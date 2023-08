‘Móét de VRT zoveel aan dacht besteden aan ‘Barbie’ en Tomorrowland? Benut die plaats voor iets kwetsbaars’

Drie weken lang vroeg Humo aan zij-die-het-kunnen-weten met welke culturele bagage een 18-jarige de schoolpoort uit en het leven in hoort te stappen. Het resultaat: een opwindende canon van de eeuwen overspannende schoon- en wijsheid, maar ook een rijtje pinnige vragen. Zoals: heeft het Vlaamse onderwijs zichzelf gesaboteerd? Hebben jongeren, druk-druk- druk met hun schermen, nog wel zin in tijdreizen naar het verleden? En deze week ook: is God écht dood? U verneemt het hier!

GEERT BUELENS: ‘HULPELOOS DOBBEREN’

Geert Buelens (52) is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, dichter en essayist, en de auteur van onder meer het wervelende ‘De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis’ en het recent met de Boon-literatuurprijs bekroonde ‘Wat we toen al wisten’. En toch nog tijd om Humo te onderhouden over jongeren en hun culturele bagage!

Beeld Franky Verdickt

GEERT BUELENS «Ik was als 18-jarige heel gulzig naar cultuur, en daarbij waren jullie een bondgenoot: Humo is een belangrijke gids voor me geweest. En er was de openbare omroep. Op de toenmalige BRT keek ik naar alle cultuurprogramma’s: ‘Wie schrijft die blijft’, ‘Ziggurat’, ‘Container’... Voor mij waren dat de luiken naar de werelden waar ik nieuwsgierig naar was.

»Ik was 15 toen Jan Hoet met ‘Chambres d’amis’ kwam, een initiatief waarbij hedendaagse kunstwerken in privéwoningen in Gent werden tentoongesteld. Dat is een belangrijk moment geweest in de Belgische kunstgeschiedenis, omdat moderne kunst plots bij een heel breed publiek terechtkwam. Dat had natuurlijk te maken met de charme en de slimmigheid van Jan Hoet, maar ook met de openbare omroep, die daar live televisie over bracht en er zo een evenement van maakte. En zo komen we meteen bij een cruciaal verschil met de wereld waarin een 18-jarige nu z’n weg moet zoeken: de wegwijzers zijn verdwenen, de curatoren. De digitalisering heeft voor een zee van cultuurproducten gezorgd waarin het schijnbaar eindeloos zwemmen is – goedkoop, vaak zelfs gratis. Alles lijkt voor het grijpen te liggen, terwijl ik indertijd werd beperkt door m’n bescheiden budget en het aanbod van de plaatselijke bibliotheek. Mij lijkt het oceanische aanbod van nu, in combinatie met het gemak waarmee je erbij raakt, tot een devaluatie van cultuur te hebben geleid. Vergelijk het met hoe we nu foto’s maken: we hebben er duizenden op onze smartphone staan, waardoor ze aan intrinsieke waarde verliezen. Terwijl we vroeger maar een beperkt aantal foto’s konden maken, en zo’n afdruk haast automatisch waardevol was.»

Leon Spilliaert

HUMO De vraag is dus: hoe vindt een 18-jarige z’n weg in die zee van mogelijkheden?

BUELENS «Inderdaad. Via de algoritmes van Amazon en Netflix krijg je voortdurend suggesties: ‘Als je van dit houdt, dan allicht ook van dat.’ Maar ik heb op die manier nog nooit iets van waarde aangereikt gekregen. Terwijl echte curatoren, mensen met kennis en passie, jongeren wél op weg kunnen helpen. ‘Je houdt van hiphop? Luister dan eens naar The Last Poets of Gil Scott-Heron.’»

HUMO Is ‘De Canon van Vlaanderen’ niet zo’n curator?

