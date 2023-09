‘Mijn leerlingen wisten dat ik nog nooit voor de klas had gestaan. Dan is het verleidelijk om dat coureurke eens te testen’

Met 1 september in zicht is het voor ouders angstig afwachten: staat bij mijn kind straks wel iemand voor de klas? Gelukkig wordt het lerarentekort bestreden door zij-instromers: redders in nood die van het onderwijs misschien niet hun eerste, maar na rijp beraad wel hun tweede loopbaan hebben gemaakt. In het beste geval krijgt uw kroost straks les van één van deze vier knappe bekende koppen. ‘Ik heb elke week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan.’

TOON AERTS, SPORTLERAAR: ‘TIKTOK-DANSJES’

- Beeld Joris Casaer

Bij wielrenner Toon Aerts (29) had de overstap naar het onderwijs een bijzondere reden: na een positieve dopingtest werd hij voor twee jaar geschorst door de UCI. Toen hij zijn hoop op een snelle terugkeer naar de koers zag slinken, greep hij terug naar zijn oude diploma.

TOON AERTS «Ik vond leerkracht lichamelijke opvoeding altijd al een leuke job. Als de sportleraar op de lagere school tijdens de middagpauze kwam vragen wie zin had om de turntoestellen klaar te zetten, was ik altijd kandidaat. Na het middelbaar was een bachelor lichamelijke opvoeding een logische keuze. Ik had nooit gedacht dat ik profwielrenner zou worden, maar rond mijn 18de verbeterden mijn koersresultaten plots spectaculair. Zo is dat lesgeven van een plan A een plan B geworden.»

Lees ook: Bekende zij-instromers: ‘Ik vond het soms vervelend wanneer collega’s me herkenden. Dan hoorde ik ze bijna denken: ‘Die van tv komt het ook eens proberen’’

HUMO Toen je op een persconferentie liet vallen dat je overwoog iets te doen met je oude diploma, lieten de scholen er geen gras over groeien.

AERTS «Ik kreeg meteen een bericht van een school die zonder sportleerkracht zat. De laatste dag van de kerstvakantie heb ik een mail gestuurd, twee dagen later mocht ik op sollicitatiegesprek, de dag erna stond ik al voor de klas. Het is ontzettend snel gegaan.»

HUMO Behalve tijdens je stages had je nooit voor de klas gestaan.

AERTS «Ik was de voorbije jaren zelfs geen school meer binnengestapt. Ik was best zenuwachtig voor mijn eerste dag. Ik wist amper hoeveel leerlingen er in mijn klas zaten. ‘Begin maar met badminton,’ hadden ze me aangeraden. ‘Dat doen ze graag.’ Week na week heb ik alles moeten leren: de uurroosters, de schoolregels… Na een week of drie had ik mijn ritme gevonden en voelde ik me deel van het team.»

HUMO In wat voor school sta je?

AERTS «VTI Spijker is geen typische vakschool, maar wel voor een groot deel praktijkgericht. Je hebt er beroepsrichtingen als restaurant, bakkerij, grootkeuken en verzorging, waar ik lesgaf bij de vijfde- en zesdejaars.

»Ik had heel leuke leerlingen. De meesten kenden me van de cross. Dat was een handige manier om het ijs te breken, maar ook wel een uitdaging: ze wisten heel goed dat ik nog nooit voor de klas had gestaan. Dan is het verleidelijk om dat coureurke eens te testen: hoever kunnen we gaan?»

HUMO Sport is geen buisvak. Dat vermindert danig de kans op kwade ouders.

AERTS «Klopt, maar ik kreeg wel de afwezigheidsbriefjes van de ouders als zoon of dochter geen zin had in de les. Vooral bij gymnastiek en dans haakten ze af. Voor jongens ligt dans moeilijk: dan moeten ze hun kwetsbare kant tonen. Ik pakte het nochtans goed aan: ik liet hen zelf Tiktok-dansjes bedenken en filmen.»

HUMO Je hebt duidelijk een hart voor lesgeven.

AERTS «En toch weet ik nog niet of ik na de zomer weer voor de klas wil staan. Ik heb vorige week het definitieve nieuws gekregen dat ik pas op 16 februari 2024 weer mag koersen. Nu ben ik aan het twijfelen of ik nog een nieuwe lesopdracht aanneem. Het zou sowieso maar voor een paar maanden zijn en daar staan scholen niet om te springen.»

HUMO Zul je het missen?

AERTS «Ergens wel. Aan het einde van het schooljaar vond ik het toch spijtig dat het er al op zat. Zeker met de leerlingen die zelf ook koersten, had ik op den duur een persoonlijke band. Om dan na het allerlaatste lesuur te zeggen: ‘Salut en misschien tot nooit meer,’ dat voelt raar. Maar het hoort erbij voor een leerkracht: elk jaar komt er een verse lading leerlingen en moet je weer van nul beginnen.»

