfde Jagger hebben mijn vrouw en ik ontmoet toen we ooit bij een theater aan Charing Cross in Londen in de rij stonden om tickets te kopen voor een voorstelling. Er ontstond wat commotie in de file toen Jagger uit een taxi stapte en in de rij ging staan. Een bediende van het theater zei hem dat hij de tickets wel zou brengen, maar dat wilde de zanger niet. Hij wachtte liever. Dat zie ik arrogante mensen niet doen.»

HUMO Is hij ijdel wat zijn uiterlijk betreft? Ik denk dat ik het antwoord al weet.

NORMAN «Uiteraard, ja. En daar heeft hij het geluk dat zijn gezicht het enige is dat ouder is geworden. Vroeger had hij lachrimpels, nu zijn dat ravijnen zo diep als de Grand Canyon. En die volle lippen lijken intussen meer op lege rivierbeddingen. Maar zijn lichaam is dat van een 25- of hooguit 30-jarige.»

HUMO Heeft hij ooit botox of plastische chirurgie over­wogen?

NORMAN «Gek genoeg niet, maar wellicht omdat hij dan niet meer ernstig zou worden genomen in de rock-’n-roll. Keith ziet eruit als een wandelend kadaver, maar hij blijft de verpersoonlijking van de rock ’n’ roll cool. Jagger daarentegen zit vast in een loop waarin hij eeuwig jong blijft, ook al is hij 80. En de legende zal het altijd van de waarheid halen. Er is het verhaal van een groupie die de lakens had gedeeld met iedereen, van ­Jimi ­Hendrix tot ­Jim ­Morrison, en na elke verovering zei: ‘Hij was goed, maar niet zo goed als Mick Jagger.’ Toen het haar uiteindelijk was gelukt om ook Jagger in bed te krijgen, zei ze: ‘Hij was goed, maar niet zo goed als Mick Jagger.’ (lacht)»

HUMO In de jaren 80 en 90 zou hij een rist filmrollen hebben afgewezen. Je zou toch denken dat iemand die zo ijdel is, niets liever wil dan zichzelf op het grote scherm zien?

NORMAN «De enige reden die ik kan bedenken, is dat hij bang was voor het lange engagement om een film te maken. Hij heeft fantastische, onweerstaanbare rollen afgewimpeld. Steven Spielberg is voor hem op zijn knieën gaan zitten.»

HUMO Welke rol had Spielberg voor hem in gedachten?

NORMAN «Om het even wat wellicht, van Indiana Jones tot E.T. (lacht).»

Philip Norman, ‘Mick Jagger’, Alfabet Uitgevers