BUELENS «Ik had het anders aangepakt. Ik mis dingen, en ik heb ook wat bedenkingen bij het ideologische karakter van de hele onderneming. Maar inderdaad: wat zo’n canon in essentie doet, is lijnen trekken door de geschiedenis. En dat is erg belangrijk.»

HUMO Want van de cultuurindustrie zelf kunnen we dat niet verwachten?

BUELENS «Precies. Ik had het al over het gigantische aanbod, maar eigenlijk is dat relatief. Neem nu Netflix: in die uitpuilende bibliotheek vind je toch maar heel weinig dingen van de vorige eeuw, heel weinig films met een historische waarde. Van de grootste cineasten uit de geschiedenis – Yasujiro Ozu, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda, Alfred Hitchcock– vind je helemaal níks. En als het aanbod er wel is, zit het vaak verstopt: hoeveel mensen weten dat ‘Brussels by Night’ van Marc Didden op Netflix staat? Een Belgische klassieker, hè! Maar zo’n streamingdienst zal nooit zeggen: ‘Kijk hier eens even naar, beste 18-jarige, want het zal je rijker maken.’ Eigenlijk zou je kunnen stellen dat ik indertijd beter af was dan de tieners van nu. Want in mijn dorp was er een videotheek, en daar kon ik wél oude films ontlenen.

»Bij literatuur stoot je op een soortgelijk probleem. In de vorige eeuwen is zoveel culturele rijkdom ontstaan, maar slechts een fractie van die boeken wordt nog gedrukt, of is nog in de dorpsbibliotheek te vinden. Op de website van ‘De Canon van Vlaanderen’ zitten bij elk lemma luikjes die je doorverwijzen: ‘Wil je er meer over lezen?’ Maar vaak worden dan boeken vermeld die nog nauwelijks vindbaar zijn – werken die 50 of 60 jaar geleden voor het laatst gedrukt werden. Tja, dat beperkt de slagkracht van zo’n canon, natuurlijk.»

HUMO Hoe krijgen we wat wél beschikbaar is tot bij een 18-jarige?

BUELENS «Daarvoor heb je dus een echt cultuurbeleid nodig. En curatoren die zulke titels onder de aandacht brengen. De media zouden een deel van die taak op zich moeten nemen, vind ik. Er zitten in de actualiteit meer dan voldoende aanknopingspunten om onze culturele erfenis telkens opnieuw te presenteren. Maar dan zie ik dat op de nieuwssite van de VRT zeven items aan Tomorrowland gewijd worden. Sure, dat festival heeft een grote maatschappelijke betekenis. Maar het is groot en machtig, het heeft al die publiciteit niet nódig. Dan kun je als openbare omroep die plaats toch beter benutten om te vertellen over iets wat kwetsbaarder is, maar waarvan je wél vindt dat het grote waarde heeft?

»De cultuurindustrie bepaalt de agenda. De kracht waarmee ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ de afgelopen tijd in de markt zijn geplaatst… Ja, dat is toch nog van een andere orde dan de hype rond ‘E.T.’ en ‘Ghostbusters’ in mijn jeugd. Dat heeft ook met sociale media te maken, natuurlijk: die vormen een kolossale megafoon. Maar als medium zou je dan kunnen tegenprogrammeren. Redeneren: Tomorrowland en ‘Barbie’ vinden automatisch hun weg wel, en het is onze verantwoordelijkheid om licht te laten vallen op dingen die ook waardevol zijn, maar waar geen monsterlijk pr-budget achter zit.»

HUMO Hoe schat u de rol in van de curatoren op microniveau? Van die ene bevlogen leerkracht Nederlands, van die gekke oom met z’n gigantische platencollectie?

BUELENS «Die is superbelangrijk. Alleen zien we ook daar een probleem van beschikbaarheid. Het lerarentekort, ja. Want elke leerkracht die er niet is, is ook een potentiële curator minder. Het debat over de canon krijgt ontzettend veel aandacht, maar wat heb je aan een canon als er geen mensen zijn die je ’m in de klas voorschotelen?

