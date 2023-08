‘Mijn verdriet is kneedbaar. Ik heb veel vertrouwen in verdriet’: de tien best gelezen verhalen van deze zomer!

't Is weer voorbij, die - nu ja - mooie zomer. Maar geen paniek, integendeel: juich, zing en lees, want speciaal voor u heeft Humo de tien best gelezen verhalen van de zomer gebundeld!

Michèle Cuvelier: ‘Mijn relatiebreuk heeft erin gehakt. Maar een jaar later is de conclusie: ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen’

Beeld Koen Bauters

Als druppels honing konden praten, was hun stem Michèle Cuvelier. Toch is de ‘Radar’-presentatrice, afgelopen zomer het gezicht van de festivals op Studio Brussel en Canvas, de afgelopen jaren ook vaak stil geweest. Maar nu praat ze weer. Alleen wie goed luistert, hoort het nieuwe kraakje in haar stem.

Dossier sekstoerisme: ‘Als een vrouw hier ergens enkele mannen begint te pijpen, komen de ‘stokstaartjes’ aangerend’

Beeld Koen Keppens / rv

In de Franse oksel van de Middellandse Zee, op een boogscheut van Montpellier, wordt het liederlijke leven al zo’n zeventig jaar lang uit volle en vooral blote borst bezongen. Cap d’Agde is de thuishaven van één van de eerste naturistenstranden van Europa en het drukstbezochte swingersparadijs ter wereld. Het Ibiza van het sekstoerisme – schrik niet als u in de duinen over een gangbang struikelt – beleeft wulpse hoogdagen in de zomer én in Humo.

Regi Penxten: ‘Mijn nieuwe madam vond het niet normaal wat ik dagelijks aan wijn verzette’

Beeld vtm

Op zijn website omschrijft de immer glimlachende Regi Penxten zichzelf als ‘hitmaker’, ‘dad’, ‘DJ / media phenomenon’ en ‘wine lover’. Voor welke van die eerbiedwaardige disciplines zou de Mozart van de eurodance, tevens ereburger van Heusden-Zolder, het meeste talent hebben?

Dood van een backpacker: ‘Ik heb pas later via de pers moeten vernemen dat mijn dochter werd onthoofd’

Beeld rv

Rugzak barstensvol gepropt, bergschoenen ingelopen, wandelroutes gedownload: miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. Humo sprak met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden.

De wiebelende Barn, een cover van Samson & Gert, en een set van amper 13 (!) minuten: de festivalzomer uitgebeend

Beeld Humo

Amenra voor het allereerst op Rock Werchter, Helmut Lotti op Graspop, Clouseau zowaar op Pukkelpop... De bijzonderste, beste concerten van de voorbije festivalzomer waren er opvallend vaak van acts die hun comfortzone ver hadden verlaten. Free the nipple, fuck the clichés: dit was de zomer van de ontvoogding! Wat waren de beste, de slechtste en de raarste optredens? Een overzicht!

‘Als een goed functionerende anus je dierbaar is, zou ik het niet aanraden om er een hele vuist in te duwen’: 19 lessen van 19 topdokters

Beeld Geert Van de Velde

We zijn meer dan ooit met onze gezondheid bezig, maar wat wéét u eigenlijk over uw lichaam? Om uw kennis bij te spijkeren sprak Humo topspecialisten in hun vak om mee te nemen op een boeiende en vaak verrassende reis door het menselijk lichaam: van longen tot lever, van vagina tot rectum, en kronkelend door de darmen weer terug.

Herman Brusselmans: ‘Mijn vriendin neemt het me kwalijk dat ik ’s nachts niet een keer opsta om de bezigheden met Roman over te nemen’

Beeld rv

Onze columnist Herman Brusselmans trekt u mee in het leven van een ietwat oudere vader.

Bart De Wever: ‘Ik ga niet stoppen. Mijn historische doel is nog altijd haalbaar. Als ík het niet doe, wie dan? Wat na mij komt, is niet beter’

Beeld Saskia

Na twintig jaar als N-VA-voorzitter staat Bart De Wever (52) voor het belangrijkste jaar van zijn carrière: de parlementsverkiezingen in juni en de daaropvolgende regeringsvorming worden bepalend voor zijn plaats in de geschiedenisboeken en de toekomst van het land.

Frans Grapperhaus, de man van actrice Maaike Cafmeyer: ‘Onze dochters hebben zich enorm verstandig gedragen in de zaak-Bart De Pauw’

Beeld Johan Jacobs

Frans Grapperhaus (59) heeft het soort stem waar een mens rustig van wordt. Met een zachte Hollandse g, die hij na 20 jaar in Gent nog niet kwijt is, praat hij meer dan twee uur lang over zijn leven als muzikant, zijn passie voor boten, een donkere bladzijde in de geschiedenis en over hoe hij halsoverkop verliefd werd op Maaike Cafmeyer (50). ‘De zaak-Bart De Pauw was voor mij niet nieuw.’

Otto-Jan Ham: ‘Ik was 19 jaar en zat naast de bestuurder. Hij was op slag dood. Dat heeft meer dan twintig jaar enorm op me gewogen’

Beeld Johan Jacobs

Uit televisionele overwegingen heeft hij al de Atlantische Oceaan overgestoken, een afstompend WK tijdrijden verreden en met de hulp van paddo’s bloemetjes geplukt in eigen hoofd. En toch staat de ronduit bewonderenswaardige Otto-Jan Ham (44) nu pas voor zijn grootste uitdaging: een hoogsteigen laatavondtalkshow presenteren op VRT 1.