HUMO Zullen je leerlingen jou missen?

AERTS «Ze zeiden toch van wel. Er waren er zelfs die zeiden: ‘We gaan naar je wedstrijden komen kijken.’»

LARA TAVEIRNE, LEERKRACHT THEATER: ‘LIEFDESVERDRIET’

Beeld Joris Casaer

Schrijfster Lara Taveirne (40) komt uit een onderwijsfamilie. Respect voor de leerkracht is haar met de paplepel ingegeven. En toch belandde ze niet vanuit dat grote ideaal voor de klas.

LARA TAVEIRNE «Het was uit financiële noodzaak. Ik kwam tot de constatatie dat ik niet kon leven van het schrijverschap. Ik voelde me zo mislukt: ik schreef als een zot, zelfs nachtenlang, en toch kon ik er niet van leven.

»Ik ben zelf gaan aankloppen bij de kunstacademie in Brugge, waar ik als kind nog les had gevolgd, met de vraag of ik theaterles kon geven. Ik mocht meteen beginnen. Dat was ontzettend gul van die directeur, en toch ben ik niet met veel animo gestart. Mijn twee kinderen hebben me naar school moeten duwen.»

HUMO Die weerstand had ook te maken met je eigen schoolervaring.

TAVEIRNE «Ik was heel ongelukkig op de middelbare school. Waar ik vooral tegenaan liep, was dat ik niet gezien werd. Ik werd nooit behandeld als een volwaardige mens. Ik schreef heel duistere opstellen, maar geen enkele leerkracht kwam ooit bij me zitten: ‘Zoetje, vertel eens wat er scheelt.’

»Ik ben dus niet met veel enthousiasme leerkracht geworden, maar al na een week of drie hadden mijn leerlingen me voor het vak gewonnen. Het contact met die jongeren heeft me een plek gegeven, een rust die ik als schrijver nog nooit had ervaren.

»Wat ik zelf tekortkwam in het onderwijs, probeer ik mijn leerlingen nu te geven: aandacht, het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Dat klinkt wollig en idyllisch, en soms lukt het ook gewoon niet. Eén meisje in mijn klas zei een jaar lang bij elke oefening nee. Ik dacht: die haat me. Maar aan het einde van het jaar bleek dat ze elk boek had gelezen dat ik in de les had aangeraden.»

HUMO Blij te horen dat de jeugd nog leest. Over hun leesniveau verschijnen de alarmerendste berichten.

TAVEIRNE «Als we samen teksten lezen, merk ik dat best veel leerlingen het daar technisch moeilijk mee hebben. Ik bemerk een angst voor lange reeksen woorden. Dan leg ik uit dat teksten beelden zijn, dat lezen ook plaatjes kijken is. Voor sommigen valt dan een barrière weg. Soms hebben ze ook extra hulp nodig bij het begrijpen van de tekst.

»Maar ik kan mijn eigen leerlingen makkelijk motiveren om te lezen. Mijn truc: ik geef heel persoonlijke boekentips. Dat prikkelt hun nieuwsgierigheid: ‘Waarom zou ze mij net dat boek aanraden?’»

HUMO Is dat de manier om het leesplezier weer aan te zwengelen?

TAVEIRNE «Lange, verplichte leeslijsten werken in elk geval niet. Ze demotiveren vooral. Maar als je aan jonge mensen vertelt dat je je eigen liefdesverdriet hebt overwonnen dankzij een boek van Jeanette Winterson, dan kijken ze ineens wél geboeid: liefdesverdriet, dat kennen ze. Kan het, dat een boek je daarvan geneest?»

HUMO Je klinkt als een bevlogen, zelfverzekerde leerkracht. Was je dat vanaf dag één?

TAVEIRNE «Ik heb weinig angst om voor de klas te staan. Ik zie het als op een podium stappen – dat lukt me. Mijn grootste angst is de klassieker: het gevoel dat ik door de mand ga vallen. Ik heb zeker één keer per week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan, omdat ik geen leerkracht ben maar behanger.»

HUMO Behanger?!

TAVEIRNE (lacht) «In mijn droom sturen ze me naar een leeg klaslokaal dat ik moet behangen. Het rare is dat ik me dan altijd ongelooflijk opgelucht voel. Als leerkracht blijf ik vrezen ontmaskerd te worden.

»Ik had het erover met een ouder en vond het zo mooi wat die toen zei: ‘Een leerling is veel strenger dan de strengste inspecteur.’ Mijn leerlingen blijven komen, dus ik zal wel iets juist doen.»

HUMO Je staat erg dicht bij je leerlingen: ze nemen je mee naar de tweedehandswinkel en vertellen je over hun gebroken hart.