»Ik woon al jaren in Nederland, en daar zie je nu de concrete gevolgen van dat soort problemen. Frans en Duits zijn de facto afgeschaft, je vindt nauwelijks nog universiteiten waar je die talen kunt studeren. Maar wat zeg je dan eigenlijk over de cultuur van je buurlanden? Dat die niet relevant is, niet de moeite waard. Wat blijft er nog over van de kennis van het Franse chanson? Ik zeg niet dat het helemáál weg is – iemand als Bart Van Loo doet prachtig missioneringswerk. Maar het is niet langer vanzelfsprekend aanwezig in onze cultuur. Je moet ernaar op zoek, terwijl je het aangereikt hoort te krijgen.

»Ik merk het ook in mijn vakgebied: we hebben in Nederland nog maar een derde van het aantal studenten Nederlandse Taal en Cultuur in vergelijking met twintig jaar geleden. Ik ging indertijd Germaanse studeren omdat er iets mythisch aan die richting kleefde. Mijn helden van Studio Brussel hadden dat gestudeerd, de journalisten van Humo ook, en later de hippe boys van Woestijnvis, Wim Helsen… Die richting had een aura, en er was de belofte dat je er later mee aan de slag zou kunnen – in de media, in het onderwijs, in de hele samenleving. Dat laatste is nog altijd zo! En dus vraag ik me af wat maakt dat jongeren nu zeggen: ‘Hm, nee, dat gaan we niet doen.’ Komt dat doordat er jarenlang campagne is gevoerd voor de exacte wetenschappen? Of doordat er steeds minder bevlogen docenten zijn die 18-jarigen ervoor warm kunnen maken?»

HUMO Jongeren van nu zijn vergroeid met schermen: nog meer dan de vorige generatie groeien ze op een in beeldcultuur. Is dat een probleem?

BUELENS «Het hóéft geen probleem te zijn, want is die beeldcultuur niet de perfecte kapstok om tieners met beeldende kunst in aanraking te brengen? Maar dan moet er op scholen ook echt werk gemaakt worden van een visuele opleiding. Van leren kijken. De aanknopingspunten liggen voor het oprapen: hoe werken memes? Hoe is dat ontstaan, zo’n collage van visuele informatie om een humoristisch of politiek punt te maken, wat is de geschiedenis daarvan? Of bespreek de gelaagdheid van beelden, en trek de lijnen van Jan van Eyck naar James Ensor naar de beeldcultuur van vandaag.»

Umm Kulthum Beeld AboutHer

HUMO Tijd voor namen: wie of wat moet een 18-jarige absoluut kennen?

BUELENS «Ik kan je een hele lijst geven van namen die voor mij heel belangrijk zijn. Dan heb ik het over Paul van Ostaijen in de literatuur, over Prince en Aretha Franklin in de muziek… Alleen: die lijst is gevormd in de tijd vóór de superdiverse samenleving. Op mijn lagere school zaten kinderen uit één Marokkaans gezin, en ik heb geen idee wat daar cultureel speelde – het spijt me nog altijd dat ik dat nooit aan die kinderen heb gevraagd. Jongeren van nu groeien wél op in een diverse samenleving, en dat zorgt automatisch voor een grote culturele verscheidenheid. Als je Afrikaanse roots hebt, is Fela Kuti misschien veel belangrijker voor je dan Prince. Er zijn in België allicht veel mensen voor wie Umm Kulthum – een Egyptische zangeres uit de vorige eeuw, tot heden gevierd als een diva – een wezenlijker ijkpunt is dan Aretha Franklin. Het lijkt me steeds minder belangrijk om scherprechter te spelen, en te zeggen: ‘Die hoor je wél te kennen, en die niet.’ Nee, dan lijkt het me veel zinvoller om op de veelheid te wijzen, om het brede palet te presenteren. En om het allemaal als mogelijkheden aan te bieden, eerder dan als een afgebakende en verplicht te kennen lijst. Maar dan moet je dus ook op de verbanden wijzen, op de lijnen die van de geschiedenis naar het heden lopen – want anders laat je jongeren hulpeloos dobberen op die zee waarover we het al hadden.»

