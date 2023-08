‘Mijn dochter van zeven ging een tijdje naar een psycholoog’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Dokter Chris van Tulleken at een maand lang wat de gemiddelde tiener eet: ‘Nepvoedsel uit de supermarkt verstoort de groei van kinderen, én van hun hersenen’

Toen de Britse dokter en BBC-programmamaker Chris van Tulleken (44) zichzelf op een dieet van ultrabewerkte voeding zette, raakte hij geconstipeerd, hij kreeg een rothumeur en dreigde te verdubbelen in omvang. In ‘De voedselfuik’ onderzoekt hij waarom we ons zo graag volproppen met diepvriespizza’s en chips. ‘Ultrabewerkte voeding is minstens even verslavend als cocaïne.’

Michèle Cuvelier: ‘Mijn relatiebreuk heeft erin gehakt. Maar een jaar later is de conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen’

‘Ik wilde het perfecte meisje zijn. Minder dan 10 op 10 was een nederlaag.’ Geen interview van dertien in een dozijn: de 7 Hoofdzonden van StuBru-stem Michèle Cuvelier.

Vincent Van Quickenborne: ‘Mijn zoontje van vier durfde niet meer in het donker te slapen, mijn dochter van zeven ging een tijdje naar een psycholoog’

‘In het safehouse leerde ik mijn kinderen beter kennen, onze band is hechter dan ooit.’ Gezinstherapie voor gevorderden met vicepremier Vincent Van Quickenborne.

Debbie werd vermoord in Nepal: ‘Ik had liever niet geweten dat Debbie werd onthoofd’

Op 14 juni 2012 werd het zwaar verminkte lichaam van Debbie Maveau (23) gevonden in Langtang, een vallei in het Nepalese gedeelte van het Himalaya-gebergte. Ze bleek vermoord te zijn met een machete. Elf jaar later worstelen haar ouders in het West-Vlaamse Desselgem nog steeds met haar dood, het onderzoek dat er geen was en de dader die nooit werd gevonden. ‘Zodra de Nepalese politie wist dat Debbie was vermoord, werd het stil: het toerisme in de regio mocht er niet onder lijden.’

Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Ik aarzel om ‘Alkibiades’ aan te bevelen bij politici. Ze kunnen er veel vuile trucs uit leren’

‘Ik ga mezelf niet mythologiseren, want dat is gênant.’ Op bezoek bij Ilja Leonard Pfeijffer, in Genua op zijn lauweren rustend na de triomf van ‘Alkibiades’.

Alles over uw bloed: ‘Leukemiepatiënten verklaar ik nooit genezen, omdat ze soms jaren later nog hervallen’

Op reis door uw lijf houdt halt bij het bloed, het essentiële, door het hart onvermoeibaar rondgepompte levensvocht dat ervoor zorgt dat we van kop tot teen min of meer probleemloos functioneren. Een vloeistof die leven geeft, maar ook levens neemt. Professor Tessa Kerre (51), hematoloog aan het UZ Gent en de UGent, wijdt u in de geheimen van het bloed: ‘Bloed is wat de boel draaiende houdt. Alle specialisten zeggen dat over ‘hun’ orgaan, maar bij het bloed is het écht zo.’

Tussen Hemel & Hel met Dena Vahdani, Alexander Hendrickx en Ine Beyen: ‘Ik zou graag eens plezier vinden in iets wat losstaat van mijn laptopscherm’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: keyboard warriors, de Moldavische top vijftig, een overheerlijke suderans, de reden waarom men beter een bleu chaud bestelt wanneer men een saignant wenst, en een anti-inclusieve stoot onder de gordel van het allerlaagste allooi. Én een meer dan genereuze portie pis, kak en seks. Just what the doctor ordered? Lees verder!

Wouter, Kaat, Evelien, Toon en Tine torfs: ‘Wees blij dat we geen wc-papier verkopen’

Een gesprek over goede genen, de lusten en lasten van een bekende familienaam, en de wondere wereld der familiebedrijven met pater familias Wouter Torfs (65) en zijn kinderen Kaat (36), Evelien (35), Toon (32) en Tine (28).

Humo’s trefzekere Trainersenquête (1): de kampioen, de degradant en de topschutter voorspeld

Wie wordt kampioen en wie degradeert? En is de bal immer rond? Trefzeker veertig Jupiler Pro League-speeldagen buitenspel gezet, met Humo’s grote trainersenquête.

De ontnuchtering van Jazz Brak: ‘Ik moest stoppen met blowen: ik kreeg er paniekaanvallen van’

Zwangere Guy bewijst sinds 2019 dat je als lid van het onstuitbare Brusselse hiphopcollectief STIKSTOF perfect solo kunt varen, partner in rhyme Jazz Brak (34) volgde eerder dit jaar dat voorbeeld met zijn debuut ‘Brak’. Brak, alias Jasper De Ridder, heeft er intussen een halve festivalzomer op zitten waarin ook het moederschip niet stillag, en op 9 augustus staat hij op de Lokerse Feesten zowel solo als met STIKSTOF op het podium. ‘Ik geef al zeven jaar les in Brussel en heb nog nooit mijn stem moeten verheffen. Als je respect toont, krijg je dat ook terug.’

De culturele bagage-rage (slot): ‘Móét de VRT zoveel aandacht besteden aan ‘Barbie’ en Tomorrowland? Benut die plaats voor iets kwetsbaars’

Drie weken lang vroeg Humo aan zij-die-hetkunnen-weten met welke culturele bagage een 18-jarige de schoolpoort uit en het leven in hoort te stappen. Het resultaat: een opwindende canon van de eeuwen overspannende schoonen wijsheid, maar ook een rijtje pinnige vragen. Zoals: heeft het Vlaamse onderwijs zichzelf gesaboteerd? Hebben jongeren, druk-drukdruk met hun schermen, nog wel zin in tijdreizen naar het verleden? En deze week ook: is God écht dood? U verneemt het hier!