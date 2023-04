‘Mijn baas was woedend toen ik vertelde dat ik een burn-out had’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Horrorbazen: ‘Mijn baas was woedend toen ik vertelde dat ik een burn-out had’

Humo sprak met slachtoffers van toxisch leiderschap, zocht uit hoe horrorbazen te werk gaan en zet zeven foute leiderstypes op een rij. ‘Vooral een collega met een maatje meer moest het vaak ontgelden. ‘Ben jij een broodje aan het eten? Zou jij niet beter een slaatje nemen?’’

Timothy Garton Ash: ‘De oorlog in Oekraïne heeft mijn optimisme doen toenemen’

Timothy Garton Ash (67) heeft een nieuw boek uit: ‘Europa. Een persoonlijke geschiedenis’. Het is zijn beste boek, geschreven in de slechtste omstandigheden: terwijl de grootste oorlog sinds 1945 in Europa woedt.

Vakbondsman Delhaize: ‘De directie heeft bewust wanbeleid gevoerd: de baas van de slagerijen was een vegetariër, hij kende niks van vlees’

Al een maand staken de werknemers van Delhaize tegen het plan van de supermarktgigant om 128 winkels en negenduizend personeelsleden in de uitverkoop te zetten. Het personeel vreest niet alleen lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden, het klaagt ook het wanbeleid van de directie aan.

Het bombardement van Mortsel: ‘Een shrapnel boorde zich door de halsslagader van mijn moeder en reet de mond van mijn tante weg’

Op 5 april is het precies tachtig jaar geleden dat de dood uit de lucht boven Mortsel tuimelde. Anno 2023 is de wonde gedicht, maar het litteken blijft schrijnen. Humo ging op zoek naar de laatste overlevenden. ‘Alles viel, versplinterde, verpulverde.’

De impact van onze bouwwoede: ‘Ze zullen het pas snappen als het water bij iedereen binnen staat’

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen 5 hectare onder het beton, voor woningen, bedrijfsterreinen, stallen en sportparken. Zo bouwen we er om de drie maanden een stad als Leuven bij. Humo trok de lieslaarzen aan en mat de schade van de verwoestende bouwwoede op.

Dossier medische blunders (slot): ‘Ik was verminkt en halfblind. Volgens de dokter was de operatie mislukt door mijn schuld’

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, met topdokters die we terecht vertrouwen. Maar wat als die dokter blundert en erover zwijgt, waardoor we hem blijven vertrouwen? Het overkwam Carine Van Roey (58) en Jennifer Vermee (42).

Johan Vansummeren: ‘Rentenieren lijkt aantrekkelijk, maar je kunt niet elke dag op reis gaan’

Van de hel naar de hemel en weer terug: de wielercarrière van Johan Vansummeren (42) kende meer dan één hobbel op de weg. Gelouterd door het leven blikt hij nu terug en vooruit op de Helleklassieker.

Lauren Versnick in 'Déjà Vu' Beeld Toon Aerts

Lauren Versnick: ‘In een lange relatie kan de liefde té vanzelfsprekend worden, maar het blijft werken’

Na een zomer soulsearchen kwam Lauren Versnick (29) terug naar België om in het tweede seizoen van het voortreffelijke tijdreisdrama ‘Déjà vu’ haar eerste hoofdrol neer te zetten. En hoe. ‘Ik denk dat iederéén wel een tweede kans zou willen.’

Hope (19), dochter van Annemie Struyf: ‘Ik ben trots op mijn herkomst. De gruwelijke details hoef ik niet te kennen’

Hope Laurent was een schattige baby van nog geen 2 toen ze het hart van Annemie Struyf ontvreemdde. Vandaag is de hartendief een jonge vrouw van bijna 20 die op het punt staat haar vleugels uit te slaan. ‘Ik ben ook maar een gewoon meisje uit Leuven.’

Brooke Shields: ‘Ik weet echt niet waarom mijn moeder mij op mijn 11de een hoertje liet spelen’

‘‘Pretty Baby’ is gewoon kinderporno. Zou jij ons daarin hebben laten meespelen op ons 11de?’ Brooke Shields (57) moet even slikken wanneer haar oudste dochter Rowan (19) haar doorbraak op het witte doek afserveert. Het is één van de vele scènes die naar de keel grijpen in de nieuwe docu ‘Pretty Baby’ op Disney+.

Nicholas Braun, Sarah Snook en Alan Ruck uit 'Succession' Beeld rv

Het geheim van ‘Succession’? ‘De kijker móét meevoelen met die rijke klootzakken’

Ook in het vierde en laatste seizoen van ‘Succession’ weet een mens niet altijd goed wat te denken van de Shivs, Gregs en Connors van deze wereld. Daarom doen Sarah Snook, Nicholas Braun en Alan Ruck dan maar zelf een poging om u aan hun kant te krijgen.

De 7 Hoofdwonden van Metallica: ‘We waren een gevaarlijke groep. Beenhard, onvermurwbaar en gevoelloos’

‘Full speed or nothing!’ brulde James Hetfield in ‘Lux Æterna’, de eind 2022 geloste eerste single van de nieuwe Metallica. Het lijkt wel een intentieverklaring van jonge beeldenstormers, en dat was het veertig jaar geleden ook.