HUMO Is er tot slot een werk of oeuvre dat u absoluut voor de vergetelheid wilt behoeden?

BUELENS «Als 18-jarige ontdekte ik in Brussel in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België het werk van Léon Spilliaert. Ik herinner me hoe ik door die zaal liep, die intense, duistere zelfportretten zag, en verbluft was. Die sensatie, dat verrukkelijke neergebliksemd worden: dat moet een 18-jarige van nu toch óók kunnen ervaren?»

AMIR BACHROURI: ‘EEN BEETJE PROVOCEREN’

Hij is nog enkele maanden de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, maar ook daarna zal Amir Bachrouri (20) zich vast blijven roeren over wat hem zo begeestert: de samenleving, en hoe die te kneden.

Amir Bachrouri Beeld Geert Van de Velde

HUMO Ben je tevreden met de culturele bagage waarmee je twee jaar geleden de middelbare school verliet?

AMIR BACHROURI «Best wel, ja. Ik heb nooit het gevoel gehad dat er een lacune zat die daar op die leeftijd niet had mogen zitten.»

HUMO Had je dat in de eerste plaats te danken aan het onderwijs? Of eerder aan je eigen nieuwsgierigheid?

BACHROURI «Het heeft altijd met de twee te maken, denk ik. Maar dus zeker ook met de school. Ik zat in het gemeenschapsonderwijs, en daar wordt erg ingezet op burgerschap. Daardoor kreeg ik bijvoorbeeld een helder inzicht in wat democratie is. Een nadeel was dan weer dat ik er weinig meekreeg van de geschiedenis van het katholicisme, terwijl die noodzakelijk is om de samenleving van vandaag te begrijpen. En ik ben nog altijd een beetje boos op mezelf omdat ik niet voor Latijn heb gekozen – dan had ik meer geleerd over de klassieke oudheid. Maar goed, dat zijn dan dingen waarover ik zelf ben beginnen te lezen.

»Weet je wat ook goed heeft geholpen? Dat ik aan huiswerkbegeleiding bij 11- en 12-jarigen deed. Daardoor bleef pakweg de geschiedenis van het oude Egypte fris in m’n hoofd zitten.»

HUMO Welke boeken kreeg je aangereikt op school?

BACHROURI «Op een bepaald moment lazen we stukken uit ‘1984’ van George Orwell, en vervolgens werd daar een heel interessante opdracht aan gekoppeld: we moesten ook een recente dystopische roman lezen. Op die manier heb ik Michel Houellebecq ontdekt. Zijn ‘Soumission’, dat toen brandend actueel was, stond op de lijst van de school, en voor mij was dat een revelatie. Nu, ik zeg er wel meteen bij dat dat eerder uitzonderlijk was. Voor het overige was de leeslijst vooral heel klassiek. Voor mezelf vond ik dat geen probleem: dat volstond om de liefde voor het lezen, voor de taal, te laten ontvlammen. En de meer hedendaagse dingen zocht ik vervolgens wel zelf. Maar ik zag ook leerlingen die er volkomen op afknapten, die het allemaal oubollig en ouderwets vonden, en daardoor geen zin meer hadden in literatuur.»

HUMO Ha, de eeuwige kwestie: moet je tegemoetkomen aan de leefwereld van jongeren, of moet je ze net voorbij die leefwereld laten kijken?

BACHROURI «Rond m’n 16de dacht ik vooral: laat me nu toch zélf een boek uitzoeken. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag ‘Vertel het iemand’ van Rachida Lamrabet lezen. Maar dat stond niet op de lijst, dus mocht het niet. Het was te recent. De argumentatie: het is niet de taak van het onderwijs om in de leefwereld van jongeren te duiken, wel om die op te rekken, en te laten zien dat er nog heel veel andere werelden bestaan.

