Moet je op een festival sneller plassen als je al een keer bent geweest?

Moet je vaker naar de wc als je eenmaal een keer bent gegaan, of is dit een bierovergoten broodjeaapverhaal?

Na een paar biertjes op een festival merkt een 39-jarige man voor het eerst aandrang. Hij leegt zijn blaas maar het duurt niet lang voordat hij alweer naar het urinoir moet. Herhaaldelijk aansluiten in de lange rij voor de wc; het weerhoudt hem ervan te genieten van de optredens. Zijn vrienden adviseren hem om het eerste toiletbezoek zo lang mogelijk uit te stellen. Urine zou sneller gaan stromen nadat je voor het eerst bent geweest. Klopt dat?

Volgens Bart van Bezooijen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologie, is het vooral de omstandigheid waar de man zich in bevindt. Op een festival vloeit de alcohol rijkelijk, en dat zorgt voor een rem op de aanmaak van het hormoon dat de plas reguleert. “Dit stofje zorgt ervoor dat je ’s nachts door kan slapen zonder naar het toilet te hoeven”, zegt Van Bezooijen. “Hoe meer alcohol je tot je neemt des te meer de rem op het plassen van je blaas wordt gehaald.”

‘Door alcohol moet je dubbel zo vaak naar de wc’

Uroloog Nader Naderi van Andros Clinics vult Van Bezooijen aan: “Een gemiddeld mens van zeventig tot tachtig kilo plast vijf tot zeven keer per etmaal met intervallen van tussen de drie en vier uur.” Volgens hem drijft alcohol vocht uit het lichaam en wordt de productie van urine tussen de dertig en veertig procent verhoogd. Dat zou betekenen dat je dubbel zo vaak naar de wc moet. “Bij mannen zwelt ook de prostaatklier op, waardoor er vaker aandrang ontstaat.”

Volgens Van Bezooijen neemt het volume van je blaas ook sneller toe op een festival. “Je tikt toch heel wat biertjes naar binnen, waardoor je eerder aan de twee liter zit die je blaas gemiddeld aankan.” Zijn tip is om bier te vervangen door wijn. “Omdat wijn hoger gedoseerd is, drink je wat langzamer en daardoor minder. Maar het beste is natuurlijk om gewoon aan het water te gaan.”

‘Op een festival voel je een verliefdheids-sensatie, waardoor je eerder moet plassen’

Naderi wijst ook op de psychologische kant van het urineren. “Plassen is een wisselwerking tussen het brein en de blaas. Ons brein beoordeelt of het sociaal acceptabel is om te plassen”, zegt hij. “Dit proces wordt versneld wanneer je in een omgeving bent waar je spanning ervaart.” Daar bedoelt hij niet alleen stressvolle situaties mee. “Als je verliefd bent dan voel je ook spanningen door je lijf. Op zo’n festival ervaar je een soortgelijke sensatie, want je bent omringd door mooie mannen, vrouwen en veel prachtige lijven”, zegt hij.

“Als je gespannen bent dan plas je ook minder snel uit”, vervolgt Naderi. “Dan kan het voelen alsof je sneller een tweede keer moet.” Volgens Naderi is de 39-jarige man gebaat bij een goede plashouding. “Ga op de wc zitten, haal je schouders naar achteren, voetzolen goed op de grond en ontspan.”

Ook bekkenbodem-fysiotherapeut Carel Jan van der Heide weet uit de praktijk dat haast zorgt voor slecht uitplassen. Hij raadt de man af om dan maar zijn plas op te houden. “Bij reële aandrang moet je naar de wc. Als je te vaak de urine binnenhoudt of het plasmoment voorbij laat gaan kan je blaas op een gegeven moment ook zeggen: laat dan maar.” Het ophouden is niet zonder gevolgen: “In uiterste gevallen kan retentie optreden, dat betekent dat je helemaal niet meer voelt wanneer je wél of niet naar de wc moet. Je moet dan een katheter laten zetten. Gewoon gaan plassen dus.”