TAVEIRNE «Soms ben ik daar bezorgd over, omdat de oude rotten in het vak altijd dezelfde raad geven: hou afstand, je leerlingen zijn niet je vrienden. Die anciens weten waarover ze het hebben, maar op dat vlak faal ik dus behoorlijk. Toen ik een feest gaf voor mijn 40ste verjaardag, waren mijn leerlingen de eersten van mijn lijst met genodigden. Ze zijn ook het langst gebleven!»

HUMO Als nieuwkomer heb jij een frisse blik: waar loopt het fout in ons onderwijs?

TAVEIRNE «Onderwijs draait tegenwoordig heel erg om papierwerk, lesschema’s en jaarplannen, terwijl er zoveel kan gebeuren als een leraar afdwaalt en vanuit zijn eigen persoonlijkheid of passie begint te vertellen. Een puber heeft nood aan iemand die óók zoekt en twijfelt. Dat ontbreekt in het onderwijs: alles ligt vast. Op voorhand wordt bepaald waar je vak voor staat en wat in je lessen gezegd moet worden. Daar kan ik verschrikkelijk droevig van worden.»

HUMO Jij brengt je persoonlijkheid mee naar de les?

TAVEIRNE «Dat is geen bewuste keuze, het gebeurt gewoon. De lessen die ik het meest heb voorbereid, zijn vaak de zwakste.

»Een ander heikel punt: geef een leerkracht autonomie en vertrouwen. Mijn man heeft lange tijd met mensen gewerkt die moeilijk op de arbeidsmarkt raakten. Hij deed dat graag, tot er op een dag een prikklok werd geïnstalleerd. Mijn man, die overal minstens tien minuten te vroeg arriveert, zei diezelfde avond nog: ‘Ik stop.’ Ik zei: ‘Maar voor jou is die prikklok toch geen probleem?’ ‘Net daarom,’ antwoordde hij. Dat speelt zich nu in het onderwijs af: alles wordt van bovenaf bepaald, elke stap moet verantwoord worden. Dat wij de stap naar het onderwijs hebben gezet, betekent toch dat we bezieling voelen voor ons vak? Natuurlijk zul je de eerste jaren weleens iets volgens de foute pedagogische methode aanleren, maar dat betekent niet dat er geen vertrouwen moet zijn.»

HUMO Wat antwoord jij als je wordt gevraagd naar je beroep: schrijver of leerkracht?

TAVEIRNE «Dat varieert. Ik merk wel een duidelijk verschil in de reacties: zeg ik schrijver, dan behandelen mensen me plots met meer egards, of gebruiken ze heel moeilijke woorden (lacht). Als ik zeg dat ik leerkracht ben, moet ik dat toch altijd even duiden. Alsof ik hen moet overtuigen dat het een mooi en belangrijk beroep is.

»Tijdens de zomervakantie lopen mijn schrijfopdrachten door of werk ik verder aan een boek. Laatst zei iemand me: ‘Jij bent een leerkracht die tenminste nog werkt tijdens de vakantie.’ Ik heb het gevoel dat het daar heel vaak over gaat. Terwijl: als ik zie hoeveel werk mijn zus en broer verzetten – zij staan voltijds in het onderwijs, niet deeltijds zoals ik – dan zijn die twee maanden maar een héél klein cadeautje.

»Wat ik ook moeilijk vind, is ouders die leerkrachten ondermijnen. Leerkrachten hebben niet alleen vertrouwen nodig van hogerhand, maar ook van de ouders. Ik merk dat veel leerkrachten daar angstig over rondlopen: wat mag ik nog doen? Wat mag ik nog zeggen?

»Pas op: ik kan het goed hebben dat leerlingen vraagtekens plaatsen bij de leerstof. Op voorwaarde dat die dialoog constructief gebeurt, niet aanvallend. Laatst hadden we een improvisatie-oefening waarin een speler een hele reeks menu’s moest opsommen voor een huwelijksfeest. Het bleken allemaal menu’s met vlees te zijn. Opeens sprong een meisje op: ‘Hallo! En de vegetariërs dan?’ Ik vind het bewonderenswaardig dat zo’n 13-jarige zich veilig genoeg voelt om dat te kunnen zeggen. Het wil ook zeggen dat ze idealen hebben. Ze verruimen mijn blik nog altijd.

»Ik voel wel dat ik, omdat het allemaal zo pril is, nog met veel idealisme voor de klas sta. En dat is ook vermoeiend. Ik geef niet zoveel uren per week – naast mijn theaterles in het deeltijds kunstonderwijs geef ik nog schrijven aan de studenten woordkunst van het Antwerpse conservatorium – maar ik moet toegeven: sinds ik lesgeef, kom ik amper nog aan schrijven toe. Dat is nu mijn grootste bezorgdheid: de rust die ik heb gevonden, valt moeilijk te rijmen met het schrijverschap. Daarvoor zal ik mezelf toch weer over dat randje van de waanzin moeten duwen.»