»Ik ga geregeld voorlezen aan kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Daardoor is mijn kijk veranderd: ik vind het principe van de schok nu heel nuttig. Literatuur die je uit je eigen wereld haalt, die je leert hoe anderen denken. Vandaar ook dat ik Houellebecq – na ‘Soumission’ ben ik ook andere boeken van hem beginnen te lezen – zo boeiend vind: wat hij schrijft, spoort niet helemaal met hoe ik naar een aantal problemen in de samenleving kijk. Het onderwijs zou veel meer mogen inzetten op boeken die je een beetje provoceren. En op boeken die, ook al spelen ze in een ander tijdvak, ook iets zeggen over de wereld van nu. ‘Naar de haaien’ van Erich Kästner is zo’n voorbeeld van iets wat ik een 18-jarige zou aanraden. Het gaat over een jongen die ronddoolt in het Duitsland van de jaren 30, en zo ook over verlies, over massaconsumptie, over de heropbouw van een samenleving. Daar kun je nu ook iets mee, hè.»

HUMO Wat lees je voor aan die leerlingen van de lagere school?

BACHROURI «Ik probeer klassieke literatuur af te wisselen met moderne dingen – de poëzie van Amanda Gorman, bijvoorbeeld, en stukjes spoken word.

»Het spreekwoord klopt: jong geleerd is oud gedaan. Ik lees vooral voor in concentratiescholen, waar veel leerlingen zitten die in kansarmoede opgroeien, en die thuis nooit in aanraking komen met literatuur. Vaak is het een openbaring voor hen. Niet altijd meteen, natuurlijk: sommige van die leerlingen hebben in het begin totáál geen zin om te lezen of voorgelezen te worden. Maar dan zie ik dat de interesse een vlammetje wordt naarmate ze meer met taal in aanraking komen, en dat vlammetje vervolgens een vuur. Je moet ook duidelijk maken dat er niets doctrinairs zit aan literatuur: je bepaalt helemaal zelf wat een boek voor jou betekent.»

Beeld © John Foley/Opale/Leemage

HUMO Toch ogen de cijfers somber: zowel het leesniveau als de leesmotivatie van Vlaamse scholieren gaat achteruit.

BACHROURI «Eén op de vijf Vlaamse 15-jarigen haalt de minimumdoelen voor lezen niet, en de verwachting is dat dat weldra evolueert naar één op de vier. Dat is dramatisch, want het betekent eigenlijk dat die scholieren functioneel analfabeet zijn. Dat ze geen veiligheidsvoorschriften kunnen lezen, geen motivatiebrief voor een studentenjob kunnen schrijven… En uiteraard ook: dat ze geen literatuur zullen lezen. Want als je niet de taalkennis hebt om een verhaal te begrijpen, kun je er ook geen plezier aan beleven.

»Het is een stokpaardje van me: taal is cruciaal. Als je taalbeheersing onder het minimum zit, kun je ook geen kennis verwerven. En laat literatuur daar nu net heel belangrijk voor zijn. Als je ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer leest, leer je iets over de samenleving in Italië, over massatoerisme, over de geschiedenis van Europa. En met die opgedane kennis kun je dan weer verder, naar heel andere boeken. Maar je komt nog niet aan de stárt van dat traject als je de taal onvoldoende beheerst.

»Het goede nieuws: ik geloof niet dat het een onwrikbare natuurwet is. Dankzij dat voorlezen merk ik dat taalarme leerlingen soms wél grote stappen zetten. Dat ze meer en meer beginnen te lezen, en zo ook meer en meer begrijpen. En dat ze de kracht van volharding ervaren: de eerste keer struikelen ze nog over een taaie tekst, de tweede keer gaat het ook nog moeizaam, maar de derde keer begint het te lukken.»

