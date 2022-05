‘Misschien is het niet slecht dat het n-woord in ‘Nonkels’ zit.’ Dit zijn de meest gelezen stukken op Humo.be van afgelopen week

U hield het graag luchtig deze week, zo blijkt uit de best gelezen verhalen van afgelopen week op Humo.be: van gokverslavingen, partnergeweld en seksueel misbruik tot oorlogen en kinderen met kanker. Gelukkig was er ook wat vrolijk tegengewicht: Fien Germijns en Michèle Cuvelier huppelden door ons blad, Tool gaf een magnifieke concert in Antwerpen en Jeroom, Domique Persoone en Regula Ysewijn brachten een ode aan bakplezier en goede koffiekoeken.

1. Mannen over partnergeweld: ‘Een drol heb ik gelukkig nooit in mijn bed gevonden, maar mijn ex deed wel andere gestoorde dingen’

Beeld Humo

‘Ja, ik ben een slachtoffer van huiselijk geweld.’ Dat Johnny Depp tijdens het proces tegen zijn ex daarmee naar buiten kwam, zorgde voor de nodige roering online. Niet enkel opende zijn bekentenis de deuren voor hevige discussies onder Twitteraars, TikTokkers en Facebookers, ook durfden andere mannen met hun verhaal over partnergeweld naar buiten komen. Humo sprak twee Belgische mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

2. ‘Als Poetin met zijn rug tegen de muur komt te staan, zal hij niet aarzelen om kernwapens in te zetten’

In tijden van sancties en wapenleveringen: Amerikaanse intellectueel Noam Chomsky veegt alle heldhaftige oorlogstaal van tafel en waarschuwt dat enkel onderhandelingen Oekraïne en de wereld voor een ramp kunnen behoeden. ‘Als je de Oekraïners haat, moet je vooral de oorlog laten voortduren.’

3. Tussen gezin en politiek: ‘Toen ik hoorde dat mijn zoon kanker had, ben ik zonder veel uitleg naar huis gegaan. De mensen in de vergadering waren kwaad’

Politici zijn ook maar mensen. Op het einde van de dag worden ze niet opgeslagen in de archiefkast van hun kabinet, om dan de volgende ochtend weer achter hun bureau geplaatst te worden, maar keren ze gewoon terug naar een thuis, een gezin, een leven. En dat is soms zwaarder dan hun professionele taak. Hilde Crevits, Johan Vande Lanotte en Jean-Marie Dedecker vertellen over de klappen van het leven. ‘Mijn eerste idee was: ik stop met alles.’

4. ‘De VRT moet drastisch besparen, maar Niels Destadsbader verdient er minstens een half miljoen euro per jaar. Dat is 40.000 euro per maand’

Beeld BELGA

De Vlaamse omroep blijft achteraan het rijtje hinkelen als het aankomt op meezijn met de jeugd. Onderzoek leert dat 55 procent van de bevolking niet langer naar de traditionele tv-zenders kijkt. Daarom lanceert VRT-CEO Frederik Delaplace een masterplan: nieuwe doelen, meer kleuren. Humo analyseerde de plannen met experts en insiders.

5. ‘Onze gezamenlijke haat voor Pascale Naessens verbroedert enorm’

Beeld Koen Bauters

Kinderen aan de oven, de heks van Hans en Grietje heeft haar nieuwe favoriete programma gevonden. Presentator Jeroom en juryleden Dominique Persoone en Regula Ysewijn bereiden voor u en uw gezin verrukkelijke televisie. Een gezellige babbel met het olijke trio leest u hier.

6. Fien Germijns & Michèle Cuvelier: ‘Ik verbied complimenten. Mijn grootste angst is dat ik ooit naast mijn schoenen zou gaan lopen’

Beeld Johan Jacobs

Radiogezichten waar de camera ook zot van is: Collega’s Fien Germijns en Michèle Cuvelier over ochtendshows, carrière maken en de gaten die navelpiercings eeuwig achterlaten.

7. ‘Misschien is het niet slecht dat het n-woord in ‘Nonkels’ zit’

Beeld Johan Jacobs

Hun personages uit ‘Nonkels’ plukten Jelle De Beule, Rik Verheye en Wim Willaert recht van de tafel op eender welk familiefeest: ze praten luid, bedoelen het goed, maar zitten zo vastgeroest in hun tradities dat losrukken alleen maar pijn kan doen. Confronteer die kerels met een jonge Kameroense vluchteling en daar heb je het: een heerlijk hilarische Vlaamse serie. De drie sterren spraken met Humo over hun nieuwste serie.

8. ‘Sommigen blijven hem tot op vandaag dankbaar, ook al heeft hij hen verkracht’

Beeld Showtime

In ‘The Cosby Show’, in de VS één van de succesvolste comedyseries aller tijden, deelde Bill Cosby jarenlang levenswijsheden met zijn tv-gezin en een miljoenenpubliek. Maar achter de schermen deelde America’s daddy gretig zijn zaad met jonge vrouwen, die hij voor het gemak eerst had verdoofd. Collega-comedian W. Kamau Bell maakte een vierdelige docuserie over de affaire

9. Luc Nilis: ‘Liegen en bedriegen kon ik als de beste. Niemand heeft het ooit aan mij gezien dat ik een probleem had’

Beeld Marco Mertens

Toen minister Vincent Van Quickenborne aankondigde de reclame voor gokbedrijven in te perken, opende dat een publieke discussie over gokverslavingen. Voetbaltrainer Luc Nilis weet er alles over. Zijn passie voor de sport gaat hand in hand met het onderdrukken van zijn verslaving. Na een zware periode van afkicken, blikt hij samen met zijn partner Mieke Jonckers terug op die woelige periode.

10. Tool in het Sportpaleis: dansend op de rand van een vulkaan, knallend als het laatste oordeel ★★★★★

Tool, Sportpaleis Antwerpen, 13/05/2022, Humo Beeld Koen Keppens

Vijf sterren. Als er één band het podium, de zaal en de omgeving deed daveren, dan was het wel Tool. Lees er alles over in de recensie.