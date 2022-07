‘Mijn intieme leven is totaal kapot. Zonder porno kan ik zelfs geen erectie meer krijgen’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

De pornopandemie (2): ‘Spuwen, slaan bijten, wurgen... Ik heb het allemaal meegemaakt. Dank je wel, Pornhub en co.’

Vorige week in Humo: een wetenschappelijke kijk op de gevolgen van porno kijken, geïllustreerd met ervaringen uit – welja – de eerste hand van fervente pornoholics. Deze week, bij het haar noch andere lichaamsdelen getrokken: getuigenissen over het onrealistische beeld van seks dat Pornhub en co. ophangen, en de weerslag die dat heeft tussen de lakens. Handen boven de tafel, en lezen maar. ‘Mijn intieme leven is totaal kapot. Zonder porno kan ik zelfs geen erectie meer krijgen.’

Beeld Kevin Cuyt

Abortusdokters: ‘Ik bega geen moord: ik help mensen alleen maar omdat ze mij nodig hebben’

Bijna de helft van de Amerikaanse staten beperkt of liquideert binnenkort het recht op abortus. De impact is enorm, want een zwangerschapsonderbreking is geen uitzonderlijke ingreep: in ons land laat één op de vijf vrouwen ooit een zwangerschap afbreken en jaarlijks worden meer dan 18.000 ingrepen uitgevoerd. Hoe ervaren de dokters een abortus? Hebben ze last van hun geweten, worden ze geïntimideerd of bedreigd? ‘Iederéén in ons centrum wordt wel een keer uitgescholden. En mijn collega kreeg ooit een bloempot naar het hoofd.’

Beeld Marco Mertens

Econoom Geert Noels: ‘Bitcoins? Dat is een religie. Je koopt beter een fiets’

Wie zijn tweets de laatste tijd leest, weet: Geert Noels (54) is ongerust. Over de politieke stilstand in België, de klimaatcrisis, de galopperende prijzen en een economisch systeem dat de haaien bevoordeelt en de visjes vermorzelt. Daarom lanceert de econoom een postcorona-editie van zijn bestseller ‘Gigantisme’, die binnenkort ook in Amerika en Canada verschijnt. ‘De hoge inflatie is een geplande hold-up op het spaargeld van de mensen.’

Beeld Wim Van Cappellen

Madieke uit ‘De Bachelor’: ‘Fabrizio heeft me gedumpt voordat ik hem echt heb leren kennen’

Begin dit jaar verzamelden vijftien vrouwen en één Fabrizio Tzinaridis in een Griekse villa voor de camera’s van Play4. Omdat het programma ‘De bachelor’ en niet ‘De harem’ was getiteld – Fabrizio was soms ook even in de war – moest er elke week een vrouw vertrekken tot de tattooartist en zelfverklaarde entrepreneur over zou blijven met zijn droomvrouw. Na een intensief geur-, tast- en smaakonderzoek overhandigde Fabrizio zijn laatste roos aan de Nederlandse Madieke van de Bijl (29).

Beeld sbs

Op reis door uw lijf (1): het brein. ‘Je kunt je manier van denken voor een groot deel zelf sturen’

We zijn meer dan ooit met onze gezondheid bezig, maar wat wéét u eigenlijk over uw lichaam? Hebt u enig idee waar zich de holte van Douglas bevindt? Wat de dartosspier, het perineum of de basale ganglia zijn? Welke circuits er door uw brein knetteren en hoe uw hart blijft kloppen? Om uw kennis bij te spijkeren sprak Humo topspecialisten in hun vak om u een zomer lang mee te nemen op een boeiende en vaak verrassende reis door het menselijk lichaam: van longen tot lever, van vagina tot rectum, en kronkelend door de darmen weer terug. Wie weet zet het u wel aan om voortaan zorgzamer om te springen met uw lijf. Uw conversaties met uw huisarts, collega’s en buurvrouw zullen nooit meer dezelfde zijn!

Beeld Geert Van de Velde

Terug naar Pepinster, één jaar later: ‘Dan ben je netjes voor de volle 100 procent verzekerd, vinden ze toch een reden om je niet volledig te vergoeden’

Een jaar geleden, op 14 en 15 juli 2021, kwam het water. Een nationale ramp waar zandzakken noch gummilaarzen wat tegen vermochten: Wallonië werd overspoeld. Er viel een veertigtal doden, en in tienduizenden huizen ging het water op een hufterige strooptocht. Enkele dagen later trok Humo naar het hart van de catastrofe, van Angleur naar Pepinster, over Chaudfontaine, Fraipont en Trooz, om er te praten met wie getroffen was. Nu, twaalf maanden later, leggen we diezelfde route af, met een voorzichtige vraag: hoe herstel je de toekomst wanneer met één kwaaie beenveeg alles weggemaaid is?

Beeld Anton Coene

Tussen Hemel en Hel: Metejoor, Uma Vandemaele en Average Rob: ‘De ongelukkigste periode in mijn leven was die van mijn eerste nummer 1-hit’

Deze week in Tussen Hemel en Hel: eerherstel voor Phil Collins, yoghurt die overal wordt tussen geflanst en een boek over een soort wereld die gehit wordt door een soort van komeet die helemaal in as is opgevlogen, of zoiets. Én de reden waarom Average Rob Average Rob heet. Omdat het kan? Lees verder!

Beeld humo

Pommelien Thijs: ‘Elke vrouw heeft een MeToo-verhaal, maar geen enkele man kent een dader. Dat kan toch niet?’

Even is alle bruis uit Leuven verdwenen. Het is het staartje van de blok en de studenten zitten weggemoffeld in bibliotheken en examenhallen. Tot vorig jaar was Pommelien Thijs nog één van hen, maar haar studie biologie zette ze noodgedwongen stop. Niet omdat het leren niet lukte, maar omdat al het andere in haar leven óók zo geweldig lukt: zingen, acteren, creëren. Echt verwonderlijk is dat niet, want in het hoofd van Pommelien, zo zal ik de komende uren leren, bruist het altijd.

Beeld Koen Bauters

Humo’s Zinderende Zomerboekentips: Tiesj Benoot, Tinne Van der Straeten en Amir Bachrouri

Ligt u zonder zorgen in een strandstoel terwijl een ingeoliede hunk u een kokosnoot aanreikt, of zit u gekneld in een te krap stoeltje op Charleroi Airport in de onwetendheid of uw vlucht ooit zal vertrekken? Waar u ook bent, een boek maakt het altijd beter. En omdat u al zoveel aan uw hoofd hebt, kiezen drie geoefende lezers die voor u uit.

Beeld BELGA

Meerkampster Noord Vidts: ‘Mijn idolen waren Kim Gevaert én Kobe Bryant. Het was mijn droom om in de WNBA te basketballen.’

Een medaille bracht ze niet mee van de Olympische Spelen vorige zomer. Maar de prijs voor meest complexloze verschijning stak ze met haar schermvullende glimlach wél op zak. Meerkampster Noor Vidts (26) trad in Tokio uit de schaduw van Nafi Thiam, maar greep nipt naast een medaille. Eén jaar later, met het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene voor de deur, dringt nog altijd niet helemaal tot haar door wat haar overkomt. ‘Ik vind het niet erg dat alle schijnwerpers op Nafi Thiam gericht staan: zelf word ik daar ongemakkelijk van.’

Beeld Joris Casaer