HUMO Betekent het ook dat je in het ‘kennis versus vaardigheden’-debat in het onderwijs in het eerste kamp zit?

BACHROURI «Ik vind vooral dat die twee niet haaks op elkaar staan. Vaardigheden zijn toegepaste kennis. Het onderwijs moet jongeren kennis slijten, maar vervolgens ook aanleren wat ze met die kennis kunnen doen, want anders blijft het theoretische materie.

»Als je wilt dat een 18-jarige een zekere culturele bagage heeft, dat die kan meediscussiëren over de grote onderwerpen van deze tijd, dan moet je een stevige basis van historische kennis aanreiken. Als je wilt debatteren over de vraag of onze grondrechten werden geschonden tijdens de pandemie, moet je wel weten wat het begrip vrijheid inhoudt – hoe het is ontstaan, hoe ervoor is gevochten. En dan moet je dus vatten waarover bijvoorbeeld de Franse Revolutie ging. Als je wilt nadenken over de democratie, over de rechtsstaat, over economie... heb je een zekere kennis nodig. In het ziekenhuis aanvaarden we ook niet dat een dokter het verschil niet kent tussen het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel, hè.»

George Orwell Beeld © The Granger Collection/ Bridg

HUMO Geef je tot slot mee wat zeker in je hoogstpersoonlijke canon voor de 18-jarige moet?

BACHROURI «Ik denk dat je sowieso ‘Het verdriet van België’ van Hugo Claus gelezen moet hebben, want dat is een indrukwekkende introductie tot dit land. Bij uitbreiding vind ik ook dat je een historische basiskennis nodig hebt – dat je de Guldensporenslag kunt situeren, dat je weet hoe België is ontstaan. Nu, op school krijg je dat nog altijd mee, hoor – je mag het ook niet voorstellen alsof er helemaal géén kennis meer wordt doorgegeven.

»Verder? Wel, ik vind dat een 18-jarige ook iets van Herman Brusselmans gelezen moet hebben. Gewoon om te ontdekken hoe breed literatuur gaat, en dat boeken niet per definitie nuffig en saai zijn. En doe er ook maar het werk van Rachida Lamrabet bij – ‘Vertel het iemand’, bijvoorbeeld – en van Fikry El Azzouzi: ‘Drarrie in de nacht’, ‘De beloning’. (Denkt na) Uiteindelijk vind ik het nog het belangrijkst dat je heel veel verschillende dingen leest. Dat je ontdekt dat literatuur een bijzonder brede spanwijdte heeft.»

HUMO Nog dingen die onontbeerlijk zijn?

BACHROURI «Mediawijsheid! In het digitale tijdperk is het meer dan ooit belangrijk dat een 18-jarige betrouwbaar van dubieus kan onderscheiden, en minstens een béétje thuis is in de reguliere media.

»En helemaal tot slot wil ik nog een mespuntje chauvinisme toevoegen: ik was blij verrast dat de Reuskens van Borgerhout in ‘De Canon van Vlaanderen’ zijn opgenomen, en ze kunnen dus ook niet ontbreken in de mijne. Omdat ik zelf in Borgerhout woon, natuurlijk, en het prachtig vind dat de geschiedenis van die reuzen en hun stoet drie eeuwen teruggaat. Ja, dat wil ik nog zeggen tegen de 18-jarige van nu: leer de Reuskens kennen!»

PHILIP BRINCKMAN: ‘WITLOF MET SINAASAPPELS’

Philip Brinckman (61) is pedagogisch directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout, geeft daar ook nog enkele uren per week les én was de voorzitter van de Commissie Beter Onderwijs, die een lijst met 58 adviezen presenteerde om de vrije val van het Vlaamse onderwijs te stuiten.

HUMO Wat staat er zéker in uw canon voor de 18-jarige?

