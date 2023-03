Minotaurus: ‘Als alle vier de speurders mijn naam gokken, lijkt het logisch dat ik eruit lig’

‘‘The Masked Singer’ is geen zangwedstrijd’ verduidelijkte Karen Damen deze aflevering nog eens, en ze kreeg meteen gelijk. De finale is nog een verre droom, maar één van de beste stemmen moest de wedstrijd nu al genadeloos verlaten. Veel te vroeg kwam het bien cuit gelaat van Jan Van Looveren vanonder het Minotaurus-masker.

JAN VAN LOOVEREN Als alle vier de speurders mijn naam gokken, lijkt het logisch dat ik eruit lig. Hoewel, om eerlijk te zijn weet ik nog altijd niet op welke basis het publiek nu eigenlijk stemt (lachje).

HUMO Ik eerlijk gezegd ook niet.

VAN LOOVEREN Dat is misschien de essentie van het programma: niet te veel nadenken. Als je het écht analyseert, is er maar één uitkomst: belachelijk. Maar ik heb me kostelijk geamuseerd en dat is het enige dat telt. Er wordt véél over gezaagd, maar wat andere mensen zeggen, zal me worst wezen.

HUMO Eén van die andere mensen is Helmut Lotti. Hij kon er niet mee lachen dat hij opnieuw verdacht werd en ventileerde op Facebook.

VAN LOOVEREN Ik heb ervan gehoord, maar heb er bewust niet naar omgekeken. Gelukkiger zal ik er niet van worden, dus ga ik er mijn tijd en energie niet insteken. Ik begrijp dat hij het vervelend vindt als zovelen tegen hem neuten over zo’n gek programma, dus ik vat het niet persoonlijk op. Als er tomaten vliegen tijdens zijn show op Graspop, ze zullen niet van mij komen (lacht).

HUMO Jij lijkt mij vrijdagavonden liever aan de cafétoog dan kijkend naar ‘The Masked Singer’ door te brengen. Was je makkelijk overtuigd?

VAN LOOVEREN Voor het eerste seizoen kreeg ik al een telefoontje, maar toen kon ik niet. Het heeft máánden geduurd voor mijn kinderen terug tegen me spraken, dus nu had ik geen keus (lacht). Die avonden aan de toog liggen trouwens al even achter me, maar dat imago kwam goed van pas om iedereen voor de gek te houden: ‘Denkte gij nu echt dat ik aan zo’n onnozel programma zou meedoen? Belachelijk!’. De meesten durfden het geen tweede keer te vragen.

HUMO Erik Van Looy werd na zijn ontmaskering als Radijsje door hordes kinderen opgejaagd op supermarktparkingen. Heel Vlaanderen weet dankzij ‘The Masked Singer’ dat jij Bumbalu was…

VAN LOOVEREN Dat was inderdaad een goed bewaard publiek geheim, maar laat ze nu maar komen! Dan gaat mijn carrière ongetwijfeld steil bergop (lacht)! Ik vind het heerlijk om kinderen ermee gelukkig te maken. Als ik bij Thomas Vanderveken ben, verstop ik me vaak om de hoek en doe ik de Bumbalu-stem, zijn kinderen worden stapelzot!

HUMO Ondertussen bereikte je een heel ander publiek aan de zijde van Philippe Geubels in ‘M!LF’.

VAN LOOVEREN Is dat een andere doelgroep dan (lacht)? Soms speelde ik ’s namiddags Bumbalu voor een meute vijfjarigen en stond ik ’s avonds op een feestje graaf te doen als De Joeri, heerlijk!

Vanmorgen vertrok mijn dertienjarige dochter naar school in mijn oude pullover met groot op de voorkant: ‘MILF’. Ik stuurde meteen een foto naar Tim Van Aelst. ‘Keigoed!’ antwoordde hij, maar twintig seconden later: ‘Nee, niet goed! Doe dat uit!’ (lacht). Dat programma is nogal gedateerd. Hoewel ik nog steeds hoop dat iemand het lef vind om het terug te brengen, zij het iets genuanceerder dan. We moeten die dingen kunnen relativeren.

HUMO Ook die MILF-pull van je dochter?

VAN LOOVEREN Ze heeft hem mogen aanhouden. Haar vrienden zijn blijkbaar grote fan!