PHILIP BRINCKMAN «Laat ik als eerste de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach noemen. Ik hoor de reacties al: moet je dáár leerlingen mee lastigvallen? Is dat niet ondoordringbaar voor een tiener, en dus elitair? Wel, dat is het inderdaad, als je die tiener alleen laat met het stuk en zegt: ‘Hier is de Mattheuspassie, zoek het maar uit.’ Maar ik geef op mijn school les aan vierdejaars, en ik zorg ervoor dat ze de sleutel van dat stuk krijgen. Ik leg uit hoe in dat prachtige werk de emotie en het denken samenvloeien, hoe het iets vertelt over het verleden, over het protestantisme, over onze wereld. Want dát is culturele bagage: over de aanknopingspunten beschikken om je te verbinden met het verleden, het heden en de toekomst.»

HUMO Maar zelfs met een bevlogen leerkracht voor de klas kan de materie taai zijn.

BRINCKMAN «Weet je, als kind lustte ik geen witlof. Dus maakte mijn moeder het klaar met sinaasappels, om de smaak wat minder bitter te maken. Dat werkte, en nu ben ik gek op witlof. Ik denk dat het met cultuur hetzelfde is: je moet het al vroeg oplepelen, en een klein beetje zoetmiddel toevoegen. Laat kinderen poppenkast kijken, breng ze in contact met de grote sprookjes, lees ze voor… Zo kun je ze telkens een stap vooruit laten zetten.

»De ‘Star Wars’-films – vooral nummer vier, vijf en zes – staan ook op mijn lijst. ‘Use the force, Luke’: als tiener zag en hoorde ik dat in de bioscoop, en ik was erdoor begeesterd. Later vernam ik dat George Lucas op de universiteit les had gekregen van Joseph Campbell, een formidabele literatuurwetenschapper die gespecialiseerd was in vergelijkende mythologie. Ik las de boeken van die man, en ontdekte zo waar de Jedi vandaan kwamen: ze waren geïnspireerd door de heldenverhalen over Japanse samoerai. Nu laat ik die films aan mijn leerlingen zien, met die achtergrond erbij – en ze kijken hun ogen uit.»

Star Wars Beeld VMMA

HUMO Maar er moet dus gestudeerd worden? Nieuwsgierigheid volstaat niet om culturele bagage te verwerven, je moet er eerst kennis voor opdoen?

BRINCKMAN «Absoluut. Leer je kinderen en jongeren niet om informatie om te zetten in kennis, dan laat je ze in de steek. Want dan worden ze overgeleverd aan de nieuwsjes, aan de vluchtigheid van de belevingseconomie, aan… niets. Cultuur is iets anders. Het is de overdracht van dingen die de tand des tijds doorstaan hebben, die schoonheid en waarheid in zich dragen. En ja, daar is kennis voor nodig, en nee, die kennis wordt op dit moment in Vlaanderen niet meer overgeleverd.

»Taal is de basis. Maar als je woordenschat heel beperkt blijft, als je geen spreekwoorden en zegswijzen meer kent, als je niet begrijpt hoe je een zin correct construeert, dan kun je simpelweg geen culturele bagage verwerven. Vroeger waren we daar in Vlaanderen bijzonder sterk in, maar we hebben dat volkomen losgelaten. In het basisonderwijs is er nauwelijks nog aandacht voor woordenschat, spelling en spraakkunst. En ik weet het, een zin ontleden is een saaie klus – dat vond ik als kind ook. Maar het is nódig: zonder die basis kun je niet verder. Ik kan me erg opwinden over de zelfdestructie van het Vlaamse onderwijs: we hebben er de afgelopen jaren zelf voor gekozen om onze kinderen geblinddoekt de toekomst in te sturen. Wie kwetsbaar is, laten we creatieve taakjes uitvoeren, en we geven zulke jongeren een potpourri van belevingsvakken. Ik ben geen onheilsprofeet, maar de situatie is nog veel dramatischer dan mensen buiten het onderwijs denken.»

Johan Sebastian Bach Beeld EB

HUMO Het argument was: we willen iederéén meekrijgen, niet alleen wie geprivilegieerd aan de start komt.

BRINCKMAN «En als je het belang van kennisverwerving vooropzet, heet je elitair te zijn. Maar het is net anti-elitair! Als je de lat laag legt, zijn het net de sociaal zwakkeren die daar de dupe van zijn. Als ik in Damme met mijn kinderen voorbij het standbeeld van Jacob van Maerlant fiets, zal ik hun uitleggen dat die man een belangrijke Vlaamse dichter was. Maar kinderen die een sociale achterstand hebben, of in kansarmoede leven, of buitenlandse wortels hebben, zullen allicht niet van hun ouders te horen krijgen wie Maerlant was. En als ze die kennis vervolgens ook op school niet opdoen, worden ze dus de facto in de steek gelaten. Waarmee doe je kinderen met een taalachterstand het grootste plezier? Zeggen: ‘Ach, da’s niet erg,’ of zeggen: ‘Kom, daar gaan we wat aan doen’? Wat mij betreft is dat een retorische vraag.

»Ik heb me lang ingezet voor ’t Leebeekje, een Gentse organisatie voor kansarme kinderen. Daar liet ik ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ zien, en die film greep ik dan aan om de hele geschiedenis van de heilige graal te schetsen. ‘Ach,’ hoorde ik dan, ‘dat is niets voor ons. Wij zijn toch maar domme bso’ers.’ Maar als je dat goed doet, als je met passie en kunde de dingen uitlegt, als je die kinderen duidelijk maakt dat ze kunnen meepraten, dan lukt dat wél. Dan kijken ze niet langer naar zichzelf als domme bso’ers – wat een verschrikkelijke typering is dat toch, trouwens.

»Ontvoogding is misschien een beetje een archaïsch woord, maar ik vind het wel nog altijd een prachtig principe. Mensen bevrijden uit hun onmondigheid, dat is toch een nobel streven? Een goeie leerkracht biedt kinderen en jongeren een trampoline aan, en leert hen springen.»

HUMO Geeft u tot slot nog enkele voorbeelden van wat er te leren valt op de trampoline?

BRINCKMAN «Er is ontzettend veel dat je jongeren kunt leren, natuurlijk. Maar als ik kijk naar wat ik mijn vierdejaars aanreik, dan gaat dat bijvoorbeeld over ‘De gebroeders Karamazov’ van Fjodor Dostojevski. De schoonheid van die taal! Maar daarvoor moet je dus over een zeker niveau van technisch lezen beschikken. Nog? Jeroen Bosch en Rembrandt van Rijn, kunstenaars die in de toekomst keken. Ignatius van Loyola: omdat we een jezuïetencollege zijn, natuurlijk, maar óók omdat zijn leven en werk in 2023 nog altijd inspiratie bieden. Albert Einstein, Werner Heisenberg en Thomas Hertog, de Belgische kosmoloog die onlangs in ‘Zomergasten’ zat – omdat ze het wonder van de wetenschap belichamen, en tegelijk ruimte laten voor het mysterie, voor wat we niet weten. O, en Friedrich Nietzsche!»

HUMO Want ook in het katholieke onderwijs is God dood?

BRINCKMAN «Aha, nu maak je de fout die zo vaak wordt gemaakt: zo’n knappe filosoof herleiden tot een zinnetje voor op een T-shirt. Nee, je moet uitzoeken waar die uitspraak vandaan komt, wat ze betekent, hoe ze past in het hele denksysteem dat Nietzsche heeft ontwikkeld. En daar heb je dus leerkrachten voor nodig die je érnstig nemen. Die zeggen: ‘Ik leg de lat hoog, want mijn klas verdient dat.’»